Hastío - La llama Viva

Hace unos días vino a casa, un fontanero para arreglarme una fuga de agua de la calefacción. Es un hombre corpulento alto y de complexión fuerte, ya había venido otras veces por diferentes motivos y por eso teníamos cierta confianza.

“Señora, me dijo, esto va a explotar”, y acto seguido continuó: “Yo soy un obrero que trabaja de la mañana a la noche para que el de la coleta, que dice defender a los trabajadores, se forre comprando casas y llenándose los bolsillos como hacen la mayoría de los políticos. Yo no era ni de derechas ni de izquierdas, pero ahora soy de Vox, un partido que no engaña que llama al pan pan y al vino vino…. Los partidos están en descomposición, quieren resolver con insultos en el Parlamento lo que no son capaces de hacer trabajando por la gente, no están en las colas del hambre y nos venden la burra repartiendo un dinero que, a las familias en paro, no les da ni para pagar el alquiler de su casa.

¿Y qué hace el Presidente del Gobierno?, palabras huecas, apretones de mano con sus colegas, presumiendo de lo bien que van las cosas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado elecciones para principios de mayo… ¡que se vaya preparando el partido de Inés Arrimadas! El pueblo está harto de promesas vacías. Lo que queremos es vivir en paz, que desaparezca esta maldición que nos obliga a taparnos la boca, para desenmascarar a todos los truhanes que están acabando con nuestra paciencia…”.

Terminó diciéndome: “Perdone señora que me haya desahogado con usted, es que estaba a punto de reventar…”.

