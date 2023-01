"Crisis core: Final fantasy VII / Reunion", el exclusivo de PSP que ahora mejora la fórmula para todos 15 años después - gameLover

«Ghostbusters: Spirits unleashed», «Kukoos: Lost pets» y «Trifox» completan los últimos lanzamientos destacados antes de Navidad.

Crisis core: Final fantasy VII / Reunion

25 años después de debutar en la primera PlayStation, Square Enix sigue revitalizando la séptima entrega de «Final fantasy» confirmando, una vez más, que sigue siendo la entrega más querida por todos sus jugadores. «Final fantasy VII» es, a día de hoy, el título por excelencia en el género de los videojuegos de rol, uno muy aplaudido por su épica historia, sus personajes únicos y unas cinemáticas que aprovecharon al máximo la tecnología más puntera de la época. Desde entonces, el juego ha vendido casi 14 millones de copias en todo el mundo y sigue recibiendo elogios por parte de la crítica y de los fans de todo el mundo.

Su popularidad ha derivado en otros productos de entretenimiento como la película CGI «Advent children» -que ampliaba la historia original- y también en una nueva trilogía de videojuegos que empezaba en 2020 con la publicación de «Final fantasy VII: Remake», que obtuvo una excelente acogida por parte de público y crítica, con más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, con una entrega («Final fantasy VII: Rebirth») que le dará continuidad en este próximo 2023 que ya está aquí.

Pero antes, los jugadores tenemos la oportunidad de enfrentarnos de nuevo a la leyenda de Zack Fair con la publicación de otra esperadísima remasterización, la de «Crisis core: Final fantasy VII». Se trata el título que desentrañaba las historias de Zack, Cloud, Sefirot, Aeris, Tifa y muchos otros personajes que regresan ahora con una segunda oportunidad en este videojuego que complementa la aventura original. Su publicación se llevó a cabo en 2007 en exclusiva para PSP, la portátil de Sony que causó furor en el mundo entero, pero ahora llega para todo el mundo con un lanzamiento global que abarca la gran mayoría de plataformas actuales.

Para la ocasión se han renovado por completo muchos de sus elementos, presentando gráficos en alta definición para los modelados de personajes, los fondos y la interfaz del juego, así como nuevas versiones para los temas de su banda sonora, compuestos por Takeharu Ishimoto. Cuenta con diálogos en inglés y japonés interpretados por las voces que ya participaron en el doblaje de «Final fantasy VII: Remake» y también con un sistema de combate actualizado que permite la opción de usar límites e invocaciones, además de mejoras en la mecánica de onda mental digital. Esta nueva entrega sigue conservando la esencia del popular clásico y, a su vez, aprovecha los avances técnicos de los últimos 15 años para crear una experiencia de juego más atractiva y envolvente que cautivará de nuevo a los fans y, por primera vez, a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento.

Pero hagamos un poco de memoria recordando la historia de «Crisis core: Final fantasy VII», ambientada siete años antes de los acontecimientos de «Final fantasy VII» y protagonizada por Zack Fair, un joven y optimista soldado al que le han encomendado localizar a Genesis Rhapsodos -otro soldado que ha desaparecido- junto a nuestro querido Sefirot. Esto les llevará a descubrir la cara oculta de los turbios experimentos de Shinra y los monstruos que han creado después de verse profundamente afectado por una serie de secretos y traiciones que lo llevan a dudar de todo y de todos. Ahora Zack deberá labrarse su propio camino como héroe para proteger a sus seres queridos y defender lo único que le queda, su propio honor.

Los fans de la franquicia pueden estar muy orgullosos de este lavado de cara al que se ha sometido el juego para convertirse en «Crisis core: Final fantasy VII / Reunion», ya que no solo se trata de una espectacular renovación gráfica, sino de un conjunto de decisiones que lo elevan a una categoría superior dejando atrás al original, especialmente en el sistema de combate. Aunque sigue sin librarse de alguno de sus defectos -como el de la simplicidad del diseño de sus niveles o de algunas misiones secundarias-, se autoproclama como una evolución positiva de sí mismo, haciéndonos volver a disfrutar del inolvidable viaje de un auténtico héroe como es Zack.

«Crisis core: Final fantasy VII / Reunion»

Square Enix · Bandai Namco

13 de Diciembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Ghostbusters: Spirits unleashed

En este 2023 hemos podido volver a disfrutar de una mítica franquicia como es «Cazafantasmas» con el estreno de su nueva película, «Cazafantasmas: Más allá». Aprovechando este esperado regreso, el mundo de los videojuegos tampoco ha querido perder la oportunidad de ponerse a rebufo con el lanzamiento de «Ghostbusters: Spirits unleashed», una propuesta de acción en la que tienes que cazar o evitar ser cazado. Dos de los personajes protagonistas de la saga, Ray y Winston, te abren su famoso parque de bomberos en este videojuego asimétrico que nos propone partidas rápidas de 4 contra 1 donde jugarán como parte del equipo de Cazafantasmas o bien como un único fantasma. Puedes estar en cualquiera de los dos bandos, pudiendo disfrutar del juego ya sea en solitario o con hasta 4 amigos, ya que también dispone de un modo para un solo jugador tanto online como offline.

Si te considers fan de «Cazafantasmas», te encantará ir descubriendo la interesante historia que presenta esta aventura, en la que no te costará nada aprender cómo funciona y mucho menos dominar su divertido sistema de juego. En «Ghostbusters: Spirits unleashed» podrás redescubrir los más icónicos artilugios de la saga, como son los equipos de protones, los medidores PKE o las trampas para fantasmas.

Asímismo, podrás revisitar los lugares más emblemáticos de sus películas, como el propio parque de bomberos o la librería de ocultismo de Ray, que actúan como base de operaciones. Aquí es podrás elegir las misiones, personalizar a tus personajes, practicar tu destreza disparando los lanzadores de partículas y explorar todo lo que necesiten para aprender su funcionamiento. Como Cazafantasmas, te convertirás en uno de los cuatro miembros del equipo e intentarás atrapar al fantasma que esté acechando por los distintos escenarios del juego, siempre ayudándote de tu trampa y herramientas básicas. Aprende a utilizar el medidor de PKE para detectar las grietas interdimensionales -que actúan como punto de reaparición de los fantasmas- y destrúyelas con el lanzador de partículas de tu equipo de protones antes de que estos entes completen su caza.

Como fantasma tu misión es la de evitar a los Cazafantasmas a toda costa, así que hazte con uno de los cinco ejemplares disponibles -cada uno con sus propias habilidades únicas- y sobrevuela por todo el escenario mientras te ocultas entre una gran cantidad de objetos que te servirán para evitar que te atrapen. Puedes asustar, gastar bromas y esconder las grietas interdimensionales para lograr escapar en el caso de que te estén acorralando. A medida que vayas progresando en el juego, podrás desbloquear nuevos elementos cosméticos que servirán para mejorar tanto a los Cazafantasmas como para los propios fantasmas, algo que te permitirá alcanzar una experiencia más inmersiva en este universo que ya acumula más de cuatro décadas a sus espaldas.

Al margen de las míticas localizaciones que descubriremos nada más iniciar el juego, también exploraremos varios lugares únicos, como un museo, un refugio, un barco atracado en el puerto, una prisión con varios pisos o una fábrica de cerveza en funcionamiento. A medida que vayas completando los diferentes desafíos, podrás ir personalizando a tu Cazafantasmas y a tus fantasmas después de localizar esporas, moho y hongos ocultos que te proporcionarán acceso a más elementos cosméticos desbloqueables. Aunque se trate de un videojuego multijugador, también podrás ir desvelando componentes de su trama gracias a las misiones que te plantean Ray y Winston, a quienes, por cierto, ponen voz los actores de las películas originales –Dan Aykroyd y Ernie Hudson-, que retoman sus papeles y a los que se suman Rahul Kohli y Greg Miller para prestar sus voces al nuevo elenco de «Ghostbusters: Spirits unleashed».

Se trata de una experiencia arcade enfocada a divertir, pero aquí la coordinación y el trabajo en equipo son condiciones imprescindibles para ganar cada ronda -ya sea contra la inteligencia artificicial del juego o a contra jugadores reales mediante partidas online-, ya que la comunicación es básica para poder llevar a cabo la misión con éxito, que obligará a que cada jugador adopte un rol concreto para salir airosos. «Ghostbusters: Spirits unleashed» te retará a jugar una y otra vez hasta conseguir todos los objetos desbloqueables mientras alcanzamos el máximo nivel de nuestro arsenal y accesorios. Es ideal para echar la tarde sin demasiadas complicaciones mientras disfrutamos de su apartado técnico, que es más que correcto y que logra que el combate luzca de maravilla. ¡Te encantará siempre si siempre has deseando convertirte en un miembro más de los Cazafantasmas!

«Ghostbusters: Spirits unleashed»

Illfonic · Meridiem Games

18 de Octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Kukoos: Lost pets

¡Cómo me gustan los videojuegos de plataformas! Y más si tienen el aspecto que ha logrado este «Kukoos: Lost pets» que ya me llamó la atención la primera vez que lo vi en movimiento. Se trata de una aventura en 3D diseñada para jugadores de todas las edades y en el que conocerás a estos personajes que tienen que salvar su hogar después de que el malvado rey del mar, Kooktopus, haya querido hacerse con el control mental de las mascotas de los Kukoos. Nuestras adorables criaturas te permitirán jugar con ellas ya sea en solitario o a través de su modo cooperativa de hasta cuatro jugadores.

Explora los coloridos y variados paisajes de este viaje que te invitará a sortear un montón de obstáculos y resolver puzles mientras tomas el control un divertido y diverso elenco de personajes a los que les cogerás cariño mientras trabajas con ellos para salvar su mundo y así restaurar la paz en Árbol Kukoo, que nos dará acceso a los distintos niveles. Este videojuego, ideal para ser superado en familia, presenta una experiencia equilibrada para que todos puedan superarlo mientras van desbloqueando los descubren distintos niveles de este desafío.

Pero no te dejes engañar por las apariencias, hay mucho color y diversión por delante, pero también muchos obstáculos que sortear en este entorno salvaje que te invitará a la exploración y a la recolección de todo tipo de objetos coleccionables. «Kukoos: Lost pets» se divide en varios mundos, que a su vez cuentan con varios niveles que nos sumergen en diferentes ambientes donde cada personaje disfruta de una habilidad diferente que se adaptará a las necesidades de cada zona. Un personaje, una habilidad, una zona: Esas son las reglas.

Cada uno de los mundos es muy variado y colorido, pasando de uno con estética mundo azteca, a uno con ambientación pirata, para más adelante superar uno lleno de gominolas… Se trata de zonas bastante grandes e incluso con varios recorridos que nos permitirán descubrir zonas ocultas en las que seguir recolectandoi monedas, derrotando al mayor número de enemigos y encontrar esas flores ocultas -cuatro por nivel- que nos servirán como reto adicional mientras avanzamos en nuestra aventura.

Si por algo se caracterizan los videojuegos del género plataformas es por contar con un buen jefe aguardando en la zona final de cada mundo, y «Kukoos: Lost Pets» no es una excepción: Cada criatura final se presenta con un patrón de ataque distinto, pero no supondrá un gran reto, ya que los pequeños podrán detectar sus puntos débiles tras ser derrotados un par de veces, logrando que laa experiencia no se convierta en desesperante. Así que ya sabes, poco a poco, avanzando y desbloqueando cada nueva zona y recolectando todo lo que nos vayamos encontrando por el camino.

Este nuevo videojuego cuenta con una gran premisa, con una jugabilidad adaptada a todo tipo de jugadores, que encontrarán en este título una aventura divertida y entretenida que se disfruta aún más si se disfruta en modo cooperativo. Contamos con una gran cantidad de niveles, además de los extras desbloqueables y con una una nueva versión en camino, porque ahora podemos disfrutarlo para PS4 y Nintendo Switch, además de en PC, pero ya está prevista su llegada a PS5 y al ecosistema Xbox para 2023, ampliando su base de jugadores. ¡Larga vida a los Kukoos!

«Kukoos: Lost pets»

PetitFabrik · Modus Games y Tesura Games

6 de Diciembre · PS4, Nintendo Switch y PC

Trifox

Otra de las aventuras plataformeras que llega de cara de cara a estas próximas Navidades es «Trifox». Primero hizo acto de presencia en Nintendo Switch, Xbox y PC, y ahora es el momento de que podamos jugar a su versión PlayStation, ya que ya podemos jugarlo en PS4 y también en PS5 gracias a la retrocompatibilidad. Se trata de una aventura llena de diversión y acción que se inspira en los juegos de la infancia favoritos del equipo que ha desarrollado su primer videojuego, los belgas Glowfish Interactive, que no han podido evitar dejarse llevar por la esencia de franquicias como «Crash Bandicoot», «Jak & Daxter» o «Ratchet & Clank» a la hora de crear este título.

«Trifox», que cuenta con una variedad de formas de jugar, nos presenta a nuestro héroe protagonista: Un zorro que tiene la misión de recuperar el mando robado de su tele. Este mamífero tiene múltiples talentos y son estas habilidades -guerrero, mago e ingeniero- las que podrás combinar para crear un astuto protagonista con un conjunto de movimientos a medida de cada jugador. Trifox parte en la búsqueda de estos misteriosos saqueadores para usar magia, poderes y artilugios maravillosos para lograr vencer a sus enemigos en cuatro mundos llenos de peligros mientras te abres camino hasta el enfrentamiento final en el cuartel general de los villanos.

Se trata de tres clases de personajes en uno solo, ya que como guerrero empuñarás un enorme martillo para utilizar la fuerza bruta, dominarás la magia y el misterio como mago y usarás una mochila llena de artilugios como ingeniero para que puedas combinar estos tres estilos y así conseguir la mezcla perfecta, adaptada a tus necesidades durante la partida. Son un total de 30 habilidades las que puedes desbloquear mientras recolectas y gastas monedas para obtenerlas.

Como has podido ir descubriendo, se trata de una aventura moderna que no deja de mirar al pasado para dar con un plataformas 3D que desea mostrar una nueva y fresca experiencia basada en el espíritu clásico de los juegos de plataformas de los 90, luchando contras hordas de enemigos, atravesando trampas, superando acertijos ambientales y luchando contra grandes y temidos jefes finales. Aunque no serán para nada una amenaza teniendo en cuenta que podemos crear a nuestro héroe perfecto mientras experimentamos con la posibilidad de mezclar las distintas habilidades, que nos permitirán una loca mezcla de elementos.

Con un colorido apartado visual que nos transportará al pasado, «Trifox» es capaz de lucir unas mecánicas jugables que lucen realmente bien, con una fluidez en el movimiento que es digna de mención y una banda sonora que sabe ambientar cada una de las temáticas de los cuatro mundos que descubriremos. No cuenta con doblaje a ningún idioma, pero podremos leer los textos en español, que nos narrarán la trama una trama que ya se nos traslada a través de sus escenas animadas.

«Trifox» es una muy buena carta de presentación para su equipo de desarrollo, un título simpático, entretenido y divertido que nos encantará a los fans de los plataformas. Se trata de una experiencia no demasiado extensa que nos servirá para revivir aquellas tardes junto a nuestros videojuegos favoritos. Un videojuego que se hace ideal para exprimir en estas semanas navideñas que se acercan y en las que podemos ir aprovechando los ratitos entre comidas y cenas familiares para echarle unas cuantas horas a la consola.

«Trifox»

Glowfish Interactive · Big Sugar

26 de Noviembre · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

