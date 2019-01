¡Mis queridos palomiteros! ‘Se armó el Belén’: Los peques ya tienen su Nacimiento. Con la vista puesta en la visita de los Reyes Magos de Oriente el próximo seis de enero, me hago eco de una de las películas mejor realizadas para los niños de la casa.

Timothy Reckart, cineasta americano de 31 años y candidato al Oscar a Mejor Corto de Animación por Head Over Heels, hace cinco años, debutaba en el largometraje con una simpática aventura sobre el sentido de la Navidad y cuyo tema principal, escrito e interpretado por Mariah Carey, fue candidato al Globo de Oro el año pasado. Distribuye en cine Sony Pictures Animation con el apoyo de Bosco Films, de quien ya hemos informado, por ejemplo, tras el estreno de la película sobre Keylor Navas.

Se armó el Belén sigue las andanzas de un asno, pequeño pero valiente, llamado Bo. Cansado de girar la piedra de un molino en la Nazaret de hace dos mil años, Bo sueña con ser parte de una caravana real. Sin embargo, su plan de escape le lleva a conocer a la familia de Jesucristo. Junto a otros amigos animales, el burrito se convertirá en un participante insospechado de la historia del nacimiento de Jesús.

A lo largo de su viaje, conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido a su rebaño, y a Dave, una paloma de altos vuelos. Acompañados de tres ocurrentes camellos y unos cuantos animales excéntricos de establo, Bo y sus nuevos amigos seguirán la estrella y se convertirán en insospechados héroes de la historia más grande jamás contada, es decir, la primera Navidad.

Se armó el Belén es la segunda película de Sony Pictures Animation que gira en torno a la Navidad. La primera fue Arthur Christmas: Operación regalo (2011). Y lo que es más importante y revelador es que una empresa tan fuerte y solvente como Sony, de marcado tono comercial, apueste de nuevo por el cine de animación y, más en concreto, por el cine religioso. Es un claro síntoma de que este tipo de cine gana en adeptos y que la temática religiosa ya ocupa un lugar muy concreto en la cartelera de cine.

Eso sí, lo que más llama la atención es lo bien ejecutada que está la película. Por no contar el enfoque que han decidido darle a esta historia tan leída y tan visualizada. Y es que, hoy día, especialmente, es difícil reinventarse a la hora de narrar, sobre todo una historia como ésta destinada a los más pequeños de la casa. Pero el filme ha sabido encontrar el punto perfecto donde se encuentran el humor, la sensibilidad y la originalidad.

El filme cuenta además con una elocuente banda sonora, compuesta de villancicos que en este caso han sido reinterpretados en versiones más contemporáneas. Esta es la segunda vez que Mariah Carey canta una canción para una película animada de temática bíblica. La primera vez fue en El príncipe de Egipto (1998), donde interpretó When You Believe, canción que por cierto obtuvo el Oscar.

Además, la historia navideña, dirigida a toda la familia se aproxima, en forma de fábula, a aquellos días relatados en los capítulos 1 y 2 del Evangelio según Mateo. A menudo ingenua, divertida e inocente, en ocasiones se toma las licencias artísticas propias del cine sin alterar el sentido de los hechos históricos.

Desde el título de la aventura en español ya se predispone al espectador a encontrarse con un juego de palabras que denota confusión y jaleo, que el realizador resuelve con personalidad, dando salida a gags bien intencionados y humorísticos, envueltos en una telaraña de situaciones inverosímiles.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, Se armó el Belén resulta óptima en su forma y, sobre todo, su fondo (qué bien el stop motion), con nítidas referencias al mensaje cristiano. ¡Qué geniales y simpáticos los camellos y los Reyes Magos! Y ahí radica su grandeza. Por ello, resulta un oasis entre tanto cine episódico y fútil, el apego al mensaje sobre el Misterio, narrado con elegancia, alegría, criterio y sin pelos en la lengua.

Y voy más allá: Se armó el Belén es un filme que aborda / afronta muchísimas cosas necesarias hoy día como el perdón, la comprensión, la amistad, el deseo de ser acogido y reconocido… Temas de calado que conviene recordar a menudo. Y es que Se armó el Belén es una historia profunda y conmovedora, los personajes son potentes, sus deseos de conquistar la verdad son profundos y la imaginería pastoral es preciosa.