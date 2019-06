Pasaporte a Tokio 2020: Fátima Gálvez. ¿A la tercera será la vencida? - Las Merinadas Deportivas de Edu

La tiradora olímpica Fátima Gálvez (Baena, Córdoba, 19 de enero de 1987) ya tiene el pasaporte a Tokio 2020 conseguido. Su bronce en la modalidad de foso en los Juegos Europeos de Minsk (Bielorrusia) le ha servido para ratificar su clasificación. El premio es doble. Participará en foso individual y en el trap mixto. En esta prueba que debutará en Tokio 2020, ha ganado la medalla de oro en Minsk junto a Antonio Bailón. Doblete de medallas y de plazas olímpicas para la cordobesa. Excelente resultado.

De nuevo aparecerá en las quinielas de posibles medallistas españoles. Como ocurrió en Londres 2012 y en Río 2016. En ambas citas firmó un valioso diploma. Quinta en 2012, cuarta en 2016. A las puertas del podio olímpico en dos ocasiones. ¿A la tercera irá la vencida?. Lo que está claro es que se lo merece. Campeona mundial (2015) y europea (2011), optará a cerrar la triple corona en Tokio. Si así fuera entraría a formar parte del selecto club de los deportistas españoles campeones de todo.

Luchadora infatigable

«Si quieres algo lucha por ello». «Le mostré a todo aquel que dudó de mi capacidad, para lograr grandes éxitos, que estaba equivocado». «Estoy hecha de una vida de entrenamiento, no sólo de victorias». «Seguir cuando crees que no puedes más,es lo que te hace ser diferente a los demás». Son frases que podemos encontrar en su página web y que sin duda definen su carrera.

Cuenta Gálvez que a los 5 años tuvo su primer contacto con el Tiro olímpico. Se celebraban los Juegos de Barcelona 92 y vio como dos tiradores se disputaban una emocionante medalla. Dice que a partir de ahí supo a qué deporte se iba a dedicar.

Con 11 años, su padre fue quien descubrió que podía dedicarse a ello y le preparó para participar en competiciones autonómicas y nacionales.Durante los tres años siguientes, fue ganando títulos en las diferentes disciplinas de tiro en las que participaba. A los 14 años ganó su primer campeonato España absoluto en Foso Universal. Años más tarde ganó el Europeo y la Copa del Mundo en categoría absoluta.

Quinta, cuarta, ¿podio?

Su debut olímpico se produjo el 4 de agosto de 2012. Un año antes había sido campeona de Europa en Belgrado. Llegaba a Londres como aspirante al podio. Tras las rondas de clasificación, solo las seis mejores tiradoras pasaron a la final. Fátima acabó en quinta posición. «La final es una lotería. Tras el desempate estaba reventada y quería acabar. Lo he dado todo, no estoy decepcionada. Si es tu día ganas. Si no, nada» dijo tras acabar con un diploma en su primera participación olímpica.

El 7 de agosto de 2016 llegaron sus segundos Juegos. A Londres llegó como aspirante tras ser oro europeo. A Río llegó como favorita a lograr lo máximo tras haber sido campeona mundial un año antes. De nuevo diploma, pero esta vez con medalla de chocolate, un cuarto puesto. Gálvez perdió el bronce en el desempate. Un mal último disparo le apartó del podio. Esta vez su reacción fue diferente. Quedarte tan cerca de colgarte una medalla es frustrante. «No admito un cuarto puesto después de dos años de sacrificio y pelea por estar aquí». «Quise tirar la escopeta detrás del plato de pura impotencia». «He llorado todo lo llorable y he sentido rabia».

Tokio 2020 ya está esperando a Fátima Gálvez. Ojalá que sea en la capital japonesa donde la veamos ganar una medalla olímpica. Sería cerrar el círculo de una carrera deportiva sensacional. Una mujer que no protagoniza portadas. Que lleva muchos años luchando por alcanzar el sueño del podio en unos Juegos. ¿A la tercera será la vencida?. Crucemos los dedos. Puede ocurrir algo grande. Estamos hablando de una de las mejores deportistas españolas de la última década. El 30 de julio de 2020 saldremos de dudas.

FOTOS: COE