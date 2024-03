PlayStation VR2 le da la bienvenida a "The wizards: Dark time", "Rainbow reactor: Fusion", "Stilt" y "Little cities: Bigger!" - gameLover

En estas úlltimas semanas han llegado 4 nuevos títulos al catálogo del dispositivo de realidad virtual de PS5 a la vez que se han anunciado otros videojuegos que irán formando parte de él a lo largo de 2024.

¡Hola, gameLover! PlayStation VR2 ha cumplido su primer año de vida en el mercado y no hay nada mejor que recibir con los brazos bien abiertos a una nueva tanda de nuevos lanzamiemtos para seguir revitalizando ese espectacular catálogo que ya cuenta con más de un centenar de experiencias. El 27 de junio llegará «Wanderer: The fragments of fate», mientras que «Zombie army VR» y «Soul covenant» lo harán a lo largo del resto de 2024. Además, «Arizona sunshine 2» ha recibido recientemente su primer DLC y se ha anunciado la compatibilidad del dispositivo con PC. ¡Es un no parar!

The wizards: Dark time / Brotherhood

Mientras todo esto sucede, nos centramos en los lanzamientos más actuales, comenzando por la franquicia «The wizards», que adquiere todo el protagonismo en PlayStation VR2 con su propia versión de «Dark time», que ya había sido lanzado anteriormente en otras plataformas de realdad virtual y que ahora llega en forma de remasterización a la plataforma de Sony, añadiendo también expansión «Brotherhood» para albergar la edición más completa hasta la fecha.

Este título es un videojuego de acción y aventura en primera persona que te permite embarcarte en un mágico vuaje a través del reino de Meliora. Esta versión combina el juego principal -con una remasterización de la campaña de 2020 para un jugador- y su actualización -que nos ofrece una emocionante y nueva experiencia cooperativa para tres jugadores-, permitiéndonos ambas recorrer este mágico mundo mientras lanzamos hechizos a través de un entorno de realidad virtual.

La saga alcanza su máximo potencial gracias al hardware de PS5, que permite este soporte cooperativo multiplataforma para tres jugadores, además de sumergirte en unos gráficos maravillosamente elaborados y mejorados. Interactúa al máximo para disfrutar de una experiencia de fantasía más envolvente -como escalar peñascos, montar en trolls, participar en una persecución sobre raíles y mucho más- mientras disfrutas de los populares controles basados en el lanzamiento de hechizos que caracterizan a la franquicia y que han sido optimizados para la ocasión dotándolos de una mayor facilidad de uso y precisión.

Además, la actualización «Brotherhood» ofrece el tan ansiado soporte cooperativo que permite forjar una hermandad de hasta tres jugadores, cada uno con su propio árbol de habilidades único -basado en los poderes del fuego, la escarcha y la tormenta-, para embarcaernos en una nueva campaña cooperative con más objetivos y desafíos que te llevarán por inhóspitos parajes. Como mago deberás aprender y dominar los once hechizos que están a tu disposición, cada uno con sus propias habilidades y efectos. Aquí no hace falta aprenderse complicadas combinaciones de botones para ejecutarlos, tan solo necesitas realizar gestos con las manos como si fueras un verdadero mago.

«The wizards: Dark time», a través de su expansión «Brotherhood», amplía esta gran aventura sin barreras planteando una nueva campaña que relata cómo una misteriosa plaga asola el reino de Meliora y transforma a sus habitantes en seres llenos de odio y locura. Ante la presencia de poderes ocultos y hechiceros malvados, solo quedas tú para hacer frente al apocalipsis, por lo que tendrás que recorrer el bosque abandonado, abrirte paso por los venenosos pantanos o descender hasta la necrópolis en ruinas hasta cumplir con tu objetivo.

Muchas de las criaturas fantásticas que habitan este mundo han sucumbido a la plaga y se han convertido en seres de muerte y destrucción, por lo que tendrás que enfrentarte a todos estos desafiantes enemigos, cada uno con sus propias habilidades y comportamientos diferentes. No te lo van a poner fácil, así que forja tu hermandad para explorar y luchar junto a tu equipo como nunca antes en la franquicia.

«The wizards: Dark time» sabe conquistarnos, primero a través de su campaña para un solo jugador, que llega renovada y ampliada para ofrecernos su versión más completa. Pero no solo se conforma con eso y suna su expansión «Brotherhood» para añadir un desafío más grande, con una campaña basada en un modo multijugador cooperativo multiplataforma que garantiza una experiencia aún más amplia y divertida, pudiendo unir a tres jugadores independientemente de la plataforma que estén utilizando.

Los jugadores de PlayStation VR2 estamos de enhorabuena al recibir esta versión completa del segundo videojuego de «The wizards» (el primero apareció en 2019 en la anterior generación del visor de realidad virtual, en PS4), que pot 25 euros nos ofrece la doble experiencia del juego base y la expansión junto a diferentes modos de juego («Game+», «Hardcore» y «Arena»), que completan la experiencia. ¡A por él!

«The wizards: Dark time / Brotherhood»

Carbon Studio · Vertigo Games y PLAION

22 de febrero · PS5 / PlayStation VR2

Rainbow reactor: Fusion / Remastered

La segunda recomendación de este mes para el dispositivo de PS5 es un viejo conocido en el mundo de los videojuegos de realidad virtual, que regresa en forma de remasterización. Te estoy hablando de «Rainbow reactor: Fusion», una propuesta del género de puzles que explota el poder de los colores y sus posibles combinaciones para exprimir nuestro cerebro durante horas. Ya hace tres años de su debut en Meta Quest y ahora es el momento de poder disfrutarlo por primera vez en la plataforma de PlayStation a través de una versión con gráficos mejorados, efectos perfeccionados y aún más contenido que el original.

Se trata de una trepidante aventura que puedes disfrutar en un colorido entorno de realidad virtual que combina una exploración guiada a través de la historia que plantea con un interesante y frenético juego que consiste en emparejar los colores adecuados para obtener el resultado requerido. Tu misión consiste en explorar un viejo edificio abandonado que en su día albergó una fábrica que producía la energía más limpia del mundo. Esto era posible gracias a un excepcional reactor -que en su día estuvo en manos del excéntrico Alfred Luzian von Hoffenhasselbrock– que sigue lleno de pistas y secretos.

Ahora debes revertir la situación resolviendo el misterio de la desaparición de Alfred y devolverle los colores afrontando el reto de distintas maneras, empezando por su misterioso modo historia, en el que debes explorar los escenarios de esta entrega con el objetivo de resolver una serie de puzles mientras vas recogiendo algunas de las herramientas que te irás encontrando por el suelo del edificio. Cuentas con un amplio abanico de retos basados en emparejar los distintos colores que lograrán hacer funcionar la maquinaria para que se vuelva a poner en marcha yu podamos descubrir la verdad oculta sobre la caída de la fábrica.

También puedes ponerte manos a la obra con el trepidante modo arcade, con el que podrás desafiar tus habilidades a través de nueve rondas que se llevan a cabo sin pausa y, por lo tanto, sin descanso, con el consiguiente aumento de la presión. Atrévete a combinar los colores a medida que aumenta la dificultad con cada zona que superes, que nos irá desvelando los peligros que se esconden bajo el suelo de la fábrica. Aunque si crees que no estás preparado para afrontar este reto mayúsculo, también cuentas con el modo de un solo turno, con el que puedes practicar y perfecciona tus habilidades a través de un juego completamente personalizable.

Pero no te preocupes porque no afrontarás este desafío en solitario, ya que contamos con la compañía de Dottie, una robot un tanto malhumorada que nos guía a través de esta fábrica abandonada para mostrarnos sus recovecos y los beneficios de la energía del arco iris, que nos sirve para reanudar la producción. La idea aquí es reconstruirla poco a poco para devolverle todo su esplendor y seguir alimentando al mundo con la energía limpia que produzcamos a medida que vamos dándole una segunda vida.

«Rainbow reactor: Fusion» ya nació con la filosofía de ser un videojuego fácil de entender pero difícil de dominar y en esta remasterización para PlayStation VR2 se sigue sintiendo de esta manera, siendo muy accesible incluso para aquellos jugadores que experimentan por primera vez con la realidad virtual. Es a través de su sofisticado sistema de puntuación que también mantendrá latente el interés de los jugadores más expertos, que sabrán apreciar su cautivadora historia de acción y aventura y las mejoras que se le han aplicado a esta versión, que cuenta con una mayor resolución y tasa de velocidad, alcanzando los 90 fotogramas por segundo sin reproyección.

Pero hay muchas mejoras más que hacen brillar a esta remasterización que se ha esfozado para acabar mostrando su mejor versión, ya que su lavado de cara también incluye mejoras en las texturas de objetos y escenarios, se han añadido nuevos efectos de iluminación y se han introducido nuevos efectos de sonido, además de una banda sonora renovada, logrando que la experiencia global que plantea el videojuego más pulida y satisfactoria, añadiendo también pequeños detalles para su propia historia.

Por si esto fuera poco, también se han añadido opciones de accesibilidad para los jugadores daltónicos, ofreciendo una gama de paletas de colores modificadas con la que se sentirán muy cómodos a la hora de disfrutar de esta experiencia que alcanza sus máximos. En definitiva, «Rainbow reactor: Fusion» nos hace disfrutar de su fórmula match-3 a través de una mezcla única, fusionando la aventura de un simulador de trabajo con una propuesta rítmica de tres en raya, logrando una combinación de géneros que resulta muy interesante. Si buscas una apuesta arriesgada inteligente en un entorno de realidad virtual, ésta es la tuya.

«Rainbow Reactor: Fusion / Remastered»

Tunermaxx

1 de marzo · PS5 / PlayStation VR2

Stilt

Seguimos con esta vibrante propuesta en primera persona llamada «Stilt» que llega a las nuevas plataformas de realidad virtual, PlayStation VR2 incluída. Prepárate para saltar y rebotar con este videojuego inspirado en los clásicos de plataformas en 3D en el que deberás usar tus reflejos y habilidades para resolver puzles y saltar a través de sus variados y coloridos escenarios para recuperar los regalos perdidos y recolectar coleccionables en forma de sellos durante.

Es un trepidante viaje en el que debes hacer el uso de zancos para saltar y moverte como nunca para superar con ingenio todos los desafíos que se interpongan en tu camino. Sortea enormes abismos, evita peligrosas trampas, interactúa y rompe tu entorno… Todo vale aquí, donde deberás hacer uso de los distintos tipos de potenciadores ocultos para mejorar las propiedades de tus zancos y así convertirte en todo un maestro del salto.

El objetivo en «Stilt» es intentar escapar de un planeta en el que hemos quedado atrapados después de que una enorme criatura se haya apoderado de nuestra nave para usarla como juguete. Para ello deberemos abrirnos camino hasta la cima del imponente volcán y enfrentarnos a este nuevo enemigo, recuperando así nuestra nave para seguir por nuestro plácido viaje a través del espacio. Es importante intentar recolectar todos los sellos y regalos que nos encontremos por el camino, ya que son nuestro pase para acceder a nuevas zonas, que exigen de ciertos requisitos para poder desbloquearse.

Estamos hablando de un total de cinco zonas divididas en cuatro niveles cada una, lo que nos garantiza un gameplay de una media docena de horas según tu habidad a los zancos. Este es un buen reto al que enfrentarse en un entornbo de realidad virtual que nos garantiza un inteligente diseño de niveles en el que deberemos demostrar y desarrollar nuestra habilidad de salto, la clave de cualquier plataformas que se precie. Por suerte, contamos con un movimiento y físicas que funcionan muy bien, reaccionando fluidamente a partir de los movimientos de nuestros brazos, logrando así un movimiento natural a través de una jugabilidad muy pulida a la que no nos costará adaptarnos y que funciona a la primera. Eso sí, prepárate para una buena sesión de ejercicio porque, literalmente, aquí tus brazos son tus piernas.

En «Stilt» contamos con cuatro modos distintos de multijugador para ampliar la experiencia mientras participamos en las variadas arenas PvP que nos proponen diferentes tipos de desafío para mejorar nuestra habilidad a los zancos: Golpea todo tipo de objetos y enemigos para obtener una mejor puntuación y superas tu propia marca, gana puntos manteniéndote dentro de un área delimitada y en constante movimiento mientras intentas mantener a otros jugadores fuera del área, intenta que no te atrapen mientras explotas el mayor número de globos… Todos estos minijuegos son divertidídimos y te servirán para coger confianza con este instrumento que nos sirve para movernos con soltura a través de los escenarios. Por cierto, también contamos con una enorme zona forma de vestíbulo que nos sirve para reunirnos con otros jugadores y así prepararnos para la próxima partida.

Los potenciadores son de lo más interesante en esta aventura, ya que gracias a ellos podremos realizar acciones como volar, agarrarnos y balancearnos, lanzar bolas de fuego, obtendremos hélices para planear, imanes para atraer sellos, propulsores y mucho más. Desata su magia y convierte cada obstáculo en una oportunidad el amplio abanico de posibilidades que te ofrecen los potenciadores, que nos ofrecen un buen número de posibilidades que se aplican al brazo con el que se recogen, permitiéndonos combinar sus poderes y así añadir un poco más de profundidad a nuestras acciones. Eso sí, cuidado con los enemigos, porque si recibimos algún tipo de daño por su parte, perderemos los potenciadores que hayamos recolectado.

Es muy fácil que «Stilt» te encante desde la primera sesión de juego porque tiene todos los ingredientes para aprovechar al máximo un entorno en realidad virtual, sin embargo, su versión para PlayStation VR2 no ha sabido aprovechar las bondadosas caracteríticas del dispositivo. Ni los gatillos adaptativos ni las funciones de vibración avanzada desempeñan un papel importante aquí y es una pena, porque hubieran acabado de redondear una propuesta que, ya de por sí, roza la perfección.

En contrapartida, nos encontramos con una estupenda y sorprendentemente precisa jugabilidad a la que se le saca todo el partido a través de un diseño de niveles impecable, convirtiéndose así en todo un desafío VR que nos propone descubrir sus secretos a medida que cogemos confianza mientras saltamos con los zancos y hacemos uso de esos potenciadores que aumentan nuestras sus posibilidades. Jugando con él se respira ese aire clásico de los plataformas 3D en los que está inspirado, repletos de coleccionables y con una dificultad moderada que puede convertirse en un obstáculo para los jugadores menos hábiles, pero que no se convertirá en un problema si practicamos hasta saber manejarnos bien. ¡Te va a encantar! Por cierto, los usuarios de las plataformas SteamVR y Meta Quest también pueden disfrutar de este refrescante título que te recomendamos.

«Stilt»

Rekt Games · VRKiwi

8 de marzo · PS5 / PlayStation VR2

Little cities: Bigger!

Terminamos nuestro repaso a los lanzamientos más recientes de PlayStation VR2 con «Little cities: Bigger!», que ha llegado esta misma semana. El popular videojuego de creación de ciudades al más puro estilo diorama llega con una versión que incluye todo el contenido extra que ha ido recibiendo desde su lanzamiento en Meta Quest en primavera de 2022, que amplía su experiencia gracias al potencial de las características de PS5 y las exclusivas funciones de su dispositivo de realidad virtual.

Esta versión mejorada alcanza la excelencia gracias su resolución en 4K, una velocidad de fotogramas mejorada y la implementación de la tecnología de seguimiento ocular, además de la retroalimentación háptica del visor, que en su conjunto garantizan una mayor sensación de inmsersión para que puedas experimentar las atronadoras erupciones volcánicas, el sonido de los helicópteros y todo lo que sucede a tu alrededor mientras te conviertes en el arquitecto de todo tipo de ciudades que diseñarás a tu manera.

Lo de «Bigger!» en la nueva versión de este título tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que incluye todo ese contenido que se ha ido añadiendo durante su año y medio de vida, alcanzando así su forma más completa. Es el momento de expandir tu creatividad y disfrutar de horas de diversión sin complicaciones, con un toque acogedor y con una identidad visual muy colorida. «Little cities» es una propuesta fácil de entender y muy intuitiva a la hora de manejarte con ella, permitiéndote moldear una experiencia para construir ciudades a tu ritmo, sin estrés.

Aquí tu eliges qué tipo de experiencia deseas vivir, desde enfrentarte a una vibrante campaña compuesta por varias islas y desafíos creativos que te proporcionarán recompensa única, hasta la infinita y acogedora creatividad de su modo sandbox, con el que puedes crear, dibujar y perfeccionar las islas desde cero y con unas opciones de ensueño. Este videojuego cuenta con una amplia comunidad que ya se ha encargado de crear y compartir una gran cantidad de contenido, por lo que te vas a encontrar con una amplia base que poder explorar, haciendo uso de su especialmente diseñada interfaz de usuario, opciones de accesibilidad y ese diseño que ha priorizado la experiencia VR en el videojuego.

Crea todo tipo de ciudades mediante un catálogo de opciones que te permitirán combinar las bulliciosas tiendas con la industria local y los edificios de viviendas para luego comprobar cómo tus creaciones cobran vida en forma de diorama. Pero es que también tienes a tu disposición las deliciosas actualizaciones de contenido que te permiten una gran variedad de atracciones que harán las delicias de los más creativos para poder crear una pequeña y tranquila población: Desde tiendas de donuts hasta helipuertos e imponentes estatuas para dar forma a un mundo en el que a tus pequeños ciudadanos les encante vivir.

Embarcarte en la creación de una ciudad como nunca antes había sido tan sencillo, ya que sus controles son tan intuitivos que te permiten colocar tus edificios con tan solo un gesto, arrastrando y soltando; con una interfaz de usuario que es tan sencilla como efectiva y que te ayudará a que las cosas salgan cómo tu las habías imaginado. Tanto si te esfuerzas por alcanzar la máxima puntuación de estilo a la hora de completar la campaña, como si simplemente quieres desestresarte saltando de isla en isla, siempre encontrarás una magnífica variedad de biomas y entornos que explorar, ambientados con una banda sonora de ensueño.

«Little cities: Bigger!» alcanza la excelencia con esta nueva versión para PlayStation VR2, ofreciéndonos pequeños matices respecto a su anterior versión para sacarle todo el partido al dispositivo de realidad virtual de PS5. Está mejor empaquetado, permitiéndonos comprobar cómo nuestras creaciones cobran vida con un gran nivel de detalle, pemitiéndonos acercarnos suavemente para echar un vistazo a todos los elementos que hayamos colocado minuciosamente en nuestras ciudades.

A destacar su inteligente y cuidada interfaz, que lo convierten en un título muy accesible, siendo un título que ofrece una agradable y pausada experiencia para poder echar unas horas que te pasarán volando mientras creas y creas. Eso sí, a pesar de lo acertado de su nuevo modo sandbox, se echan de menos algunas opciones que acaben de completar la experiencia de gestión, ofreciéndonos unas posibilidades un tanto ajustadasd a la hora de llevar a cabo nuestras construcciones. Aún así, te encantará si eres un adicto a este tipo de videojuegos, una de las mejores opciones en su género.

«Little cities: Bigger!»

Purple Yonder · nDreams

12 de marzo · PS5 / PlayStation VR2

