El oro que cambió el baloncesto español - Las Merinadas Deportivas de Edu

Los que me conocen lo saben de sobra. Mi amor por el deporte se convierte muchas veces en obsesión. Hasta tal punto que recuerdo muchos de los acontecimientos de mi vida personal gracias a efemérides deportivas. Me sirve para ejercitar la memoria y también para emocionarme rememorando acontecimientos históricos del deporte español.

El 25 de julio de 1999 se produjo un momento mágico, inolvidable, para la eternidad. Ese día la selección junior de baloncesto ganó un oro que cambió para siempre el deporte de la canasta en España.



El 16 de julio salimos de Madrid camino de O Cebreiro (Lugo). Ahí comenzaba nuestro Camino de Santiago. Íbamos a recorrer Galicia entera andando. Unos 170 kilómetros para ganar el Jubileo. Año especial el 99. El último antes de mi mayoría de edad con el cambio de número. El objetivo era llegar a Santiago de Compostela el día 23 y pasar los siguientes dos días en la ciudad gallega. Así lo hicimos. Sin duda es una de las mejores experiencias de mi vida. Si algún día vuelvo a hacer el Camino ya no será igual, pero seguro que será especial. Se lo recomiendo al que no lo haya hecho. Sea creyente o no. El Camino de Santiago es de todos y para todos.

El día de Santiago

25 de julio, día de Santiago Apostol, la selección júnior de baloncesto iba a jugar en Lisboa un partido tremendamente importante. Varios de los que hicimos el Camino ya éramos aficionados al basket. De hecho en aquella época jugábamos en el equipo de nuestro antiguo colegio. Con la fiesta que teníamos se nos pasó por completo que España se la jugaba contra Estados Unidos.

Al día siguiente, en la estación de trenes de Santiago, vimos la portada de Marca. España había sido campeona del mundo júnior. Por primera vez en la historia, nuestro país era el mejor en baloncesto. Piel de gallina. El presente pintaba muy bien. El futuro se vislumbraba mejor aún. Ganaron a Estados Unidos 87 a 94. Pero el resultado fue lo de menos. Ese día nacieron los Juniors de Oro. El orígen de una generación única e irrepetible que no ha parado de ganar medallas durante prácticamente dos décadas. Una auténtica familia que ha sido ejemplo dentro y fuera de las canchas.

Doce héroes de Lisboa

Estos son los nombres de los doce héroes de Lisboa entrenados por “Charly” Sainz de Aja: Francesc Cabeza, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, Julio Alberto González, Felipe Reyes, Souleymane Drame, Antonio Bueno, Félix Herráiz, Germán Gabriel, Raúl López y Pau Gasol.

Varios de ellos han jugado en uno o varios equipos de la NBA y han hecho que la generación de oro nacida en Lisboa 99 siga creciendo con nuevos miembros que han ido enriqueciendo el paso del baloncesto español por los grandes campeonatos. Los principales representantes de este enorme equipazo han sido Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Fueron los mejores del mundo en categoría junior en 1999 y después han conquistado Europa y el mundo en la selección absoluta. Rozando incluso la victoria olímpica contra la todopoderosa selección de Estados Unidos en los Juegos de Pekín 2008 y en los de Londres 2012.

No volveremos a ver nada igual

Dos platas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016). Un oro en el Mundial absoluto de 2006. Tres oros (2009, 2011 y 2015), dos platas (2003 y 2007) y dos bronces (2013 y 2017) en Campeonatos de Europa. Los resultados hablan por si solos. Posiblemente no volvamos a ver nada igual.

Me arrepiento de no haber podido ver aquella final de Lisboa en directo. Pero gracias a Youtube, que en 1999 ni existía, podemos verla todas las veces que queramos. Gracias eternas a Gasol, Navarro, Reyes y compañía por habernos regalado tantos años de gran baloncesto. El 25 de julio de 1999 lo recordaremos toda nuestra vida. El día que fuimos los mejores del mundo por primera vez.

