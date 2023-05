Descubre "Miasma chronicles", todo un homenaje a los primeros RPGs en 3D, y "MasterChef: El videojuego oficial", la propuesta familiar para ponerse delante de los fogones - gameLover

Conoce al detalle los lanzamientos más destacados en videojuegos de estas semana.

Miasma chronicles

¡Hola, gameLover! Esta semana arrancamos con una propuesta que luce realmente bien: Se trata de «Miasma chronicles», aventura táctica postapocalíptica llevada a cabo por el equipo de The Bearded Ladies -les recordarás por ser los creadores de «Mutant: Year zero: Road to Eden»– que no ahora nos emplazan a una nueva aventura para salvar el futuro de la humanidad. Aquí, jugarás en el papel de Elvis, un joven abandonado por su madre en los páramos de América que, acompañado de su robot Diggs, deben desentrañar el misterio del miasma, una entidad misteriosa que amenaza los últimos vestigios de la humanidad y convierte a todos los que entran en contacto con ella en versiones corruptas de su antiguo yo.

Elvis va armado con un misterioso guante que puede controlar el miasma y, para llevar a cabo su cometido, no dudarán en unirse a una comunidad de extravagantes personajes a medida que avanzan en su camino a través de entornos increíblemente renderizados con peligros que acechan en cada esquina. «Miasma chronicles» emplea una mecánica de tácticas por turnos en tiempo real que te llevará a ejecutar intensos combates mientras buscas la verdad que existe detrás de esta sustancia mientras aprende el devastador poder que esconde su misterioso guante, que es capaz de controlar esta entidad.

El miasma ha consumido el planeta después de que el mundo haya quedado devastado, por lo que amenaza los últimos vestigios de la humanidad. Elvis ya nació con este panorama tan desolador en el polvoriento pueblo minero de Sedentary, así que ya tiene la suficiente experiencia como para enfentarse a todos los retos que se le propongan: Utiliza el sigilo, los factores ambientales y su guante para ganar ventaja en encuentros estratégicos que te ayudarán a progresar tu personaje y subir de nivel mientras desarrollas el poder de las armas y habilidades de tu grupo.

Tienes por delante la desoladora belleza de una nueva América en la que podrás visitar pequeños pueblos, bosques en expansión y ciudades industriales llenas de extraños superevivientes en un mundo que combina influencias americanas, occidentales y ciencia ficción de estilo pulp, que te acompañarán en esta búsqueda de la madre de Elvis.

«Miasma chronicles» es originalidad y parte de su encanto reside en su propia esencia, que nos recuerda aquellos primeros RPGs en 3D que aparecieron en la primera PlayStation. Está cargado de narrativa, estrategia y táctica, además de contar con mucha variedad entre sus elementos. Te mantendrá enganchado durante horas, haciéndote disfrutar de un emocionante combate por turnos en un entorno postapocalíptico muy logrado, ya que cuenta con un apartado artístico oscuro que refleja perfectamente el mensaje del juego.

Pero es su trama la parte fundamental de esta historia, que nos hace vivir un un viaje y el desarrollo de un protagonista que aún tiene que descubrir quién es y hasta donde puede alcanzar su poder para desentrañar el misterio de la miasma mientras busca a su madre desaparecida. Una premisa que sirve como motivación para centrarnos en esta propuesta que cuenta con un gran potencial, ya que a su excelente ambientación se suma un apartado sonoro que sabe acompañar cada escena a la perfección, complementendo los momentos de acción y exploración.

Una combinación de ingredientes que te tendrá ocupado durante horas mientras vas adentrándote en este fantástico mundo postapocalíptico en el que lo qus que quedan luchan por sobrevivir y los animales han mutado en forma de criaturas que lo único que buscan es acabar con nosotros. Un punto de partida que nos invita a resolver ese gran misterio central que deseas explorar mientras conoces a nuevos compañeros de viaje y descubres sus características.

«Miasma chronicles» te encantará si estás buscando en este género ese toquecito de rol y exploración. Es una propuesta sólida que logrará que desees ir avanzando poco a poco para conocer cómo desenlaza su historia mientras te encapsulas en esas batallas por turnos que cada vez se ponenn más interesantes a medida que avanza la trama y progresas a tus personajes. Una gran sorpresa para este mes de mayo que ya termina.

«Miasma chronicles»

The Beardes Ladies · 505 Games

23 de mayo · PS5, Xbox Series X|S y PC

MasterChef: El videojuego oficial

La propuesta familiar de esta semana llega a manos del equipo de desarrollo madrileño Drakhar Studio, que en el pasado se ha hecho cargo de títulos como el entrañable plataformas «Ginger: Beyond the crystal» (2016) o con las historias originales de franquicias cinematográficas tan importantes como son los recientes «Hotel Transilvania: Aventuras e historias de terror» o «La patrulla canina: La llamada de Ciudad Aventura» (2022) . Ahora llega otro momento clave para el estudio, que ha tenido la oportunidad de trasladar al mundo del videojuego uno de los formatos televisivos más importantes de la última década: «MasterChef».

Ya tenemos entre nosotros su videojuego oficial, que lleva a los jugadores de todas las edades a participar en pruebas y retos inspirados por el popular talent show televisivo de éxito mundial. «MasterChef: El videojuego oficial» cuenta con una jugabilidad directa y divertida, ideal para disfrutar en familia, con minijuegos disfrutables para todo tipo de públicos y multijugador de hasta dos jugadores. Además, podrás desbloquear recetas reales del programa para practicar en los fogones de tu casa y trasladar el videojuego a la vida real.

Simplemente tenía que pasar, ya que después de más de 10 años de éxito ocupando el prime time de La 1 de TVE y con ya más de 30 ediciones emitidas tan solo en nuestro país, «MasterChef» alcanza su madurez para seguir evolucionando temporada tras temporada, creciendo y llevando lo mejor del programa a una comunidad que cuenta con más de 5 millones de seguidores fuera de la pantalla. El siguiente paso era un videojuego y aquí lo tenemos, reflejando a la perfección el espíritu competitivo, el sentido del humor y la experiencia gastronómica que caracteriza este formato en España.

La productora del programa, Shine Iberia, y RTVE se han encargado de trabajar de la mano para hacernos vivir la experiencia con retos culinarios mientras cooperamos y competimos en familia medianta pruebas inspiradas en el exitoso talent show. No importa la edad que tengas, «MasterChef: El videojuego oficial» es para todos y te lleva a participar en las pruebas y los retos inspirados en esre formato de éxito mundial, que este año celebra en España su decimoprimera edición.

Para empezar, puedes crear y personalizar el aspecto y las características de tu propio concursante en el modo «Armario», donde podrás adentrarte en la competición e ir superando las pruebas basadas en las diferentes fases del concurso equipando decenas de accesorios mientras defines los rasgos de tu avatar. En el apartado «Minijuegos» podrás ir recopilando varios retos a medida que vayas avanzando en el concurso y también cuentas con el apartado «Recetas», que te servirá para ir acumulando y ejecutando después de que las que vayas descubriendo mientras juegas al modo principal.

Recopila ingredientes, calcula cantidades, cocina recetas y evita ser un desastre en los fogones ante los jueces mientras recorres el plató virtual de «MasterChef», que recrea el original hasta en el más mínimo detalle. Para adaptarse a todas las ediciones repartidas por el resto del mundo contamos con 3 jueces, pero no serán los nuestros Samantha, Jordi y Pepe, pero que aún así se encargarán de juzgar -eso sí, de una forma más dulcificada- cada prueba que ejecutes.

«MasterChef: El videojuego oficial» es una propuesta desarrollada para que puedan jugar niños y mayores, que disfrutarán con ese puntito colaborativo y competitivo mientras recrean lo mejor del programa en la consola. Cuenta con un aspecto gráfico sencillo y colorido que servirá para llamar la atención de los más peques de la casa, que se acordarán de «Overcooked», pero con un componente de dificultad más accesible, aunque aquí también cuentas con recetas de distintos tipos de dificultades.

El videojuego llega en formato físico a PS5, PS4 y Nintendo Switch y también en formato digital, que suma el PC a las anteriores plataformas. Cuenta con la distribución de Selecta Play, el sello de publishing de videojuegos de SelectaVisión, y cuenta con un precio recomendado de unos 50 €. Así que ya lo sabes, si en casa triunfa la cocina y os encantan los retos, este puede ser un buen título para disfrutar solo o en familia antes de ponerse delante de unos fogones de verdad.

«MasterChef: El videojuego oficial»

Drakhar Studio · Selecta Play

26 de mayo · Ps5, PS4, Nintendo Switch y PC

Red matter 2

Terminamos las recomendaciones en videojuegos de esta semana con una gran propuesta para la realidad virtual: «Red matter 2», del estudio madrileño Virtual Robot. Es un «viejo» conocido, ya que el pasado verano llegó a los dispositivos Meta Quest 2, Oculus Rift y también a PC VR; en navidades aterrizaba en Pico y ahora ha llegado el turno de PlayStation VR2. Ya hace 5 años que apostaron por la primera versión de las gafas VR de Sony con la precuela de esta franquicia, pero ahora ha llegado el momento de dar un paso más allá para encontrarnos con la mejor versión de esta segunda parte.

«Red matter 2» es un juego de acción, aventuras y puzles que te embarca en un emocionante viaje a los confines del espacio y en un entorno distópico de guerra fría. Tú juegas como Sasha, un agente que ha despertado en una base lunar y que forma parte de un operativo encubierto. Tu misión es la de descubrir los secretos de la misteriosa materia roja, por lo que explorarás asombrosas bases volgravas y disfrutarás de una atmósfera escalofriante mientras te enfrentas a rompecabezas alucinantes, combates trepidantes y mecánicas de plataformas que te mantendrán en vilo.

Para lograr tu cometido cuentas con la ayuda de tu herramienta de hackeo y tu mochila propulsora, con la que tendrás la libertad de surcar los escenarios por el aire y moverte sin límites mientras te abres camino por este mundo completamente realista, resuelviendo rompecabezas ambientales, físicos y lógicos y hackeando terminales para acceder a información vital.

Pero prepárate para lo inesperado, ya que Volgravia es un país que ha tomado importantes medidas para proteger esos secretos que persigues con tanto ímpetu, así que tendrás que ponerlo todo por tu parte para poder sobrevivir. Embárcate en este viaje cargado de emociones mientras persigues el rastro que dejado alguien que forma parte del pasado de Sasha y exploras un mundo totalmente interactivo diseñado para aumentar la sensación de inmersión en la realidad virtual.

Gracias a tus herramientas podrás atravesar secciones llenas de plataformas mientras descubres los secretos de este misterioso lugar y te abres camino a través de él. Te enfrentarás emocionantes combates y encuentros inesperados que requerirán de toda tu atención y precisión para poder seguir avanzando y así completar tu misión.

Digno de mención es su doblaje al español, llevado a cabo magistralmente por reconocidas voces como las de Joël Mulachs, Daniel García, María Luisa Solá, Pedro Molina y Miguel Ángel Jenner, que han sabido ambientar esta aventura a la perfección. «Red matter 2» es único en su género y cuenta con una historia cautivadora, un mundo totalmente físico con el que poder interactuar, unos entornos impresionantes y unos de los mejores gráficos en realidad virtual que hemos vivido hasta la fecha.

Se trata de una experiencia llevada a cabo de principio a fin con una increíble atención a los detalles, por lo que se convierte en una excelente propuesta en realidad virtual. Se nota que su equipo de desarrollo se ha esforzado mucho por llevarlo al límite gracias a las capacidades del accesorio de Sony, logrando ser aún más inmersivo, nítido y visualmente apabullante. Tanto si lo habías jugado en otra plataforma como si no, esta versión se hace imprescindible en el catálogo de PlayStation VR2 y no puede faltar en tu colección.

La versión de «Red matter 2» para PlayStation VR2 tiene un precio de 30 € y cuenta con voces en español (y también en inglés), algo que es de agradecer, ya que ayuda a integrarnos en este fantástico universo creado por Vertical Robot. También cuenta con los textos en nuestro idioma y en otros como el alemán, chino simplificado, coreano, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Si estás buscando una experiencia emocionante, impactante e inolvidable, este es tu juego en realidad virtual.

«Red matter 2»

Vertical Robot

18 de mayo · PlayStation VR2

Hogwarts legacy: La guía oficial del videojuego

Hace ya casi 3 meses de la salida de «Hogwarts legacy», el videojuego que ha sabido contentar a la gran mayoría de fans de la comunidad de Harry Potter y su mundo mágico. Un videojuego que llegaba a las plataformas de nueva generación y que este mes -después de un ligero retraso- también llegaba al resto del público a través de sus versiones de PS4 y Xbox One. Mientras los jugadores de Nintendo Switch tienen que esperar a noviembre para disfrutar del videojuego, el resto podemos completarlo gracias a su guía oficial, que he llegado esta misma semana.

Antes de nada, señalar que se trata de un libro de ayuda dirigido a los pequeños jugadores de la casa de a partir de 9 años. Su tamaño (16,4 x 21 centímetros) y su extensión (176 páginas) ya nos dejan ver que no se trata de la típica guía profesional para los jugadores más exigentes. También lo notamos a través de su encuadernación, de tapa rústica, en lugar de esa majestuosa e imponente típica tapa cartoné a la que tan bien le hubieran sentado los dorados de su logotipo. No pasa nada, no es algo negativo. Pero hay que tenerlo claro a la hora de buscar un buen complemento para el juego, y este lo es.

El libro contiene todos los trucos, consejos y secretos del videojuego de este emocionante videojuego inmersivo de mundo abierto ambientado en la famosa escuela de magia y hechicería. Contiene información exclusiva sobre sus nuevos personajes y localizaciones, y te servirá como ayuda para completar las diferentes misiones que se presentarán durante toda la aventura. Además, en las páginas finales del libro hay un espacio para anotar logros, consultar términos del mundo mágico en el glosario y más.

«Hogwarts legacy» ha revolucionado el universo de los videojuegos y se ha convertido en todo un éxito mundial. Situado en los años 1800, muchísimo antes de la llegada de Harry, Ron y Hermione, te convertirás en un estudiante de quinto curso que acaban de llegar a Hogwarts, y en tu poder se halla la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico. Para empezar, recibirás tu carta de acceso a Hogwarts y tendrás que ir completando un gran número de misiones relacionadas con el secreto que entraña el videojuego.

Por eso en «Hogwarts legacy: La guía oficial del videojuego» nos encontramos con una primera parte dedicada a la preparación del escenario, que nos ayudará a prepararnos para el verdadero cometido de su trama, que nos regala un buen número de misiones principales que deberemos completar a medida que avanzamos. Pero también contamos con una extensa selección de misiones secundarias, a las que está dedicada la tercera parte de la guía, que nos revela una breve explicación sobre el contexto y consejos para abordarlas con éxito.

La cuarta parte se encarga de acoger una serie de tareas y misiones que sirven para complementar a tu personaje, mientras que finalmente podremos consultar ese anexo que contiene todo tipo de información sobre los rivales temibles, los trofeos y logros, los tipos de enemigos y los animales mágicos, dejándonos ver todo tipo de imágenes del juego y arte relacionado. En definitiva, esta guía oficial del videojuego te enseñará todo lo que necesitas saber para jugar a «Hogwarts Legacy», convirtiéndose en una imprescindible para cualquier gamer y fan del mundo mágico.

«Hogwarts legacy: La guía oficial del videojuego»

Kate Lewis y Paul Davies · Salamandra

25 de mayo · 17,95 €

Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir

Ya han pasado 8 años desde la primera emisión en televisión de la serie de animación francesa «Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Catnoir» , que ha gozado de un gran éxito en numerosos países, entre ellos, el nuestro. Hace unos meses celebrábamos la llegada de su primer videojuego («Miraculous: Rise of the sphinx», 2022) y ahora es el momento de recibir con los brazos bien abiertos a su manga, que recibe el mismo nombre que la serie y que llega a España de la mano de Panini Manga.

La historia de Marinette, su protagonista, ya la conoces: Es una adolescente parisina de lo más normal, optimista y alegre, pero también algo insegura y melodramática. En general es un poco despreocupada y patosa, pero gracias al maravilloso poder de su kwami se transforma en la superheroína Ladybug. Ella está enamorada de su compañero de clase, Adrián, un famoso y guapo modelo, pero él pasa completamente de ella. Resulta que Adrián también tiene su kwami y con él la capacidad de transformarse en Catnoir, que a su vez ayuda a Ladybug en su misión por derrotar al malvado Lepidóptero, un villano que controla la ciudad de París.

Ninguno de los dos sabe el secreto del otro y, mientras Marinette está enamorada de Adrián, él lo está de Ladybug. Por si este malentendido fuera poco para su argumento, resulta que Lepidóptero es en realidad el padre de Adrián, que busca los prodigios de ambos para traer de vuelta a su mujer, que falleció. Este villano manipula las emociones negativas de la gente para que se conviertan en sus esbirros. Una trama prometedora que ya ha desembocado en 5 temporadas, cada una con una media de 26 episodios.

«Miraculous: Las aventuras de Ladybug» se ha convertido sin ninguna duda en una de las series de animación más populares desde su estreno en 2015 y en este 2023 se estrenará también una película que no solo adaptará la historia vista en televisión, sino que también contará el origen de sus protagonistas. Con un presupuesto de 80 millones de euros, se convierte en la segunda producción cinematográfica más cara de la historia de Francia.

La emocionante combinación de aventura, acción, comedia, romance y fantasía se une ahora a través de las páginas de esta adaptación al manga, aportando personalidad propia sin perder el espíritu de la serie original, gracias a un dibujo preciosista de rasgos redondeados y gran expresividad que insufla nueva vida a los personajes que todos conocemos.

Además, la narrativa dinámica le viene como anillo al dedo para hacer brillar este manga tanto en las escenas de acción como en los momentos de humor, sabiendo desarrollar con tino la divertida y entrañable relación entre Marinette y Adrián. La serie de manga, que actualmente está en curso, ya cuenta con 3 volúmenes que irán llegando de forma bimestral a nuestro país, así que de momento tenemos este primer tomo, que se publica tanto en español como en catalán, albergando 160 páginas de pura y heróica acción en un formato de 13 x 18 centímetros con portada rústica con sobrecubierta. ¡Luce genial!

«Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir» / Tomo 1

Koma Warita y Riku Tsuchida · Panini Manga

25 de mayo · 8,95 €

