Entrevista a Maider Fernández ('Las letras de Jordi'): «Filmar es violento».

Nacida en Guipúzcoa, pero de adopción y residencia en Barcelona, a sus 31 años la directora de cine Maider Fernández Iriarte llama nuestra atención tras el éxito que está cosechando su opera prima, Las letras de Jordi, que nació con vocación académica y ha terminado recorriendo festivales de cine. El largometraje afronta la experiencia del peregrinaje al Santuario de Lourdes de una persona de 51 años con parálisis cerebral que se comunica por medio de un cartón con letras.

Esta semana, la joven cineasta ha estado en Madrid promocionando la película que ha escrito y dirigido, y que hoy, 13 de marzo, se estrena en cines. Distribuye en salas Márgenes con el apoyo de Bosco Films. Naturalmente, hemos estado con ella.

¿Cómo surge la idea de este documental?

Conocí a Jordi cuando estaba decidida a hacer una peli en torno al Santuario de Lourdes. Yo estudiaba en Barcelona y el filme lo iba a desarrollar dentro del máster de la universidad Pompeu Fabra. Durante la investigación del proyecto conocí a un grupo de peregrinos que viajan a Lourdes y allí le encontré.

¿Cuándo descubriste que podía ser una persona relevante para el trabajo que estabas haciendo?

Tenía mucho interés en las personas creyentes que quisieran explicarme cuál era su experiencia de fe. Y cuando fui a esa reunión y la filmé, Jordi me pareció un hombre con bastante carácter y muy autentico. Por otro lado, cuando se lo propuse, enseguida aceptó, dispuesto a contarme cuanto necesitaba.

¿Y cómo fue el primer encuentro entre Jordi y tú?

Creo que se aprecia en la película. Al comienzo no entiendo del todo cómo funciona la comunicación con él. Y voy aprendiendo a medida que voy rodando, lo cual es algo que tiene valor en la propia historia del documental.

¿Tenías la experiencia de haber tratado antes con otras personas como Jordi?

Había visto cierta interacción en otras, y de la observación siempre se aprende. Pero la primera experiencia comunicándome con alguien de estas características sólo ha sido con Jordi. Ten en cuenta que filmar es siempre un acto violento. Porque es colocar una cámara sobre alguien, de quien quieres extraer algo, y más incluso si la persona entrevistada tiene ciertas dificultades para relacionarse y para vivir. Todo esto lo convierte en alguien aún más vulnerable. Pero tuve la suerte de que Jordi confió en mí y encima me devolvió mucho más de lo que buscaba.

“Me interesan las películas que hacen sentir cosas”

¿Mantienes contacto con Jordi?

Sí, obviamente la situación ha cambiado. Antes nos veíamos mucho más durante el rodaje y, desde noviembre, que nos hemos visto, hablamos por mail.

¿Y qué puedes decirme de la llamada que realizas a Jordi?

Era el día de su cumpleaños y yo quería felicitarle. Y el valor que quiero dar a ese plano es la distancia que en esos momentos teníamos, porque no estamos en el mismo lugar. Y a su vez deseaba acentuar la relación de amistad y de confianza que existe.

¿Ha cambiado algo tu vida tras conocer a Jordi?

Sí, claro, incluso más allá de una experiencia vital importante. He aprendido a conocer qué cosas me importan a mí, entre ellas, a pasar más tiempo con las personas, puesto que me paso el día trabajando. Pero eso es bueno parar y disfrutar del tiempo con calidad.

¿Cómo fue tu experiencia en Lourdes?

Había estado una vez de pasada, cuando estuve de viaje por los Pirineos. Y después ha sido este trabajo para cine que me resultó algo estresante.

¿Por qué?

Quería rodar cosas. Fui allí dos veces sola para conocer las localizaciones, los espacios y la dimensión religiosa de la zona. Y así saber cómo filmar la experiencia de quienes van allí.

¿Cómo valorarías tu estancia en el santuario?

Es un lugar donde se mezclan muchas cosas. Por un lado está la gente creyente, que tiene la experiencia y esperanza en el milagro. Luego hay otra gente que cree en el carácter milagroso del agua, pero son de otra religión que no es la católica. Y me sorprende que a nivel espiritual Lourdes sea transformador. Igual para un creyente la experiencia es distinta de la mía.

¿Tuviste que improvisar mucho durante el rodaje?

Siempre me han gustado este tipo de películas en las que se ve un poco el proceso de gestación de la historia. Y, en este caso, tenemos miniplanos-secuencia que no puedo cortar, por ejemplo, el de la llamada por teléfono. O sí puedo hacerlo, pero entonces no transmito toda la fuerza que tiene ese momento. Es decir, el esfuerzo que realizan tres personas para que Jordi pueda mantener una conversación sin trascendencia. Ten en cuenta que en su vida cualquier acción se convierte en algo excepcional, que requiere una atención y un engranaje con el equipo muy especial.

¿Tenías calculado salir en pantalla?

Sí y no. Por ejemplo, la secuencia de la llamada fue sin buscarla. Como todas las veces estábamos rodando y llamaron por teléfono. ¿Qué hacer? Podría haber apagado la cámara, pero no lo hago porque entiendo la importancia que tiene la comunicación en la película, y cualquier acto de comunicación me parece relevante. En conclusión: sí, porque lo estoy filmando y no, porque quería evitarlo. Pero a su vez, Virginia García del Pino, que es la montadora, aprobaba que estuviera delante de la cámara. Asunto zanjado.

La imagen de la familia también tenía que estar en el documental porque muestra la fragilidad del ser humano

‘Las letras de Jordi’, que es tu opera prima, se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Qué sentiste?

Fue increíble, además yo soy de allí. Fue toda una sorpresa y ya he decidido que quiero dedicarme profesionalmente al cine.

¿Los premios son también una sorpresa?

La película ya se ha llevado un par de menciones. Una de ellas ha sido en el Festival de Cine Documental Alcances, en Cádiz, y otro en Barcelona. No pienso nada especial al respecto.

¿En quién te has inspirado para hacer cine?

Me gusta el documental, no he sido una persona cinéfila, pero sí que me he acercado al cine desde el documental, al que considero un lenguaje muy rico, abierto, interesante, independientemente de que haya autores que me gustan mucho. La propia montadora de Las letras de Jordi, Virginia García del Pino, es una de ellas. También el documentalista Óscar Pérez o el cineasta Lluis Escartín.

¿De qué persona del cine no podrías prescindir?

Del director de cine chino, especializado en cine documental, Wang Bing (The Dich, 2010), que rueda a las personas de forma muy armónica.

Hábleme de los otros personajes que aparecen en el documental.

La madre de Jordi tenía que aparecer. La vemos en la residencia, que es la única que va hasta allí, y porque históricamente las madres han cuidado de los hijos. Y la imagen de la familia también tenía que estar en el documental porque muestra la fragilidad del ser humano. De hecho, la madre atiende a Jordi y también al marido y a la tía. Es algo que no muestro explícitamente, pero creo que se puede intuir.

Las letras de Jordi es un trabajo hecho con honestidad y con cariño donde se muestra la relación de comunicación entre dos personas que no se conocen ni tienen nada que ver

¿Quieres que el sello de tu cine tenga peso moral?

No lo sé. Sí sé que me interesan las películas que hacen sentir cosas, y creo que esta película lo hace si entras en ella. Si no, te vas a aburrir y te irás del cine.

¿Por qué hay que dar a conocer ‘Las letras de Jordi’?

Es un trabajo hecho con honestidad y con cariño donde se muestra la relación de comunicación entre dos personas que no se conocen ni tienen nada que ver, aunque lo más bonito es comprobar cómo se construye esa relación, y porque pone el valor el contacto, muy próximo, entre los seres humanos.