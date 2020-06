Teresa Gómez Regidor publica ‘Atrapa a un ratón’ en la editorial libros.com

Arranca la campaña de «Atrapa un ratón»

😺 ¡Miau! Hoy lanzamos «Atrapa a un ratón», un cuento en verso e ilustrado a mano que hará las delicias de pequeños y mayores. Lolo, Triko y Rufo son tres ratoncitos traviesos que cuidan de don Martín. Todo es alegría hasta que el gato Malafú, la mascota de la casa, se da cuenta de que algo raro ocurre en el hogar y decide pasar a la acción. ¿Cuál es el plan del minino? ¿Conseguirán los ratones salirse con la suya?👩🏻‍🎨 Teresa Gómez es «madre de ratones» y autora e ilustradora de este proyecto. Inspirada desde pequeña por Gloria Fuertes, de sus lápices acuarelables nacieron los personajes de esta historia, a la que después añadió verso y rima. «Atrapa a un ratón» enseña a los niños, pero también a los adultos, que las etiquetas solo nos separan. Al igual que una acuarela, todos somos una mezcla de colores.🐭 Si quieres ver a los ratones Lolo, Triko y Rufo y al gato Malafú haciendo de las suyas en tu estantería, hazte mecenas ahora en este enlace 👉🏻 http://bit.ly/2LCdWi7

