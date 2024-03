Déjate sorprender por "Unicorn overlord", la nueva apuesta de Vanillaware por el rol estratégico - gameLover

También regresa el épico «WWE 2K» con una nueva edición, conducimos por Barcelona con el simulador «Taxi life» y revivimos la intrigante historia de «As dusk falls», ahora en las consolas PlayStation.

Unicorn overlord

¡Hola, gameLover! Arrancamos la semana con el estreno de la nueva franquicia «Unicorn overlord» desarrollada por la siempre efectiva Vanillaware que, después de deleitarnos hace ya algo más de tres años y medio con «13 sentinels: Aegis rim», regresa con un nuevo RPG de estrategia. Enfréntate a los devenires del destino y embárcata en una aventura para recuperar tus dominios combinando la exploración de mapas con un innovador sistema de combates al icónico estilo de este estudio de desarrollo japonés.

Prepárate para viajar por un exuberante mundo mientras reúnes a un ejército integrado por más de 60 personajes distintos mientras te labras un nombre a lo largo y ancho de cinco naciones en esta experiencia de fantasía épica. Es la hora de liberar el reino y tomar las riendas del destino luchando contra viento y marea y así recobrar el trono en compañía de estos fieles aliados en una propuesta de rol táctico que te permite forjar alianzas, liberar reinos y explorar un precioso mundo lleno de impresionantes efectos visuales.

La asociación entre ATLUS y Vanillaware se fortalece en su 20 aniversario proponiendo un desafío creativo en forma de SRPG que nos muestra un mundo vibrante a través de una experiencia atemporal, nostálgica e innovadora, con algunas novedades interesantes que la diferencian de sus competidores en el género. Su historia tiene lugar en el continente de Fevrith, un territorio compuesto por cinco naciones: Cornia, Drakenhold, Elheim, Bastorias y Albion, habitadaspor humanos y otras razas, como los elfos, ángeles y unas bestias llamadas bestrales. Tras la rebelión encabezada por el general Valmore de Cornia contra la familia real de su país, comienza una guerra que pronto destruirá todo el continente.

Tu tomarás el control de Alain, nuestro protagonista y príncipe de Cornia, que huye de su hogar durante este levantamiento y es elegido para liderar el ejército de liberación, encargado de recuperar todas las tierras subyugadas de Fevrith. Diez años después del trágico suceso, ahora es el momento de conducir a tu pueblo a la libertad con la ayuda del legendario anillo del unicornio. Explora libremente el mapa, reúne a tus nuevos aliados, forja inquebrantables lazos de unión con ellos y lleva tu ejército hacia una gloriosa victoria mientras recorres este vasto mundo para liberar Fevrith del yugo del imperio zenoirano.

Recupera el control de las ciudades y reconstrúyelas con los materiales que hayas conseguido durante tu viaje, a la vez que entrenas junto a tus aliados y le plantas cara a los poderosísimos enemigos que se irán presentando ante ti. A medida que vayas derrotando a las fuerzas zenoiranas que controlan las ciudades y los fuertes, se irá restaurarándo la ley y el orden y podrás acceder a las armerías y a las tiendas de suministros, lo que te permitirá explorar cada zona para encontrar jugosas recompensas. Cuentas con tres niveles de dificultad: Fácil -centrado en la historia y para aquellos que quieran ganar las batallas sin quebraderos de cabeza-, normal -que se centra en los combates tácticos y es perfecto para los que se están introduciendo en los videojuegos de estrategia- y difícil -capaz de ponerte al límite solo si eres todo un experto en el género de la estrategia-. Tú eliges cuál es para ti, pero que sepas que también cuentas con el modo en línea, con el que podrás librar batallas contra las unidades de otros jugadores mientras reúnes a tus mejores tropas y aspiras a lo más alto.

Las batallas son, sin duda, el punto fuerte de esta aventura en la que ambos bandos se enfrentan en combates en tiempo real para hacerse con el poder del puesto de mando enemigo. Tu deber consiste en tener la situación bajo control en todo momento y tomar las decisiones adecuadas, como qué unidades desplegar, cuándo y a dónde. Te alzarás con la victoria cuando cumplas el objetivo y condiciones que te solicite cada enfrentamiento como, por ejemplo, derrotar al general enemigo. Las batallas individuales darán comienzo si tus unidades entran en contacto con el enemigo durante la batalla y debes coordinar las tácticas de tus unidades con las condiciones que determinan cómo y cuándo se usarán las habilidades automáticamente. Combina las clases y habilidades de tus aliados para liderar la unidad perfecta en cada situación y observa cómo se desarrolla la batalla mientras tus personajes entran automáticamente en combate, adaptando y mejorando tus tácticas mientras aprendes de los resultados de cada encuentro.

«Unicorn overlord» es un juegazo, así, sin paños calientes. Cualquier amante del género se dará cuenta, desde la primera partida, que estamos ante una impresionante propuesta que acierta de lleno con sus batallas y ese elaborado sistema de formaciones y clases que le sienta tan bien. Al siempre exquisito estilo audiovisual de Vanillalware hay que sumarle ese aroma tan nostálgico que impregna todo el videojuego, que ofrece inovación a la vez que ese toque clásico que impregna su trama, formulando un épico viaje de reconquista y liberación sin igual.

Te va a encantar si adoras el género SRPG y te apetece invertir decenas de horas en este nuevo mundo de fantasía que está repleto de grandes conflictos y pequeñas historias ligadas a personajes concretros. Es capaz de ofrecerte todo un mundo a tus pies a través de un divertidísimo mapamundi que representa toda la aventura y, además, sus textos están localizados a nuestro idioma. Si aún así no lo ves claro, cuentas con una demo en las diferentes tiendas digitales de cada plataformas en la que se publica con la que podrás probar su esencia a través de cinco intensas horas y cuya partida guardada podrás exportar a la versión completa del videojuego para que no tengas que comenzarlo de nuevo, si decides acerte con él, claro está. Hazlo, que no te vas a arrepentir.

«Unicorn overlord»

Vanillaware y Atlus · SEGA y PLAION

8 de marzo · PS5, PS4, Xbox®Series X|S y Nintendo Switch

WWE 2K24

¡Ya está aquí! Es el momento de volver a darlo todo con «WWE 2K24», que regresa con una nueva entrega para seguir reinando como la mejor franquicia de videojuegos de simulación de wrestling que existe. En los últimos años, superada la crisis que supuso su edición de la temporada 2019/2020, Visual Concepts parece haberle cogido el tranquillo a esta franqucia que, paso a paso, vuelve a superarse con cada edición que publica. Y es que son los pequeños detalles los que hacen que esta saga sea mejor en cada capítulo, empezando por la acción nada más subir al ring.

El gameplay se agiliza gracias a la implementación de algunas mejoras, a las que se suma la inclusión de nuevos tipos de combate o de más objetos que darán mucho juego a lo largo de cada enfrentamiento que libres a lo largo de esta temporada. El poder organizar combates de ataúd y de ambulancias que son, en sus mecánicas, variaciones del mismo minijuego, es en realidad de lo más fresco y divertido. Para un fan de esta disciplina, además, siempre es un gusto poder disfrutar de los buenos momentos a los que nos devuelven estas estipulaciones sobre el ring. Por otro lado, los combates gaunlet, en los que dos competidores comienzan en el ring solo para que -con el tiempo o con la eliminación de uno de ellos- vayan apareciendo más rivales, son también de lo más interesantes, sobre todo si juegas con amigos.

«WWE2K24» es mucho más que simples peleas, digamos… al estilo arcade. El modo «Universo» es, una vez más, todo un sandbox en el que desarrollar tus marcas, historias y rivalidades con total libertad. Si bien es cierto que en esta ocasión no presenta casi novedades respecto al año pasado, sí que hay elementos como las acciones de rivalidad que se han mejorado infinitamente. Por ejemplo, si queremos realizar un ataque externo a un luchador durante su combate, ahora podremos definir nosotros -y no la IA- a quién se está enfrentando en el momento en el que se produce la interrupción.

«Showcase» este año está centrado en los 40 años de historia de «Wrestlemania», el magno evento de la WWE en el que se pone toda la carne en el asador. Pese a haber tenido que realizar algunos cambios de última hora, a raíz de los escándalos a los que se ha enfrentado la anterior gerencia de la compañía (salpicando también a cierto luchador eliminado del roster), lo cierto es que este modo se siente divertido y completo. No cabe duda de que, si alguna vez has disfrutado de WWE, aquí siempre hay algún buen recuerdo esperando a que lo revivas.

Llegamos a una de las joyas de la corona: El modo «Mánager», una de las características más queridas por parte de los fans de la franquicia «WWE 2K», que regresa mejorado. Aunque es esencialmente lo mismo, la inclusión de nuevas marcas, cartas de poder y hasta algún cambio en las mecánicas de gestión de tu show, hacen que sea más divertido que nunca competir por tener el programa con más audiencia. El modo «Carrera», además, vuelve a presentarnos dos historias: Una en la que encarnas a una superstar femenina y la otra masculina, totalmente distintas y, además, rejugables. Si disfrutas viendo «RAW», «SmackDown» o «NXT», este es el modo imprescindible para ti.

A todo esto se le suma que el videojuego te brinda una capacidad ingente de creación, como todos los años: Desde tu propia superestrella hasta un título personalizado. Puedes hacer de todo con las herramientas que están a tu disposició0 y, si eres menos habilidoso en este aspecto, no pasa nada, porque la opción de descargar las creaciones de toda la comunidad sigue estando a tu disposición. ¿Lo mejor de todo? Que si algo tienen los fans de este título, es que,, si pueden crear algo y compartirlo, lo van a hacer, hasta la idea más loca. 2K vuelve a alzar el título de campeón con una nueva entrega que, sin duda alguna, se convierte en un must play para cualquier aficionado al wrestling en los videojuegos.

«WWE 2K24» no tiene rival en su género y se convierte, un año más, en el mejor videojuego de lucha libre que nos ha brindado esta generación de consolas durante los últimos años. Parece que su equipo de desarrollo ha sabido conseguir que todos los engranajes que conforman este título funcionen a la perfección, como siempre ha debido ser, ofreciéndonos como resultado una entrega muy bien pulida y trabajada hasta en el más mínimo detalle, logrando que los aficionados a este popular deporte disfruten del espectáculo de sus combates, ofreciéndonos auténticos y épicos momentos.

Esta edición cuenta con una gran cantidad de contenido para que modamos disfrutar de ella durante cientos de horas, destacando los nuevos tipos de combate, la gran variedad de arenas y los modos de juego clásicos, que han sido perfeccionados para que podamos disfrutarlos como nunca, especialmente ese modo «Showcase» -que este año brilla con luz propia mientras homenajea a «Wrestlemania»- o el modo «Universo» -más completo que nunca, sabiendo atrapar al jugador desde el minuto uno-. Bien es cierto que su jugabilidad, aunque introduce pequeños detalles, sigue siendo continuista, pero el combate sigue luciendo más espectacular y disfrutable que nunca. El resultado es el «WWE 2K» más completo y redondo que hayamos jugado hasta la fecha. ¡A por él!

«WWE 2K24»

Visual Concepts · 2K

8 de marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Taxi life: A city driving simulator

Los simuladores de vida se están convirtiendo, cada vez más, en una opción muy interesante para un gran número de jugadores que buscan experiencias tranquilas para desconectar y disfrutar de momentos relajantes mientras llevan a cabo su pasión por los videojuegos. Ya hemos podido ejercer como granjeros, cocineros o conductores -entre otras especialidades- y es en esta última modalidad donde hemos tenido la oportunidad de poder conducir tractores, buses, tranvías, ambulancias, barcos e incluso aviones. Solo nos faltaba poder convertirnos en taxistas y, mira por dónde, ha llegado el momento gracias a «Taxi life: A city driving simulator».

He de reconocer que yo no soy muy de simuladores, pero este título me ha llamado la atención por permitirme conducir por las calles de mi ciudad natal, Barcelona. Tenía mucha curiosidad por comprobar cómo la han construido desde cero para recrear su característica estructura e icónicos edificios, así como la intensidad del tráfico y sus bulliciosas calles. Ha sido el estudio polaco Simteract el encargado de dar vida a una Barcelona llena de vida en este simulador de conducción urbana que nos ofrece la oportunidad de aprender y adaptarnos al ajetreado entorno que nos rodea.

Barcelona es una de las ciudades más populares del planeta y conducir por sus calles es toda una experiencia. Con tan solo un coche y un sueño a tu nombre, aquí debes labrar tu propia carrera como taxista por lo que, a medida que sales a conocer las calles, rápidamente te das cuenta de que cada viaje supone un reto. A medio camino entre la simulación y la gestión, «Taxi life» ofrece una experiencia única en su género, permitiéndote ponerte en la piel de un taxista que administra su propia empresa.

Tu misión es llevar a los pasajeros a sus destinos por toda Barcelona, ​​pero no todo vale, ya que, como en la vida real, debes cumplir con las normas de tráfico mientras adaptas tu estilo de conducción a las características de la carretera en la ciudad, prestando atención a accidentes y atascos y atendiendo debidamente cada solicitud de tus clientes, asegurándote complacerles al máximo para obtener excelentes calificaciones, bonificaciones de experiencia y generosas propinas. A medida que vayas progresando, tu negocio también irá creciendo, por lo que también debes estar pendiente de todos los detalles de tu próspera empresa. El objetivo cada vez es más ambicioso, por lo que deberás contratar a más conductores -a los que podrás asignar coches, distritos y horarios de trabajo según su propio perfil-, expandir tu flota y tomar las mejores decisiones para se convierta en un negocio económicamente viable.

Ya te aviso, vas a tener que lidiar con todo tipo de pasajeros, siendo algunos de lo más impacientes y exigentes, por lo que más te vale contentarles durante el trayecto mientras atiendes toda clase de peticiones, desde poner el aire acondicionado hasta modificar la ruta de tu recorrido. Hay muchos factores a tener en cuenta, así que elige sabiamente cómo responder al hablar con ellos y satisfacer esas solicitudes tan específicas. Solo ofreciendo un servicio impecable alcanzarás la excelencia, por lo que también tendrás que cuidar adecuadamente tu vehículo, visitando regularmente estaciones de servicio y talleres para limpiarlo y repararlo.

Eso sí, no le quites los ojos al asfalto, porque también debes estar pendiente de los semáforos, los cruces, los peatones y a los eventos aleatorios que se producen en una gran ciudad como es Barcelona. No solo te hablamos de esos posibles atascos y a accidentes de tráfico que comentábamos antes, sino también del ciclo día/noche o la meteorología, que también influyen en la ciudad y, por lo tanto, en la conducción. Todo forma parte de la experiencia en «Taxi life», donde puedes recorrer las calles de una Barcelona realista a escala 1:1 mientras aceptas viajes y formas parte de los diferentes escenarios que se plantean. Por supuesto, no te olvides de aprovechar al máximo los magníficos paisajes y monumentos de la ciudad durante tus trayectos, porque la recreación de la arquitectura de Barcelona ha sido muy bien trabajada.

«Taxi life: A city driving simulator» ofrece una nueva experiencia en el amplio recorrido de los simuladores de vida, ofreciendo el punto de vista como conductor de taxis en una gran ciudad como es Barcelona. Me ha encantado que hayan elegido una ciudad de nuestro país -y concretamente la mía- para llevar a cabo esta propuesta, que además de representar de una manera muy adecuada su distribución y arquitectura, ofrece un detallado realismo a través de los detalles, como la cartelería en catalán. Eso sí, aunque sus subtítulos estén localizados a nuestro idioma, se me hace raro una locución constante en inglés; hubiera sido un detallazo doblar sus voces al español.

Por lo demás, no solamente se queda en la parte de simulación, ya que la de gestión también ofrece un amplio abanico de posibilidades. A lo que hay que sumar una recreación muy acertada del ciclo de dia y noche, con sus amanceres y atardeceres, que representan muy bien el ambiente de la ciudad. Solo hay un par de cosas que me han chirriado durante la conducción y es la aparición puntual de molestos tirones gráficos durante el trayecto que pueden empañar la experiencia al volante, provocando a veces pequeñas colisiones en giros o frenadas, algo que sin duda tendrán que pulir para que la conducción alcance la perfección. Lo otro es el color de los taxis, un detalle meramente estético que deberían de haber respetado, con la característica combinación de negro y amarillo de los taxis de Barcelona; es como si en Nueva York hubieran tirado de taxis verdes… A tener en cuenta también, en este caso en sentido positivo, los puntos de experiencia que acumulas a medida que avanzas, que te permitirán desbloquear nuevas habilidades para convertirte en un mejor conductor y emprendedor. ¿Te subes al taxi?

«Taxi life; A city driving simulator»

Simteract · NACON

7 de marzo · PS5, Xbox Series X|S y PC

As dusk falls

Nuestra última recomendación de esta semana es para un (no tan) viejo conocido: «As dusk falls». Este premidado drama interactivo hizo su aparición en el ecosistema Xbox y PC en verano de 2022, pero ha resultado ser una exclusiva temporal, llegando finalmente a las plataformas PlayStation, donde sus jugadores podemos disfrutar ahora de este videojuego tan aclamado por la crítica. Se trata del proyecto debut del estudio de desarrollo británico INTERIOR/NIGHT, que está formado por varias personas que trabajaron en la francesa Quantic Dream, algo que sin duda ha dejado huella en la visión global de su videojuego.

Este equipo, fundado en 2016 por Caroline Marchal -conocida por su excelente trabajo en «Heavy rain» y «Beyond: Dos almas»-, es especialista en crear experiencias accesibles y adultas basadas en historias multijugador y este es su proyecto debut, que ahora ha sido pulido y adaptado a PS4 y PS5 para ofrecernos la versión definitiva de una trama criminal multijugador que llamó la atención por su frescura y originalidad en «The game awards» de 2022 logrando el premio en la categoría «Games for impact», además de lograr ser nominado en los BAFTA y de formar parte de la selección oficial en el Tribeca Film Festival de 2022.

En la última década hemos asistido al nacimiento de auténticas joyas del mundo de los videojuegos donde la narrativa se convierte en la columna vertebral, permitiéndonos experimentar grandes y conmoveras historias que nunca olvidaremos. «Life is strange»,«Tell me why» o «Twin mirror» -del estudio francés DONTNOD«- son solo algunos claros ejemplos de la importancia de una buena trama y de cómo las decisiones que tomemos durante el desarrollo de cada aventura marcan el destino de cada uno de sus personajes.

En «As dusk falls» también tenemos la oportunidad de incidir en los acontecimientos a través de una historia que explora la conexión entre dos familias rivales a lo largo de los años, comenzando en 1998 con un robo en un pequeño pueblo de Arizona que salió mal. Esta apasionante trama nos ofrece una narración ramificada en la que tus decisiones tienen un gran impacto sobre la vida de los personajes, permitiéndote repetir la historia una y otra vez para poder descubrir desenlaces muy diferentes y explorar los matices ocultos detrás de cada decisión que hayas tomado.

Aquí encarnas a distintos personajes a lo largo de toda la aventura, ya que su historia abarca décadas de conflictos entre las dos familias rivales, lo que te permite conocer a fondo las peculiaridades de cada uno de los conflictos que han marcado sus vidas. Se trata de una trama cinematográfica que cobra vida desde el momento en el que tomas la primera decisión y que nos permite cooperar con hasta ocho jugadores de forma simultánea, aportando cada uno su opinión sobre el próximo paso a seguir, logrando abrir el debate en el grupo mientras te hace vivir la experiencia de una forma completamente distinta a anteriores propuestas del género.

Sin duda, es una interesante sistema de juego que se lleva a cabo de forma local a través de una app para smartphones (también en línea y con el mando si así lo deseas) que nos permite tomar las decisiones de una forma ágil y sencilla, logrando que hasta los los jugadores menos experimentados del grupo quieran participar en cada sesión de juego. Las simplicidad de las mecánicas de ejecución son la clave para convertir este título en un videojuego para todos, donde a la hora de tomar decisiones gana la opción más votada entre todos los jugadores, que debemos enfrentarnos ante dilemas morales que nos hacen dudar en más de una ocasión. Lo interesante aquí es que cada jugador cuenta con un sistema limitado de anulación de decisiones sobre el resto de participantes, por lo que es posible tener la última palabra en una decisión grupal, siendo algo que nos asegura unos buenos piques entre amigos y también alguna que otra discusión durante la partida.

En lo que se refiere a su apartado audiovisual, «As dusk falls» también marca la diferencia apostando por un un estilo único construido a base de ilustraciones, contando con algún escenario en tres dimensiones de forma ocasional y logrando meternos en una especie de novela gráfica en movimiento que logra transmitir todas las emociones de su trama mediante su propia personalidad. El apartado sonoro tampoco se queda corto, ya que el videojuego contó con un excelente trabajo en su doblaje a nuestro idioma, capaz de meternos de lleno en la historia para conectar con cada uno de los personajes. La gran cantidad de decisiones a las que nos enfrentamos logra que se abra un amplio abanico de posibilidades para la rejugabilidad, algo que sirve también para compemsar la duración del título, que puede que se te quede algo corta.

Además, la versión de PS5 se beneficia de nuevas características que sirven para aprovechar la retroalimentación háptica del DualSense, que ayuda a sentir el peso de cada decisión y aporta una nueva dinámica a la historia, así como los controles a través del panel táctil, que logran que jugar sea aún más intuitivo. Por cierto, si eres suscriptor de PlaySation Plus Premium tienes la oportunidad de jugar gratis la primera hora del videjuego, pudiendo llevarte tu progreso a la versión completa si finalmente decides hacerte con ella y, atención, porque aunque inicialmente contamos con las versiones digitales de PlayStation Store, esta primavera llegará una edición física prémium que puedes reservar aquí. Y tú… ¿qué decides?

«As dusk falls»

INTERIOR/NIGHT

7 de marzo · PS5 y PS4

