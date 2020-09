¡Mis queridos palomiteros! 19 años después recordamos ‘United 93’, la primera película sobre el 11-S. La terrible historia se estrenó poco antes de World Trade Center, del estadounidense Oliver Stone, que afrontaba la situación en el mismo contexto y que contó con un reparto de gran nivel.

El cineasta británico Paul Greengrass (Jason Bourne, 2016), también autor del guión, se ha basado en todos los testimonios que han salido a la luz. Desde los ofrecidos por los controladores aéreos, pasando por los de los familiares de las víctimas que hablaron con ellas hasta las grabaciones de la caja negra, que fueron hechas públicas por el Gobierno.

Ciento once minutos de cine que no pueden dejar indiferente a nadie. Nos hallamos ante un cine valiente y contenido con el que Greengrass se mete en un verdadero jardín. Lo aclaramos. Se trata del secuestro del vuelo United Airlines 93, el cuarto avión secuestrado por un grupo de terroristas y el único que no llegó a su destructivo destino aquella fatídica mañana del 11 de septiembre de 2001 gracias a la intervención del pasaje.

De entre la literatura abundante sobre el tema, ponemos en valor del trabajo de Tomás Valero, El mundo actual a través del cine, que afronta el tema con rigor.

Y aún así el realizador sale no ya con vida de la hazaña, sino como un gran cineasta, con la sensación de no perder el control de tan compleja historia en ningún momento, a pesar de no darse ninguna facilidad.

Además, Greengrass trabajó con actores completamente desconocidos, pero bastante eficaces, lo que acentúa la sensación de realidad, como el hecho de que el filme esté narrado en tiempo real. Recibió 2 candidaturas al Oscar, entre ellas, la de mejor director.

