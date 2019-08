¡Mis queridos palomiteros! María Víllora publica el ingenioso trabajo ‘No me tomes el pulso’. El libro, que se subtitula ‘Diario de un hipocondríaco’, resulta una lectura entretenida, amena y cargada de humor, que pretende plantar cara a los miedos desde el punto de vista de un hipocondríaco.

Como se sabe, la hipocondría es la condición en la cual el paciente presenta una preocupación excesiva respecto a padecer alguna enfermedad grave. Esto conlleva a un constante chequeo del propio cuerpo, en busca de síntomas que delaten el principio del fin. Según estudios recientes alrededor del 20% de la población padece esta enfermedad.

Y el cine, esa herramienta que tanto bien ha hecho por enfocar las enfermedades con tino y elegancia, también ha puesto el dedo en la llaga sobre la hipocondría como lo confirman, por ejemplo, las películas Toc Toc (Vicente Villanueva, 2017), Mejor imposible (James L. Brooks, 1997) o Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1993), entre un largo etcétera.

No me tomes el pulso. Diario de un hipocondríaco, por su parte, está estructurado en capítulos cortos -narrados en primera persona-, que trasladan al lector las circunstancias de Ernesto, un hombre atormentado por este trastorno, cuyas decisiones y pensamientos neuróticos le hacen vivir situaciones de lo más inverosímiles.

Así las cosas, María Víllora ha ido recogiendo durante los últimos años ideas basadas en historias reales hasta configurar este libro de 122 páginas en el que deambulan armoniosamente pequeños y divertidos relatos.

María Víllora publica el ingenioso trabajo ‘No me tomes el pulso’, volcado en la hipocondría pero cargado de mucho humor

Se trata, pues, de una lectura imprescindible para quienes padezcan de hipocondría y para sus familiares o amigos, ya que les ayudará a comprenderlos un poco mejor y normalizar este mal con el que conviven, en silencio, millones de personas.

¿Qué cuenta No me tomes el pulso. Diario de un hipocondríaco? Ernesto, un hombre corriente, con una familia y un trabajo corriente, tiene una vida aparentemente normal de no ser por su hipocondría, cuyos efectos le hacen ver el mundo de una manera irracional y catastrófica.

Este pequeño diario cuenta, con mucho humor, sus aventuras y está dedicado a todas aquellas personas que se sienten como él, como auténticos supervivientes en este mundo plagado de peligros y enfermedades.

¿Quién es María Víllora?

Madrileña y licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Trabaja actualmente escribiendo sobre belleza y estilo de vida en algunas de las revistas femeninas más importantes de nuestro país y como relaciones públicas de marcas de belleza.

Desde pequeña recibió la llamada de la pluma y el papel y comenzó a escribir cuentos y relatos cortos con los que, en más de una ocasión, consiguió primeros premios en varios certámenes literarios. Su pasión por la escritura y un sentido del humor muy personal, han dado forma a este diario en el que plasma sutilmente sus miedos y chaladuras más íntimas.

¡No os lo perdáis, vais a reír y a aprender con él a partes iguales!