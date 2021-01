¡Mis queridos palomiteros! La saga literaria de los ‘Panero’ en dos obras de teatro y 18 películas. Como sabéis soy familia directa de Leopoldo Panero Torbado –de quien ya informé a la sazón del hallazgo de dos audios inéditos– y, en consecuencia, de sus hijos, Juan Luis, Leopoldo María y José Moisés (Michi) Panero Blanc.

Una saga de ilustres poetas -a excepción de Michi, que incursionó con fortuna en el intelectualismo de la época a través de la escritura de guiones- próxima al fin de raza, y que visibilizó con gran acierto el cineasta madrileño Jaime Chávarri a través de su épico docudrama El Desencanto en 1976.

El filme supuso un gran éxito para el autor, mérito atribuible también para Elías Querejeta, probablemente el mejor productor de cine español, que le propuso tal rodaje. Pero para otros, el resultado fílmico resultó una gran decepción. Por entonces había asuntos inaceptables por su contenido, máxime si habían sido expuestos de forma tan visceral.

La saga literaria de los 'Panero' en dos obras de teatro y 18 películas

Así las cosas, el disgusto de los allegados de Panero Torbado fue grande, tanto o más, para sus primas carnales, quienes desde ese momento dejaron de comunicarse con sus primos. Eso sí, tras la muerte de Leopoldo María en 2014 reclamaron, vía judicial, los restos del pariente que tenemos en común, a fin de que les reconociera “únicos familiares vivos del poeta y, por tanto, como sus legítimos herederos, en vista de que no hizo testamento”. En fin. Desde agosto de 2019, Leopoldo María descansa en el panteón familiar de Astorga.

Los Panero en el cine

Con todo y con esto el cine, y después el teatro, ha sabido explotar, con sabiduría y talento, la vida y obra de la familia Panero. Tras el bombazo de 1976, en 1994 Ricardo Franco rodó una secuela, Después de tantos años, en este caso sin la matriarca y poetisa, Felicidad Blanc, que había fallecido en 1990. Sin embargo, también ella participó en los largometrajes Los restos del naufragio (Ricardo Franco, 1978), El arreglo (José Antonio Zorrilla, 1983) y Calé (Carlos Serrano, 1987).

Tras un amplio periodo sin trabajos audiovisuales conocidos sobre la familia Panero-Blanc (desde 1994), entre los años 2003 y 2011 se filman algunas películas documentales e interesantes cortos.

El año 2005 arrancó con fuerza con el documental Un día con Leopoldo María Panero (Jacobo Beut, 2005), protagonizado por los cantantes Carlos Ann y Enrique Bunbury. Un año después se editó el DVD del concierto con el título Una noche con Panero. De 2006 también es la película dramática La estancia vacía (Miguel Barrero e Iván Fernández) y de 2009 Los abanicos de la muerte (Luis Miguel Alonso Guadalupe).

Entre 2003 y 2008 se dieron a conocer los siguientes cortometrajes (lo cual no quita que haya otros): Y el Paraíso porque no queremos (Guillermo de la Guardia y Vicente Martín Abreu), Locos (Yolanda Mazkiarán), J&Jekill (Sara Mazkiarán), Personajes del Azar (Carlos Reyes), LPM (Eduardo Fillat), Indiferencia o la negación de la tiranía (Orest Ramos), Playas de Arena Fina y Merienda de negros, ambas de Elba Martínez. Además, en 2011 se filma The poet behind the madness, corto con entrevista y recitado de poemas, realizado por Babylon Magazine.

Los Panero en el teatro

En cuanto a la producción teatral conocida, nos encontramos con El peso del mundo –título homónimo de un poema de Panero Torbado–, obra en la que el escritor Andrés Martínez Oria relata dramáticamente las últimas horas de vida del patriarca de poetas. Martínez Oria escribió esta pieza teatral en octubre de 2013 después del estudio durante dos años de la obra del más conocido de la saga Panero. La llevó a escena la Asociación Cultural Lagunas de Somoza, dirigida por Pedro Lobera.

Por otro lado, la compañía Emboscad@s Producciones representó en 2015 Éramos tan felices. Los Panero, cierzo y silencio. El montaje, dirigido por la actriz Ana Silva, propone una visión muy personal de la obra literaria de los poetas, a fin de retirar la losa cinematográfica que fraguó su injustificada fama de malditos.

