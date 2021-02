¡Mis queridos palomiteros! Continúa el éxito de ‘Descalzos por el parque’ en la ‘Encina Teatro’. La comedia es una producción de Arte&Desmayo y se representará los sábados 6 y 13 de febrero a las 17.45 horas. Ponerse frente a este montaje no es tarea fácil por varios motivos.

La primera y principal es la de estar a la altura de la calidad del texto por su perfecta arquitectura dramática, lo cual que requiere una especial sensibilidad hacia el género por parte de todo el equipo, técnico y artístico.

Por otro lado, el referente fílmico es muy potente (en 1967 se estrenó una versión para cine de Descalzos por el parque con Jane Fonda y Robert Redford). Por estas razones, básicamente es un texto que rara vez se ve encima de los escenarios españoles. De hecho, desde su estreno en 1999 no se había vuelto a hacer. Hasta ahora.

La productora Arte&Desmayo, siguiendo su línea de producción sobre textos no estrenados o poco representados en nuestro país, y después de los éxitos de El coleccionista, Equus y ¿Quién teme a Virginia Woolf?, ha apostado por esta comedia del autor neoyorkino Neil Simon. A pesar de la extensa producción del escritor, también es raro verle por los escenarios patrios.

Arte&Desmayo pone en marcha Descalzos por el parque desde la humildad. Además, aborda un tema que nunca pasa de moda: las diferencias de una pareja al iniciar su convivencia. Así las cosas, la línea de producción se plantea en dos vías. Por un lado, incide en el respeto a la época en que está escrita la obra, es decir, en 1963. Ello supone un esfuerzo en todo lo concerniente al diseño de vestuario y al espacio escénico.

Por otro lado, la productora es fiel al texto original y por primera vez en España se exhibe la comedia íntegra. No es de extrañar, por tanto, que este trabajo de Descalzos por el parque tenga largo recorrido.

¿De qué va Descalzos por el parque?

La obra se ambienta en Nueva York. Corie y Paul se acaban de casar. Corie está convencida de que la fuerza de su amor puede transformar a su convencional marido en un apasionado amante, a su conservadora madre en una rejuvenecida mujer, y el pequeño apartamento al que se acaba de mudar la pareja en un paraíso. Pero el amor tiene otros planes y sabe muy bien cómo complicar las cosas…

Elenco

Corie Bratter – Sheyla Niño

Operario teléfono – Ignacio Martín

Repartidor – Miguel Angel Moya

Paul Bratter – Enrique García Conde

Mrs. Banks, madre de Corie – Mayca Gómez

Victor Velasco – Ángel Amorós

Equipo Artístico

Traducción – Francisco Pineda Castillo

Diseño de vestuario – Reyes Carrasco

Diseño de escenografía e iluminación – Juanma Gómez

Acabados escenografía – Riah Martínez

Producción – Arte&Desmayo

Dirección – Juanma Gómez

Neil Simon

Descalzos por el parque es la segunda obra que escribió el autor en Broadway y además es la más representada. No en vano estuvo cuatro años seguidos en cartel y fue reconocida por la crítica como una “comedia burbujeante y cosquilleante”.

Desde 1961, Neil Simon se convirtió en el escritor líder de comedias contemporáneas. Su cadena de éxitos arrancó en Broadway con Come Blow your Horn (1961). Le siguieron Little Me (1962), Descalzos por el parque (1963), La extraña pareja (1965), Sweet Charity (1966), The Star-Spangled Girl (1966) y Plaza Suite (1968), entre otros.

Neil Simon (Nueva York, 4 de julio de 1927 – Íbid., 26 de agosto de 2018) estudió en su ciudad natal y en Denver. Su primer contacto con el teatro fue como escritor de sketches (en colaboración con su hermano Danny) para revistas de vacaciones. De allí pasó a la televisión, proporcionando guiones de comedia para personalidades como Phil Silvers, Jackie Gleason, Red Buttons, Tallulah Bankhead y, especialmente, para Sid Caesar e Imogene Coca.

En 1965 recibió un Premio Tony como mejor autor del año por La extraña pareja y en 1968 fue galardonado con el Premio Sam S. Shubert, que reconocía su destacada contribución al teatro americano. En 1975 se le otorgó un honor similar al recibir un Tony Especial.

Arte&Desmayo

Productora y sala de teatro inició su andadura a comienzos de 2011. Desde la temporada 2012/2013 mantiene una exhibición continuada de textos y autores desconocidos o poco representados en nuestro país.

Sus últimas producciones, El cerco de Leningrado, de José Sanchis Sinisterra; ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Edward Albee; Equus, de Peter Shaffer y El coleccionista, de John Fowles, han recibido un apoyo unánime del público y la crítica , al margen de que estos dos últimos montajes superaron el centenar de representaciones.

Además de lanzar producciones propias, la sala Arte&Desmayo también acoge a montajes de otras compañías y ofrece cursos de formación y entrenamiento actoral.

