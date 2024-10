"Dragon ball: Sparking! Zero": El videojuego más completo y espectacular jamás creado en el universo de Akira Toriyama - gameLover

Hoy también llegan dos interesantes propuestas: El poderoso novedoso y extenso videojuego de rol «Metaphor: ReFantazio» y el shooter «Starship troopers: Extermination», basado en la popular franquicia de ciencia ficción.

Dragon ball: Sparking! Zero

¡Hola, gameLover! Menuda semanita de grandes lanzamientos en el mundo de los videojuegos pero, sobre todo, qué gran momento para los fans de «Dragon ball», que hoy vivimos un día histórico en la franquicia con la llegada de su nueva serie de animación –«Dragon ball: Daima»– y con el lanzamienzo del videojuego que ya ha sido catalogado por los medios especializados como «el mejor de la historia». Así es, este «Dragon ball: Sparking! Zero» aterriza por méritos propios como el verdadero sucesor de la serie «Budokai tenkaichi» y se convierte en la siguiente entrega en 17 años después desde la última, publicada en 2007.

El estudio Spike Chunsoft vuelve a ponerse al mando del desarrollo de este nuevo episodio de la saga, como ya lo hiciera con su trilogía original -publicada entre 2005 y 2007-, para globalizar su nombre oriental, traer de vuelta la auténtica esencia de sus épicas batallas y convertirse en el videojuego más grande de la franquicia, con un plantel inicial de 182 legendarios personajes jugables que provienen directamente de las series «Dragon ball Z», «Dragon ball: Super» y «Dragon ball GT», además de obtener representación de su colección de largometrajes. Sí, la serie original, «Dragon ball», solo está representada por la forma de niño de Son Goku, aunque ya sabemos que se añadirán los personajes de «Dragon ball: Daima», por lo que también veremos corretear a nuestros personajes favoritos en su forma más infantil. Las futuras actualizaciones y expansiones del videojuegos nos garantizan que este ya de por sí extenso elenco crezca un poco más para ofrecernos la entrega más completa hasta la fecha.

Ya lo te lo adelanto, «Dragon ball: Sparking! Zero» es puro fan service (pero del bueno, bueno) y llega con una gran cantidad de contenido para satisfacer a los grandes amantes de esta franquicia que este próxino mes de noviembre celebra sus 40 años de historia. Centrándonos en los modos de juego, destaca el que ha sido llamado «Combate de episodio», que equivale a un modo historia para un solo jugador: En él podemos elegir entre 8 legendarios personajes –Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Piccolo, Jiren, Trunks del futuro, Goku Black y Freezer– para y revivir algunas de las batallas clave de la historia, empezando por los acontecimientos narrados desde el inicio de «Dragon ball Z» hasta el final de «Dragon ball: Super». Aquí, las batallas son solo una pequeña parte de la diversión, ya que podemos disfrutar en primera persona de las más espectaculares escenas cinemáticas que hayamos visto nunca, profundizando en ellas mientras a través de la una toma de decisiones que nos permite recorrer caminos alternativos de la historia canónica de la franquicia. Aquí, la campaña de cada personaje tiene una duración distinta -según el número de acontecimientos- e incluye finales alternativos donde tendrás que usar tus habilidades y las opciones disponibles para desbloquear nuevas historias.

Otra de las características que va a ofrecernos horas y horas de diversión es el modo de «Combate personalizado», que nos da la oportunidad de crear una diversión sin fin a través de la posibilidad de crear escenarios customizados que involucran a algunos de los personajes favoritos de los fans. Aquí existen escenarios que han sido creados por el equipo de desarrollo y que atienden a diferentes condiciones de victoria apoyados en escenas cinemáticas únicas, pero también nos invita a crear un punto de partida mediante personajes, condiciones y batallas completamente personalizados a través de escenas cinemáticas que pueden crearse desde cero o a partir de escenarios ya existentes para que podamos vivir nuestro propia historia soñada y, además, podamos compartirla con el resto de jugadores de todo el mundo. ¡Es muy interesante!

Estos dos modos principales forman parte de la sección «Experiencia y combae personalizado», una de las 6 que forman parte del menú del videojuego, donde también nos encontramos con otras maneras de jugar a través de una gran variedad de modos online y multijugador, incluyendo combates con la pantalla dividida: En «Combate y entrenamiento», por ejemplo, podemos acceder a los modos «Combate», «Superentrenamiento» y «Torneo mundial» – en el que puedes combatir en varios escenarios inspirados en las sagas y en torneos que han sido reinventados para la ocasión-. Pero, además, contamos con un largo recorrido a través de diferentes opciones que nos permiten seguir explorando el mundo de «Dragon ball»: En «Desafíos y misiones» podemos hacer un seguimiento de las «Órdenes de Zen-Oh» y el «Libro de sellos de Whis»-, en «Tienda y personalización» acceder a estas dos opciones y a nuesrtra tarjeta de jugador, en el menú «Galería» tenemos la «Enciclopedia» -con todo tipo de información sobre los personajes de la franquicia-, el apartado «Mis datos» -donde consultar nuestras estadísticas- y la «Sala de visionado», donde repasar las espectaculares escenas cinematográficas que nos ofrece esta entrega. Por último, nos encontramos con el modo «Manifiéstate…», un viaje al templo sagrado de dios, desde donde podremos invocar a los diferentes dragones –Shenron, Porunga y Super Shenron– una vez hayamos reunido cada grupo de bolas de dragón. Como puedes comprobar, ¡aquí hay entretenimiento para rato!

El legendario estilo de juego de la serie «Budokai tenkaichi» alcanza un nuevo nivel a través de las épicas batallas en 3D que también están presentes en «Sparking! Zero» y que te sumergen en unas espectaculares peleas a través de los característicos y destructivos poderes de cada uno de los personajes que forman parte del extenso plantel del videojuego. Puedes moverte y volar con total libertad a través de los gigantescos escenarios que nos ofrece esta entrega, permitiéndonos usar el entorno para escondernos, huir de nuestro rival o, por supuesto, enviar volando a nuestros enemigos mientras atraviesan edificios y montañas después de propinarles un buen golpe definitivo. El combate es tan fiel a la serie manganime que podemos estar bien orgullososo de tener la oportunidad de sentir estos frenéticos combates cuerpo a cuerpo a través de un sistema básico de dos botones que nos permite mucho más a través del resto de comandos del mando, pudiendo ejecutar contraataques y bloqueos, además de todo tipo de técnicas especiales, esquivar a nuestros oponentes y recargar nuestro ki. Como en todo gran videojuego de «Dragon ball», tendrás que aprender a dominar las posibilidades de cada personaje, controlando sus habilidades, transformaciones y técnicas propias.

«Dragon ball: Sparking! Zero» ha logrado que las batallas luzcan como nunca, con una fidelidad 1:1 respecto la originalidad del anime. Parte de este mérito se debe a la potencia de uso de su motor gráfico, Unreal Engine 5, que ha superado todos los límites de la jugabilidad aportando unos combates frenéticos, amplísimos entornos destruibles y una calidad de imagen alucinante, donde los impresionantes efectos visuales que se han implementado hacen que hasta los escenarios reacciones a la acción que se está llevando a cabo en pantalla. Libera todo el poder de todos los personajes con nuevos movimientos como el esprint corto, el contraataque vengador o el asalto evanescente, con los que tendrás la oportunidad a de contraatacar y añadir ese puntito estratégico que necesitaban las batallas.

Para los fans más absolutos de las aventuras de Son Goku y sus amigos, este «Dragon ball: Sparking! Zero» se convierte desde ya en el videojuego que llevamos esperando desde hace tantísimos años. Sí, por el camino hemos podido disfrutar de grandes experiencias como «Dragon ball; FighterZ» o «Dragon ball Z: Kakarot» «, por poner dos grandes ejemplos; pero gracias al efecto nostálgico de esta legendaria serie y a la pasión y el cariño que se le ha dedicado a esta recién estrenada entrega por parte de su equipo de desarrollo, podemos asegurar que no veremos nada igual en mucho tiempo. Se trata de un videojuego de lucha divertidísimo que alberga algunas de las más espectaculares batallas que jamás hayamos podido presenciar a escala gráfica en cualquier otra propuesta de la franquicia, con un frenetismo que te invita a pulir y mejorar tu dominio a los mandos hasta convertirte en el gran guerrero que requiere ser para enfrentarte a este reto mayúsculo, tan inmersivo como accesible, y tan completo y con tal cantidad de contenido que resulta abrumador elegir personaje entre un plantel de ensueño que acabará superando los 200 combatientes a lo largo de los próximos meses.

No hay duda de que esta nueva entrega se ha convertido automáticamente en el digno sucesor de aquel ya lejano «Budokai tenkaichi 3» que a algunos nos dejó huérfanos en la ferviente época de PS2 y Wii. Se ha hecho de rogar, pero esta larga espera ha merecido la pena, pese a enfrentarnos a algunas pequeñas limitaciones en su modo multijugador local y que contemos con la ausencia de características que son clave en el multi online -como el juego cruzado o el sistema rollback netcode-, algo incomprensible para un videojuego del género de hoy en día. Aún así, todo lo demás cae por su propio peso en la balanza de «Dragon ball: Sparking! Zero», que tiene muchísimo que ofrecernos a lo largo de su -esperemos- extenso periodo de vida, empezando por unas mecánicas más accesibles que lograrán atrapar a un buen número de nuevos jugadores, a unos enfrentamientos colosales que nos van a dejar constantemente con la boca abierta y, por supuesto, destacando esa gran apuesta que es su infinito editor de combates, que resulta ser todo un acierto. No hay dudas, este es el videojuego «Dragon ball» definitivo, el que va a convencer a cualquier fan de la fraquicia y el que, si aún estuviera entre nosotros, haría sentir muy orgulloso a nuestro gran maestro Akira Toriyama, que comprobaría cómo esta obra ha trasladado todo su universo a un videojuego que no tiene rival.

«Dragon ball: Sparkling! Zero»

Spike Chunsoft · BANDAI NAMCO

11 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Share and Enjoy !