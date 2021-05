¡Mis queridos palomiteros! Recordamos a Alfredo Landa, 8 años después de irse para siempre, y casi no me he dado ni cuenta. Por ello quiero aportar ahora mi granito de arena. En su momento se especuló de si se trataba de una noticia inesperada. O anunciada. En cualquier caso, cuando a mí se me muere alguien conocido, me invade la tristeza. Sin embargo, no pensaba así don Alfredo, que declaraba sin aspavientos, ni malhumorado, que si había que morirse, se moría, y se acabó.

Ya advertí, tras la muerte de Pepe Sancho, dos meses antes que la de Landa en ese lejano 2013, que el cine español se quedaba huérfano de sus miembros más ilustres. Eso sí, servidor tuvo la suerte de conocerle personalmente, tratarle y entrevistarle en dos ocasiones, una de ellas cuando estrenó en Madrid Historia de un beso (2002), a las órdenes de su fiel amigo José Luis Garci.

Recordamos a Alfredo Landa, 8 años después de irse para siempre

En aquella entrevista, el actor pamplonica siempre se mostró muy atento conmigo e incluso intentó algunas bromas de cuando le asaltaban los focos. Me habló de cómo hay que posar al hacerse una foto, o a los periodistas en el photocall… En fin, un apasionado del cine que deja un legado importantísimo.

Todos, más o menos, habéis conocido la talentosa carrera desde este actor -que ha protagonizado películas populacheras como El crack, Cateto a babor, Vente a Alemania, Pepe u otras algo más elaboradas como La marrana y El bosque animado. Con ellas se alzó con un Goya en 1992 y en 1987, respectivamente.

A menudo cascarrabias y de voz cavernosa, nunca renegó del ‘landismo’. A él le parecía un lujo que sus personajes hubieran dado apellido a una corriente hasta el momento desconocida, en lugar de aceptar la crítica peyorativa que se hacía del término y de la propia prensa especializada, que sólo veía en los personajes a los que daba vida el resultado de la insatisfacción moral y de la degradación humana como fruto del Franquismo. Habría que dar un paso más.

Se fue uno de los grandes, con carácter y personalidad muy definidas, que además recibió el premio Goya de Honor en 2007, y que deja una veta singularísima en el cine español de la que, como he comprobado, beben las nuevas generaciones.

Como él mismo decía de Garci, al poner en marcha la cámara, “cuando tú quieras”. ¡Pues eso, que ya nos veremos, maestro!

Share and Enjoy !