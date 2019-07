Pasaporte a Tokio 2020: los Juegos a la vuelta de la esquina - Las Merinadas Deportivas de Edu

El ciclo olímpico llega a su fin. Aún queda tiempo para que muchos atletas se clasifiquen. Para que el sueño de alcanzar los Juegos de Tokio 2020 se haga realidad. Ese sueño está cada vez más cerca. A la vuelta de la esquina. Se acerca el último esfuerzo para aquellos que todavía luchan por llegar a la capital japonesa y desfilar en el Estadio Olímpico el 24 de julio de 2020. Ya sabemos los nombres de algunos de los deportistas españoles clasificados. Los que han conseguido el pasaporte a Tokio, ya trabajan con un solo objetivo en mente. El resto tendrá que clasificarse y después pensar en la gran cita.

Si miramos atrás, a los Juegos de Río 2016, se complica mucho que alguno de los campeones pueda repetir el metal más importante. Carolina Marín sigue recuperándose de su grave lesión de principios de 2019. Mireia Belmonte lleva un 2019 complicado en 200 metros mariposa. Ruth Beitia está retirada. El K2-200 metros de Saúl Craviotto y Cristian Toro ya no es prueba olímpica. Marcus Cooper no está centrado en el K1-1000 metros. Rafa Nadal y Marc López será complicado que vuelvan a ganar. Maialen Chourraut no lleva un buen año.

Los Juegos de Tokio 2020 van a significar el final olímpico de grandes referentes del deporte español. Será la última página de un libro de oro de veinticuatro kilates. El final de una era y el comienzo de otra cargada de incógnitas y de juventud.

Estos son los españoles con opciones de medalla, a un año de Tokio 2020. Esperando la clasificación de muchos de ellos y que (crucemos los dedos) la salud los respete en el camino.

Atletismo: 6 opciones de medalla.

Orlando Ortega en 110 metros vallas. Subcampeón olímpico en Río 2016 y bronce en el Europeo de Berlín 2018. Lleva un 2019 bastante bueno de primeros puestos. Falta el Mundial de Doha de septiembre. Llegará a Tokio con 29 años.

María Pérez en 20 kilómetros marcha. Campeona de Europa en 2018. Llegará a Tokio con 24 años.

Álvaro Martín y Diego García en 20 kilómetros marcha. Campeón y subcampeón de Europa respectivamente en 2018. Llegarán a Tokio con 26 y 24 años.

Ana Peleteiro en triple salto. Bronce mundial en pista cubierta y bronce europeo al aire libre en 2018. El Mundial de Doha será un gran indicador de lo que la triplista gallega puede llegar a hacer en los Juegos. Llegará a Tokio con 24 años.

Relevo masculino 4×400 metros. Oscar Husillos, Lucas Bua, Samuel García y Bruno Hortelano fueron bronce en el Europeo de 2018. Habrá que verles como llegan al Mundial de Doha. Candidatos a luchar por un bronce olímpico que sería histórico.

Baloncesto: 2 opciones de medalla.

Equipo femenino. Subcampeonas olímpicas en los últimos Juegos. Campeonas de Europa y terceras del mundo. Candidatas muy serias a ganar medalla en Tokio. Tienen que clasificarse en el preolímpico, pero no parece que vayan a tener dificultades.

Equipo masculino. Fueron bronce en los Juegos de Río 2016. Habrá que ver cómo llegan. Es el final de una generación histórica. El primer paso llega en el Mundial de China.

Balonmano: 1 opción de medalla

Equipo masculino: campeones de Europa en 2018. Los Hispanos siempre son candidatos a todo. Tendrán que ganarse la plaza en el preolímpico. Fueron séptimos en el Mundial de 2019.

Ciclismo Ruta: 2 opciones de medalla

Equipo masculino. Alejandro Valverde buscará acabar su carrera deportiva con una medalla olímpica. Llegará a Tokio con 40 años. De funcionar como en el Mundial 2018, no se puede descartar a nadie del equipo español. Soñemos con Enric Mas, Mikel Landa o Marc Soler acompañando a Valverde en tierras japonesas.

Ciclismo Pista: 2 opciones de medalla

Albert Torres en Omnium. Bronce mundial y campeón de Europa en 2017. Llegará a Tokio con 30 años.

Albert Torres y Sebastián Mora en Madison. Subcampeones del mundo en 2018. Mora llegará a Tokio con 32 años.

Fútbol: 1 opción de medalla

Equipo masculino. Equipazo que debería estar luchando por medalla en Tokio 2020. Recientes campeones de Europa sub-21

Gimnasia artística: 1 opción de medalla

Ray Zapata en suelo. Fue bronce mundial en 2015. De respetarle las lesiones, será candidato a medalla en Tokio 2020. Llegará con 27 años.

Golf: 1 opción de medalla

Jon Rahm y Sergio García en categoría masculina y Carlota Ciganda en la femenina, lucharán por estar entre los mejores. Rahm llegará con 25 años, García con 40 y Ciganda con 30.

Halterofilia: 1 opción de medalla

Lydia Valentín: tres medallas olímpicas, tetracampona europea y bicampeona mundial. Luchará por su cuarta medalla olímpica en cuatro Juegos para cerrar su carrera deportiva en el podio. En Río 2016 fue bronce. Llegará a Tokio 2020 con 35 años.

Hockey hierba: 1 opción de medalla

Equipo femenino: fueron bronce mundial en 2018. Deberán ganarse la plaza en el preolímpico.

Judo: 1 opción de medalla

Nikoloz Sherazadishvili fue campeón del mundo en 2018. Llegará a Tokio con 24 años. Una de las opciones más claras de medalla española a pesar de haber caído en la tercera ronda del último Europeo.

Kárate: 2 opciones de medalla

Sandra Sánchez. Campeona del mundo y de Europa en 2018. Su gran rival es japonesa, pero es clara candidata a medalla olímpica. Llegará a Tokio con 38 años.

Damián Quintero. Subcampeón del mundo en 2018. Clara opción de medalla para España. Llegará a Tokio con 36 años.

Lucha Libre: 1 opción de medalla.

Taimuraz Friev. Bronce mundial en 2018. Llegará a Tokio con 33 años.

Piragüismo: 3 opciones de medalla (sin saber que seis piragüistas representarán a España en Tokio 2020). No pueden ser los siete señalados. Sobra uno.Falta la decisión final de la Federación Española.

K4-500 metros. Cristian Toro, Saúl Craviotto, Rodrigo Germade y Marcus Cooper parece que formarán el cuarteto. En 2018 fueron campeones de Europa y subcampeones del mundo. Todos menos Germade han sido campeones olímpicos. Craviotto sumaría su quinta medalla olímpica igualando a David Cal. Tiene dos oros, una plata y un bronce.

K2-1000 metros. Paco Cubelos e Iñigo Peña fueron subcampeones del mundo y bronce europeo en 2018. Cubelos llegará a Tokio con 27 años y Peña con 29.

K1-200 metros. Carlos Garrote. Año 2018 irrepetible para el piragüista zamorano. Campeón mundial, europeo y mediterráneo. Llegará a Tokio con 29 años.

Piragüismo Slalom: 1 opción de medalla

Nuria Vilarrubla. Bronce mundial en 2015. Plata europea en 2019. Llegará a Tokio con 28 años.

Remo: 1 opción de medalla

Aina Cid y Virginia Díaz. Han sido campeonas de Europa en 2019. Llegarán a Tokio con 25 y 29 años respectivamente.

Taekwondo: 2 opciones de medalla

Jesús Tortosa. Bronce mundial en 2017, subcampeón de Europa en 2018. Llegará a Tokio con 22 años.

Marta Calvo. Subcampeona del mundo en 2015 y subcampeona europea en 2018. Llegará a Tokio con 23 años.

Tenis: 1 opción de medalla

Rafa Nadal. Será la última cita olímpica para el tenista, que buscará su tercera medalla tras el oro individual de 2008 y el oro en dobles de 2016. Nadal llegará a Tokio 2020 con 34 años

Tiro Olímpico: 3 opciones de medalla

Alberto Fernández. Ha sido campeón del mundo en 2018. Llegará a Tokio con 37 años. Serán sus cuartos Juegos Olímpicos y buscará su primera medalla.

Fátima Gálvez. Se quedó a las puertas de la medalla en Río 2016. Ha ganado medallas de todos los colores en Mundiales y Europeos, pero le falta la olímpica. Ha sido bronce mundial en 2019. Llegará a Tokio con 33 años.

Ambos han obtenido plaza en la categoría mixta, además de la individual.

Triatlón: 2 opciones de medalla de tres posibles

Mario Mola. Tres veces campeón del mundo. En los Juegos de Río 2016 fue diploma. Luchará por su primera medalla olímpica. Llegará con 30 años.

Fernando Alarza. Subcampeón de Europa en 2018. Siempre en los primeros puestos de las Series Mundiales. Llegará a Tokio con 29 años.

Javier Gómez Noya.pentacampeón del mundo y subcampeón olímpico en Londres 2012.Llegará a Tokio con 37 años.

Vela: 2 opciones de medalla

470 masculino. Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez han sido bronce mundial en 2018 y plata europea en 2019.

470 femenino. Silvia Mas y Patricia Cantero fueron subcampeonas del mundo en 2018.

Waterpolo: 2 opciones de medalla.

Equipo masculino. Subcampeones de Europa en 2018.

Equipo femenino. Bronce europeo en 2018. Clasificadas para los Juegos tras un excelente Mundial de Gwangju 2019.

En total son treinta y nueve opciones de medalla para el equipo olímpico español. Cifra más baja que a principios de 2019. Seguirá cambiando según se vayan acercando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La verdadera cuenta atrás ya ha echado a andar. 365, 364, 363…