La sorpresa de la primavera llega con "Bayonetta origins: Cereza and the lost demon", que se remonta a los orígenes de la franquicia - gameLover

«WWE 2K23» y «Have a nice death» también destacan entre los lanzamientos en videojuegos de esta semana.

Bayonetta origins: Cereza and the lost demon

¡Hola, gameLover! Después de una larga espera de nada menos que 8 años, el pasado mes de Octubre llegaba el momento de disfrutar de esperadísima tercera entrega de toda una franquicia de éxito como es «Bayonetta», que llegaba, una vez más, en exclusiva a Nintendo Switch. Sin embargo, no hemos tenido que esperar demasiado para que la híbrida de Nintendo vuelva a recibir otro título de la saga, ya que tan solo unos meses después recibimos este nuevo videojuego llamado «Bayonetta origins: Cereza and the lost demon».

Se trata de una nueva aventura que cuenta con un vibrante estilo visual que se remonta a los orígenes de nuestra heroína para conocer a una jovencísima bruja iniciándose en las artes oscuras: Cereza y su demonio Cheshire son los protagonistas de un viaje a lo más profundo de un bosque de hadas para descubrir los orígenes de la que hoy se conoce como la poderosa bruja de umbra. Mucho antes de ser conocida como Bayonetta, Cereza -esta tímida pero impulsiva bruja en prácticas- se aventura en el peligroso bosque de Ávalon con la esperanza de adquirir el poder necesario para salvar a su madre, que está presa.

Como venimos comprobando con los últimos lanzamientos de Nintendo, «Bayonetta origins: Cereza and the lost demon» también cuenta con una demo con la que podemos jugar los primeros capítulos del juego, donde también existen opciones para facilitar la experiencia, como la de reducir el daño de los enemigos o automatizar algunos controles, pudiendo ayudar a que tanto los fans de la franquicia como los recién llegados a la saga «Bayonetta» disfruten de la experiencia por igual de acuerdo con sus preferencias. Por cierto, todos los avances que hagas en la demo te servirán para continuar con la versión completa, si finalmente decides comprarte el juego, ya que podrás transferir tu partida guardada para continuar desde donde lo dejaste.

Coordinar las habilidades únicas de Cereza y Cheshire es la clave para superar los truculentos desafíos del bosque, sus trampas y especialmente los Tír na nÓg, unas mazmorras ilusorias que pondrán a prueba el trabajo en equipo de la bruja y su demonio. Los núcleos elementales que encontrarán durante su aventura ampliarán las capacidades de los dos protagonistas ampliando las formas de explorar el bosque y las estrategias que pueden llevar a cabo juntos en combate.

Vive este encantador cuento sobre la historia de Cereza mientras pasas las páginas de esta colorida aventura en la que nuestra protagonista desea volverse fuerte y segura de sí misma. Y, es que antes de convertirse en Bayonetta, Cereza era una joven aprendiz de bruja bastante cohibida que supo rodearse de buenos amigos, como el gato de peluche en el que habita el demonio marrullero que le acompaña durante su viaje. Chesire se muestra reacio al principio, pero pronto decide ayudar a la joven bruja en su misión con la esperanza de regresar a Inferno después de superar los traicioneros desafíos del bosque.

Para sobrevivir a sus peligros, ambos deberán aunar fuerzas para resolver complejos puzles y lidiar con los los enemigos: Puedes usar el Joy-Con izquierdo para lanzar los hechizos de Cereza con los que transformar la flora que te rodea y así alcanzar nuevas zonas o para atrapar con espinas a los molestos enemigos, mientras que puedes usar el Joy-Con derecho para dar rienda suelta al poder demoniaco de Cheshire y hacer trizas las plantas que te bloqueen el paso, además de pegarles mordiscos a las hadas que entorpecen.

Te esperan grandes desafíos en el bosque de Ávalon, así que usa ingredientes que vayas recogiendo por el camino para preparar pócimas curativas, jarabes energizantes y todo tipo de pociones que mantendrán a Cereza y Cheshire en plena forma. También puedes cambiar ciertos ajustes, como la fuerza de los enemigos, el daño recibido y reasignar los botones, entre otras características, así podrás personalizar la experiencia a tu estilo de juego y habilidad a loa mandos.

No podemos negar que «Bayonetta origins: Cereza and the lost demon» se ha convertido en una de las sorpresas de la primavera, conviertiéndose en una aventura con mucha personalidad, divertida y entretenida, y con un muy buen diseño, tanto de mecánicas como de niveles. Se nota el especial mimo con el que PlatinumGames ha creado la experiencia perfecta, combinando una equilibrada fórmula de exploración, puzles y acción. Se trata de una propuesta diferente que nos atrapa y que sabe trasformar una saga soberbia en un spin off único y especial.

«Bayonetta origins: Cereza and the lost demon»

PlatinumGames · Nintendo

17 de Marzo · Nintendo Switch

WWE 2K23

La propuesta deportiva de la semana llega con el videojuego oficial de la competición WWE que, desde 2014, se publica anualmente bajo el sello de 2K. La última entrega del simulador de lucha libre por excelencia, «WWE 2K23», es continuista, pero pule importantes aspectos respecto a la del año pasado. Recibimos un nuevo capítulo de la franquicia tras doce meses de espera y te aseguro que no decepcionará a los fans de la popular competrición de lucha libre americanal, ya que con pequeños ajustes el videojuego mejora sus características gracias a una serie de aspectos que sus seguidores agradecerán.

El modo «Universo», una suerte de sandbox que te permite moldear a tu gusto, temporada a temporada, los combates y rivalidades de WWE, es quizás uno de los aspectos que más expectativa generan. La nueva forma de crear rivalidades te permite seleccionar las interacciones entre los luchadores a lo largo de sus feudos. Sin bien esto supone un avance respecto al año pasado, cuando los eventos de las mismas eran automáticos, la forma en la que se plantean sigue siendo algo ortopédica. Esto no es nada que no se pueda ir puliendo en futuras entregas, pero sí que se echan en falta -y mucho- las interrupciones en mitad del combate con las que sí contábamos el año pasado. Sea como fuere, en general este modo se siente mucho más fluido y promete horas de diversión.

El modo «MyRise» se presenta como uno de los grandes atractivos de este año y, es que no tenemos una, sino dos historias que nos llevarán desde nuestro debut en la WWE hasta lo más alto. Las historias no solo son divertidas, también nos permiten elegir diferentes opciones que afectarán al desarrollo de nuestra aventura, lo cual también nos deja volver a jugar al menos un par de veces por modo. ¡Y no hay que olvidarse de las múltiples misiones secundarias que nos esperan! En esta temporada, este modo no tiene pérdida.

Cuando pasamos a hablar de «MyGM» -que no deja de ser una especie de juego de gestión en el que tendremos que competir con hasta cuatro marcas rivales por ser los mejores promotores-, es imposible no acordarse del emblemático modo mánager de «Smackdown VS Raw 2007», que era una verdadera joya difícil de superar. Esto es distinto, que no peor, y está pensado para ser aún más divertido jugando con amigos. Sin embargo, dista de ser una simulación precisa de lo que es ser promotor de lucha. ¿Lo necesita? Tampoco.

El «Showcase» de la historia de John Cena nos llevará a través de la historia de algunas de sus mayores derrotas sobre el ring. Una experiencia divertida, especialmente para los que conozcan la historia de tan emblemático luchador, ahora reconvertido a estrella de Hollywood. Eso sí, si quieres desbloquear todas las recompensas que ofrece… ¡ya te puedes poner a cumplir las decenas de objetivos que te propone cada combate! Merece mucho la pena. Lo cierto es que, a la hora de combatir, la acción se siente fluida.

Algunas mejoras en el sistema de inteligencia artificial del juego permiten, por ejemplo, jugando un royal rumble, que los compañeros de equipo esperen a eliminar a sus rivales antes de atacarse entre ellos, lo cual supone todo un acierto. En resumen, este «WWE 2K23» no supone un cambio radical respecto a su edición del año pasado, pero sí que pule muchos aspectos que los fans, a buen seguro, echaban en falta. Con un poco de trabajo, sobre todo en el modo «Universo», podríamos estar cerca de tener la experiencia de simulación definitiva que todos los que disfrutamos del wrestling deseamos. El camino al ring cada vez está más claro.

Además, «WWE 2K23» contará con una buena cantidad de contenido postlanzamiento, incluyendo24 superestrellas y leyendas, las favoritas de los fans: Bray Wyatt, The O.C., The Steiner brothers, Zeus, Wade Barrett y Eve Torres son algunos de los protagonistas de las actualizaciones periódicas de contenido que llegarán hasta el verano. En total, habrá disponibles 5 packs de contenido postlanzamiento con estos 24 nuevos personajes jugables, que proporcionarán a los jugadores nuevos enfrentamientos durante los próximos meses.

Los packs de contenido postlanzamiento estarán disponibles para su compra individual y también como parte del pase de temporada y de la edición deluxe y Ia edición icon de «WWE 2K23». Ya conocemos sus nombres y fechas de lanzamiento: Pack «Steiner Row» (19 de Abril), pack «Pretty sweet» (17 de Mayo), pack «Race to NXT» (14 de junio), Pack «Revel with Wyatt» (19 de Julio) y pack «Pack Bad news U» (16 de agosto). ¡Es un gran año WWE!

«WWE 2K23»

Visual Concepts · 2K

17 de Marzo ·

Have a nice death

Los usuarios de Nintendo Switch y PC están de enhorabuena con la llegada de este prometedor hack and slash. Se trata de «Have a nice death», un juego de acción en 2D dibujado a mano con elementos roguelike y con un encanto oscuro en el que encarnaremos a la mismísima Muerte, fundador y director ejecutivo de Death Incorporated, la organización del inframundo responsable de guiar a las almas al más allá. Suena demencial, ¿verdad? Efectivamente lo es, porque como jugador explorarás los siniestramente encantadores departamentos de esta corporación -generados procedimentalmente- para rehabilitar a un grupo de empleados que han perdido el control y se están dedicando a cosechar almas de más en la Tierra.

Después de un año early access a través de Steam, ahora es el momento de enfrentarse a la versión completa de este videojuego, donde los jugadores podemos explorar ocho departamentos donde conoceremos a un diverso elenco de personajes y utilizaremos un completo arseñal de más de 70 armas, hechizos y habilidades especiales para que la corporación vuelva a la normalidad en su día a a día.

«Have a nice day» representa la increíble creatividad de su estudio de desarrollo, que ha creado un roguelike que no se parece a ningún otro en el género, con un estilo artístico oscuramente encantador, una narrativa de comedia oscura, un interesante elenco de personajes y un combate vertiginoso. Tu misión aquí no es otra que la de explorar cada departamento de la compañía para reunir y rehabilitar a todos aquellos trabajadores deshonestos que han estado ignorando el protocolo y han estado robando demasiadas almas en la Tierra.

Sin embargo, controlar a los sorrows -los jefes de cada departamento- no es tarea fácil. Ellos y sus secuaces requerirán de mano dura para ponerlos a raya, pero tú tienes que demostrarles quién es el verdadero jefe aquí. Con la actualización de lanzamiento podrás jugar a un nuevo departamento -el del tiempo inevitable-, que aún no estaba disponible para aquellos que han probado el juego durante el perioodo de early access. Este nuevo departamento está repleto de nuevos jefes, enemigos y armas, además del final de la historia principal del juego.

Tu afable asistente con forma de cabeza de calabaza, Pump Quinn, siempre está dispuesto a compartir los últimos cotilleos de la oficina. Así que afila tu guadaña y afina tus habilidades para enfrentarte a combates rápidos haciendo uso de tus habilidades, creando combinaciones devastadoras mediante tus armas y hechizos. Con el hack and slash como método infalible, debes hacer uso de lo aprendido y ganado para vencer a los numerosos secuaces y jefes de cada departamento, sí, una y otra vez.

Después de cada carrera contarás con una revisión de tu rendimiento, que te garantizará desbloquear interesantes elementos, asú como actualizaciones que te ayudarán a progresar en tu viaje. Demuestra que eres el mejor jefe del inframundo, incluso después de completar la aventura, ya que aún mucho queda trabajo por hacer en Death Incorporated: Desde completar desafíos especiales a probar nuevos modos de dificultad que cuentan con modificaciones únicas que te harán ganar recompensas hasta completar tu arsenal de armas, hechizos, maldiciones y actualizaciones al 100%. Si eres de esos jugadores completistas, aquí tienes faena para rato.

Tú eres el que toma las decisiones, así que haz que este título se convierta en la experiencia óptima para a través de algunas de las opciones de accesibilidad que están a tu disposición, como los ajustes de la configuración de sonido e idioma, así como la funcionalidad de reasignación de botones, con la que puedes personalizar tu experiencia al completo. Si estás deseando practicar ya, puedes empezar creando partidas rápidas de entre 15 y 30 minutos, pero no creas que el juego te va a durar poco, porque completar la historia principal puede llevarte unas 15 horas. Y, como decíamos, si eres de los completistas y buscar ver todos los finales disponibles, la cantidad de horas se disparará considerablemente.

Su apartado artístico y sus animaciones te van a encantar, así como la gran variedad de armas que podrás empuñar en tus cometido por dominar la empresa. Te cautivará la curva de dificultad a la que te enfrentas, donde los combates contra los enemigos y jefes finales se hacen imprescindibles en esta oscura pero divertida propuesta que también peca de tener unos escenarios demasiado lineales. Por cierto, si eres de los jugadores que han participado en la early access durante los últimos meses, descuida, porque no tienes que temer por tu progreso. No tendrás que empezar desde cero, ya que podrás continuar con tu partida exactamente donde la dejaste. ¡Está de muerte!

«Have a nice death»

Magic Design Studios · Gearbox Publishing

22 de Marzo · Nintendo Switch y PC

