¡Mis queridos palomiteros! ‘Óscar o la felicidad de existir’ revienta la Sala Arapiles 16. Soy un privilegiado. Lo que ocurrió el pasado jueves en ese renombrado teatro de la Unir fue mágico, épico, histórico, insuperable.

Arrancaba la tercera temporada del exitazo teatral Óscar o la felicidad de existir, ya sabéis, esa versión de Juan José Arteche, a partir de la novela del escritor y filósofo francés Éric-Emmanuel Schmitt, que el prestigioso director Juan Carlos Pérez de la Fuente ha llevado con lucidez e inteligencia a la escena.

En tiempos pretéritos, Ana Diosdado alzó la voz del personaje protagonista, Mami Rosa, después asumió esa responsabilidad Yolanda Ulloa y desde hace algo más de un año, la inmensa Mona Martínez -actriz que, por cierto, este viernes supimos que era candidata a mejor intérprete de reparto en los Premios Feroz por su trabajo en la película Adiós, de Paco Cabezas– se encarga de darle vida. Y a otros 10 personajes más.

‘Óscar o la felicidad de existir’ revienta la Sala Arapiles 16

Óscar o la felicidad de existir es la historia de una complicidad: la de Óscar, un niño de diez años enfermo de leucemia y la de Mami Rosa, la voluntaria que le visita todos los días en el hospital. Con valentía, con imaginación y también con buen humor, Mami Rosa compartirá los últimos doce días de la vida de Oscar, tejiéndose entre ambos una intensa relación de amor y amistad, relación que nos irá introduciendo en los grandes misterios de nuestra existencia.

¿De qué manera? Escribiendo a Dios cómo se siente cada día que pasa y cerrar la carta pidiendo un deseo. Además, cada día que pase serán, en realidad, diez años.

El texto forma parte de la llamada Trilogía de lo Invisible, que está ambientada en las grandes religiones: a esta obra ambientada en el cristianismo, la acompañan Milarepa (que se contextualiza en el budismo) y El Señor Ibrahim y las flores del Corán (basada en el judaísmo y el islam), cuya adaptación cinematográfica os recomiendo ver. Además la protagoniza el inmortal Omar Sharif.

Juan Carlos Pérez de la Fuente, creador del espectáculo, demuestra su talento como director de escena y, especialmente, como director de actores

Óscar o la felicidad de existir plantea preguntas inherentes al ser humano sobre el sentido de la vida: ¿cómo encontrar el sentido de lo que no tiene sentido, es decir, la muerte? ¿Qué significa la felicidad ante la muerte que no es abstracta sino concreta y cada día más presente? ¿La renuncia ? ¿El consuelo? ¿La esperanza en la ayuda de Dios? ¿Pero y si Él no existe? ¿Y por qué a mí y no a ellos?

El director

Juan Carlos Pérez de la Fuente, creador del espectáculo, demuestra su talento como director de escena y, especialmente, como director de actores. Además no ha tenido reparos en mostrar abiertamente el aspecto trascendente del drama, cuando se tiene a Dios tan presente y tan metido en la aventura.

En este sentido, el texto no resulta ni moralizante ni adoctrinador ni nada por el estilo. De ahí la sutileza que ha desarrollado Pérez de la Fuente por crear escenas impecables, tratadas con mimo y sensibilidad, muestra inequívoca de que se puede hablar del cáncer infantil sin tapujos y sin herir ningún tipo de sensibilidad, precisamente hoy día, cuando todo lo que es políticamente incorrecto se destierra.

El texto forma parte de la llamada Trilogía de lo Invisible, que está ambientada en las grandes religiones

Y digo más. Pérez de la Fuente ha sido pionero al confeccionar un relato con estos mimbres. No sólo por ser el primero en hacerlo, sino, simplemente por saber hacerlo bien. Por eso este espectáculo es un triunfo en toda regla, redondo, absoluto, porque está respaldado por un director que sabe expresar lo que quiere. Porque con esta obra nos empuja a vivir cada día como si fuera el último, a “mirar cada día el mundo como si fuera la primera vez”.

La actriz

Y, por su parte, la camaleónica Mona Martínez se come el escenario, no sólo por dar identidad a 11 personajes, sino por cómo ha sido capaz de recrear a cada uno de ellos empleando su lenguaje corporal y la voz. Algo insólito en la escena española desde Las sillas, de Ionesco. O Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.

Mona Martínez interpreta, pues, un intenso y fluido monólogo, de casi 90 minutos, que se convierte en un ejemplo vivo y presente de lo que un actor puede dar en un escenario. No me extrañaría que tras la experiencia se activara en muchos la vocación actoral o se concretase en el actor que tiene dudas. En esencia el trabajo de Mona Martínez bien podría ser un reclamo necesario para incluirlo en los programas de las escuelas de interpretación o en las facultades que vayan incorporando el teatro a su plan de estudios.

El trabajo de Mona Martínez bien podría ser un reclamo necesario para incluirlo en los programas de las escuelas de interpretación

Por otro lado, la escenografía combina lo rústico (cajas de madera) con lo moderno (luces de neón y diseños modernistas en pantallas). El trabajo de iluminación sirve para marcar los días que pasan, y el ambiente de cada día de la historia (como las escaleras o un hogar). Así como el espacio sonoro merece también una mención, dado que tiene un papel relevante, sobre todo al inicio de la función, cuando pone en antecedentes al espectador.

Nos hallamos, pues, ante una de las joyitas más representativas del teatro español contemporáneo, que por su tratamiento, tanto en la dirección como en la actuación, sitúan a Óscar o la felicidad de existir en un lugar de preferencia y referencia para futuros dramaturgos, directores, actores… ¡No dejéis pasar la oportunidad de emocionaros con esta preciosa historia! ¡Ya me lo agradeceréis!

Finalmente, recuerdo que en el año 2009 se filmó una película, Cartas a Dios, dirigida y escrita por Eric-Emmanuel Schmitt, y en el año 2011 vino a Madrid a promocionarla y tuve el gusto de entrevistarle. Aquí os dejo una síntesis de lo que hablamos.

Nos hallamos, pues, ante una de las joyitas más representativas del teatro español contemporáneo

¿Por qué esta historia en torno al sufrimiento?

Descubrí ese mundo, así como el de la enfermedad y la muerte en los hospitales, acompañando a mi padre que atendía a los niños como fisioterapeuta. Además, de niño experimenté una enfermedad mortal.

¿Qué le hizo cambiar?

En 1989 viví en el desierto del Sahara una experiencia mística que cambio el curso de mi vida y de mi trayectoria de escritor.