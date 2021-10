¡Mis queridos palomiteros! Diana Caro estrena hoy en Sitges el corto ‘El Retrato’, su último trabajo. El resultado de esta joven directora y guionista sevillana se podrá ver a las 18.30 horas en la Sala Brigadoon. Para hablar sobre él recurrimos a las propias palabras de la realizadora:

“Irnos a finales del siglo XIX para adentrarnos en la mente de un pintor, no solo como artista sino como ser humano, ha sido el reto que hemos asumido en este cortometraje, que nos ha requerido una interesantísima tarea de documentación, tras la que decidimos localizar la historia en el estudio-taller del artista, lugar que se convierte a la vez en su laberinto y su cárcel.

Su estudio es, por un lado, su liberación, ya que es donde él puede crear al margen de ser o no entendido, pero al mismo tiempo es su prisión, porque no es capaz de existir más allá de su obra o de su imaginación. Llegamos así a uno de los temas eternos del hombre: su identidad, que entrará en conflicto con otros temas no menos universales: la ética y la locura, el bien y el mal, el amor, la creación y el bloqueo artístico.

¿Es real todo lo que percibimos por los sentidos, o puede ser alterado por lo que deseamos o esperamos o incluso creemos recordar? ¿Y qué puede llegar a ser el artista frente al lienzo en blanco sino un hombre desnudo delante de un dios implacable?

Para dar respuesta a estas y a otras preguntas se ha juntado un gran equipo de profesionales, capaces de ahondar en el delirio, de comprenderlo y darle forma entre luces de candiles y velas, en el horror vacui de pinturas y pinceles, en la ensoñación de encajes y gasas, y en las notas de pianos y violines.

Pero el último gran interrogante solo podrá responderlo el espectador, que es quien dará las últimas pinceladas y, con ellas, la sentencia”.

Os emplazamos a este estreno que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.

Por otro lado, el evento contará con la presentación de una película documental sobre Paul Naschy.

¿De qué va ‘El Retrato’?

Está ambientado a finales del siglo XIX y encabezan el reparto Cristóbal Araque (Velvet, Gran Hotel) y Tania Watson (Los Favoritos de Midas, Carga). Un pintor, una noche, un retrato. Fue producido en 2020 por Scope Producciones y Fonofox.

Sobre Diana Caro

Autora de El Cuervo de E. A. Poe, en 2018 recibió 11 laureles por su corto Tauro.

Ha protagonizado tres cortometrajes, Alcohólicos Anonimos, Recuérdame y Cartas Ciegas. En teatro ha trabajado en montajes como Teoría y practica sobre los principios mecánicos del sexo, The Normal Heart, Vanya, Sonia, Masha y Spike, Hundre and Thousands, The Norman Conquests y La Zapatera prodigiosa, entre otros.

