El campeón olímpico Florent Manadou vuelve a la natación para aumentar un magnífico palmarés - Las Merinadas Deportivas de Edu

“Quiero quedarme con el placer que ha venido siendo mi motor principal durante estos ocho años. Por eso, he decido hacer un paréntesis en mi triple entrenamiento cotidiano (dos de natación y uno de musculación)”. Son palabras de Florent Manadou (Villeurbanne, Francia, 12 de noviembre de 1990) el día que decidió dejar la natación por el balonmano, un mes después de los Juegos de Río 2016 donde acabó decepcionado con sus dos platas olímpicas. El parón ha terminado y podremos volver a verle en las piscinas y disfrutar de su natación. El 19 de marzo de 2019 ha anunciado en exclusiva para el diario L´EQUIPE, que regresa a la alta competición.

El campeón olímpico de 50 metros libres en Londres 2012, luchará por llegar a Tokio 2020 y París 2024. Esos dos son su objetivos. En Tokio tendrá casi 30 años. En París cuatro más, pero está el aliciente y la motivación de que los Juegos serán en su país. Manadou ha dicho en el diario deportivo francés que echa de menos el deporte en el que ha ganado la triple corona en 50 metros libres (oro olímpico, mundial y europeo).

“Quiero volver a la competición. Lo echo de menos. Me divertí mucho haciendo las cosas que quería hacer durante un tiempo”. “El reto ahora es volver a entrenarme, divertirme donde ya no lo hacía”. “Ya había dicho que si quería estar en los París 2024, tendría que regresar en 2021 o un año después como muy tarde. No había pensado en hacerlo para Tokio. He hablado con mi gente y he decidido que lo puedo hacer ya”.”

“Quiero entrenar de nuevo para ser el mejor del mundo”

“En natación, entreno para ser el mejor del mundo, para llegar a una final olímpica, tener el estrés y odiar la derrota. Quiero hacerlo de nuevo “. Manadou regresa como ya lo hiciera Michael Phelps en su día. El americano lo dejó tras los Juegos de Londres en 2012 y en Río 2016 sumó otras cinco medallas olímpicas más. Para el francés, Phelps fue un ejemplo a seguir por cómo gestionó su carrera deportiva.

Manaudou vuelve y su preparación correrá a cargo de James Gibson, entrenador con el que ganó un montón de medallas en todas las competiciones internacionales. El nadador francés ha ganado tres medallas olímpicas: un oro y una plata en 50 metros libres y fue subcampeón con el relevo 4×100 metros libres. Tiene cuatro oros mundiales: dos en el relevo y en los 50 metros libres y mariposa. Seis veces ha sido campeón de Europa y una subcampeón. En Mundiales y Europeos de piscina corta suma ocho oros, tres platas y dos bronces. Es sin dudarlo uno de los más grandes nadadores franceses de la historia. Y no solo hablamos de su estatura de casi dos metros. Es un enorme velocista que vuelve para aumentar un magnífico palmarés.

