Nuria Pau y el trío de reinas del esquí español - Las Merinadas Deportivas de Edu

El sueño de su vida es participar en unos Juegos Olímpicos. Se llama Nuria Pau Romeu (Girona, 24 de febrero de 1994) y los Mundiales de esquí de Are suponen su debut en una gran competición internacional. Va a intentar quedar entre las 30 primeras en slalom y en gigante. En la última prueba en la Copa del Mundo celebrada en Kronplatz (Italia), se quedó a sólo 62 centésimas de entrar en el corte de la segunda manga y acabó en el puesto 40.

El 5 de enero de 2019 debutó en la Copa del Mundo. Fue en Zagreb (Croacia), después de 46 participaciones en la Copa de Europa. La esquiadora catalana estudia Fisioterapia y dice que no concibe vivir sin estar rodeada de montaña, de nieve y naturaleza. Ahora todo pinta bien, pero en 2017 la Federación Española la echó por no cumplir deportivamente. Se marchó a Sudamérica sin entrenador. Luchó, no se rindió y consiguió puntos que la permitieron volver. Apostó todo a una carta y ganó.

Las tres reinas del esquí español

Antes que Nuria Pau, el esquí femenino español disfrutó de tres auténticas reinas de la nieve: Blanca Fernández Ochoa, María José Rienda y Carolina Ruiz.

Todo el mundo habla de las veintidós medallas ganadas por España en los Juegos de Barcelona 92. Pero seis meses antes, Blanca Fernández Ochoa (Madrid, 22 de abril de 1963) se había colgado el bronce en el slalom de Albertville. Fue la última vez que coincidieron en el mismo año los Juegos de invierno con los de verano. La esquiadora madrileña es la única española que ha sido capaz de ganar una medalla en unos Juegos invernales. Se trata de la primera española que conseguía una medalla olímpica. Eran sus cuartos y últimos Juegos y por fin llegaba el resultado merecido. Sin duda, uno de los grandes momentos de la historia del deporte español.

Había sido sexta en el gigante de Sarajevo 1984 y quinta en el slalom de Calgary 1988. Además de sus dos diplomas y de su bronce olímpico en 1992, Blanca Fernández Ochoa, fue capaz de ganar cuatro pruebas de la Copa del Mundo entre 1985 y 1991. Tres de las victorias las consiguió en slalom y una en gigante. Fue cuarta en la clasificación final de Copa del Mundo en 1988.

La esquiadora española con más victorias en Copa del Mundo

María José Rienda (Granada, 29 de junio de 1975) es la actual Secretaria de Estado para el Deporte. La española que más victorias ha conseguido en Copa del Mundo, seis. Todas en slalom gigante entre 2005 y 2006. Será muy complicado que la superen. La granadina fue sexta (diploma olímpico) en los Juegos de Salt Lake City en 2002. Es el mejor resultado de un esquiador español tras las medallas de oro y bronce de los hermanos Fernández Ochoa.

Rienda participó en cinco Juegos Olímpicos. De Lillehammer 1994 a Vancouver 2010. Toda una vida en el esquí. Su mejor resultado llegó en Salt Lake City 2002 donde acabó sexta en el slalom gigante, diploma para la granadina. Participó en siete Mundiales. Fue novena en el slalom gigante de Sestriere 1997 y de Bormio 2005.

Carolina Ruiz (Osorno, Chile, 14 de octubre de 1981) llegó a Granada, concretamente a Sierra Nevada cuando solo tenía tres semanas. Se retiró habiendo conseguido dos podios en Copa del Mundo. Pero lo que quedará para siempre es su victoria en el descenso de Meribel el 23 de febrero de 2013. Es la única victoria de un español en la disciplina de descenso. Ruiz ya es historia del esquí español por ese motivo.

Participó en cuatro Juegos Olímpicos de invierno. Acabó en decimoquinta posición en el Super Gigante de Salt Lake City 2002 y en el descenso de Vancouver 2010. Su mejor resultado en Campeonatos del Mundo, llegó en Saint Moritz 2003 donde acabó en noveno lugar.

Ojalá podamos escribir más adelante que Nuria Pau ha participado en sus primeros Juegos Olímpicos, serían los de Pekín 2022. El trío de reinas del esquí femenino español busca una nueva integrante.