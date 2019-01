¡Mis queridos palomiteros! Cátedra lanza ‘El relato documental’: Jenaro Talens y Pilar Carrera. Se trata de un enjundioso tratado sobre este género en el cine, cada vez con más adeptos, que día a día adquiere más relevancia entre espectadores y realizadores del séptimo arte.

Lo traemos a colación por el peso que tienen los trabajos propuestos para el Goya, cuya ceremonia se celebrará el próximo sábado, 2 de los corrientes, en Sevilla. Para que aún seamos más conscientes de que el documental ofrece vías de expansión y explotación atractivas y necesarias.

Este año son candidatos a recibir el galardón al mejor documental cuatro filmes. Por un lado tenemos a Elías León Siminiani (Santander, 1971), responsable de Apuntes para una película de atracos.

También, a Guillermo de Oliveira (Vigo, 1986), director de Desenterrando Sad Hill -recientemente premiado por el Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC)-.

Guillermo de Oliveira agradece el galardón por su trabajo en el documental Desenterrando a Sad Hill

Por otro lado, se encuentra Almudena Carracedo (Madrid, 1972), codirectora junto a Robert Bahar (Filadelfia, 1975) de El silencio de otros.

Y por último tenemos a Alexis Morante (Algeciras, 1978), autor de la cinta Camarón: flamenco y revolución.

Pues bien, para entender mejor la forma y el fondo de los temas y el formato de estos filmes, nada mejor que hacerse con el espléndido trabajo literario que han armado, con conciencia y mucho contraste, Jenaro Talens -poeta, escritor y profesor universitario- y Pilar Carrera -autora de otros trabajos como el monográfico sobre Michael Cimino, y también docente universitaria-.

Cátedra lanza ‘El relato documental’: Jenaro Talens y Pilar Carrera; un enjundioso volumen que viene de perlas de cara a los premios Goya

Lo han denominado El relato documental y lo han subtitulado Efectos de sentido y modos de recepción. Como es natural, sirve el producto la renombrada editorial Cátedra, dentro de su colección Signo e Imagen, de la que ya nos hemos hecho eco en otras ocasiones desde este mismo espacio.

Siempre que hay mediación tecnológica solo existe, en términos de relato audiovisual, la parte de realidad que pue­de ser captada con los medios disponi­bles.

La técnica determina también qué entendemos por realidad y qué realidad puede ser documentada y mostrada. La realidad es muda o bien habla demasiado, pero no sobre lo verdadera­men­te relevante. Hay que sacarle las palabras a la fuerza.

No nos referimos solo a plantear las preguntas adecuadas a las personas adecuadas, que normalmente no tienen el más mínimo interés en desvelar información sensible. A la realidad se le hace hablar también mediante la edición y la narración, por no referirnos a la propia lógica de un dispositivo tecnológico culturalmente condicionado.

El trabajo de Talens y Carrera no se olvida de nada y se convierte en un volumen imprescindible para los amantes del cine

A este ensamblaje de fragmentos lo denominaba Abraham Moles “creatividad”. Por eso el escocés John Grierson, uno de los primeros y más influyentes documentalistas de la historia del cine, definía el documental como el tratamien­to creativo de la realidad.

El relato documental, a través de sus más de 230 páginas, está ilustrado con imágenes en blanco y negro y en color, para mostrar, entre otras cosas, esa progresión que está experimentado el documental. Como es natural, el estudio facilita suficientes ejemplos de películas que ponen negro sobre blanco, las necesidades y las funciones de este tipo de propuesta cinematográfica.

Estructurado en dos capítulos, Tipologías y Conceptos, este último de mayor densidad y alcance, el trabajo de Talens y Carrera no se olvida de nada y se convierte en un volumen imprescindible para los amantes del cine, si bien es cierto que está dirigido a un lector ciertamente especializado.

Además, por su reducido tamaño, el libro resulta muy útil para su manejo. Un acierto necesario sobre el lenguaje del cine.