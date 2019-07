¡Mis queridos palomiteros! ‘Blade Runner’: sin Rutger Hauer ‘más humanos que los humanos’. La noticia ha corrido veloz, como todas las malas noticias. El actor holandés, que interpretó al replicante Roy Batty, ha fallecido hoy a los 75 años de edad. Por eso, precisamente, son más que evidentes las ‘lágrimas en la lluvia’. Y considero que el mejor homenaje que se le puede hacer es recordando al filme que le dio fama planetaria en 1982.

Blade Runner (Ridley Scott) es una obra maestra del celuloide y una película de culto que, de un modo casi imperceptible, se ha ido consolidando como un clásico en la historia del séptimo arte. Todo ello gracias a una estética sugerente, que marcó un hito en el género de la ciencia ficción, y a una interesantísima reflexión sobre el origen del ser humano y su destino, los riesgos de la manipulación genética, la clonación y la fugacidad de la vida.

Ahora que regresa a mi mente por motivos que no desearía, me doy cuenta de que no ha envejecido. Una película que hace pensar, más si cabe en el momento actual, en el año 2019, que es cuando se desarrolla la trama.

Por su parte, el filósofo Juan José Muñoz, profesor de Antropología del cine y Ética de la imagen en el Centro Universitario Villanueva, de Madrid, se lanzaba hace 10 años con un breve, pero lúcido ensayo, que destaca por la claridad a la hora de exponer sus ideas y por el lenguaje sencillo que emplea.

Este libro pretende ofrecer algunas claves (sobre el guión, los personajes, las metáforas visuales y los temas de fondo) que hagan más comprensible y placentero su visionado.

Sobre Blade Runner ya existe una extensa bibliografía. ¿Por qué otro libro más? El autor argumenta que es posible, y necesario, volver a reflexionar sobre una película tan rica en significados.

También señala Muñoz que Blade Runner es un filme difícil –aunque fascinante– debido, sobre todo, a su simbolismo, y además es cierto que al menos toda una generación de espectadores desconoce este legendario filme, o lo ha visto por primera vez ayer o antes de ayer; tal vez no habían nacido o eran demasiado jóvenes cuando se estrenó en 1982. De la versión de hace dos años, Blade Runner 2049, no pienso pronunciarme, total, apenas hay algo que aportar…

Vale la pena redescubrir el horizonte cinematográfico con este valioso estudio, editado por Rialp, que además hunde el bisturí en uno de mis temas favoritos: ¿quién es mi padre, mi creador?