¡Mis queridos palomiteros! Hemos descubierto ‘Holmes y Watson’: otra tomadura de pelo de Etan Cohen. El pasado viernes, 22 de los corrientes, a las salas de cine españolas llegaba este filme, grave subproducto cómico, distribuido por Sony, escrito y dirigido por el joven director israelí-estadounidense de 44 años, Etan Cohen (Tropic Thunder, 2008).

El argumento narra, más o menos, las vicisitudes que rodean a un asesinato cometido en el Palacio de Buckingham. Es más, dentro de cuatro días la Reina Victoria será la próxima víctima si nadie puede evitarlo.

Por suerte para ella, Sherlock Holmes (Will Ferrell) y John Watson (John C. Reilly) se pondrán manos a la obra para frenar de una vez a James Moriarty e impedir que lleve a cabo su terrible plan. En esta loca investigación a contrarreloj, los dos detectives conocerán a la doctora Grace Hart (Rebecca Hall) y a su acompañante Millie (Lauren Lapkus), que trastocarán la vida de Holmes y Watson por completo.

‘Holmes y Watson’: otra tomadura de pelo de Etan Cohen que produce vergüenza ajena

Resulta impensable que productos como Holmes&Watson puedan comercializarse y, más aún, que se haya podido pervertir la literatura del novelista inglés Arthur Conan Doyle, en la que se inspira la historia.

Porque puestos a poner en marcha una caricatura de la pareja de detectives más conocida en el mundo, al menos que exista algún elemento que otorgue estabilidad a la comedia. Sin embargo, en esta aventura todo desbarra, todo está pasado de rosca y nada merece la pena. Todo lo contrario a lo que siempre ha representado Sherlock Holmes. Vaya por delante que el director nada tiene que ver con los hermanos Coen.

La historia hace aguas a causa de un pésimo guión, al que le da igual echar por tierra el exquisito tratamiento que han recibido otras grandes películas y que han servido para mostrar con personalidad las características del personaje de Sherlock Holmes, por ejemplo, La vida privada de Sherlock Holmes (Billy Wilder, 1970) o Mr. Holmes (Bill Condon, 2015).

En ese sentido, al espectador le costará bastante conectar mínimamente con la película, precisamente porque los gags no funcionan por su simpleza, a lo que se suma una ristra de chistes malos, sin ninguna gracia ni sentido. No ayuda tampoco que sus voces en español correspondan a los actores Florentino Fernández o Santiago Segura, especializados en la comedia de corto alcance.

En esta aventura todo desbarra, todo está pasado de rosca y nada merece la pena

Así las cosas, Holmes&Watson no conduce a nada, no se hace respetar, es una burla, una película fuera de sí, grosera y excesiva que dice mucho sobre las cualidades de Etan Cohen para continuar haciendo cine. Aunque lo peor de todo son sus limitaciones creativas al no poder separar lo zafio de lo cómico, lo elegante de lo inmoral.

Por todo ello no es de extrañar que el filme haya sido el gran triunfador de los premios Golden Raspberry, en los que se ha llevado a casa el Razzie a peor película, peor actor de reparto para Reilly, peor película remake, refrito o secuela y peor director para Etan Cohen. De vergüenza ajena.