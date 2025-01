Jugamos con "Donkey Kong country returns HD", la cuarta versión de todo un clásico de la serie llega a Nintendo Switch - gameLover

En nuestro repaso a los videojuegos para todos los públicos más recientes, también revisamos la actualización de “Mika and the witch’s mountain” y “Rugrats: Adventures in Gameland”, destinado a los más peques de la casa.

Donkey Kong country returns HD

¡Hola, gameLover! Uno de los factores negativos por los que Nintendo Switch va a pasar a la historia es por no haber contado con una entrega inédita de la serie “Donkey Kong” a lo largo de los ocho años de recorrido de la consola. Y aunque, sí, es una pena no haber podido disfutar de una nueva aventura, lo cierto es que su catálogo tampoco se ha quedado huérfano en relación a esta franquicia, ya que en 2018 pudimos disfrutar de una remasterización del clásico “Donkey Kong country: Tropical freeze” de Wii U. Ahora es el momento de recibir a “Donkey Kong country returns HD”, otro gran título de la saga que también llega en forma de remasterización, así que vamos a descubrir qué novedades aporta respecto a sus versiones originales en Wii (2010), Nintendo 3DS (2013) y Wii U (2015).

Este cuarto asalto para “Donkey Kong country returns” nos ofrece una nueva oportunidad para seguir disfrutando con toda la acción que ofrece esta aventura a base de saltar, rodar, pisotear enemigos, usar barriles a modo de cañón y montar en rinocerontes, vagonetas o cohetes en la ya clásica isla de Donkey Kong, que llega en forma de un emocionante viaje en exclusiva para Nintendo Switch para ofrecernos una nueva versión con gráficos mejorados en alta definición y combinando las características de las versiones de Wii y Nintendo 3DS, incluyendo los niveles extra que hasta ahora habían sido exclusivos de esta última plataforma.

Las mejoras de esta revisión no son solo se limitan a lo visual, ya que también nos encontrarnos con una opción para elegir entre el uso de los controles de movimiento o los botones tradicionales y otra con la que ajustar el nivel de dificultad a través del modo original -con un desafío más exigente- o del modo moderno -que permite a los principiantes usar corazones de vida adicionales y otros objetos que resultan de lo más útiles-. En total nos enfrentamos a 80 niveles repartidos entre 9 mundos diferentes -cada uno con un jefe final al que derrotar para recuperar tus plátanos-, incluídos esos 8 niveles adicionales de la versión de Nintendo 3DS que amplían la experiencia de juego.

A todo esto hay que sumarle el modo cooperativo local, en el que puedes pasarle el mando a un familiar o a un amigo para que pueda tomar el control de Diddy Kong y echarte una mano durante la partida. Recuerda que Diddy puede ser de gran utilidad gracias a su mochila propulsora, que te permite ejecutar un mejor aterrizaje después del salto y también disparando a los enemigos con sus fiel cacahuetola. Una vez repasadas las características del videojuego, ahora es el momento de afrontar el desafío enfrentándonos a la malvada tribu Tiki Tak, que se ha hecho con el control de todos sus habitantes de la isla mediante la hipnosis y le ha robado a Donkey Kong su preciada alijo de plátanos. así que es la hora de seguir el rastro de los bandidos y demostrarles qué sucede cuando alguien mete mano en la despensa de nuestros dos héroes.

“Donkey Kong country returns HD” no nos ofrece mucho margen para las sorpresas después de haber visitado las 4 plataformas Nintendo más recientes a lo largo de los últimos 15 años, por lo que se convierte en una propuesta ideal para todos aquellos jugadores que nunca antes habían tenido la oportunidad de probar este clásico de la franquicia. Bueno, también para todos aquellos nostálgicos que deseen enfrentarse al desafío de descubrir todos sus secretos, reunir todos los objetos coleccionables y conseguir todas las medallas de contrarrelo, algo que solo está al alcance de unos pocos. Estamoa ante la mejor versión de este clásico plataformas 2D que nos ofrece un variado y ejemplar diseño de niveles, ayudas adiciomales -como Super Kong– para los jugadorees menos experimentado y una gran rejugabilidad que te invita a completarlo al 100%. ¿Te atreves con él?

“Donkey Kong country returns HD”

Forever Entertainment · Nintendo

16 de enero · Nintendo Swicth

Mika and the witch’s mountain

Ya tuvimos la oportunidad de jugar con “Mika and the witch’s mountain” a finales del pasado mes de agosto, cuando se produjo su lanzamiento en Nintendo Switch y PC. Ahora, los jugadores del resto de plataformas también tienen la oportunidad de poder descubrir el último videojuego del estudio valenciano Chibig, que llega a los ecosistemas de PlayStation y Xbox para completar los objetivos de su crowfounding, que prometía Mika para todos. Han pasado 5 meses desde su lanzamiento original, tiempo más que suficiente para acabar de pulir este título, añadiendo nuevos retos a la aventura original y ampliar la experiencia de juego.

Esta colorida propuesta para un jugador nace como una de esas experiencias cozy que busca resultar un videojuego fácil, acogedor y relajante con el que pasar un buen rato mediante la combinación del género de plataformas y la realización de una serie de tareas que implican recorrer todo el mapa cumpliendo ciertos requisitos. Únete a Mika en su viaje a la cima de Mont Gaunt a través de una historia de superación personal, amistad y comunidad en la que esta aspirante a bruja debe encargarse de entregar todos los paquetes a los habitantes de la pequeña isla en la que ha caído para explorar todos sus rincones con su escoba mágica y así encontrar todos sus secretos.

Si estás preguntándote qué novedades incluye el parche gratuito de esta versión final de “Mika and the witch’s mountain”, que sepas que tanto las nuevas plataformas como las versiones de Nintendo Swicth y PC añaden el minijuego “Churro express”, com el que Awan -al que conocerás del videojuego “Summer in Mara”– te propone 7 carreras contrarreloj a través de circuitos que están repartidos por toda la isla para retarte a batir el récord del cronómetro y así demostrar tus habilidades a bordo de tu escoba mágica. También contamos con el minijuego “Salvar a los gatitos”, a través del cual debemos encontrar a 5 hambrientos gatitos que se han refugiados por los rincones de Orilla Town y buscan algo de alimento. Además, contamos la compañía del cuervo Edgar -gracias a los poderes de su correspondiente llavero- y nuevos llaveros y atuendos, así como la compatibilidad con trofeos y logros.

Para los que no hayan tenido la oportunidad de jugar a “Mika and the witch’s mountain”, esta es la ocasión perfecta para descubrir un videojuego entretenido con el que llenar unas horas tu tiempo librey que te servirá para evadirte a través del universo creado por Chibig, que ha cuidado todos los detalles para ofrecernos una aventura asequible que encanatrá a pequeños y a mayores. Si ya te enfrentaste a él, es el momento de volver a Mont Gaunt y equipar tu escoba mágica para probar todo lo que esta actualización quiere ofrecerte, con la que ampliarás la experiencia de juego durante unas horas más y te animará a completar la aventura al 100%. ¿Te animas?

“Mika and the witch’s mountain”

Chibig y Nukefist · Chibig

23 de enero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Rugrats: Adventures in Gameland

Despedimos nuestras recomendaciones más recientes en videojuegos para todos los públicos con este título que nos devuelve a nuestra infancia gracias a los divertidos personajes de la serie de animación “Rugrats” -conocida en nuestro país como “Rugrats: Aventuras en pañales”-, muy popular durante la década de los 90 y principios de los 2000. Los míticos bebés de Nickelodeon han protagonizado una veintena de videojuegos de la franquicia hasta la fecha, además de participar en forma de cameo junto a otros emblemáticos personajes del prestigioso canal infantil, así que se han ganado una última aventura por derecho propio después seguir en primer plano desde hace más de 30 años de su estreno en televisión.

“Rugrats: Adventures in Gameland” es el nombre de este nuevo título que llegó en formato digital a finales del pasado verano y que ahora aterriza en formato físico para PS5 y Nintendo Switch de la mano de MERIDIEM en una edición sencilla que hará las delicias de los más peques de la casa, que pueden ponerse a los mandos de los adorables Tommy, Chuckie y los gemelos Phil y Lil. La aventura comienza cuando nuestros queridos bebés se emocionan al ver un anuncio sobre el nuevo videojuego de Reptar en la tele y, claro, no pueden evitar comenzar a imaginarse a sí mismos como los protagonistas de su propio videojuego de acción y aventuras.

Se trata de una emocionante reinterpretación de los videojuegos clásicos de la franquicia con gráficos HD que incluyen animaciones dibujadas a mano para parecerse lo máximo posible al estilo artístico original de la serie de animación, pero también puedes alternar este modo con uno creado al estilo 8 bits -y que también transforma su banda sonora- para servir como homenaje a su propio pasado retro. Así que elige a tu bebé favorito y juega solo o en el modo cooperativo para 2 jugadores con el que los más peques de la casa pueden trabajar en equipo o contar con la ayuda extra de un adulto mientras la pantalla se comparte o se divide.

“Rugrats: Adventures in Gameland” es un videojuego para los iniciados que cuenta con 3 niveles de dificultad y 6 mundos bien diferenciados que nos hará recorrer la casa de la familia Pickles de arriba a abajo -incluso por fuera- mientras coleccionamos todas las monedas de Reptar que vayamos encontrando por nuestro camino y que nos servirán para desbloquear una misteriosa puerta que desearemos cruzar al final de nuestra partida. Eso sí, aunque no cuenta con doblaje en ningún idioma, sus subtítulos solo están disponibles en inglés, aunque lo cierto es que eso es lo de menos si lo que buscas es una aventura con la que pasar un buen rato junto a tus hijos. ¡Os encantará, familia!

“Rugrats: Adventures in Gameland”

WALLRIDE · The MIX Games y MERIDIEM

6 de diciembre · PS5 y Nintendo Switch