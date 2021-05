¡Mis queridos palomiteros! Tassili Teatro estrenará ‘Rubrick’ el 15 de mayo en la sala La Usina. El pasado martes dábamos cuenta desde estas pantallas de lo que ya se ha denominado en el ámbito teatral el fenómeno ‘Rubrick’. Me llamó la atención la idea y el término, pude contactar con el director, Euloxio Fernández, y me lancé a entrevistarle. Desde luego -no es falsa modestia- vale la pena que leáis sus respuestas.

El fenómeno ‘Rubrick’, al que antes me refería, es un dramedia al estilo 1, 2, 3, que ni tiene que ver con el concurso televisivo de los años 80 ni con la película de Billy Wilder de 1961. ¿Y con qué tiene que ver entonces? Con algo mucho más profano: se ha escrito en un día, se ha preparado en 2 y se va a representar durante 3 días en la sala de teatro La Usina, a saber, los sábados 15, 22 y 29 de mayo a las 18 horas. Huelga decir que la compañía que lo lleva a término tiene acreditado un exitoso carrusel de trabajos, de los que ya hemos informado desde esta tribuna.

¿Y de qué va ‘Rubrick’?

Definiremos como seres idiotas, a todos los que aún teniendo claro que su forma de vida les conducirá a la muerte o tal vez a algo peor, no son capaces de abandonar aquello que les condena, posiblemente por sentir que sin ello la vida es menos vida.

Definiremos como seres impotentes a aquellos que con absoluta claridad se esfuerzan por cambiar cuantos errores perciben en su entorno, viéndose casi siempre reducidos por la estupidez del individuo o la borreguez de la masa.

Definiremos como pareja un lugar común habitado por dos seres que cruzan cotidianamente emociones tan idealizadas como confusas, tan comunes como sorprendentes.

Definiremos Rubrick como una pieza teatral cuyas líneas transitan entre la comedia y el drama, exactamente igual que en la siempre escurridiza vida.

Lugar: Sala La Usina

Fecha y Hora: Sábados 15, 22 y 29 de mayo a las 18 horas.

Duración aproximada: 60 minutos.

Ficha artística:

Mayca Gómez, Lautaro Petraglia

Ficha técnica:

Dramaturgia y dirección: Euloxio Fernández.

Género: Dramedia. Comedia y drama.

Espacio sonoro: Edu Segovia

Música: Javier Piñeira

Concepto escenográfico: EDP

Por otro lado, se recuerda el uso obligatorio de mascarillas durante toda la representación. Además es necesario mantener la distancia de seguridad y utilizar los espacios indicados de entrada y salida.

