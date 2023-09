"Armored core VI: Fires of Rubicon", "Firewall: Ultra" y "Samba de amigo: Party central", los juegazos para terminar agosto por todo lo alto - gameLover

«Ride 5» y «Trine 5: A clockwork conspiracy» completan las novedades destacadas en videojuegos de esta última semana del mes.

Armored core VI: Fires of Rubicon

¡Hola, gameLover! Estamos disfrutando del último día del mes de agosto y toca repasar los lanzamientos más recientes para que podamos decidir a qué dedicarle nuestro preciado tiempo libre. Empezando por «Armored core VI: Fires of Rubicon», una nueva etapa para la franquicia de FromSoftware, que regresa con su sexta entrega numérica y alcanzando las estratosférica cifra de 30 videojuegos en la saga, contando todos sus lanzamientos multiplataformas (incluídos sus entregas para móviles) desde el lanzamiento de su primer videojuego en PlayStation, en 1997.

Si lo que estás buscando es una buena experiencia de acción para las próximas semanas, aquí tienes esta nueva propuesta que cuenta con la experiencia acumulada en los videojuegos de mecas por parte de su desarrollador, aportando 25 años de su sólida y característica jugabilidad para que los jugadores podamos pilotar nuestro propio robot con una maniobrabilidad en tres dimensiones y así poder movernos libremente a través de frenéticas misiones en las que nos enfrentaremos a complejos desafíos y sobrepasaremos a nuestros enemigos con movimientos dinámicos con los que aprovechar al máximo el combate a distancia y cuerpo a cuerpo.

Para ponernos en contexto dentro de esta nueva aventura, nos trasladamos al remoto planeta Rubicón 3, donde se ha descubierto una nueva y misteriosa sustancia. Como fuente de energía, se esperaba que este elemento mejorara drásticamente las capacidades tecnológicas y de comunicación de la humanidad, sin embargo, ha causado una catástrofe que ha envuelto al planeta y las estrellas circundantes en llamas y tormentas, formando un sistema de estrellas incandescentes. Casi medio siglo después, la misma sustancia ha vuelto a aparecer en el planeta, ahora contaminado y sellado por la catástrofe, donde las corporaciones extraterrestres y los grupos de resistencia luchan por su control. Tu papel aquí es infiltrate como un mercenario independiente para acaba en medio de una lucha por este elemento entre las corporaciones y otras facciones.

«Armored core VI: Fires of Rubicon» nos regala una jugabilidad ágil a bordo de los mecas, ya que responden rápidamente a nuestras directrices y son muy personalizables mediante una amplia variedad de piezas y armamento . Con ellos podrás usar tanto maniobras de ataque como de defensa, ya sea por tierra y por aire. Y es que para convertirte en el mercenario más exitoso y productivo de Rubicon 3, tienes que hacerte con el control de tu máquina y dominar las distancias de combate a la perfección. ya que durante la batalla van cambiando con rapidez. Eso sí, también puedes hacer uso del entorno como cobertura y sacarle partido a los controles omnidireccionales para superar situaciones desafiantes y así acabar con los exigentes enemigos que nos iremos encontrando a lo largo del camino.

La personalización de los mecas tiene mucha importancia en esta nueva entrega de «Armored core», donde podrás echarle mano su diseño entre misiones y mientras buscas tu propio estilo de juego. Puedes escoger y equipa tus piezas favoritas gracias a un sólido sistema de personalización que permite modificar tu estrategia de juego por completo, ajustando parámetros como maniobrabilidad y el propio estilo de combate. También cuentas con una amplia variedad de tácticas ofensivas y defensivas a corta y larga distancia para derrotar a los poderosos enemigos, espercialmente a los jefes finales, que te lo pondrán bien difícil para dar paso a unas batallas frenéticas en las que tendrán que realizar una combinación efectiva de maniobras para salir airoso.

Aprender y dominar todas las característica que ofrece «Fires of Rubicon» es clave, ya que es necesario escoger acertadamente las estrategias y técnicas adecuadas en cada enfrentamiento, como por ejemplo desestabilizar a los enemigos con las armas correctas, combinar ataques a distancia y cuerpo a cuerpo o aprovechar cada ventaja en la batalla. Su equipo de desarrollo -encabezado por Hidetaka Miyazaki, que ha participado como director inicial del videojuego, con el relevo de Masaru Yamamura, que recogió el testigo después- ha sabido aprovechar toda la experiencia en la franquicia para dotar a esta nueva entrega de todas aquellas características que los fans ya conocíamos y apreciábamos y que siguen otorgándole su propio sello de identidad.

«Armored core 6: Fires of Rubicon» es todo lo que podíamos esperar de una nueva entrega de la saga y más. Ciencia ficción y mecas se vuelven a mezclar en una aventura muy intensa y exigente que ha sido diseñada con meticulosidad y que nos ofrece una dirección artística a la altura. Te soprenderán los enfrentamientos finales de cada zona, que ofecen espectacularidad a raudales y sabrás apreciar un nuevo nivel de accesibilidad que ha logrado que este nuevo título sea más accesible que anteriores entregas de la franquicia, logrando que nuevos jugadores puedan sumarse a la experiencia sin que se frustren por una dificultad demasiado exigente, eso sí, sin sacrificar la enorme profundidad que siempre nos ha ofrecido.

Nos topamos con un videojuego imprescindible que llega casi al final del verano para convertirse en un muy interesante desafío que no debemos perdernos, ya que ha alcanzado un nuevo nivel de acción, con combates magistrales y un gran detalle de personalización en las máquinas. El diseño de las misiones es otro punto a destacar, ofeciéndonos unos niveles con los que nos lo pasaremos a lo grande, aunque de vez en cuando la cámara nos pueda jugar alguna mala pasada en según que situaciones. Vamos, que esta variadísima aventura de acción se convierte en un imprescindible de tu biblioteca de videojuegos, cumpliendo con todas nuestras expectativas y más. ¡Súper recomendado!

«Armored core VI: Fires of Rubicon»

FromSoftware · Bandai Namco

25 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Firewall: Ultra

Seguimos recibiendo grandes lanzamientos para el dispositivo de realidad virtual de PS5: «Firewall: Ultra» -anunciado justo hace un año llega al catálogo de PlayStation VR2– llega para convirtirse en la secuela de «Firewall: Zero hour», lanzado en 2018 en PlayStation VR. Este shooter de nueva generación cuenta con el equipo de First Contact Entertainment, que ya se encargó de la primera entrega y que ahora busca sacarle todo el partido a todas las prestaciones de la nueva apuesta VR de Sony.

Como ya sabes, se trata de una experiencia de disparos en primera persona súper inmersiva, que ahora se ve potenciada por el seguimiento ocular del dispositivo, logrando situaciones increíbles -como el hecho de cerrar los ojos para evitar los efectos de una granada cegadora, por ejemplo- o la respuesta háptica de los controladores PlayStation VR2 Sense durante el uso de las armas. Esta segunda entrega llega con una gran variedad de mapas, un buen equipo de contratistas y los modos de juego PVP y PVE.

Asi que alístate como contratista de élite y adéntrate en un mundo sombrío lleno de secretos para sumergirte en un multijugador de espionaje táctico de alto riesgo. Para ello deberás desarrollar tus estrategias y estilo de juego y así completar los objetivos ultrasecretos con contratistas de élite, armas y equipo personalizables, además de un arsenal de equipamiento de alta tecnología. Pero primero debes elegir quién quieres ser -Havoc, Nala, Fang, Meiko, Node o Skip-, ya que como contratista debes aprovechar tus habilidades únicas para ir mejorando tus opciones tácticas mezclando y combinando varias armas, equipamientos y habilidades con el objetivo de descubrir nuevas formas de afrontar cada nueva misión.

Otórgale a tu arsenal un estilo y tacto únicos con las opciones de personalización ampliadas que te permitirán crear tus armas y equipamiento para que se adapten completamente a tu forma de jugar. Dispones de armas de corto, medio y largo alcance, bloqueadores de puertas, dispositivos de distorsión de la visión y el sonido, linternas y muchos más dispositivos que se convierten en el equipamiento táctico necesario que debe atender tus necesidades personales durante la misión.

Forma tu propio un equipo de contratistas de élite para arrasar en el multijugador online y gana reputación con el fin de ampliar tu equipo y arsenal mientras coordináis movimientos y creáis estrategias conjuntas para atacar blancos, cubriros las espaldas y completar objetivos. Dispones de dos modos de juego: El JCJ -también conocido como «Contratos» y que enfrenta a dos equipos de cuatro en una serie de partidas al mejor de tres que presentan un combate táctico tenso en una variedad de mapas- y el modo JCE -llamado «Extracción», para jugar con hasta 4 jugadores en cooperativo-, que se convierte en una de las mayores evoluciones de la franquicia, ya que se trata de un desafío contra otros grupos de jugadores en todos los mapas disponibles del juego, ofreciendo un nivel de variedad y emoción sin precedentes en la experiencia de este videojuego.

Si por algo se caracteriza la franquicia «Firewall» en el entorno de la realidad virtual es por su trepidante jugabilidad, con intensos tiroteos, una gran variedad de mapas, sin reapariciones y con múltiples opciones de personalización y progresión. Estos cuatro pilares se llevan también al nuevo modo «Extracción», pero esta vez centrándose en desafiar a enemigos controlados por la IA. Aquí, tú y hasta tres jugadores más, os embarcaréis en misiones para haceros con los datos de tres ordenadores portátiles, lo cual es un gran cambio con respecto al formato de un solo portátil en el modo JCJ, ya que cada mapa se ha diseñado para adaptarse a cada uno de estos dos modos de juego, de tal manera que siempre estés descubriendo nuevos caminos a través de los niveles y encontrando excelentes puntos de flanqueo para eliminar a los enemigos.

«Firewall: Ultra» es un juego de servicio en vivo, por lo que irá mejorando la propuesta inicial mediante constantes actualizaciones que aportarán nuevo contenido. Es decir, iremos contando con nuevos mapas, armas y contratistas, así como rediseños para ubicaciones que ya conocíamos en la saga. Al compartir universo con «Firewall: Zero Hour» -ya que sus hechos suceden tan solo cinco años después de la primera entrega-, también se comparten algunos escenarios que han cambiado para preservar la idea del paso del tiempo, como los mapas de la oficina o el búnker, que han evolucionado. A los ocho mapas iniciales se añadirán nuevas localizaciones para lograr una entrega más profunda, inmersiva y robusta,

Antes de que acabe el añoi vamos a poder disfrutar de una primera operación, que contará con un enfoque similar al que vivimos en su antecesor, incluyendo 60 recompensas que se pueden desbloquear al completar las misiones. Esas recompensas serán una mezcla de un contratista adicional con una nueva habilidad equipable, un arma, nuevos accesorios de armas, cosméticos, moneda del juego y potenciadores para ayudar a que tu tiempo en el videojuego sea más eficiente. Las operaciones estarán activas durante aproximadamente tres meses, tras los cuales se realizará la transición a una nueva operación, y así cíclicamente. Además de las operaciones, también existen planes para habilitar nuevas características de jugabilidad y otras mejoras que se implementarán gradualmente, a las que se sumarán dos nuevos mapas (jugables en ambos modos) y también dos nuevos modos PVE cooperativos. Todas estas actualizaciones se implementarán gratuitamente, sumando más empaque a la propuesta que hemos recibido esta semana.

«Firewall: Ultra»

First Contact Entertainment · Sony Interactive Entertainment

24 de agosto · PS5 / PlayStation VR2

Samba de Amigo: Party central

Teníamos muchas ganas de recibir una nueva entrega de «Samba de Amigo» y aquí está por fin, Ha llegado la hora de mover el esqueleto con «Samba de Amigo: Party central», la nueva propuesta de este vibrante juego rítmico que nos trae de vuelta a Amigo y compañía, así que coge las maracas y baila con los 40 temazos que incluye, que repasan los géneros más populares de todo el mundo, además de las canciones que se irán lanzando como contenido descargable tras su lanzamiento.

Si nunca has tenido la oportunidad de jugar con este videojuego, tienes que saber que tus amigos y tú debéis moveros al son de la lista de canciones que incluye. Además, cuentas con un amplio abanico de minijuegos y desafíos, un montón de accesorios y atuendos únicos por desbloquear y equipar, además de nuevas funciones en línea, como el modo «Fiesta mundial» para 8 jugadores, donde competirás con otros jugadores de todo el mundo para demostrar quien es el más habilidosos de la fiesta.

Pero primero de todo, conozcamos los distintos modos de juego que nos servirán para ir profundizando en esta nueva experiencia de la franquicia que cuenta con una gran variedad para alcanzar la diversión máxima: Seguimos contando con el «Juego rítmico» -la experiencia clásica que todos conocemos y que se convierte en el modo principal del videojuego-, también el modo de «Fiesta mundial» -en el que puedes jugar en vivo con hasta 8 usuarios en rondas de eliminación a través de 3 canciones- o el modo «Fiesta para dos» -donde competirás con otro jugador local-.

Precisamente, cuando te enfrentes en casa con un amigo o familiar, podrás retarle al «Juego rítmico» -que es el modo estándar para dos jugadores-, «Prueba de amor» -donde medirás tu compatibilidad mediante el nivel de sincronización- o «Duelo» -una batalla para decidir quién es el mejor y donde el que pierde debe demostrar sus habilidades con una ruleta aleatoria-. Pero es que también contamos con los «Minijuegos rítmicos» -una colección de minijuegos que se centran en ciertas ruletas, como «StreamiGo!», un modo de desafío que simula ser una plataforma de redes sociales donde debes ir completando misiones para ganar más seguidores. Con «En línea» podrás batirte en un duelo de baile con hasta 4 jugadores y también contamos con la «Galería», donde podrás comprar y equipar los dineros trajes únicos con la propia moneda del juego, que irás acumulando gracias a los diferentes modos de juego.

Por supuesto, puedes practicar tus movimientos con los tutoriales, consultar los récords de otros usuarios y muchas más características que completan la propuesta de «Samba de Amigo: Party central», una secuela totalmente nueva con una lista de reproducción que hará que tú y tus amigos os mováis sin parar. En lo que respecta a su versión para Nintendo Switch (ya que también está disponible como experiencia VR para PC), cuentas con el suave control de los Joy-Con, que te permiten que todos los jugadoes podáis pasarlo en grande con el juego.

Respecto a sus canciones, nos encontramos con temazos de artistas de primer nivel como Ariana Grande, («Break free»), Carly Rae Jepsen («I really like you»), Jonas brothers («Sucker»), Ke$ha («Tik tok»), Miley Cyrus («Plastic hearts») o Pitbull («Celebrate»), entre muchos otros. También disfrutaremos de «Payback» de Cheat codes, de «Let you go» de Diplo y TSHA, de «I will survive» de Gloria Gaynor, de «I love it» de Icona pop, de «Centerfold» de J Geils band o de «Bang bang» de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Esta entrega también cuenta con algunas canciones sin licencia que se hn convertido en covers, como las míticas «Macarena» o «La bamba». Y, como no, tampoco podían faltar piezas pertenecientes a las bandas sonoras de otras franquicias como «Sonic the hedgehog», que aporta temazos como son «Escape from the city» de «Sonic adventure 2» y «Fist bump» de «Sonic forces»-, además de un escenario basado en la fase «City escape».

Jugar con cualquier entrega de la franquicia siempre es apostar por diversión y entretenimiento puro. Este «Samba de Amigo: Party central» cuenta con un control satisfactorio en cualquier dificultad, cuenta con un buen catálogo de canciones y una gran variedad de modos de juego, dejándonos como resultado un videojuego de ritmo ideal para los jugadores de Nintendo Switch, que disfrutarán jugando tanto en solitario como con amigos y familiares, ya sea en casa o desde cualquier parte del mundo.

Tiene de todo para segurar la fiesta en casa, ya que aunque es un su fuerte es la música y ritmo puede entrar también en la filosofía del party game, ya que siempre va a ser más divertido pasar el rato junto rodeado de gente para que nos piquemos entre jugadores. Es muy efectiva la sensación que se genera sintiendo el control sobre lo que está sucediendo en la pantalla mientras comprobamos cómo vamos progresando a medida que nos vamos haciendo con el juego, que aprovecha las características de Nintendo Switch a la perfección para ofrecernos justo lo que promete.

«Samba de Amigo: Party central»

SEGA · PLAION

29 de agosto · Nintendo Switch y PC VR

Ride 5

Es increíble, pero sí, ya ha transcurrido un año desde el lanzamiento de la última entrega de uno de los mejores simuladores de motos del mundo de los videojuegos, «Ride». En este 2023 recibimos su quinto videojuego, donde puedes vivir tu propia aventura sobre dos ruedas, que te llevará a montar en motos de ensueño a través de los mejores circuitos y pistas de todo el mundo. Con «Ride 5» experimentarás el viaje más completo en la historia de la franquicia mientras disfrutas de su renovado modo «Carrera» que, por primera vez en la serie, incluiye un narrador para presentar los más de 200 eventos jugables, que van desde campeonatos hasta carreras individuales o contrarreloj, así como los 10 rivales que aportan una dimensión competitiva al modo de juego. Los eventos de este se desarrollan a través de dos caminos, ofreciendo una progresión principal directa y una secundaria centrada en eventos de carreras de alto riesgo y recompensas más jugosas.

En cuanto a los rivales, estos formidables oponentes se convierten en los mejores pilotos para que la competición se torne más interesante. Cuentan con su propia personalidad y comportamiento sobre la pista, con antecedentes y estética únicos, e influirán en tu progreso, tanto dentro como fuera de la pista. Superarlos resultará esencial para llegar a la cima de las tablas de clasificación, un nuevo sistema que rastrea tu rendimiento durante tu ascenso para que puedas convertirte en el mejor piloto del mundo. Tus esfuerzos en el modo carrera también se reflejaran en la evolución de tu sede, que crecerá contigo para poder albergar a más mecánicos e ingenieros en línea con tu posición en la clasificación global.

Como puedes comprobar, todas las características están alineadas para que tu progresión en el videojuego tenga la misma coherencia que como si fueras un piloto en la vida real. Para apoyar esta filosofía, «Ride 5» cuenta con una gama de avances tecnológicos que sirven para aprovechar al máximo la potencia de las consolas de nueva generación y los ordenadores de gama alta, de esta manera se proporciona una simulación de conducción más inmersiva y auténtica. Contamos con un nuevo sky system que simula el ciclo día/noche con precisión , incluyendo nubes volumétricas 3D que pueblan los horizontes y cambiando dinámicamente de forma mientras la luz interactúa con el entorno en función de su densidad, lo que redunda en ofrecer unas vistas impresionantes. Además, este nuevo sistema de clima dinámico calcula las temperaturas de la pista y del aire en tiempo real, simulando cambios climáticos realistas y agregando un elemento de imprevisibilidad a las carreras. Pero esta nueva entrega también destaca por haber experimentado mejoras significativas en la física de las motos, incluyendo un sistema de degradación física y gráfica de los neumáticos, una nueva interacción simulada entre el piloto y la moto, así como un sistema de suspensión revisado.

Al igual que en la vida real, encontrar la configuración adecuada de la moto será crucial para sumergirse completamente en el viaje y conectar con la montura de tu vehículo. Adáptate a los estilos de conducción individuales a través de una variedad de configuraciones para ajustarlo de acuerdo a tus preferencias. Además, cuentas con un conjunto de ayudas a la conducción mejorado que te ayudará en el caso de ser de los menos, con asistencia en el frenado, las curvas, la dirección, la aceleración, la trayectoria ideal y otra serie de parámetros que te ayudarán a dominar incluso los trazados más desafiantes y así asegurar que puedes disfrutar del juego al máximo.

«Ride 5» es el mejor «Ride» hasta la fecha, un videojuego para todo el mundo independientemente de su nivel de habilidad que te facilita todas las herramientas necesarias para aprender y dominarlo progresivamente. Cuenta con mejoras técnicas de nueva generación para alcanzar un un nivel de realismo sin precedentes y con un catálogo de lo más completo que incluye con las mejores motos del mundo, ya sean de resistencia o de calle. También tienes a tu disposición una serie de circuitos reales y también originales, que podrás personalizar más adelante con el editor de pistas. Además, disponemos de un sistema de créditos que recompensa todos nuestros esfuerzos más allá de la satisfacción de la victoria y que te servirán para para comprar nuevas motos, mejoras y mejorar tu aspecto mediante cosméticos.

A todo esto súmale las tablas de clasificación, el modo «Resistencia» -donde puedes poner la durabilidad de tus motos a prueba y en el que necesitas diseñar una estrategia y tener capacidad de concentración para superar los retos más desafiantes y exigentes que ofrece el videojuego. También cuentas con nuevas funciones para guardar y rebobinar el transcurso de la carrera y un modo multijugador online en el que enfrentarte a otros oponentes de todo el mundo mediante el juego cruzado en consolas (por un lado) y en PC (por otro). No puede faltar ña pantalla dividida para duplicar la diversión con el multijugador local y el ya más que conocido editor de monos y pegatinas, con el que podrás personalizar el aspecto de tu moto, monos y cascos gracias a los potentes editores gráficos, pudiendo compartir tus creaciones con la comunidad, ahora incluso entre distintas plataformas.

En definitiva, nos encontramos con un «Ride 5» creado exclusivamente para la nueva generación de consolas que cuentas con más de 260 motos reales, 20 fabricantes oficiales, 44 circuitos reales y ficticio que quiere alcanzar la perfección y el realismo mediante un nuevo sistema de clima dinámico y las mejoras en el comportamiento de la motos. La simulación alcanza un nuevo nivel gracias a su sistema de gameplay con ayudas a la conducción, que es fácil de aprender y difícil de dominar, además de un efectivo modo «Carrera» con más de 200 eventos, un modo «Resistencia» que también está disponible online y el regreso de la pantalla partida y un nultijugador en línea que incorpora el juego cruzado entre plataformas. Redondean la propuesta el creador de pistas y directores, el editor de monos y pegatinas y el espectacular modo foto de juego, que se convertirá en un área imprescindible que desean capturar la esencia de la velocidad de sus carreras.

Además, cuenta con un pase de temporada que te da acceso a 33 motos adicionales, 6 circuitos más y un multiplicador de créditos, que se suman al contenido original. Si no te importa no contar con las licencias de un campeonato real y sus pilotos, este juego tiene mucho que ofrecerte gracias a su gran cantidad de contenido, que ofrece diversión y accesibilidad a partes iguales, permitiendo matar esa curiosidad que siempre has sentido por las motos aunque nunca te has animado a probarlo en un videojuego.

«Ride 5»

Milestone · PLAION

24 de agosto · PS5, Xbox Series X|S y PC

Trine 5: A clockwork conspiracy

Ha pasado mucho tiempo desde el primer «Trine», publicado originalmente en 2009. Tras él llegó su secuela «Trine 2» (2011) y dos títulos más –«Trine 3: The artifacts of power» (2015) y «Trine 4: The nightmare prince» (2019)- que dan paso a un nuevo episodio que revisamos hoy: «Trine 5: A clockwork conspiracy». En esta quinta entrega, los tres héroes de Trine se enfrentan a diabólicos villanos que no se detendrán ante nada para hacerse con el control del reino, pero por suerte también te contarás con memorables aliados que te ayudarán a triunfar en tu misión.

Te reencontrarás con algunos amigos y viejos enemigos -todos inolvidables- en la que es la mayor aventura de la franquicia hasta la fecha y en la que debes salvar al reino del borde del olvido. Se trata de una mágica historia en la que deberás recorrer impresionantes paisajes en 2,5D para enfrentarte a más niveles, acertijos y batallas que nunca respecto a las anteriores aventuras de la saga. Se trata de la entrega más profunda y visualmente más rica de «Trine» hasta la fecha, con un elenco de personajes completamente nuevo y con una trama -la más extensa que hayamos vivido hasta el momento- que te atrapará.

Conoce a los tres héroes de «Trine 5: A clockwork conspiracy», un elenco de personajes completamente nuevo a los que les espera una fascinante historia que deberán aprovechar para limpiar su nombre, con sus amigos y familiares en peligro y sus poderes encantados en juego: Amadeus el mago -casado y padre de trillizos, puede invocar las cajas místicas y mover obstáculos con sus hechizos-, Zoya la ladrona -inteligente y esquiva, entra y sale de situaciones complicadas todo el tiempo- y Pontius el caballero -un verdadero caballero del reino de gran corazón que sirve con el propósito de convertise en un valiente protector-. Viaja con ellos en este viaje lleno de acción y emoción en el que te espera una aventura inolvidable.

El videojuego cuenta con un sistema de dificultad que se ajusta a tus necesidades y al número de jugadores, logrando que los rompecabezas y el combate se adapten a cada situación. También disponemos de un sistema de habilidades específicas para cada personaje que agrega una mayor profundidad y variedad de estilos, a lo que se suma su nuevo sistema de combate. La accesibilidad y la rejugabilidad son prioridad en esta entrega, que quiere atrapar al máximo número de jugadores posible.

«Trine 5: A clockwork conspiracy» cuenta con un modo multijugador local, pero también uno en línea cooperativo en el que podrás jugar sumando hasta 3 jugadores. Te enfrentarás a rompecabezas con mucha rejugabilidad que están diseñados para jugar tanto en solitario como acompañado. Enfréntate a un combate desafiante y lucha contra los imparables caballeros mecánicos y la astuta banda de las ratas en interesantes batallas tácticas mientras pones a prueba tu ingenio y coraje en los formidables enfrentamientos contra los jefes finales de cada uno de los 20 niveles del videojuego.

También puedes personalizar el atuendo de los tres personajes del juego, disfrutar de su emocionante banda sonora con canciones que capturan la esencia de cada entorno único, así como de un elenco de voces que regresan a la saga y de nuevas y encantadoras incorporaciones. Ajusta el nivel de dificultad para el combate y los acertijos, además de activar o desactivar la opción de resurrección para tu personajes, con lo que lograrás dar con el punto de exigencia exacto que necesitas para enfrentarte a este reto mayúsculo.

«Trine 5: A clockwork conspiracy» es, por méritos propios, una de las mejores entregas de toda la franquicia, que ha sabido reinventarse en su justa medida para seguir al pie del cañón. Los tres nuevos héroes –Amadeus, Zoya y Pontius– derrochan muchísimo carisma y nos ha demostrado que siguen sabiendo divertir tanto como los anteriores protagonistas de la saga, una que cuyo género es único, con un carácter único y muy especial. Es muy divertido y satiosfactorio jugar en modo cooperativo y sus controles y las físicas de los personajes y el resto de elementos están muy pulidos, dando como resultado un funcionamiento perfecto.

Por no hablar de las nuevas habilidades -que son fantásticas- y de los rompecabezas -que pueden presumir de ser de los más ingeniosos de toda la serie-. Se trata de una obra que ha alcanzado un nuevo nivel en lo audiovisual, ya que se muestra bonita y muy bien diseñada, convirtiéndose en una aventura de plataformas y puzles ideal para jugar en compañía. Así que si te encanta la saga o estás buscando una propuesta interesante con la que terminar el verano en compañía… ¡esta es tu nueva aventura!

«Trine 5: A clockwork conspiracy»

Frozenbyte · THQ Nordic

31 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Super Mario Bros.: La película

Texto.

Resident evil: Death island

Texto.

Cómo se hizo Final fantasy VII / Cómo se hizo Final fantasy VII: Remake

Creo que me equivoco si afirmo que «Final fantasy VII» (1997) es el videojuego mejor valorado por la comunidad de jugadores de esta icónica franquicia de Square Enix. Esta joya del género llegó a la primera PlayStation para, con el paso de los años, acabar llegando a otras plataformas y, finalmente, en forma de remake y una vez más, al ecosistema PlayStation. Ambas compañías japonesas mantienen una excelente relación desde hace años y eso se traduce en exclusividades temporales o permanentes, como es en el caso de «Final fantasy VII: Remake», que de momento solo ha reconocido a PS4 y PS5 como su verdadero hogar.

Precisamente, a este videojuego -el original (1997) y su remake (2020)-, está dedicado el libro que desgranamos hoy: «Cómo se hizo Final fantasy VII / Cómo se hizo Final fantasy VII: Remake». Se trata de una doble propuesta, una especie de «dos libros en uno» que pretende analizar la forma en que estos dos videojuegos revolucionaron el JRPG, cada uno en su momento. Y es que ambos son hoy dos piezas claves del género ya que, a su manera y en su tiempo, cambiaron la idea de jugadores y desarrolladores acerca de este estilo de videojuegos: El primero retorciendo las herramientas del séptimo arte y de un 3D emergente con fines narrativos, y el segundo interrogándose y deconstruyendo su fuente de inspiración original.

Ahora es el momento de analizarlos en profundidad a través de este «Cómo se hizo Final fantasy VII / Cómo se hizo Final fantasy VII: Remake», publicado originalmente en Francia con gran éxito de ventas y crítica. Su misión es la explorar la creación y el desarrollo de estos dos bombazos de los JRPG, dirigiendo una mirada original hacia las temáticas que plantean y preguntándose por el lugar que el propio jugador ocupa en esta construcción narrativa.

El libro con un diseño de lujo que cuenta con una doble portada inspirada en cada uno de estos videojuegos, con doble sentido de lectura y con un estrampado plateado que iluminan las letras de la cubierta. Llega en dos ediciones distintras: La normal -que incluye una lámina con las ilustraciones limpias de las portadas y un práctico marcapáginas- y la soldier edition -una edición especial para coleccionistas compuesta por el libro, un certificado numerado, una funda de diseño exclusivo, un set de dos láminas y el citado marcapáginas.

Revive la leyenda de la experiencia de estos dos grandes videojuegos relatada por el autor francés Raphael Lucas, que ha contado con la traducción de José Manuel Aguado y con el talento del ilustrador Toni Infante para el diseño de las dos portadas. Son 228 páginas de puro «Final fantasy VII» que te engancharán, ya seas todo un veterano o un recién llegado a esta entrega que ha logrado cautivar a 21 millones de jugadores en todo el mundo y a lo largo del último cuarto de siglo.

«Cómo se hizo Final fantasy VII / Cómo se hizo Final fantasy VII: Remake» llega en un formato con tapa dura (cartoné), cosido con hilo y con cubiertas a todo color, contando con unas dimensiones de 16 x 24 centímetros. El material de «Final fantasy VII» abarca 124 páginas y el «Final fantasy VII: Remake» cuenta con 104 páginas, todas repletas de ideas, de voces de los desarrolladores y de personajes convertidos en leyenda. Es el complemento perfecto para viajar a través de los entresijos de esta entrega y expandir tus conocimientos sobre uno de los videojuegos más imprescindibles de todos los tiempos. Un imprescindible para ir abriendo boca de cara a la segunda parte del remake, «Rebirth», que llegará a principios del próximo año.

«Cómo se hizo Final fantasy VII / Cómo se hizo Final fantasy VII: Remake»

Raphael Lucas · Héroes de Papel

10 de agosto · Edición normal (25 €) / Soldier edition (30 €)

Share and Enjoy !