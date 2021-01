¡Mis queridos palomiteros! Un luminoso plantel de ‘Adictas’ triunfa en el teatro La Usina. Los próximos viernes 22 y 29 de enero a las 8 de la tarde, y los domingos del mes de febrero a la misma hora, el citado teatro sigue demandando calidad artística y técnica al mejor estilo.

Es el que despliegan cuatro jabatas de las tablas. Quédense con sus nombres. Son Alicia López-Egea, Ana López Tapia, Julieta Melich y Lola Mandrión. Puede que las Adictas de la compañía teatral Parceiras Producciones esté gestionando con ellas uno de sus espectáculos más alabados por crítica y público por méritos propios.

Por su parte, el libreto se basa en la pieza teatral ¿Adicta yo?, de la joven dramaturga mexicana de 42 años, Tania Ruiz, que a su vez lleva a la escena la actriz, convertida en directora, Julieta Melich.

En cuanto al apartado musical, la banda sonora de Adictas incorpora una tema original que ha compuesto especialmente para este montaje la cantautora calagurritana, afincada en Madrid, Titxu Vélez (Estíbaliz Calvo), que podéis escuchar aquí.

¿De qué va Adictas?

De vivir, en eso consiste este juego; con lo bueno y con lo malo, con lo positivo y con lo negativo. ¿Quién no ha tenido un problema en su vida? ¿Quién no ha sentido miedo a no aguantar el sufrimiento? ¿Quién no ha pensado alguna vez “por qué a mí”? Buscar algo que nos haga no pensar en esos sentimientos puede ser un camino fácil. Pero no el único. 4 mujeres que sienten, que temen, que aman, que luchan. 4 vidas distintas unidas en su día a día, buscando llenar sus vacíos, calmar sus miedos y encontrar respuestas a sus preguntas. ¿Las encontrarán?

En estos momentos, a caballo entre una pandemia desbocada y un inaudito temporal, el teatro es uno de los lugares más seguros y confortables que conozco. Si antes de las antedichas penalidades ya representaba un habitual lugar de encuentro con la Cultura, ahora ya no hay excusa para no acudir a los teatros y disfrutar de la amplísima y variada cartelera teatral. A los hechos me remito.

Puede que también 2021 sea un año de ingenio y de creatividad a lo grande, con las mejores claves del 2020, cuando las iniciativas por promover la referida Cultura se multiplicaron con generosidad desbordante en el confinamiento domiciliario. Todos tenemos una inmensa deuda de gratitud con aquel tiempo y con aquellos artistas. Es el momento de invadir los teatros y de recordar que la Cultura es segura. ¿Nos vemos mañana en La Usina?

