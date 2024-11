Celebra un Halloween de miedo en familia con "Los Pitufos", "Ninja turtles", "Miraculous" y "Totally spies!" - gameLover

Esta semana, estas cuatro licencias son las protagonistas de nuestro especial en propuestas de videojuegos para todos los públicos. ¡No lo vas a tener fácil para elegir tu favorito!

Los Pitufos: Dreams

¡Hola, gameLover! Seguimos repasando los títulos que aumentan la oferta del catálogo de videojuegos para toda la familia de esta campaña de Navidad para los más peques de la casa puedan conocer todas las opciones que tienen a la hora de escribir las peticiones de su carta. Este año está siendo increíble en cuanto a la cantidad de lanzamientos se refiere ya que, sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar videojuegos como «Super Mario party: Jamboree», «Just dance: 2025 edition», «Shin chan: Nevado en Carbónpolis» o «Hot wheels monster trucks: Stunt mayhem», por lo que esta no iba a ser menos, con la presencia de intersantes licencias como la de «Los Pitufos», que regresan con una nueva aventura.

Tampoco tenemos que irnos muy atrás en el tiempo para recordar el último lanzamiento de la franquicia, «Los Pitufos: Village party», que llegaba este pasado mes de junio para ofrecernos una propuesta de tipo party game muy distinta a los habituales títulos de plataformas a lo que suele estar asociada la marca -con «Operación Villahoja» y «El prisionero de la pidra verde» a la cabeza-, aunque también hemos disfrutado de videojuegos de carreras comos «Pitufos: Kart». Como puedes comprobar, estos pequeños seres azules están más de moda que nunca y este mismo año reciben una nueva entrega del género que mejor dominan para presentarnos «Los Pitufos: Dreams», donde se enfrentan a sus sueños más salvajes.

Nada más ponerte a los mandos, este nuevo título te recordará en lo visual a «Marsupilami: Hoobadventure», ya que ambos han sido desarrollados por Ocellus Services. El estudio francés ha vuelto a dejar impresa una huella gráfica muy característica y potente mediante el uso de una exquisita paleta de colores que encaja a la perfección con el universo de «Los Pitufos» para así ofrecernos una colorida propuesta de plataformas 3D en la que los sueños más fantásticos de estos increíbles seres se enfrentan a sus pesadillas más oscuras.

En esta historia inédita, nuestros pequeños héroes se enfrentan de nuevo a Gargamel, que ha ideado un plan diabólico para capturarlos a todos: El infame brujo ha lanzado un astuto hechizo sobre los arbustos de zarzaparrilla, su más preciado manjar favorito, sumiéndolos en un profundo sueño. Si alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un Pitufo cuando está dormido, ahora tienes la oportunidad de descubrirlo al embarcarte en una expedición de ensueño que te permite navegar por su mente con la misión de despertarlos a todos antes de que su malvado enemigo llegue a la aldea para capturarlos.

En «Los Pitufos: Dreams» puedes jugar solo o en modo cooperativo junto a otro jugador mientras te sumerges en la imaginación de los Pitufos más destacados de su comunidad -como son el Pitufo Chef, Pitufina, el Pitufo Vanidoso, la Pîtufa Flor o el Pitufo Sastre, entre muchos otros- a través de 4 mundos de ensueño que te ofrecen un total de 12 niveles completos, además de 16 niveles de más corta duración que están asociados a otros Pitufos que también se han quedado dormidos.

Cada uno de estos niveles representa una aventura de juego única y cuenta con su propia mecánica de juego a través de conjuntos de accesorios, rompecabezas alucinantes y más sorpresas que podrás ir descubriendo a medida que vayas avanzando en la trama. Descubre lugares encantadores mientras exploras los sueños de tus Pitufos favoritos, donde te enfrentarás a auténticos rivales de pesadilla.

Cada constelación del mapa de los sueños cuenta con una zona final en la que tenemos que hacerle frente a un reto mayúsculo que sirve para desbloquear nuestro siguiente objetivo hasta llevarnos ante el malvado Gargamel, al que, por supuesto, debemos derrotar en su propio sueño para restaurar el orden y la paz en la aldea. Como podrás comprobar, se trata de un mundo mágico totalmente inmersivo donde la imaginación cobra vida.

Además, ¿sabías que puedes personalizar tu Pitufo jugable -que está representado por una versión masculina y otra femenina- a través de diferentes y divertidos outfits? Así es, consigue trasladar el reflejo de tu personalidad a través de tu propio personaje con las prendas de ropa y accesorios que puedes desbloquear después de recoger frutos del bosque y coleccionables a lo largo y ancho de todos los niveles del videojuego. Conviértete en bombero, futbolista, pastelero. zombi e incluso en el mismísino Beethoven y completa una colección compuesta por 17 apariencias distintas.

Se nota el cariño y el mimo que se ha aplicado durante el proceso de desarrollo de «Los Pitufos: Dreams» que, siendo un videojuego destinado a todo tipo de públicos -algo que habitualmente se traduce en propuestas poco ambiciosas debido a un menor presupuesto- nos deja un buen plataformas en 3D, el mejor creado hasta la fecha bajo esta licencia tan popular. Su diseño artístico es realmente deslumbrante y, en su conjunto, nos ofrece un gameplay muy divertido para pasarlo a lo grande en familia gracias a ese modo cooperativo que ayuda a que padres e hijos conecten jugando en equipo. Eso sí, aunque es un desafío apto para que los más pequeños de la casa puedan unirse a la partida, se queda algo corto en cuanto a contenidos. Aún así, te sorprenderá y se convierte en una opción ideal a tener muy en cuenta.

Por cierto, los coleccionistas también están de enhorabuena porque, aunque el videojuego llega en formato digital a todas las plataformas actuales, también contamos con una edición física de Meridiem para PS5 y Nintendo Switch que llega en 2 ediciones: Una estándar con el videojuego y otra -la riverie edition– que añade al pack una serie de artículos especiales para los más fans Los Pitufos, como una lámina lenticular en 3D con el key art de la portada, tres hojas de stickers con los diseños de tus Pitufos favoritos y una skin de ladrón para nuestro personaje en el videojuego, además del una edición en formato digital del libro de arte y su banda sonora para que puedas disfrutar del universo de Peyo a lo grande.

«Los Pitufos: Dreams»

Ocellus Services · Microids · Meridiem

25 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Ninja turtles: Mutantes desencadenados

«Las tortugas ninja» siguen en racha durante este 2024 después del lanzamiento de sus videojuegos «Wrath of the mutants» y «Splintered fate» este pasado verano. Ahora es el momento de darle la bienvenida a la propuesta que todos llevamos esperando desde el estreno de su última película, hace algo más de un año. Este largometraje de animación nos presentaba un nuevo y rompedor estilo visual para esta franquicia que ya se ha sometido a varios procesos de reestilización desde su estreno en 1984, comparándose así en calidad con otra exitosa saga cinematográfica como es la del nuevo multiverso de Spider-man.

«Ninja turtles: Mutantes desencadenados» es el nombre de este videojuego que está ambientado en el mundo de la aclamada película «Ninja turtles: Caos mutante» para funcionar como una secuela en la que podemos enfentarnos a la frenética jugabilidad que nos ofrecen estos cuatro hermanos, cada uno utilizando sus propias armas y estilos de lucha único. Leo, Raph, Donnie y Mikey se enfrentan aquí a una nueva y formidable amenaza mutante que tiene como objetivo tomar las calles de la ciudad de Nueva York.

«Las tortugas ninja» celebran su 40 aniversario con este videojuego que combina los géneros de acción y plataformas 3D para ofrecernos una propuesta que captura el espíritu artístico y el contagioso humor adolescente de la película para trasladarlos, junto a las habilidades de combate de nuestros cuatro protagonistas, a esta historia inédita en la que deben enfrentarse a a nuevos y desafiantes mutantes. Aquí podemos disfrutar de una acción dinámica que se traduce en una divertida jugabilidad apoyada en la cautivadora narrativa que le da continuidad al guion de la película de animación.

Tras ser aceptados por la sociedad y conseguir el sueño de poder vivir una vida adolescente normal, la nueva y reciente experiencia vital de nuestros queridos héroes se ve interrumpida por la llegada de una oleada de mutantes que están poniendo la ciudad patas arriba. acabando con la paz y el orden que han instaurado en Nueva York. Recorre el extenso mapa formado por las alcantarillas y las calles de Nueva York, que te permite explorar tanto la superficie y los rascacielos de los edificios, así como el subsuelo para poder hacer frente a las misiones principales -que entrelazan esta historia- y una serie de objetivos secundarios ofrecidos por algunos de los más emblemáticos personajes de la saga.

En «Ninja turtles: Mutantes desencadenados» puedes ponerte en la piel de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo -si quieres seguir llamándoles así- para afrontar su interesante trama en solitario o con la ayuda de otro jugador a través del modo cooperativo local. Como contábamos, cada personaje cuenta con su propio estilo de combate y también con un completo árbol de habilidades desbloqueables que puedes ir adquiriendo a lo largo de tu partida para ampliar y potenciar los poderes y técnicas de cada tortuga. Esto se consigue tras completar cada episodio y después de sumar los puntos de experiencia requeridos, permitiémdote subir de nivel después de echar una pequeña y divertida charla con el personaje de Ally Bonds.

La mítica April O’Neil lleva la voz cantante durante el hilo conductor de esta historia a través de unas adictivas piezas informativas llamadas «‘O’news casts», que nos ofrecen un vistazo general a la situación en la que también podemos ir descubriendo a los diez nuevos mutantes originales -además de a las cinco transformaciones diferentes que presenta cada uno de ellos- que aumentan el nivel del desafío. Todos están diseñados por Woodrow White, lead character designer de la película, por lo que la fidelidad con su universo está asegudada.

Además de April O’Neil y de nuestras emblemáticas tortugas, también podemos encontrarnos a otros personajes de la serie gracias a los ya citados retos de los personajes secundarios. De esta manera podemos enfrentarnos a los desafiantes e inmersivas misiones del dojo del maestro Splinter o adaptarnos al puro estilo de vida neoyorquina que ofrecen Bebop y Rocksteady a través del trabajo del reparto reparto de pizza de su local, además de descubrir los secretos que hay ocultos por toda la ciudad a mediante sus pintorescos grafitis.

Por supuesto, también nos enfrentarnos a las batallas más exigentes contra auténticos rivales a la altura mientras recorremos los amplios entornos de una Nueva York que nos ofrece la posibilidad de explorar cinco distritos llenos de vida, además de mostrarnos localizaciones inéditas, como el centro de convivencia, el arcade embrujado o un cine abandonado, que se adaptan al ciclo dinámico de día y noche que presenta el videojuego. También podemos desbloquear nuevos aspectos para Leo, Raph, Donnie y Mikey, que rinden homenaje a sus orígenes con skins basadas en el aspecto en blanco y negro de su cómic original o en el de los míticos diseños de la serie animada de los 80.

Desvela los antiguos secretos del ninjutsu mientras nuestros personajes favoritos se enfrentan a su misión más complicada hasta la fecha. No importa si eres un maestro experto o acabas de empezar tu entrenamiento ninja, ya que este videojuego se adapta a tu estilo de juego para que puedas pasarlo a lo grande con un desafío ajustado a tus necesidades y basado en peleas callejeras. La relación de los humanos con los mutantes depende de esta épica batalla en la que tenemos que llegar hasta el fondo para averiguar quién anda detrás de ella.

«Ninja turtles: Mutantes desencadenados» ya está disponible en todas las plataformas y también cuenta con una edición sencilla en formato físico que llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch y en la que podemos disfrutar del maravilloso trabajo de localización y doblaje, que nos permite escuchar todos la narración y diálogoe en nuestro idoma. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? «Cowabunga!»

«Ninja turtles: Mutantes desencadenados»

AHEARTFULOFGAMES · Outright Games · Meridiem

18 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Miraculous: Paris under siege

Los seguidores de las aventuras de Ladybug y Cat Noir también están de enhorabuena este año con la llegada de «Miraculous: Paris under siege», el segundo videojuego de la franquicia tras el lanzamiento de «Miraculous: Rise of the sphinx» en 2022. Desarrollado por el equipo brasileño Petit Fabrik -que corrió a cargo de la divertida y colorida propuesta «Kukoos: Lost pets»-, nos acerca una nueva historia que nos lleva a adentrarnos en su trama más arriesgada hasta a la fecha a través de un título de plataformas y acción en tercera persona inspirado en la queridísima serie de televisión y sus películas.

«Miraculous: Paris under siege» es una emocionante aventura donde el heroísmo, el combate acrobático y un impresionante parkour se combinan para combartir los planes del malvado Lepidóptero, que desata una oleada de crímenes por toda la ciudad con la ayuda de sus esbirros. Nuestros dos héroes, Ladybug y Cat Noir, deben unir sus fuerzas para salvar París de villanos como Tormentosa, que ejerce de villana central en esta propuesta después de despertar los poderes ancestrales egipcios que están ligados a la ciudad. Pero no será la única enemiga a la que debamos combatir, ya que también lucharemos contra otros tantos emblemáticos enemigos de la franqucia como son Bubbler, Lady Wifi, Verdad o Aplastadora, que ofrecen desafíos únicos para los que debes adaptar tus tácticas y así contrarrestar sus poderes.

Se trata de una historia inédita hasta la fecha en la que podemos hacer uso de las habilidades únicas de Ladybug y Cat Noir que, puntualmente, pueden invocar a algunos de sus compañeros de combate durante la batalla para cambiar las tornas a través de unos espectaculares ataques coordinados. De esta manera, Rena Rouge, Caparazón, Viperion y Queen Bee pueden asistirte, cada uno con sus propios poderes y habilidades. Aún así, nuestros dos protagonistas -entre los que puedes alternar cuando desees- cuentan cada uno con sus propios y elegantes movimientos de combate, permitiéndote ejecutar combos épicos mientras atraviesas la ciudad , desde el asfalto hasta los tejados.

En esta aventura puedes jugar en solitario o junto a un amigo a través del modo cooperativo local para que juntos aprendáis a dominar todos los movimientos de ambos personaajes: Desde los ágiles combos que puedes llevar a cabo a pie de calle, pasando por el suave balanceo que puedes llevar a cabo gracias a las grúas que están estratégicamente colocadas por toda la ciudad. También puedes hacer uso de las tirolinas para recorrer largas distancias y saltar los muros del skyline parisino, mientras descubres sus secretos y recolectas los coleccionables necesarios para poder potenciar las habilidades de nuestros héroes, que cuentan con diferentes rasgos -vida, velocidad, daño, energía de asistencia y evasión- dentro de su árbol de habilidades, que te permite personalizar tu estilo de juego.

Libera París distrito a distrito en esta nueva propuesta que fomenta la exploración y la estrategia y que, al igual que en su primer videojuego, llega con los textos localizados a nuestro idioma pero sin el doblaje al español que conocen los espectadores de la serie y sus películas, por lo que «Miraculous: Paris under siege» pierde nuevamente la oportunidad de conectar aún más con el jóven público al que va dirigido. Aún así, estamos ante una aventura increíble que sus fans sabrán apreciar, que expande el universo que ya conocemos y le da continuidad a la licencia en el mundo de los videojuegos llegado a todas las plataformas y, sí, también en formato físico a PS5 y Nintendo Switch a través de una edición sencilla que no puedes perderte. «Tikki, ¡puntos fuera!».

«Miraculous: Paris under siege»

Petit Fabrik · GameMilll Entertainment · Meridiem

25 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Totally spies!: Cyber mission

Puede que, de las cuatro propuestas que estamos revisando hoy, la que menos conozcas sea la de «Totally spies!», una serie de animación francocanadiense que se emitió en nuestro país entre 2002 y 2013 y que ahora, en pleno 2024, ha estrenado una emocionante séptima temporada que ha soprendido a todos sus seguidores. Este esperado acontecimiento también está marcado por el regreso de sus protagonistas a través del videojuego «Totally spies!: Cyber mission», que nos presenta una aventura que nos lleva hasta el corazón de Singapur.

Esta ciudad asiática sirve como escenario para devolvernos al deslumbrante trío de espías de Beverly Hills que, mientras buscan asentar sus nuevas vidas, deben enfrentarse a una misteriosa amenaza que quiere sembrar el caos extendiendo su influencia y presencia a través de las vibrantes y bulliciosas calles de la ciudad. Explora junto a Sam, Clover y Alex todos los rincones de esta futurista ubicación llena de oportunidades y secretos por descubrir mientras te embarcas en una nueva misión llena de acción, aventura e infiltración.

«Totally spies!: Cyber mission» expande el universo que nos presenta esta séptima y última temporada de la serie de animación a través de una historia completamente nueva. En ella nos unimos a las ya conocidas Jerry y Mandy, así como a nuevos personajes que se estrenan para la ocasión, como son Toby, Zerlina y Mei Lin. Junto a nuestro trío de heroínas y sus increíbles habilidades, tenemos la oportunidad de pasar a la acción mientras dominamos el arte de la infiltración, resolvemos complejos rompecabezas y permancemos ocultos sin que nos descubran para salvar el mundo con estilo gracias a una gran variedad de artilugios.

Aquí puedes afrontar la misión más importante del equipo de la manera que prefieras, ya sea en solitario o con hasta 3 jugadores en el modo multijugador local. Tienes la oportunidad de descubrir una gran cantidad de variadas localizaciones mientras exploras Singapur a fondo, desde el puerto hasta los famosos jardines de la bahía pasando, por supuesto, por el Bubble spy café. A lo largo de la partida debes reunir una necesaria cantidad de objetos coleccionables que resultan esenciales para abordar tus objetivos, ya que tienes a tu disposición un amplio arsenal de artilugios de alta tecnología -como el icónico dispositivo compowder hasta el elegante pintalabios láser- que te servirán para interactuar con el entorno, burlar a tus enemigos y superar los obstáculos que se interpongan en tu camino.

Aprovecha esta oportunidad de volver a reunir a las chicas del equipo de «Totally spies!» y sumérgete en esta historia inédita mientras te reencuentras con tus personajes favoritos en un auténtico desafío para espías. La unión hace la fuerza en esta aventura en la que la cooperación es la clave, ya que cada una de nuestras protagonistas cuentas con sus propias habilidades y gadgets especiales para superar los desafíos y progresar en un conjunto de misiones de lo más desafiantes. «Totally spies!: Cyber mission» ya está disponible en las tiendas disgitales de todas las plataformas y también cuenta con su propia edición física en PS5, PS4 y Nintendo Switch para que puedas completar tu colección.

«Totally spies!: Cyber mission»

Balio Studio · Microids · Meridiem

31 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, y PC

