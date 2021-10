¡Mis queridos palomiteros! Premios Max 2021: ¿Conoces ‘El bar que se tragó a todos los españoles’? Arranca un lunes muy especial para los que amamos las artes escénicas. Y es que hoy, 4 de octubre, se celebra la 24 edición de los Premios Max desde el Teatro Arriaga de Bilbao a las 20 horas. Por cierto, la ceremonia se podrá seguir en directo por la 2 de TVE. Como se sabe, en tal acto se homenajeará, con todo merecimiento, a la actriz catalana Gemma Cuervo, que recibirá el Premio Max de Honor 2021.

De entre la muy densa lista de finalistas –que podéis conocer pinchando en este enlace– hemos querido poner el acento en el trabajo del joven autor pamplonés Alfrezo Sanzol, responsable de El bar que se tragó a todos los españoles. La obra parte con cinco candidaturas y tres de ellas son para Sanzol: mejor espectáculo, mejor dirección y mejor autor. Las otras dos recaen en el mejor actor (Francesco Carril) y en Alejandro Andújar por el mejor diseño de espacio escénico. En este caso, la crítica del espectáculo es asunto de la directora y guionista Diana Caro. Pasen y lean.

Premios Max 2021: ¿Conoces ‘El bar que se tragó a todos los españoles’?

El bar que se tragó a todos los españoles cuenta la historia de Jorge Arizmendi, un cura navarro que en 1963, con treinta y tres años, decide cambiar de vida, dejar el sacerdocio, y viajar a Estados Unidos para aprender inglés y marketing.

El lugar en el que aterriza se llama Orange, en el estado de Tejas. Allí una congregación de padres escolapios le ayuda a encontrar trabajo como vendedor de aspiradoras. Uno de los lugares que visita es un rancho en el que vive un matrimonio que ha sufrido recientemente el fallecimiento de un hijo.

Este hijo era físicamente igual que Jorge, hasta el punto de que los rancheros al ver al joven creen estar viendo a su hijo, y le hacen la siguiente propuesta: “Si te quedas a vivir con nosotros, cuando muramos, este rancho será tuyo”.

“Fue un placer asistir a esta representación, con un teatro Valle-Inclán lleno hasta la bandera. Y qué alegría da en estos tiempos escribir esa palabra: “lleno”, impensable hasta hace muy poco. Todos con mascarillas, pero juntos y viendo Cultura; un logro en esta doble lucha: la pandemia y la cultura.

El bar que se tragó a todos los españoles afronta temas universales como el amor, la libertad, el derecho al cambio, la religión, la sociedad, la política y los estereotipos

Tengo que confesar que acudía a la sala con cierto recelo. El título no me parecía atractivo y su duración, tres horas, tampoco ayudaba a que fuera con confianza a verla. De hecho, ya he tenido otros tropiezos donde una función en concreto fue muy difícil de sostener todo ese tiempo.

Eso sí, en el caso que nos ocupa, enseguida cambiaron mis expectativas al encontrarme con un montaje muy fluido gracias a su dirección. Estaba lleno de buen ritmo y apostaba por el asombro de lo cotidiano, por convertir la vida de los personajes secundarios en algo incluso extraordinario.

La versatilidad y lo polifacético de los actores, así como su entrega en escena, es lo que hace que te resulte imposible desconectar. El bar que se tragó a todos los españoles afronta temas universales como el amor, la libertad, el derecho al cambio, la religión, la sociedad, la política y los estereotipos, pero no lo hace de una manera arbitraria o maniquea, sino que los dibuja con complejidad y profundidad, dejando que el espectador juzgue y tome sus decisiones sin tener que asistir a un espectáculo dogmático en el que se sentencie quiénes son los buenos y quiénes los malos… Y eso es de agradecer, y ahí reside su acierto y su “enganche”.

El montaje está lleno de buen ritmo, apuesta por el asombro de lo cotidiano, por convertir la vida de los personajes secundarios en algo incluso extraordinario

Pero, ¿qué es lo que realmente hace que un público al completo, y de muy diferentes edades, se ponga en pie sin parar de aplaudir y salga del teatro con la sonrisa en los labios? Pues ese toque de esperanza, de alegría y de posibilidad de que las cosas pueden cambiar también para mejor.

Así que, servidora, como los actores, va a sentarse en ese bar que está en todas partes para decir, igual que en la pieza: “No hace falta sentirse orgulloso o avergonzado de nuestro pasado, solo mirarlo, reconocerlo y seguir andando”. Así que andemos siempre en busca de la cultura como única fuente de progreso y redención”.

