¡Mis queridos palomiteros! Málaga recibe al primer documental sobre la compañía teatral ‘La Zaranda’. Y por primera vez se podrá ver el proceso creativo de la mítica compañía de teatro andaluza, a través de este rítmico trabajo fílmico, titulado La Zaranda, teatro inestable, que se estrena hoy mundialmente, a las 18 horas en la sala 3 del Cine Albéniz, en la 23 edición del prestigioso festival.

“Ser los artífices del legado audiovisual de estos artistas que han recorrido el mundo, dejando una profunda huella, impone”. Son palabras de Germán Roda (Marcelino, el mejor payaso del mundo, 2020), documentalista y uno de los dos directores que han armado, a pelo, este espléndido y lúcido ejercicio teatral, digno de ser exhibido en todo el mundo.

Su vocación en la dirección y el guión se engrasa a la perfección junto al trabajo que comparte con Venci D. Kostov (Claro Video, 2018), que además se desarrolla como dramaturgo y actor. En sus palabras: “¿Cómo acercarse a ese absoluto al que La Zaranda apunta en su creación, en ese tamizar lo vano de lo esencial en sus obras?”.

Málaga recibe al primer documental sobre la compañía teatral ‘La Zaranda’

En líneas generales, el documental sigue los avatares de un equipo de filmación, que convive con la compañía de teatro La Zaranda para captar el proceso de creación de su nuevo espectáculo.

Prácticamente todo él acontece en el interior de La nave, en Jerez de la Frontera. Se trata de un viejo almacén de grano a las afueras de la ciudad, donde sólo llegaba el martilleo del tonelero, el canto de los gallos y el tren que cruzaba el horario de los ensayos.

En diferentes partes de esa vetusta nave (la puesta en escena y fondo tienen que ver con el montaje Comedia y sueño) la utilería y restos de escenografías, acumulados de obras anteriores, repasan los últimos 40 años de la compañía durante los ensayos que precedieron al montaje y posterior estreno de El desguace de las musas.

Así las cosas, la cinta se adentra en el mundo interior, rico y creativo, de una de las compañías de teatro más longevas de España, con extensas giras nacionales e internacionales y acreditada con premios de prestigio como el Nacional de Teatro, que tantas alegrías ha producido y produce por medio mundo. Porque si los personajes viven, La Zaranda vive.

No salimos a que nos aplaudan. ¿A qué se aplaude? ¿A quién?

El documental -rodado cronológicamente y vertebrado con certeras citas de Eusebio Calonge, extraídas de su libro Teoría y práctica de lo incierto (La pajarita de papel)– no da puntada sin hilo ni deja rincón examinar.

De esa manera, y con elegancia, ha sabido recoger con precisión y sin aspavientos el progreso de un grupo fértil de actores. Ellos son Francisco Sánchez, Eusebio Calonge, Enrique Bustos, Gaspar Campuzano, Gabino Diego, Mª Ángeles Pérez-Muñoz e Inma Barrionuevo, que muestran su manera de trabajar a pies juntillas. Dicen que no hacen teatro, a pesar de que detrás hay muy buena formación, heredada de los sabios Konstantin Stanislavski, William Layton o Cristina Rota.

Ese popurrí compartido, si me me permite la expresión, da la talla perfecta de cada uno de estos intérpretes. Están acostumbrados a jugar porque les gusta lo que hacen, para ellos no es un trabajo propiamente, y esa integración se nota, se comunica y, en este caso, traspasa la pantalla a cada instante, bien sea a través de la voz, el lenguaje corporal, del rostro, la búsqueda del sentido de la verdad, etc.

El teatro tiene que decirte lo que es, no lo que tú piensas

Además, cada una de las aportaciones que hacen sobre lo que les acarrea esta manera de experimentación es una declaración de intenciones muy íntima, muy personal, que después trasladan con sencillez a sus personajes. Porque crear desde la nada es muy complicado, y los actores jerezanos de La Zaranda lo llevan a la práctica como cualquier don permita. Verles actuar es una delicia para los sentidos.

Curiosamente, tienen muy claro que no admiten palmas. Aseguran que eso es para otros. Del mismo modo que “el mayor reconocimiento es cuando lo hacen desde el cielo. Hago teatro para los muertos”, según señala Francisco Sánchez (Paco el de La Zaranda). Y allí, desde la caverna platónica donde toman vida sus personajes, “a veces no muestra nada, pero que en otras confirma que el arte merece la pena. Intentamos arañar a la muerte alguna verdad”, puntualiza Calonge.

Por otro lado, en este afán de crear y recrear, no parten de una obra cerrada. “Yo puedo pautar, pero esas marcas no valen. Surgen cosas. Lo importante es que nosotros, como actores, podamos ir acercándonos a los personajes”. “¡Ni se os ocurra memorizar el texto!”, matiza Francisco Sánchez.

Y es que, realmente, el teatro tiene que decirte lo que es, no lo que tú piensas. Son las normas de La Zaranda, la forma de vida de “unos viejos en peligros de extinción”.

Share and Enjoy !