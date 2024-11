Aloy por partida doble: Jugamos a "LEGO: Horizon adventures" y a "Horizon: Zero dawn / Remastered" - gameLover

Los orígenes de la saga regresan con una propuesta para toda la familia que cruza fronteras y con la espectacular remasterización para PS5 del primer título de la franquicia.

LEGO: Horizon adventures

¡Hola, gameLover! Los fans de “Horizon: Zero dawn” -lanzado originalmente en PS4 en 2017- estamos de enhorabuena gracias a la llegada de dos videojuegos relacionados con las primeras aventuras de Aloy. En el breve periodo de tan solo dos semanas hemos recibido la remasterización del videojuego para PS5 -cuyas características repasamos un poco más abajo- y esta divertida propuesta llamada “LEGO: Horizon adventures” que ha sido diseñada para toda la familia. Al margen su llegada a la consola de Sony, también se ha llevado un lanzamiento fuera del ecosistema PlayStation, aterrizando en otra plataforma como es Nintendo Switch (además de en PC), cuyo público encaja a la perfección con el planteamiento que propone este cambio de formato para la saga.

Esta nueva y colorida aventura ha sido desarrollado por Guerrilla -el equipo de PlayStation Studios encargado de dar vida a todas las entregas de la franquicia- y Studio Gobo, cuyo su planteamiento nos presenta un mundo de ladrillos LEGO que ha sido construido ambientándose en el universo de “Horizon” para ofrecernos revivir los hechos acontecidos en “Zero dawn”, que aquí hans sido adaptados en clave de humor de una forma sencilla y efectiva para todo tipo de públicos. De esta manera, tanto los veteranos jugadores de la franquicia como aquellos que no la conocen, pueden ponerse al frente de este divertido reto repleto de risas, combates y grandes amigos.

Esta entrega parte de la trama del primer videojuego para presentarnos la historia de una Tierra futura formada por bloques de LEGO que está habitada por increíbles máquinas que han adoptado el aspecto de diferentes especies de dinosaurios. Aloy sigue siendo nuetra heroína por excelencia, por supesto, pero en esta aventura comparte protagonismo a partes iguales con tres aliados más –Varl, Erend y Teersa– para enfrentarse juntos a Helis, el líder de una secta que obedece a un mal misterioso, llevándoles vivir aventuras inolvidables por un increíble mundo que ha sido recreado a base de los ladrillos de la marca danesa.

Cada uno de los personajes debe defenderse de los enemigos con su propia arma –Aloy, por ejemplo, dispone de su característico arco, Varl cuenta con una efectiva lanza, Erend con su contundente martillo y Teersa… bueno… con huevos de gallina- y todas cuentan con la misma efectividad durante el combate, aunque podemos ofrecerle un toque de intensidad extra gracias a los distintos potenciadores que nos iremos encontrando a mitad de cada nivel -con los cofres que nos ofrece el viajero- o con los elementos que aparecen al derrotar a ciertos enemigos. Todos estos ítems son tan variados como efectivos y se complementan con las distintas habilidades temporales que tienen en común todos los personajes -como el separador de ladrillos de LEGO, con el que podemos llevar a cabo un potente ataque cuerpo a cuerpo que puede desmontar a nuestros enemigos, o el carrito de perritos calientes, capaz de lanzar bombas por todo el campo de batalla- que también nos proporcionan un empuje a la hora de lidiar contra rivales y máquinas en un campo de batalla que introduce otros elementos ambientales que nos pueden servir de ayuda o entorpecer nuestra tarea. ¡Estos momentos de lucha son una auténtica gozada!

El mundo de “LEGO: Horizon adventures” está dividido en cuatro zonas -minuciosamente construidas a base de ladrillos LEGO– que están ambientadas en las localizaciones más icónicas de “Horizon: Zero dawn” para recrear fielmente su historia, pero es que además contamos con una zona central -Corazón de madre, el epicentro del videojuego- que sirve como punto de partida para acceder a cualquiera de estos cuatro viajes pero también para visitar el árbol de madre y comprar mejoras para nuestras habilidades -hasta veinte en total para cada personaje-, consultar el tablón de anuncios para llevar a cabo todo tipo de tareas -y conseguir hasta 100 ladrillos dorados para desbloquear nuevos elementos cosméticos- y también para poder personalizar a nuestros personajes y el propio escenario con decenas de nuevas y divertidas opciones.

Para poder desbloquear todos estos elementos cosméticos contamos con las piezas LEGO -que son la moneda de cambio del videojuego-, que podemos recolectar mientras recorremos y exploramos los escenarios, eliminamos a nuestros enemigos o personalizamos Corazón de madre. Además, el videojuego cuenta con numerosas opciones de accesibilidad para que todo tipo de jugadores puedan enfrentarse al reto, desde el menos habilidoso hasta el más experto, y por eso cuenta con cinco niveles de dificultad que, a su vez pueden personalizarse con todo tipo de variantes que afectan al combate y a la salud de nuestro personaje. Por cierto, este título ha sido diseñoado para poder disfutarlo en solitario o en compañía junto a otro jugador local -sin la necesidad de dividir la pantalla- y así reforzar los vínculos con familiares y amigos.

“LEGO: Horizon adventures” ha logrado un gran trabajo a la hora de trasladar la historia de “Horizon: Zero dawn” a una versión que, tanto los adultos como los más peques de la casa, podemos disfrutar a través de una propuesta que cuenta con un impresionante acabado audiovisual con animaciones stop motion que está basado en los populares bloques de construcción de LEGO, que aquí también aporta el característico humor de sus videojuegos y películas para ofrecernos una trama en tono cómico que resulta muy eficaz y divertida, regalándonos unos auténticos y desternillantes momentazos que le quitan todo el hierro del mundo a la parte más seria de la historia original.

Nos quedamos con su doblaje al español -con Rost como narrador-, que cuenta con los actores originales que ya pusieron sus voces a las anteriores aventuras y que nos ofrece una lección magistral a la hora de volver a darle vida a estos entrañables personajes a través de un registro completamente distinto. Con un divertidísimo guion que está a la altura y respeta el legado de la historia, le da una vuelta de tuerca a la historia para plantearnos una sorprendente dinámica de juego que nos proporciona unos combates de lo más intensos y que nos obligan a aprovechar todo el poterncial de nuestras armas, potenciadores y artilugios mientras se lleva a cabo toda esa caótica acción en pantalla.

En contrapunto, y aunque debiera ser positivo, nos encontramos con la integración transversal de otras franqucias LEGO, como son LEGO City o LEGO Ninjago -además de con otros crossovers temáticos-, que introducen la posibilidad de customizar a los personajes y el escenario de Corazón de madre de una forma externa al argumento del videojuego. Esta característica, aunque eleva el tono de humor, no acaba de encajar del todo ni con la trama ni con la estética general de la saga. Aún así, estamos ante una notable primera incursión LEGO en el mundo “Horizon” a través de los videojuegos, conectando con aquellos que estén buscando volver a revivir su historia o a experimentarla por primera vez a través de una accesible aventura de acción que, seguro, pronto nos traerá una segunda entrega basada en los hechos de “Forbidden west”. Se trata de una propuesta ideal para toda la familia y, por lo tanto, de una opción muy a tener en cuenta de cara a las próximas celebraciones navideñas (guiño, guiño). ¡A disfrutarla!

“LEGO: Horizon adventures”

Guerrilla y Studio Gobo · PlayStation Studios

14 de noviembre · PS5, Nintendo Switch y PC

Horizon: Zero dawn / Remastered

Aloy, nuestra icónica heroína PlayStation, sigue siendo la protagonista de nuestro artículo de esta semana, donde repasamos sus dos novedades más recientes. Como te adelantábamos, su primera aventura –“Horizon: Zero dawn”– regresa siete años después de su lanzamiento original para llegar hasta PS5 y PC con el objetivo de ofrecernos una tremenda puesta a punto en forma de remasterización. Una vez más, es el equipo de Nixxes el encargado de llevar a cabo este port que nos trae de vuelta la primera de las aventuras de la franquicia, algo extremadamente positivo teniendo en cuenta la valía que ya han demostrado a lo largo de los últimos años con otros títulos exclusivos clave dentro del catálogo de la división de videojuegos de Sony.

“Horizon: Zero dawn / Remastered” es el título de esta edición definitiva del videojuego de Guerrilla, que incluye un sinfín de mejoras gráficas, nuevas capturas de movimiento y de animaciones faciales y más de diez horas de conversaciones que han sido regrabadas para subir tanto el listón como para poder compararlo con la calidad visual de la segunda entrega, “Horizon: Forbidden west”. El exuberante mundo futurista de Aloy, repleto de montañas heladas, densas selvas y desiertos áridos, luce como nunca gracias a unos impresionantes gráficos en 4K y el espectacular sonido del audio 3D, además de otras sorprendentes características que elevan la experiencia a nuevas cotas jugables, como la rapidez de ejecución en los viajes entre asentamientos, que es más veloz que nunca.

Los departamentos de arte, animación e iluminación de Guerrilla se han unido al equipo de talento de Nixxies para mejorar todos los aspectos visuales de esta aventura: desde absolutamente todos los elementos que forman parte de la naturaleza y los biomas que recorremos, hasta los pueblos, puestos avanzados y ciudades que visitamos, pasando por cada uno de los personajes -sean principales, secundarios o NPCs-, que ahora presentan nuevas expresiones faciales, texturas, animaciones y modelados en la más alta resolución. La cámara y la iluminación son también protagonistas de esta actualización, ya que se han mejorado tanto en las conversaciones como en las escenas cinemáticas, permitiendo movimientos más amplios y mejor representados que ahora -como Aloy– también reaccionan a los elementos ambientales como el clima.

“Horizon: Zero dawn / Remastered” incluye todos los contenidos de la complete edition -que sumaba la expansión “The frozen wilds”, con nuevas tierras, habilidades, armas y máquinas al videojuego base- y, si no es la primera vez que juegas, también sabrás apreciar la inclusión de un sistema de carga de partidas guardadas, por lo que podrás importar tu antigua partida de PS4 -sea cual sea la versión que poseas- para que, si no lo habías hecho antes, puedas iniciar esa nueva partida+ que tenías pendiente para darle otra vueltecita a la primera aventura de Aloy o aproveches para conseguir las mejores instantáneas gracias a su evolucionado modo foto, en el que puedes capturar todos los planos que quieras con los atuendos y personalizaciones que tuvieras desbloqueados.

Si nos centramos en cada plataforma en la que se publica, esta versión exprime al máximo la potencia y las características de PS5 gracias a la incorporación de la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del mando DualSense, que garantiza una inmersión increíble durante los tensos combates, los momentos de sigilo o la siempre emocionante escalada de los Cuellilargos. La experiencia sonora tampoco se queda atrás, ya que se ha potenciado enormemente a través de la adición de una nueva mezcla de sonido que ahora es compatible con la tecnología de audio 3D de la consola, logrando un mejor resultado ambisónico y una mayor inmersión sonora gracias al renderizado Atmos. En el apartado de accesibilidad, se ha introducido un sistema de sonido y de respuesta háptica opcional que sirve para avisarnos de la cercanía de un elemento con el que poder interactuar, algo que se sumaa las indicaciones visuales que también son opcionales.

Por cierto, el videojuego está preparadísimo para PS5 Pro -que llegó la semana pasada-, incluyendo una gran variedad de funciones gráficas que sirven para sacarle todo el partido a la potencia del nuevo modelo de la consola de Sony, como una fidelidad ultraalta y una tasa de fotogramas rapidísima. Por su lado, los jugadores de PC reciben soporte para resoluciones panorámicas y las últimas tecnologías de rendimiento -como NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 3.1 con generación de fotogramas-, además de La versión de compatibilidad con el sistema de trofeos de PlayStation y un abanico propio de funciones adicionales.

Ahora solo nos queda saber cómo se aplica esta actualización a los jugadores que ya poseen la versión de “Horizon: Zero dawn” (o su complete edition) para PS4 o PC: ya tengas una copia física o digital del videojuego, puedes dar el salto a la versión digital de “Horizon: Zero dawn / Remastered” por 9,99 euros tanto en PS5 como en PC -a través de Steam o Epic Game Store). Este benefcio también aplica a los jugadores que tambiém añadieron el videojuego a su biblioteca de PS4 gracias a la iniciativa “Play at home” que se llevó a cabo hace algo más de tres años. Eso sí, los nuevos jugadores -aquellos que no poseen ningina edición del videojuego- deben pasar por caja y abonar su precio completo de salida (50 euros), algo que te recomendamos encarecidamente para que puedan contar con la colección completa de la saga.

Después de mejorar en prácticamente todos los aspectos del videojuego, “Zero dawn” se pone a la altura de “Forbidden west” para ofrecernos la versión defiinitiva de la primera entrega de la saga. La obsesión por los detalles de esta remasterización es tal que termina rozando la perfección para ofrecernos una puesta a punto escandalosamente positiva que nos devuelve una aventura en la que no todo el mundo sabrá apreciar el excelso trabajo que se ha realizado para cumplir el objetivo de igualar las versiones de PS5 de ambos títulos: modelados, animaciones, expresiones faciales, texturas, iluminación e incluso la cámara… todo ha sido revisado profunda y minuciosamente para mejorar la experiencia global del primer viaje de Aloy.

“Horizon: Zero dawn / Remastered” ha llegado para satisfacer a los jugadores más exigentes, los que buscan poder rejugar a la aventura original como si se tratara de un videojuego publicado por primera vez en 2024. También es una excelente oportunidad para que, todos aquellos que han descubierto la franquicia recientemente. puedan conocer los orígenes de Aloy y de todo su mundo. Este lanzamiento se convierte en la mejor forma posible de jugar en el rico universo creado por Guerrilla que, aunque sigue ofreciendo exactamente la misma experiencia en lo jugable, nos propone un upgrade audiovisual de escándalo que muchos otros títulos ya quisieran. Eso sí, ha perdido la oportunidad de incluir algún aliente de más -al margen del libro de arte digital- que hubiera redondeado la propuesta y hubiera sumado algún punto extra a la hora de determinar la decisión de compra. Aún así… ¡un imprescindible para tu biblioteca!

“Horizon: Zero dawn / Remastered”

Guerrilla y Nixxes · PlayStation Studios

31 de octubre · PS5 y PC