¡Mis queridos palomiteros! ‘¿Que no…?’: Un imponente elenco revienta Las Naves del Español. El pasado viernes, 22 de octubre, estos grandes espacios del Teatro Español, dirigidos por la renombrada actriz Natalia Menéndez, acogían el estreno de este imprescindible montaje, coproducido con SEDA. Antes pongámonos en el contexto.

El afamado novelista francés, Raymond Queneau, autor de Zazie en el metro -en 1959 llevó el texto al cine Louis Malle en formato de comedia-, preguntaba a Jesús Cracio su interés de llevar sus Ejercicios de Estilo (publicados en 1947 y que llegaron por primera vez traducidos al español en 1996 en versión de Antonio Fernández Ferrer, y que hoy día comercializa la editorial Cátedra), dado que los consideraba complicados de trasladarlos a los escenarios.

Y Jesús Cracio le dijo que fue como consecuencia de una apuesta. Una respetada y conocida periodista teatral, apareció una noche en el bar donde todas las noches jugábamos al billar con el libro en la mano. Lo ojeé y me deslumbró.

A la mañana siguiente lo compré y leí de una sentada. Esa misma noche me encontré con la periodista y le dije que me gustaría mucho llevarlo al teatro, a lo que ella me contestó: “No tienes cataplines”. Y yo le contesté: “¿Que no…?”. Y así nació. De un reto, de una acción que está muy presente en el movimiento surrealista.

Los Ejercicios de Estilo, que en esta versión teatral han adaptado con gran éxito Antonio Fernández Ferrer, Christian Boyer y Jesús Cracio, son una colección de 99 recuentos de la misma historia, cada uno con un estilo diferente. Así las cosas, el narrador se sube a un autobús, presencia un altercado entre un hombre de cuello largo y sombrero gracioso y otro pasajero, y luego ve a la misma persona dos horas después y recibe consejos sobre cómo añadir un botón a su abrigo.

El peso recae totalmente en sus excelentes actores, que construyen cuadros escénicos plásticos de gran valor

En ¿Que no…? nos encontramos con un escenario depurado de escenografía y mobiliario donde ocho intérpretes introducirán escasos elementos y darán cuerpo a 34 personajes, otorgando al tratamiento de la luz y su expresividad dramática un significado fundamental para crear entornos y marcos que la desnudez del montaje reclama. Un teatro pleno de riesgos y de aventura. Porque quién no ha escuchado alguna vez múltiples versiones de un mismo suceso según la persona que nos los cuenta?

De esta manera, Cracio acierta al conseguir un mosaico de sensaciones, casi en formato de adagio musical, que son una delicia. ¿Por qué? Porque cuida mucho la dirección escénica -sustentada por una acertada coreografía de cariz geométrico- y se aprecia su personalidad en la dirección de actores. A ello se añade una rica, creativa y experimentada trayectoria teatral de sus jóvenes intérpretes, a saber, Javier Ballesteros, Nur Levi, Rosa Martí, Arturo Martínez Vázquez, Paloma de Pablo, Fernando Sainz de la Maza, Claudia Salas y Álex Villazán.

La narración, por su parte, está bien hilada en sus sucesivos sketches y ocasionalmente se apoya en proyecciones al foro, que subrayan su fuerza multicolor. Al otro lado, y con la antes sugerida sobria ambientación, el peso recae totalmente en sus excelentes actores, que construyen cuadros escénicos plásticos de gran valor, por donde desfilan deportistas, arlequines, clowns, tributos a la filosofía como la novela del checo Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, y el slapstick, entre otros hallazgos, trabajados y ejecutados con gran elegancia. Por no hablar del ritmo trepidante de escenas cortas, muy bien elaboradas y engarzadas.

Por último, podemos concluir que nos hallamos ante un espectáculo rompedor, para todos los públicos, muy recomendable y que se convierte en un referente del teatro contemporáneo, que permanecerá hasta el 21 de noviembre en Las Naves del Español. Daos el capricho de disfrutar a lo grande. ¡Muchísimas felicidades!

