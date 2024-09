"Star wars: Outlaws": ¡Así es cómo se conquista la galaxia! - gameLover

Esta semana también llegan «Visions of Mana», el primer videojuego inédito de la franquicia principal en 15 años, y «Emio el sonriente», una nueva e intrigante investigación de la saga «Famicom detective club».

Star wars: Outlaws

¡Hola, gameLover! Menuda semana de grandes lanzamientos la que se nos ha echado encima… Septiembre llega bien cargadito de videojuegos muy esperados y estos últimos días de agosto nos están sirviendo para ir calentando e ambiente, empezando por propuestas triple A como este «Star wars: Outlaws». Se trata de una historia original ambientada en el rico universo ideado por George Lucas y cuyos acontecimientos se desarrollan entre los hechos narrados en las películas «El imperio contraataca» y «El retorno del jedi».

Éste es el primer videojuego de mundo abierto de la franquicia y navega entre los géneros de la acción y la aventura para ponernos en la piel de Kay Vess, una desconocida forajida que ansia la libertad por encima de todo. En esta nueva aventura, el imperio galáctico busca sin descanso la forma de acabar de una vez por todas con la alianza rebelde mientras los bajos fondos del mundo criminal bullen de actividad. Este nuevo personaje femenino, que protagoniza el videojuego junto a su fiel compañero de viaje Nix, es una astuta ladrona que va a dar uno de los mayores golpes que jamás haya visto el borde exterior de la galaxia… aunque ella aún no lo sepa.

Kay está buscando la forma de comenzar una nueva vida, por lo que su viaje empieza en el planeta Cantonica, del que desea huir para siempre para así empezar una nueva vida. Su oportunidad llega a través de un trabajito para la alianza rebelde, que la traiciona y la abandona a su suerte para acabar robando una nave, la Cazaestelas, que se convierte en nuestro medio de transporte para viajar de planeta en planeta a lo largo de toda esta aventura. Por cierto, «Star wars: Outlaws» nos ofrece la oportunidad de visitar algunos de los más conocidos planetas de la galaxia, desde los más emblemáticos hasta algunos que no hemos pisado jamás, cruzando las húmedas junglas de Akiva o la sabana azotada por el viento de Toshara, así como un vistazo más de cerca a Mos Eisley, la legendaria colmena de escoria y villanía que ha sido fielmente recreada y ampliada para este videojuego, permitiéndonos acceder a partes de esta icónica ciudad que jamás habían sido vistas antes.

Mientras, nuestra protagonista y su inseparable compañero van aceptando pequeños trabajos, tendrán que luchar, robar y abrirse camino utilizando sus influencias con los distintos sindicatos criminales para los que trabajan en cada planeta, creando alianzas y también traiciones, por lo que, inevitablemente, acabará convirtiéndose en una de las personas más buscadas de toda la galaxia. Arriésgalo todo mientras el imperio galáctico estrecha su cerco, ya que el submundo criminal te permite prosperar gracias a las oportunidades que te ofrece, aceptando arriesgados contratos y convenciendo a un elenco de forajidos para que se unan a ti a lo largo de tu travesía. Y como ya has podido imaginar, teniendo en cuenta la línea tremporal en la que se desarrolla esta aventura, nos cruzaremos con algún viejo conocido de la franquicia, además de una gran cantidad de nuevos personajes.

Si estás dispuesto a correr el riesgo, la galaxia está llena de oportunidades para ti, permitiéndote explorar las bulliciosas ciudades y cantinas antes de recorrer con tu speeder y a toda velocidad los extensos paisajes al aire libre que están disponibles en cada planeta, ofreciéndote nuevas aventuras, desafíos únicos y tentadoras recompensas. Todo el botín que robes y los materiales que vayas recolectando durante la exploración te servirán para expandir las posibilidades de tu blaster -el arma que te servirá para atacar y defenderte, tu speeder -que puede implementar mejoras para reforzar velocidad y resistencia- y la propia nave -que necesitará adaptarse a cada situación a medida que vayamos avanzando en la historia-. Kai tanbién cuenta con una serie de habilidades que pueden expandirse mediante una serie de retos que el propio videojuego te irá proponiendo a medida que avances en la trama.

Al más puro estilo de vida de alto riesgo de un forajido -y con Nix a tu lado-, puedes convierte cualquier situación en una ventaja, ya sea superando a los enemigos con sigilo y artilugios o encontrando el momento adecuado para distraerlos. Además, se ha implementado un intersante sistema de toma de decisiones que tendrán sus propias consecuencias a lo largo de la aventura, ya que influirán en tu más que cambiante reputación. Y por si todo esto fuera poco, «Star wars: Outlaws» también tiene preparado una gran cantidad de contenido poslanzamiento, ofreciéndonos un pase de temporada -que incluye dos packs de historias que también se podrán adquirir por separado y que se lanzarán este mismo otoño y en durante la próxima primavera-, así como un pack de personajes Kessel Runner con trajes para Kay y Nix y una misión adicional exclusiva llamada «Jabba’s gambit» perteniente al popular cártel Hutt.

«Outlaws» es una grata sorpresa para todos los fans de «Star wars», que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a una espectacular y adictiva aventura mientras nos muestra los bajos fondos de la franquicia con todo tipo de detalle. El sorprendente diseño de su mundo abierto, una ambientación absolutamente fiel a la saga, su divertidísimo sistema de reputación con los sindicatos, unas más que satisfactorias mecánicas de sigilo y sus intersesantes y adrenalínicas misiones -tanto principales como secundarias- formulan el combo perfecto para que, junto al motor gráfico Snowdrop de Ubisoft, se nos ponga delante una de las mejores y mayores aventuras galáctica de «Star wars».

Otros factores, como el carisma de los propios personajes protagonistas y secundarios -poniendo en valor a nuestro querido actor secundario Nix-, se suman al equilibrio de poder que nos ofrece el borde exterior a través de un acertadísimo sistema de progresión -que engloba a Kay y sus propios artilugios –blaster, speeder y nave-. Eso sí, no se libra de algunos detalles que esperemos mejoren mediante futuras actualizaciones, como la IA de los enemigos -que tiene más de «A» que de «I»- o unas batallas espaciales que se quedan algo cortas en cuanto a posibilidades se refiere, con lo majestuosas que podrían haber llegado a ser. Aún así, este es mi videojuego de «Star wars» por excelencia a partir de ahora, siendo la inmejorable recreación de una galaxia muy, muy lejana.

«Star wars: Outlaws»

Massive Entertainment · Ubisoft

30 de agosto · PS5, Xbox Seriex X|S, Luna y PC

Visions of Mana

El primer videojuego de esta popular saga llegó en 1993 como «Mystic quest», un producto derivado de la franquicia «Final fantasy» cuyo recibimiento fue tan positivo que acabó estableciéndose por derecho propio como una propuesta indepediente. Este juego de rol y acción se caracterizaba por una narrativa emotiva sobre el poder de la legendaria espada de Mana, un peculiar elenco de personajes, un sistema de combate basado en las armas y, por su puesto, su memorable banda sonora.

Desde entonces, «Seiken densetsu» -por su nombre original japonés- ha acumulado un total de 12 títulos desde su lanzamiento en estas tres décadas de existencia, acumulando unas ventas globales de más de 9 millones de unidades. Estas impresiontes cifras y las expectativas de los jugadores alentaron a Square Enix a traer su legado a occidente a través de una serie de remakes para las consolas de la anterior generación, por lo que, después del lanzamiento una colección que incluía la remasterización de los tres primero títulos – «Collection of Mana», 2017 -, recibimos nuevas versiones de «Secret of Mana» (2018), «Trials of Mana» (2020) y «Legend of Mana» (2021).

Ahora es el momento de darle la bienvenida a una nueva aventura, «Visions of Mana», la primea inédita de la serie principal en los últimos 15 años. Este título llega en forma de ARPG y busca regresar a las fantásticas raíces de la saga a través de una renovada experiencia mediante historias, personajes y mecánicas de juego completamente nuevos sin olvidar su legado y permaneciendo fiel a la saga que los jugadores conocen y aman. Aquí, las fuerzas de la naturaleza se entrelazan con los espíritus elementales del Mana dando lugar a una amplia variedad de encantadores entornos a los que viajamos a través de un sistema de mundo semiabierto tridimensional y en el que nos enfrentamos a combates tan ágiles como emocionantes, con un gameplay cargado de acción que aprovecha la magia de los espíritus elementales.

Su trama comienza en Tianea, la aldea del fuego, donde la gente se prepara para celebrar la llegada del hada y el nombramiento de su exvoto. Cada cuatro años, los exvotos del mundo entero han de peregrinar hasta el árbol de Mana para revigorizar su cauce y a este séquito lo acompaña un custodio de ánimas, que se ocupa de protegerlos durante el viaje. Val es el elegido para desempeñar esta labor -además de ser el protagonista de este videojuego-, pero el día de la llegada del hada acude junto a su amiga Hina al festival de la aldea y el hada, para sorpresa de todos, aparece frente a ella para nombrarla exvoto del fuego, dando pie a una nueva aventura en la que nuestros protagonistas se despiden de los habitantes para enfrentarse a la aventura más importante de sus vidas.

Además de otros personajes secundarios que iremos conociendo a lo largo de su trama -como Karina, Ramco o Morley-, esta nueva entrega también nos presenta a unos compañeros de viaje llamados pikuls, cuyo diseño está inspirado en animales reales y mitológicos. Su misión es ayudarnos a recorrer y explorar el extenso y dinámico mapa del renovado mundo de «Visions of Mana», incluyendo la búsqueda de las preciadas reliquias elementales, que son artefactos místicos que albergan el poder de los elementos en su interior. Cada reliquia contiene Mana de un elemento distinto y puedes hacer uso de sus tanto durante la exploración como en el combate. En lo que a la exploración se refiere, contamos con unos dispositivos que pueden albergar estas reliquias elementales y que nos permiten generar remolinos de viento, mover rocas o incluso ralentizar el tiempo para abrir caminos y encontrar objetos ocultos en el mapa una vez hayamos activado su poder, claro está. Mientras más dispositivos tengas en tu poder, más lugares secretos podrás encontrar durante tu recorrido.

Respecto al combate, también necesitarás hacerte con distintas reliquias elementales para lograr alcanzar nuevas clases con tus personajes. Las distintas clases desbloquean diferentes atributos en la batalle, como el tipos de armas y técnicas o habilidades basadas en el elemento correspondiente, pudiendo algunas de estas habilidades restringir los movimientos del enemigo o tener efectos curativos sobre tus aliados. Cambia de clase para comprobar cuál es el elemento que mejor se adecúa a tu estilo de combate personal y prueba el nuevo sistema de combate aéreo que introduce la franquicia, permitiéndote alcanzar nuevas cotas y posibilidades durante los ataques físicos con armas y ataques mágicos en el aire. Hablando de adaptarse, la banda sonora también cuenta con un nuevo sistema de música adaptativo gracias al cual podrás pasar de forma fluida de explorar el mapa a las batallas y que se eleve la sensación de urgencia mediante la distribución de la música ambiental, que cambiará en cuanto entres en combate o dejes de luchar.

Precisamente la magistral banda sonora de «Visions of Mana» es uno de sus grandes atractivos de esta nueva entrega junto a su impecable dirección artística que, combinando el tono desenfadado de su trama -que va de menos a más, repleta de giros inesperados-, los entretenidos combates que nos ofrece -muy versátiles y para todos tipo de jugadores- y con unas mecánicas directas -a la altura del legado de la propia saga-, nos ofrece un juego de rol oriental de corte clásico que encantará tanto a los fans de toda la vida como a los recién llegados a la franquicia.

Con su doblaje en japonés y en inglés y sus textos en español, esta experiendia para un solo jugador se convierte en el mejor representante de la franquicia prácticamente desde sus inicios, ya que Square Enix ha sabido desarrollar una aventura que cuenta con toda la esencia de la saga mientras ha encontrado la manera de actualizar sus mecánicas de juego para adaptarlas a tiempos actuales. Por supuesto, hay algunos aspectos que pueden mejorar, como las misiones secundarias, por ejemplo; pero aún así estamos ante un título que puede presumir de ser el nuevo orgullo de la franquicia. ¡Un imprescindible para este final del verano!

«Visions of Mana»

Square Enix · PLAION

29 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S y PC

Emio el sonriente: Famicom detective club

Hablando de aventuras para el verano… ¡Menuda sorpresa nos ha dado Nintendo con este nuevo videojuego! Después del evento Nintendo Direct del pasado mes de junio y sin previo aviso, nos llegaba el anuncio de una entrega inédita de la saga «Famicom detective club». Como recordarás, hace poco más de tres años ya vivimos el regreso de esta mítica franquicia que nació en Japón en 1988 y nunca llegó a occidente hasta entonces con los remakes de sus dos primera entregas –«The missing heir» y «The girl who stands behind»– y ahora es el turno de un nuevo título, «Emio el sonriente», que llega en exclusiva a Nintendo Switch como la primera historia original de la serie en 27 años, desde el lanzamiento en 1997 de su tercer videojuego, «The past that disappeared in the snow».

En esta nueva trama, Eisuke Sasaki, un estudiante de secundaria, es hallado muerto de una manera escalofriante, ya que su cadáver lleva puesta en la cabeza una bolsa de papel con el dibujo de una inquietante sonrisa. Esta perturbadora escena recuerda a un característico detalle que apareció recurrentemente en múltiples asesinatos sin resolver 18 años atrás, evocando la leyenda urbana de Emio el sonriente, un asesino en serie que concede a sus víctimas una sonrisa eterna. De esta manera se abre ante nosotros una nueva investigación en la que deberemos descubrir quién es el asesino y si es el mismo, que ha vuelto a las andadas, o se trata de un imitador que busca mantener vivo su legado.

Ahora es tu turno, así que debes ponerte en la piel de nuestro protagonista, un vivaz y paciente ayudante de detective que trabaja para la agencia Utsugi y que está dotado de una gran intuición. La policía ha solicitado sus servicios para ayudarles a investigar e intentar resolver el crimen que plantea esta novela visual en la que debes analizar manera concienzuda todas las pistas que se presenten ante ti, así como interrogar a los testigos para trazar las posibles conexiones que existen entre este caso y los horripilantes acontecimientos del pasado.

Se trata de un en oscuro thriller que desentraña una retorcida y siniestra historia de suspense que es capaz de atraparnos y en la que tenemos la oportunidad de jugar con el mítico personaje de Ayumi Tachibana por primera vez en la saga «Famicom detective club». Como parte de su historia y la de la agencia de detectives Utsugi, ella también toma partido en esta investigación, así que también podemos sumergirnos a fondo en esta historia como un dúo de detectives, junto a nuestro avispado protagonista.

Tendrás que recurrir a tu ingenio para resolver este apasionante misterio. Interroga a los compañeros de clase de la víctima y otras personas relacionadas con el caso para reunir indicios, y viaja entre las escenas del crimen y otras ubicaciones de interés en busca de potenciales pistas. Si te atascas durante la investigación y no sabes muy bien cómo avanzar, consulta tu cuaderno de notas para revisar todo lo que hayas descubierto hasta el momento. Para descubrir pistas, aprovecha todos las mañas del oficio a tu disposición, por rocambolescas que parezcan.

Por cierto, si quieres probar «Emio el sonriente: Famicom detective club» antes de comprarlo, tienes que saber que tienes a tu disposición una demo del videojuego que ya puedes descargar de forma gratuita desde la eShop de Nintendo. Con ella puedes jugar al epílogo y a sus tres primeros capítulos para comenzar la investigación. Si te llama mucho la atención y decides que este será tu nuevo reto durante las próximas semanas, podrás transferir el progreso de tu partida a la versión completa del juego en tu Nintendo Switch una vez hayas superado el tercer capítulo, así no tendrás que volver a empezar desde el principio.

«Emio el sonriente» es justo lo que esperas si ya eres jugador de la serie «Famicom detective club»: Una historia que sabe sumergirte en su mundo y engancharte desde el primer momento gracias a una trama que resulta tan interesante como efectiva, con unos personajes con fuerza y con unos giros narrativos tan inesperados que lograrán que cada vez quieras más. Se trata de una excelente novela visual que plantea un misterio fascinante, envuelto en la capa justa de terror y oscuridad y que ha sido llevada a cabo por Yoshio Sakamoto, involucrado en la franquicia desde sus entregas originales.

Aunque se queda en algo sencillo en lo que respecta su jugabilidad y que echamos de menos algunos puzles más, si lo que estás buscando es difrutar de una buena aventura de detectives, «Emio el sonriente» puede ofrecerte el desarrollo pausado y la esencia de las aventuras originales, algo que forma parte de la propia identidad de la saga, algo que aún conserva su valor aunque haya pasado tanto tiempo. Con el doblaje en japonés y los textos en español, prepárate para afrontar unas buenas y entretenidas horas de diálogos y fuertes emociones, porque la novela de este verano se lee en la pantalla de tu Nintendo Switch.

«Emio el sonriente: Famicom detective club»

Nintendo

29 de agosto · Nintendo Switch

