El final de la generación de oro del baloncesto español - Las Merinadas Deportivas de Edu

El 25 de julio de 1999 la selección española júnior de baloncesto hizo historia en Lisboa. Ganaron a Estados Unidos (94-87) y se convirtieron en campeones del mundo. Aquella histórica tarde nació una generación irrepetible, la de oro. A partir de ahí llegaron dos décadas llenas de medallas y de éxitos liderados por Pau Gasol y Juan Carlos Navarro.

Pau Gasol no estará en el Mundial de China

Lo dijo el seleccionador nacional Sergio Scariolo. Lo ha confirmado el propio Gasol. No estará en el Mundial de China que se va a celebrar entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. «Debido a la operación y a la lesión, no voy a poder estar en este Mundial de China. Aún así estaré apoyando al equipo y deseando que hagan un gran campeonato».»Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí, la selección siempre ha sido muy importante y estoy muy orgulloso de competir con ella y luchar por conseguir éxitos a nivel internacional». «Siempre estaré cerca de ellos por mil motivos. Somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es el espíritu de nuestro equipo, de nuestra selección».

La baja de Gasol le duele a él y a los españoles. La selección lo va a echar de menos en China. De eso no hay ninguna duda. Afortunadamente Pau sigue pensando más allá de 2019. Pronto cumplirá 39 años. Lo ha ganado todo con la selección. Posee dos anillos de la NBA. Es sin duda el mejor jugador español de la historia y habla de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Ojalá nos clasifiquemos y pueda estar con el equipo”. Sería el punto final a su carrera en la selección y posiblemente a su larga carrera deportiva.

Sin júniors de oro

Con la ausencia del jugador de los Bucks de Milwaukee, se produce un hecho inédito desde aquel oro de Lisboa que recordaremos toda la vida. El Mundial de China será el primer campeonato de renombre en el que no habrá ningún campeón mundial júnior. Durante diecinueve años, se dice pronto, al menos uno de los integrantes de la generación de oro ha participado en Mundiales, Juegos Olímpicos o Europeos.

En el camino unos resultados magníficos, posiblemente irrepetibles. Dos platas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016). Un oro en el Mundial absoluto de 2006. Tres oros (2009, 2011 y 2015), dos platas (2003 y 2007) y dos bronces (2013 y 2017) en Campeonatos de Europa.

Júniors de oro en grandes campeonatos

Si repasamos los júniors de oro que han ido participando en grandes campeonatos nos salen estos resultados:

En los Juegos de Sidney 2000 estuvieron Juan Carlos Navarro y Raúl López. El Eurobasket de 2001 contó con la presencia de Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Felipe Reyes y Raúl López. El Mundial de 2002 tuvo la participación de Reyes, Gasol y Navarro. Cuatro júniors de oro participaron en el Eurobasket celebrado en 2003: Antonio Bueno, Navarro, Gasol y Reyes. A los Juegos de Atenas 2004 fueron los tres últimos. En el Campeonato de Europa de 2005 estuvieron Reyes, Navarro y Carlos Cabezas.

Berni Rodríguez, Gasol, Navarro, Cabezas y Reyes participaron en el Mundial de 2006 y en el Eurobasket celebrado un año después. Fueron plata olímpica en Pekín 2008: Berni Rodríguez, Gasol, Navarro, Reyes y Raúl López. El Europeo de 2009 contó con la presencia de López, Reyes, Navarro, Gasol y Cabezas. Tres júniors de Lisboa 1999, acudieron al Mundial de Turquía celebrado en 2010: López, Navarro y Reyes.

Reyes, Navarro y Gasol estuvieron en el Eurobasket de 2011. Los tres repitieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Al Eurobasket de 2013 solo fue Germán Gabriel, que hasta ese momento no había participado en ningún gran campeonato absoluto con la selección. Navarro, Gasol y Reyes volvieron para el Mundial de 2014 celebrado en España.

Pau Gasol y Felipe Reyes estuvieron presentes en el Eurobasket de 2015. Los dos y Juan Carlos Navarro volvieron a estar en unos Juegos Olímpicos. Esta vez en Río 2016. El Eurobasket de 2017 fue la última participación de Juan Carlos Navarro con la selección. En Turquía también estuvo Pau Gasol.

Dos décadas dando alegrías

Se trata de una generación enorme. Y no solo por la estatura de sus integrantes. Como bien indica el mayor de los hermanos Gasol, han sido una familia desde aquel oro de Lisboa 1999. Y entre los miembros de esa generación han ido contagiando a todos los que han formado parte de un equipo histórico bautizado como la «ÑBA». Una selección que se ha quedado muy cerca de derrotar a Estados Unidos en dos finales olímpicas y que ha tenido a varios de sus integrantes jugando en la mejor Liga del mundo. Llegarán otros jugadores. Ganarán medallas pero ya nada será lo mismo. La selección liderada por Pau Gasol y Juan Carlos Navarro forma parte de los mejores equipos de la historia del baloncesto y está llegando a su fin.