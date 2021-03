¡Mis queridos palomiteros! Euloxio Fernández presenta ‘El Charco De Sangre’, su último libro. Esta tarde, a las 20 horas, tenemos una cita con la Cultura. Sí, me refiero a ella con mayúsculas para recordar su potencia en todos los ámbitos y en todos los contextos.

Uno de sus afluentes, la literatura, a menudo convertida en puzle de palabras singulares, ha tomado cuerpo de relato. El asunto es cosa del renombrado escritor, Euloxio Fernández, quien hoy celebrará la puesta en escena de El Charco de Sangre (Esstudio Ediciones) en las Nuevas Dependencias de la Casa del Reloj, con ayuda de algunos colaboradores.

Se advierten, en este punto, algunos hallazgos detectados tras su lectura. Para empezar es un libro distinto, diferente a todo lo que hemos visto y leído antes. Contiene mucho humor y su prólogo resulta especialmente peculiar. Además, la edición está muy cuidada, así como su portada y contraportada.

Por otro lado, las historias resultan muy originales, Fernández emplea el lenguaje con gran sabiduría y consigue que, en su sencillez, esté bien elaborado. Y lo mejor de todo, para quien suscribe, es que los cuentos son muy cinematográficos –que bien puede medirse con el filme Un cuento de verano, de Andrzej Jakimowski– y su lectura avanza con fluidez como si se asistiera a una proyección.

De esta manera, el volumen queda convertido en un libro muy personal con el que va a disfrutar cualquier tipo de lector. Un dechado, pues, de virtudes que a nadie dejará indiferente.

Por su lado, El Charco de Sangre consta de 11 piezas escritas a lo largo de una década. En casi todas ellas, el autor parte de una realidad cotidiana que se dispara hacia otras realidades, que no por ser imaginativas son menos reales, ya que tanto sueños como imaginación, no son fugas de la realidad, sino piezas imprescindibles para poder sobrellevarla.

Nació en Galicia y fue bautizado, no con agua, sino con la misma tierra que le vio nacer. Su abuela materna, que podía ver a través de las paredes con aquellos ojos azules que lo penetraban todo, preparó aquel ritual pagano con el que se abre y cierra el ciclo, «Da terra ves e a ela has de voltar». Tal vez por ello su imaginación se abre desde la tierra, desde lo cotidiano siempre insuficiente, siempre en busca de ese «algo más» que intenta saciar nuestras ansias de vuelo.

