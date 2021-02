La vacuna - La llama Viva

Son la esperanza de millones de personas en el mundo, pero no llegan a todos los países en la misma proporción.

En la televisión aparecen personas que ya han recibido la segunda dosis y otras, que a pesar de estar en edades y en situaciones de riesgo no han sido vacunadas. Para vacunar se habilitan toda clase de espacios, campos de fútbol y hasta una plaza de toros.

Hay residencias de mayores que todavía no han recibido la vacuna, los sanitarios de Salamanca están indignados porque les han suspendido la segunda dosis.

Los gobiernos de cada Comunidad Autónoma son los que deciden las prioridades según su propio criterio.

Israel ya ha vacunado a toda su población y en China la gente ya no tiene necesidad de llevar mascarilla….

Pero el mayor problema que tenemos ahora en España no es el de las vacunas, es el de un rapero que está en prisión por enaltecimiento del terrorismo y por ofender a la corona. En su defensa las calles se están llenando de manifestantes en toda España que lo arrasan todo a su paso: comisarías de policías quemadas, quema de contenedores, bancos saqueados, negocios de gente destruidos, coches y motos incendiados…. Son las turbas de siempre dirigidas por auténticos profesionales del odio.

El Sindicato de los Mossos dice que no se sienten respaldados por la Generalitat, hasta el momento hay cinco policías heridos y tres hospitalizados.

¿Qué están haciendo los políticos?…. El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha condenado públicamente la violencia replicando con contundencia a Podemos: “En una democracia plena es inadmisible la violencia”.

Sin embargo, su Vicepresidente Pablo Iglesias apoya al rapero y dice que en España la democracia no está consolidada…. El portavoz de Unidas Podemos, Echenique, manda un mensaje a los manifestantes animando a la violencia.

El Presidente del Partido Popular Pablo Casado y la Presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso, han pedido al Presidente del Gobierno que aleje a Pablo Iglesias fuera de las instituciones.

Volviendo a las vacunas, ayer fui a mi centro de salud y pregunté a la doctora que cuando me iban a vacunar, me contestó: no tenemos ni idea aquí ni siquiera nosotros, que somos personas en situación de riesgo estamos vacunados, cuando sepamos algo ya le avisaremos….

