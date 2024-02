Jugamos con "Bandle tale", ¿el último spin off de "League of legends? - gameLover

También revisamos la colección «Tomb Raider I·II·III: Remastered», con los tres primeros títulos de la franquicia, y las versiones de PS5 de la tercera y cuarta entrega de «The legends of heroes: Trails of cold steel».

Bandle tale: A League of legends story

¡Hola, gameLover! Con el cierre de la división Riot Forge, que funcionaba como sello de distribución de los videojuegos creados por equipos de desarrollo externos basados en las franquicias de Riot Games, no sabemos qué será de las experiencias que hasta ahora conocíamos como «A League of legends story».

Las más recientes de ellas han sido «Song of Nunu» -inspirada en estos dos carismáticos héroes de «League of legends»– y este sexto y últino título anunciado, «Bandle tale» que revisamos hoy. Desarrollado por el equipo de Lazy Bear Games, este RPG de fabricación llega únicamente a Nintendo Switch y PC. Métete en la piel de un yordle, una extravagantes y confusa criatura, habitante de Bandle, donde existe un fallo en la red de portales de la ciudad que provoca que este mundo se suma en el caos, siendo tú el único en poder restaurar el orden.

En «Bandle tale: A League of legends story» puedes crear tu propio yordle mientras recolectas, fabricas y celebras fiestas para completar misiones junto a Teemo, Tristana, Veigar y muchos más campeones de «League of legends». Basado en una experiencia relajada, este videojuego ha sido creado para satisfacer a un amplio público de fans de la franquicia, desde los más fieles hasta los que deseen descubrir su mundo por primera vez.

El lore de League of legends es longevo y muy profundo y aún así nos quedaba por conocer el misterioso mundo de los yordles, estas criaturas de Runeterra que forman parte del videojuego desde sus inicios. En este spin off se nos ofrece la oportunidad de conocerlas mejor, ya que nos situamos en su propio terreno, donde nos ofrecen una capa de diversión e inocencia mientras su trama aborda temáticas tan importantes centradas en su comunidad y la amistad.

Recorre el misterioso y mágico mundo de Bandle mientras reúnes suministros y creas artilugios que te servirán para completar las misiones que te propongan sus peludos habitantes, a los que deberás reunir de nuevo en un entorno que está muy alejado del estilo de juego al que estamos accostumbrados a llevar a cabo en Runeterra. Siempre hemos asociado su universo a la guerra y el conflicto, sin embargo, aquí nos alejamos de todo para llevar a cabo una experiencia de juego asequible y relajada mientras planificamos encuetros enre los yordles para ayudar a restablecer los lazos de su comunidad mediante el poder de la amistad.

Con un característico y colorido estilo pixel art, el videojuego también logra crear su propia identidad a través de su creativa dirección artística y su banda sonora, que logran conectar con su historia y personajes. Cada uno de estos elementos han sido creados para llevarnos a su terreno y transmitirnos esas sensaciones que nos hacen conectar con la importancia del mensaje, basado en la importancia de estrechar lazos y mantenernos mientras nos ayudamos los unos a los otros.

Hasta el momento, «Bandle tale: A League of legends story» parece la propuesta más modesta de las seis que han llegado para extender la franquicia a nuevos públicos, pero también es una de las más interesantes. Se trata de una deliciosa propuesta RPG basada en la artesanía que es capaz atrapar a cualquiera que se acerque a ella, ya que puede llegar a ser una extensa experiencia -está diseñado para durar entre 40 y 60 horas- que agradará a todos aquellos que deseen conocer más sobre estas criaturas o a los que solo tengan tiempo de jugar breves partidas en el día a día, ya que su carisma conseguirá atrapar a ambos perfiles de jugador.

Su sistema de progresión es sencillo, aunque no siempre es lo suficiantemente claro a la hora de mostrarnos cómo cumplir nuestro siguiente objetivo. Y es que, aunque experimentar forma parte de la experiencia fundamental de cualquier RPG, debes implicarte e interiorizar los conceptos básicos del mundo mágico de Bandle. Es una gozada ir disfrutando de él poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, siendo el claro ejemplo de por qué expandir el universo de «League of legends» mediante pequeños títulos independientes es una gran idea, Ahora la incógnita es saber qué pasará después del cierre de Riot Forge: ¿Seguiremos disfrutando de las experiencias «A League of legends story» a corto plazo? No lo sabemos, pero cruzamos los dedos para que así sea, aunque sea de otra manera.

«Bandle tale: A League of legends story»

Lazy Bear Games · Riot Forge

21 de febrero · Nintendo Switch y PC

Tomb Raider I·I·III: Remastered

Parece mentira, pero ya han pasado 28 años desde el lanzamiento de la primera entrega de aquel «Tomb raider» que llegó primero a las ya extintas SEGA Saturn y PlayStation y, más adelante, a otras plataformas que también acogerúan sus sucesivas secuelas, que se han ido publicando a lo largo de todo este tiempo hasta llegar la actualidad. En total, más de una veintena de videojuegos protagonizados por la trepidante arqueóloga Lara Croft, que regresa con sus tres primeras aventuras originales en un recopilatorio lleno de nostalgia.

En «Tomb raider I·II·III» te unirás a la icónica Lara Croft para descubrir los tesoros y misterios del mundo antiguo a través de tres primeros clásicos de la franquicia: «Tomb raider» (1996), «Tomb raider II» (1997) y «Tomb raider III»(1998), que regresan completamente remasterizadas, incluyendo también las expansiones de contenido y niveles secretos de cada videojuego. Volverás a enfrentarte a mortíferos enemigos, sacarás peligrosas leyendas a la luz y resolverás acertijos y puzles en estas tres aventuras que cuentan con gráficos mejorados, pero que sirven conservando su esencia al permitirte la opción de mostrar el aspecto original de cada videojuego.

El equipo de desarrollo de Aspyr, expertos en traernos de vuelta algunos títulos clásicos de sagas como «Star wars», nos devuelven a nuestra infancia con este colección definitiva que abarca la trilogía original, cuidadosamente restaurada con gráficos mejorados y algunas mejoras de rendimiento que emocionarán a los fans de siempre, que pueden experimentar la acción clásica y la innovadora jugabilidad en 3D que dieron origen a esta laureada franquicia, que ya ha vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo y ha convertido a Lara Croft en uno de los más icónicos personajes del mundo del videojuego y la cultura pop.

Esta colección te permite experimentar el viaje de la manera que prefieras, jugándolo en el orden que más te guste y con la posibilidad de alternar sobre la marcha entre los nuevos gráficos mejorados y los originales, tan solo con un botón. También puedes intercalar entre el sistema de control clásico y el moderno, en el que se han incluido una serie de mejoras en la calidad de vida que lo acercan a los títulos actuales, como el siempre amado modo foto, indicadores de acción, un sistema de guardado manual para que salves tu partida en cualquier omento, una barra de vida para los jefes finales y la adición de subtítulos a las escenas cinemátcas de los tres títulos. También se ha añadido el bloqueo de la cámara y un sitema de trofeos y logros para los más completistas.

Con «Tomb raider» llega la expansión «Asuntos pendientes», llevándonos de vuelta al videojuego con el que empezó todo. En él conocemos a la aventurera Lara Croft, que ha sido contratada para recuperar las piezas de un antiguo artefacto conocido como el Scion. Corre, salta, nada y escala con un intrépido estilo acrobático para descubrir la verdad sobre su origen y sus poderes, dejando a tu paso sólo un rastro de tumbas vacías y munición. La experiencia se completa con una expansión que añade cuatro niveles extra a través de dos capítulos adicionales.

«Tomb raider II» es una de las más exitosas entregas de la saga y em ella nos unimos a Lara para afrontar un emocionante viaje alrededor del mundo con el objetivo de recuperar la legendaria daga de Xian, un valioso objeto del que su leyenda cuenta que otorga a su poseedor los poderes de un dragón que escupe fuego. Vuelve a disfrutar de él y de la expansión «Máscara de oro», que añade cinco niveles extra en una miniaventura independiente.

Finalmente, nos enfrentaremos a «Tomb raider III», en el que Lara sigue las pistas de un secreto mortal a través de una compleja aventura que combina desafiantes rompecabezas con acción a gran velocidad. Salta abismos y derrota a monstruosas criaturas en busca de un misterio que desafía toda explicación terrenal. Junto a esta tercera entrega llega la expansión «El artefacto perdido», que amplía la aventura con seis niveles extra.

«Tomb Raider I·I·III: Remastered» nos ha devuelto al pasado en un viaje que siempre resulta nostálgico y emocionante. Aunque en algunos de sus aspectos se le nota el paso del tiempo -algo normal teniendo en cuenta que hace casi tres décadas desde sus inicios-, siempre es un placer volver a disfrutar de estos tres títulos, cuya sensación de aventura y exploración siempre es única. Su renovación visual le ha sentado de maravilla y los fans de toda la vida verán en este recopilatorio una oportunidad de revivir una época que fue muy interesante de la industria del videojuego.

Suguen siendo tres experiencias geniales a las que enfrentarse para descubrir los orígenes de un personaje que ya forma parte de nuestra cultura por derecho propio. Se trata de una gran remasterización -siempre con margen de mejora- que espero nos permita disfrutar pronto del resto de títulos de la saga. Desde luego, hay indicios sobre ello, pero solo el tiempo nos dará la razón, permitiéndonos a los más veteranos volver a disfrutar de grandiosos momentos y a los más novatos descubrir por primera vez estas experiencias que ya poco o nada tienen que ver con los títulos del género actuales. Su remasterización ha sido de lo más respetuosa respecto a los títulos originales, instaurando sutiles y justificadísimas mejoras. Es el momento de volver a conocer a Lara Croft y no podemos estar más contentos de que así sea.

«Tomb Raider I·I·III: Remastered»

Crystal Dynamics · Aspyr

14 de febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

The legend of heroes:

Trails of cold steel III y Trails of cold steel IV

Nuestras últimas recomendaciones también nos hacen echar una mirada al pasado, eso sí algo más cerncano: A 2017 con «The legend of heroes: Trails of cold steel III» y a 2018 con «The legend of heroes: Trails of cold steel IV». Este par de videojuegos de rol, que ya disfrutaron de sus lanzamientos en consolas como PS4 o Nintendo Switch y también en PC, regresan ahora a PS5 para darse a conocer entre la nueva oleada de jugadores de la consola de Sony.

En este par de entregas acompañaremos a Rean Schwarzer, un héroe que tras la guerra civil ereboniana ha sido reconvertido en instructor de la nueva generación de la Class VII en el campus secundario de la academia militar Thors. Allí debe adaptarse a su nueva vida y a todas las pruebas y tribulaciones que eso conlleva, además de preparar a una nueva generación de héroes para enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre Erebonia ¿Serán capaces de permanecer unidos y salvar a Zemuria de una gran guerra? Ya seas jugador de las anteriores dos entregas o no, este se convierte en un punto de partida ideal para adentrarte en su mundo.

Supongo que te estarás preguntando qué aportan estas nuevas versiones de la tercera y cuarta entrega de «The legend of heroes: Trails of cold steel». En realidad no cuentan con las suficientes mejoras como para justificar el hecho de pasar por caja de nuevo, ya que no llegan ni como actualización gratuita aunque ya fueras poseedor de la versión de PS5, pero si que es una excelente oportunidad de jugar con ellos si es la primera vez que te enfrentas a este par de grandes títulos que ofrecen una jugabilidad RPG en profundidad y rinden mejor que nunca en PS5.

Ambos cuentan con una soberbia banda sonora y ofrecen la misma calidad que las entregas originales, con incontables horas de juego a las que enfrentarte, además de los DLC con cosméticos para los héroes. Eso sí, con la de tiempo que ha trascurrido desde su publicación, esta segunda vuelta hubiera sido una excelente para traerlos localizados a nuestro idioma, pero lamentablemente no hay rastro ni de una sola palabra en español, contando una vez más con los subtítulos en inglés. Una lástima. Por cierto, el pack llega como indivisible en su versión física, pero puedes adquir ambos títulos por separado en su edición digital.

«The legend of heroes: Trails of cold steel III» y «The legend of heroes: Trails of cold steel IV»

Nihon Falcom · NIS y Bandai Namco

16 de febrero · PS5

