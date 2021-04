¡Mis queridos palomiteros! ‘Vivo’: Poderoso documental sobre la fuerza eucarística. Gracias a la distribuidora Bosco Films y a la productora Hakuna Films (movimiento católico fundado en 2013 por el sacerdote español José Pedro Manglano), hoy llega a las salas de cine españolas este elocuente trabajo, dirigido con pasión y sensibilidad por el joven cineasta de 44 años, Jorge Pareja (no os perdáis esta entrevista, realizada recientemente) y centrado en el poder que emana de la Eucaristía.

La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir. Pero ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu existencia?

Así las cosas, Vivo muestra con autenticidad cuatro historias. Nuestros protagonistas se encontraron cara a cara con alguien que muchos no consiguen ver. Aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está VIVO y les ha devuelto la vida. Si escuchas Le podrás oír y, si miras, Le podrás ver, porque, aunque cueste creerlo Ahí hay vida.

La película incide, sin ñoñerías o rarezas, en que Dios puede asaltarte en el camino de la manera más singular, en cualquiera de los estados civiles posibles y al margen de cualquier edad. Naturalmente, algunos de los testimonios llegarán de mejor manera a un espectador que a otro, pero, en su esencia, lo que acentúan es el estado de ánimo del “antes” y el “después”, de ese deseo de felicidad que todo lo trastoca y que arrasa por donde va. La gran pregunta común de los entrevistados es: ¿por qué yo no me siento feliz y veo que muchos otros lo son?

En este sentido, Jorge Pareja y Jaime Pineda, el guionista, han sabido recoger todos estos matices con tiento y sabiduría, poniendo el foco en la Eucaristía como fuente universal de la que brota paz para el alma. Y, seamos justos, no todo el que quiere sabe llevar a la gran pantalla esta idea. Pareja hace fácil lo difícil y entrega una muy buena historia sobre el amor de Dios que puede transformar vidas y corazones, sin que para ello haya tenido que disfrazar la riqueza de cada historia.

Por todo ello, Vivo se convierte en una muy buena aventura sobre la Fe, fresca y actual, muy recomendable, incapaz de que el espectador salga del cine como entró.

