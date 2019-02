Lydia Valentín y Ruth Beitia convierten en oro y bronce sus medallas olímpicas de “chocolate” - Las Merinadas Deportivas de Edu

Dos medallas olímpicas más para España. Para Ruth Beitia y Lydia Valentín, dos de las mejores deportistas de nuestra historia. Medallas merecidas. Las tramposas han sido descubiertas. Tarde, sí, pero ya han recibido su merecido. España suma 19 medallas en los Juegos de Londres 2012: 4 oros, 10 platas y 5 bronces. Trece de los metales fueron ganados por mujeres. Las medallas de “chocolate” se han convertido en oro para Valentín y en bronce para Beitia, lo que hace subir cuatro puestos en el medallero, hasta el decimoséptimo.

Cuatro dopadas las impidieron subir al podio. Disfrutar de ese momento único, mágico para cualquier deportista. En el caso de Valentín, de escuchar el himno español. La recompensa llega siete años más tarde por el maldito dopaje.

Sabemos cuándo recibirá su oro olímpico Lydia Valentín. Será el 28 de febrero en la sede del COE (Comité Olímpico Español) a las 13:00. La halterófila leonesa fue cuarta en Londres 2012. Se doparon todas las medallistas: la kazaja Svetlana Podovedoba, la rusa Natalia Zabolotnaya, la bielorrusa Iryna Kulesha. Sus nombres quedan manchados de trampas hasta el infinito y más allá.

Del cuarto puesto al oro olímpico

Aquel viernes 3 de agosto de 2012, la española se quedó en 265 kilos, a tan solo cuatro del bronce. “La cuarta posición es muy buena, pero estoy decepcionada porque creo que podría haber hecho más. He levantado esas marcas en entrenamientos muchas veces”. Valentín lloraba de impotencia y de frustración, pero acababa de hacer historia con un fantástico diploma olímpico en halterofilia. Era el segundo de su carrera tras el de Pekín 2008. Años más tarde suma tres metales en Juegos Olímpicos: oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río 2016. En estos últimos si pudo saborear el podio.

Un destino de bronce y oro

Ruth Beitia se retiró durante unos meses después de quedar en cuarto lugar en Londres 2012. El destino quiso que volviera a las pistas y se colgara un montón de medallas entre 2013 y 2017. Bendita decisión la de volver. Ahora ya sí, retirada definitivamente se ha hecho oficial su bronce olímpico. Y además, su bronce mundial de Moscú 2013 se convierte en plata.

El sábado 11 de agosto de 2012, Ruth Beitia hizo la cuarta mejor marca en la final de salto de altura. Saltó dos metros. Se quedó a tres centímetros del bronce, de la dopada rusa Svetlana Shkolina. “Es una pena, nos habíamos preparado para pelear y no pensaba que la estadounidense (Brigetta Barrett) iba a saltar 2,03”. “Me ha tocado despertar de este precioso sueño en el que he sido muy feliz” “Me llevo la peor medalla que se puede sacar, la de chocolate, pero me la voy a comer con alegría”.

Sospechas que se hacen realidad

Tras conocer la sanción a Shkolina, Beitia ha dicho en una entrevista en el diario As: “Me acabo de enterar. Estoy emocionada, no le puedo decir que estoy muy feliz y reposando la noticia. Yo sabía que tarde o temprano esto saldría. Se barajaba el nombre de Chicherova después de que fuera sancionada por Pekín 2008 y yo siempre dije que ella no era la que me tenía mosqueada. Era esta, Shkolina, pero siempre fui muy respetuosa con este tema y públicamente hasta que no ha habido un documento oficial no he dicho nada”.

La ex atleta cántabra quedó séptima en los Juegos de Pekín 2008.Se doparon la tercera, la cuarta y la quinta en aquella ocasión y la sitúan ya en el cuarto lugar. Sigue siendo diploma. Pero dadas las circunstancias, podría ser medalla también en un futuro. Con el bronce de 2012, suma dos medalla olímpicas, en Río 2016 consiguió un oro inolvidable, el primero de una atleta española.

Dos medallas más para un palmarés impresionante, dieciséis metales internacionales para la mejor atleta española de todos los tiempos. No sabemos cuándo las recibirá, pero queda la satisfacción de que se ha hecho justicia.



Con el oro de Lydia Valentín y el bronce de Ruth Beitia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, España suma un total de 155 medallas olímpicas, ciento cincuenta y una en verano y cuatro en invierno. Son 46 oros, 64 platas y 45 bronces.