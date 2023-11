"Alan Wake II", la gran obra maestra que estábamos esperando - gameLover

«Ghostrunner II» y «Metal gear: Solid / Master collection: Vol. 1» completan la oferta de lanzamientos destacados esta semana, cerrando un mes de infarto en el sector de los videojuegos.

Alan Wake II

¡Hola, gameLover! Aunque «Alan Wake» (2010) nació inicialmente como un videojuego exclusivo del ecosistema Xbox, hemos asistido al resurgir de la saga gracias a que Remedy Entertainment -creadores de esta franquicia y de otras como «Max Payne», «Quantum break» o «Control»– acabó publicándolo hace dos años en forma de remasterización para el resto de plataformas. Ahora que todo el mundo ha tenido la oportunidad de sumergirse en el mundo de este exitoso y amnésico novelista de terror a través del misterio de la desaparición de su esposa, es el momento de afrontar una nueva aventura que llega después de cuatro años de desarrollo y que está protagonizada por Saga y Alan.

Para la ocasión volvemos a trasladarnos al ficticio Bright Falls, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Washington que está amenazado por una serie de asesinatos y al que Saga Anderson -una consumada agente del FBI- llega para ponerse al frente de la investigación. Mientras, nuestro querido Alan Wake -que sigue atrapado más allá de nuestro mundo en una pesadilla sin fin- escribe una novela oscura en un intento de moldear la realidad que le rodea para lograr escapar de su cautiverio.

La acción de esta segunda entrega nos sitúa trece años después de la desaparición de este escritor superventas que da título al videojuego y que nos presenta el personaje de Saga Anderson, como complemento perfecto para esta nueva aventura que nos plantea una historia de terror sobrenatural. Saga llega acompañada de Alex Casey, con el que investiga esta serie de asesinatos rituales, centrándose en la cuarta y última víctima del caso: El exagente del FBI Robert Nightingale, que también llevaba trece años desaparecido antes de ser asesinado por un grupo llamado «La secta del árbol». Este es el punto de partida de este nuevo capítulo de la franquicia, que se centra en Saga y Alan, dos héroes que conviven en dos realidades distintas que están conectadas y que ninguno puede entender.

Como jugador, tienes diferentes formas de abarcar su historia a través de tres niveles básicos de dificultad: «Historia» -en el que el combate no supondrá ningún desafío y que se centra en la exploración y resolver el misterio que plantea el videojuego, «Normal» -con un sistema de combate desafiante y en el que es necesario el uso de objetos y recursos para sobrevivir, presentando una dificultad más equilibrada- y «Difícil» -donde el combate es aún más exigente, los recursos son muy escasos y la exploración es esencial para sobrevivir-. Ahora tú decides cómo jugar para llevar la experiencia al límite y disfrutar de este «Alan Wake II» al máximo.

El videojuego se ha convertido en la gran sorpresa de la temporada, elevando las altas expectativas que ya se centraban en él y consiguiendo una crítica estupenda, tanto por parte de los jugadores como de los medios de comunicación especializados, que han alabado el gran trabajo del equipo de desarrollo, que siempre sabe afrontar cada nuevo título de manera certera. Además, la experiencia de «Alan Wake» -que solo se ha publicado en formato digital- se ampliará con una gran cantidad de contenido poslanzamiento, empezando por dos expansiones en forma de DLC –«La noche se levanta» (primavera de 2024) y «La casa del lago» (aún sin fecha)- que llegarán en forma de episodios autoconclusivos en los nos pondremos en la piel de varios personajes conocidos del mundo de Alan Wake.

Además, pronto contaremos con un modo llamado «El borrador final» que actuará como nueva partida+ y el tan ansiado modo foto, que aterrizarán como contenido gratuitas en forma de actualización. Podrás conservar todas las armas, amuletos y palabras de poder que hayas desbloqueado durante tu partida actual y podrás enfrentarte a un nuevo nivel de dificultad aún más exigente («Pesadilla»), además de alguna que otra sorpresa que encantará a la comunidad de jugadores que han apostado por él desde el primer día.

«Alan Wake II» ha arriesgado y, desde luego, ha ganado. Ha pasado de ser un thriller de acción a un survival horror centrado en el terror psicológico y el cambio le ha sentado realmente bien. Es una propuesta ambiciosa, sí, pero también nos deja ver todo el cariño y dedicación que ha invertido su equipo para traernos un título satisfactorio de principio a fin, con una estructura clásica pero llena de auténticos momentazos que logran captar toda nuestra atención y que es capaz de sorprender y entretener a partes iguales.

Goza de un apartado audiovisual de primera, pero que sabe arriesgar para no quedarse en la zona de confort. Y ese es su principal atractivo, ya que le han echado tanta imaginación que nunca puedes dar nada por sentado, ya que puede pasar cualquier cosa y eso te inquieta, pero también te emociona. Estamos ante un derroche de creatividad que tenemos que saber aprovechar gracias a sus sorprendentes mecánicas, las variadas situaciones que plantea una dirección artística superior. Es casi perfecto, absorbente e impactante y, desde ahora, uno de los imprescindibles en cualquier biblioteca de juegos.

«Alan Wake II»

Remedy Entertaiment · Epic Games

27 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Ghostrunner II

Hace ya tres años de la llegada de «Ghostrunner», una nueva franquicia de 505 Games del género action thriller y de de estilo cyberpunk que llegaba junto a una nueva generación de consolas, aunque su lanzamiento original solo se produjo en las plataformas de la anterior generación. Un año después, eso sí, pudimos disfrutarlo también en PS5 y Xbox Series X|S, que hoy reciben su segunda entrega, dándole continuidad a la trama de nuestro protagonista, Jack.

Como recordarás, nuestro héroe alcanzaba su objetivo en lo más alto de la Torre Dharma al final de la primera aventura, pero aún le quedan muchos peligros a los que enfrentarse. Por eso esta semana recibimos con los brazos bien abiertos este «Ghostrunner II» que arranca con una trama que se nos sitúa un año después de los acontecimientos vividos en la entrega original, en la que nuestro ninja cibernético lucha contra el violento culto de una inteligencia artificial. ¿Estás preparado para este nuevo reto?

A Jack le reconoceremos tan solo con echarle un primer vistazo, ya que sigue empuñando su afilada katana, un arma clave que le sirve para abrirse paso a través de los extensos y desafiante escenarios, en los que nos enfrentaremos a las implacables embestidas de los frenéticos seguidores de esta secta que está formada por señores de la guerra cibernéticos y aterradoras entidades de IA. La principal novedad es que, por primera vez, nos desplazaremos tanto dentro como fuera de la Torre del Dharma.

Pero esta nueva entrega también introduce interesantes elementos que nos servirán para participar en un reto aún mayor, con combates con vehículos en los que tendremos que sortear obstáculos y derribar a nuestros enemigos desde una moto a toda velocidad. Eso sí, a pie, Jack sigue conservando su esencia a través de su icónico conjunto de movimientos de parkour y gap jammer que ya pudimos disfrutar en «Ghostrunner», mejorado y ampliado la fórmula para poder avanzar rápidamente a través de los impresionantes entornos urbanos que están iluminados con luces de neón, que para la ocasión se combinan con nuevos escenarios, como los páramos de arena.

Deslízate con estilo, corre y evade los constantes ataques mortales de una variedad de nuevos adversarios que no descansarán hasta liquidarte. «Ghostrunner II» ha evolucionado su árbol de habilidades, ampliándolo y subiendo la apuesta a través de un sistema de progresión renovado, así que explora sus nuevas opciones de combate y busca tu propio estilo de juego mientras esquivas, paras y destruyes a los enemigos, que ahora son capaces de acaabr con Jack de un solo golpe. En esta entrega también contamos con la posibilidad de derrotar a los enemigos más poderosos con una mayor libertad. Debemos estar atentos a sus movimientos para estudiarlos y comprobar la forma en que reaccionan con el objetivo de vencerlos con nuevas y creativas acciones.

Otra de las principales esencias de la franquicia «Ghostrunner» sigue vigente en esta nueva entrega, que nos presenta una banda sonora caracterizada por sonidos synthwave y ritmos electrónicos oscuros que acompañan a la perfección en esta nueva trama. Entre los artistas que participan en el sonido de esta obra nos encontramos con nombres de artistas notables como son Dan Terminus, We are Magonia, Gost, Daniel Deluxe o el galardonado compositor Arkadiusz Rejkowski.

«Ghostrunner II» llega en un mes saturado de títulos AAA, pero sin duda sabe destacar con una secuela que mejora todos los aspectos de su primera entrega. No solo se conforma con eso, sino que quiere ir más allá introduciendo nuevos conceptos e ideas tanto en su sistema del control de movimiento como en los combates. Las nuevas habilidades son geniales, permitiéndonos abordar los enfrentamientos de distintas formas, mientras que las fases de conducción se presentan muy intensas y gratificantes, además, los enfrentamientos contra los enemigos finales de cada sección ponen a prueba nuestra destreza (y paciencia).

La propuesta de acción y plataformas sigue expandiendo este divertidísimo universo que a veces le da demasiada importancia a una historia podría haber brillado un poco más. Para la ocasión -y pensando en los jugadores menos experimentados en el género- contamos con abundantes puntos de control que se encargan de rebajar la intensidad de la partida, ofreciéndonos una espectacular secuela que se caracteriza por ser más ágil, divertida y entretenida, además de destacar muy positivamente en su apartado visual, que se presenta espectacular y vistoso. ¡Súper recomendado!

«Ghostrunner II»

One More Level · 505 Games

26 de octubre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Metal gear: Solid / Master collection: Vol. 1

Siempre es un placer revisitar algunos de los más grandes clásicos del mundo de los videojuegos, pero es aún mejor cuando podemos hacerlo a través de recopilaciones como esta: «Metal gear: Solid / Master collection: Vol. 1». Como bien indica su nombre, aquí nos encontramos con la primera de una serie de entregas que pretende reunir todo el legado de la franquicia «Metal gear» en una sola colección. Eso sí, que quede claro que aquí no nos vamos a encontrar ni con remasters, ni con remakes, sino con los títulos originales tal y como fueron concebidos en su día y con los textos en español.

De esta manera, el primer volumen de esta master collection reúne los tres primeros títulos de la saga junto a tres videojuegos adicionales, además de contenido exclusivo y un nuevo vídeo de la serie «Mini gear shorts: Total sabotage action» -que es una nueva serie de animación que sigue a una serie de personajes triviales que llevan a cabo algunas travesuras entre bastidores-. Pero ahora es el momento de concentrarse y de revivir toda la acción del espionaje táctico con las entregas más populares de la saga, que encontraron su resurgimiento en las consolas del ecosistema PlayStation con estos tres títulos. aparecidos originalmente en PS one y PS2: «Metal gear: Solid» (1998), «Metal gear: Solid 2 / Sons of liberty» (2001) y «Metal gear: Solid 3 / Snake eater» (2004).

Estas tres primeras entregas de «Metal gear» no llegan solas, ya que también nos encontraremos con una gran cantidad de contenido que las acompaña para convertirse en una edición de lo más completa: Para empezar, junto a «Metal gear: Solid» llega también el contenido «VR missions» y «Special missions» y, por su parte, «Metal gear: Solid 2 / Sons of liberty» y «Metal gear: Solid 3 / Snake eater» llegan con sus versiones «HD collection». Las tres entregas incluyen sus respectivos libros digitales «Screenplay book» y «Master book», que aportan los textos de cada videojuego así como detalles de la historia y sus personajes, sumando un total de seis libros.

Para convertirse en el homenaje a sus inicios que pretende ser, también incluye una serie de contenido extra que abarca la entrega original de «Metal gear» (1984) y «Snake’s revenge» (1990) en sus versiones de la consola Nintendo Entertainment System. También contamos con los vídeos dinámicos de las novelas gráficas digitales de las dos primeras entregas de «Metal gear: Solid» -se trata de un cómic sobre los eventos de ambos videojuegos a través de paneles animados que amplían los sucesos que todos conocemos- y, por último, también su banda sonora digital.

Por cierto, que sepas que también puedes adquirir cada uno de estos títulos de manera independiente y solo en formato digital por 20 euros cada uno, pero desde aquí te recomendamos que te hagas con su versión física, ya seas un fan de toda la vida o un recién iniciado en la saga. Esta edición física, al margen de incluir el disco o cartucho con todo el contenido, también viene acompañado un bonus de preventa que consiste en una ampliación de la banda sonora digital, con tres nuevas interpretaciones orquestales de temas icónicos de la serie «Metal gear: Solid», como son «The best is yet to come», «Can’t say goodbye to yesterday» y «Snake eater». Una vez canjeado el código de tu edición, estas tres piezas se agregarán al reproductor de álbumes digitales de la colección.

Además, esta day one edition, dependiendo de en qué comercio realices tu reserva del videojuego, obtendrás un extra físico exclusivo y limitado hasta fin de existencias. Por un lado nos encontramos con una reproducción de la famosa caja de cartón que Snake utiliza en los videojuegos de la saga para camuflarse y cuyas medidas son de 14 x 14 x 18 centímetros y, por el otro, contamos con uno de los tres pines exclusivos oficiales -cada uno pertenece a cada una de las entregas- que se han diseñado para la ocasión. Así que ya lo sabes, si estás buscando la auténtica experiencia «Metal gear», esta una oportunidad estupenda para ponerte al día con la franquicia, o por lo menos con la primera parte de su historia, ya que esperamos un segundo volumen en el futuro con sus videojuegos más recientes.

Eso sí, el concepto que implementa «Metal gear: Solid / Master collection: Vol. 1» no es nuevo en la franquicia. Hace ya diez años pudimos disfrutar en PS3 del recopilatorio «Metal gear: Solid / Legacy collection», que ofrecía un contenido similar -que no incluía los videojuegos originales de Nintendo, pero sí «Metal gear: Solid 4 / Guns of the patriots» (PS3, 2008) y la versión HD de «Metal gear: Solid / Peace walker» (PSP, 2010)-, por lo que esperábamos que la próxima vez que tuviéramos la oportunidad de tener toda la saga reunida en una sola colección, llegara de una forma algo más «espectacular».

No ha sido así, por lo que Konami ha perdido la ocasión de lucirse con su franquicia estrella y preparar un contenido más ambicioso. Aún así, esta sigue siendo una excelente oportunidad para que las nuevas generaciones de jugadores puedan conocer los orígenes de «Metal gear» y puedan disfrutar de los títulos originales en las plataformas actuales. Aunque no es la recopilación con la que soñábamos, sí que nos encontramos con algunos extras muy interesantes, además de contar con unas excelentes versiones de los títulos originales, ofreciendo una experiencia de juego satisfactoria y muy estable. Si nunca habías tenido la oportunidad de jugar con este conjunto de videojuegos imprescindibles, aquí encontrarás la forma ideal de hacerlo por fin.

«Metal gear: Solid / Master collection: Vol. 1»

Konami · Meridiem Games

24 de octubre · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Share and Enjoy !