¡Mis queridos palomiteros! ‘Golfus de Roma’: Carlos Latre revienta el Teatro de La Latina. Ayer, 16 de los corrientes, la emblemática sala madrileña acogió el estreno oficial de Golfus de Roma, cuyo papel principal desarrolló con maestría el polifacético Carlos Latre. Y allí, en los aledaños del recinto, se dieron cita un montón de personalidades de la industria que arroparon al montaje.

Entre otros, desfilaron por el photocall Boris Izaguirre, Carlos Hipólito, Lola Baldrich… Sin embargo, entre ellas destacaba una. Me refiero a la del incombustible humorista Javier Gurruchaga, que asumió el papel protagonista en su estreno en España en 1993 en el teatro romano de Mérida. Junto a él, le daban la réplica los sólidos y solventes Gabino Diego, Vicky Peña y José María Pou, a las órdenes de ese genio de la creatividad que es Mario Gas. Otra de las funciones que recuerdo fue la del año 2015, con Rafa Castejón, Juan Meseguer, Marta Moreno o Jorge Usón, dirigidos por Jesús Castejón.

‘Golfus de Roma’: Carlos Latre revienta el Teatro de La Latina

Pues bien, a pesar de que en su esencia histórica las antedichas tienen puntos en común, la versión que nos ocupa, a cargo de Daniel Anglès -codirigida junto a Roger Julià– no sólo actualiza el trabajo actoral, sino que lo dota de una excelente coreografía, por la que responde Óscar Reyes, y de una gran sabiduría musical por la que atiende Xavier Mestres. Más allá, los parabienes también son para la escenografía y el vestuario de Montse Amenós, la iluminación de Xavier Costas, el sonido de Jordi Ballbé y la caracterización de Núria Llunell. ¿Cuál es mejor? Todas y ninguna. Porque en su época y en su estilo, ambas resultaron impecables.

Volviendo a la versión de 2021, de hace pocas horas, puedo certificar que nos hallamos ante una desternillante comedia musical. En este sentido, es muy de destacar la música en directo, que va coaligada al gran derroche de talento desplegado por músicos-actores-bailarines-cantantes, que ejecutaban los números con instrumentos de cuerda. Primero con violines, flautas de pico, traveseras, flautín, chelo, tuba…, después con otros de percusión.

Por otro lado nos cruzamos con un nuevo y numeroso elenco de actores-bailarines, transformados en hábiles payasos, donde practican los propios ejercicios de la magia convencional, esa que todos reconocemos, pero que al tiempo se disfruta con gran entusiasmo. ¡Qué bonito es recuperar la ilusión!

Y gracias a ello el espectáculo termina por convertirse en una experiencia sensorial excepcional. Una explosión de alegría, en definitiva, que contiene todos los elementos para que sea un éxito. No en vano, la función se cerraba con el respetable puesto en pie. No olvidemos que Golfus de Roma es más que una fiesta, sin estridencias, elegante, sin humor negro.

Narra una sencilla y simpática historia de amor -el libreto es asunto de Burt Shevelove y Larry Gelbart, que han adaptado al castellano Daniel Anglès y Marc Gómez-, cuajada de gags -slapstick puro- y estructurada en números musicales y escenas cortas muy bien hiladas y coreografiadas. Su puesta en escena resulta luminosa, electrizante, ágil. A ello le sumamos un reparto en estado de gracia con el que se alcanzan momentos de auténtica diversión, a mandíbula batiente. Todo ello ha devenido en una pieza histórica de trepidante ritmo y un ejemplar tempo dramático.

Golfus de Roma también es un merecido homenaje al mundo clown y al circo. Por no hablar de su acertado vestuario -y de los simpáticos juegos escénicos que aportas-, y de unas interpretaciones de fábula. Cuenta, además, con una gran dirección de actores y con ese maestro de la palabra y el humor, el precitado Carlos Latre, que se ha dejado la piel, apoyándose en su virtuosismo actoral y que ha encajado imitaciones de algunos de sus personajes más populares cuando la obra lo permite.

Por si no fuera suficiente, la pieza goza de un acabado formal y visual apabullante, donde la metateatralidad funciona a la perfección, rica y bien calculada. Golfus de Roma nada cansa en los 135 minutos servidos. Muy al contrario, el público siempre quiere más. Y como el público es soberano, dejo aquí el aplauso al completo. Excelente, fresca, divertida. No os la perdáis. De lo mejor que he visto en años sobre teatro musical a este nivel de exigencia y compromiso. Muy agradecido a don Jesús Cimarro, director del teatro y de la empresa que gestiona sus espectáculos, Pentación, por tantos momentos de risas compartidas.

