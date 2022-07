En verano - La llama Viva

Parece que Julio Iglesias sufre problemas de movilidad y no se sabe si acabará en una silla de ruedas. Victoria Federica está de moda. El papa Francisco no descarta renunciar pero de momento sigue no siente que el Señor se lo pida.

Dos mozos vuelan por los aires y chocan contra el vallado en San Fermín pero no hay que lamentar ninguna cogida grave.

Brasero nos avisa del pico de calor que aumentará a nivel naranja, 40 grados y más en Galicia. Podemos llegar a 41 grados en todas las comunidades. En Canarias sopla el Alisio y se mantiene en 35 grados. Los trabajadores de una fundición de bronce y aluminio se enfrentan a tener temperaturas infernales. Lo importante para defenderse del calor es hidratarse mucho, llevar ropa ligera y beber mucha agua…

Los incendios se están extendiendo a Las Hurdes y amenazan a Cáceres y Salamanca. Los vecinos de estas localidades dejan sus casas, abandonando a sus animales.

El presidente del gobierno pide a Arrimadas que le apoye en los impuestos a las eléctricas y a la banca.

En Ermua su majestad el rey y el presidente del gobierno rinden homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA y en memoria de todas las víctimas del terrorismo. Este acto se celebra en todas las Comunidades de España. Sólo Bildu no lo ha condenado.

