Crea tu propia versión del tema central de la banda sonora de "The last of us" y gana premios con PlayStation - gameLover

Demuestra tu talento y podrás ganar una PlayStation 5 con el nuevo videojuego de PlayStation Studios.

El lanzamiento de «The last of us: Parte I» está a la vuelta de la esquina y para celebrar su llegada el equipo de PlayStation España ha lanzado un concurso con el que quiere retar a los amantes de su icónica banda sonora, compuesta por el músico argentino Gustavo Santaolalla. Y es que la música de la primera entrega de la franquicia (2013) es ya parte de nuestra historia como gamers, así como es también parte de la historia de la industria y de la música en general. Las brillantes composiciones del compositor nos han acompañado a lo largo de nuestro viaje por el mundo devastado creado por Naughty Dog y han sabido provocarnos esas sensaciones de soledad, angustia y también esperanza que caracterizan a «The last of us».

Ahora es el momento de que seas tú quien demuestre su talento a través de este concurso que te invita a que también contribuyas a esta historia. Se trata de que grabes tu propia versión del tema principal del juego respetando la interpretación original adaptando de forma creativa por medio de cualquier instrumento musical e incluso de la voz, si es necesario. Aquí se trata de echarle imaginación pero de que suene bien, muy bien, porque hay grandes premios en juego para los primeros tres finalistas.

Para participar debes grabarte en un vídeo en formato horizontal y en HD que dure dos minutos como máximo y en el que aparezcas interpretando tu versión del tema principal de «The last of us: Parte I». La única condición es que no puede estar editado ni incluir cortes y, como decíamos, estar interpretado con cualquier instrumento – tanto de cuerda, de viento o de percusión- o tu voz, teniendo la posibilidad de que sea únicamente instrumental, solo con voz o combinando ambos formatos. Una vez grabado debes seguir a @PlayStationES y publicar el vído utilizando la etiqueta #CoverTLOU. El plazo para poder publicar tu vídeo finaliza el próximo lunes 29 de agosto a las 23:59 (hora peninsular).

Habrá tres premios diferentes para los ganadores:

Primer puesto : PlayStation 5 + Edición digital estándar de «The last of us: Parte I»

: + Edición digital estándar de Segundo puesto : Auriculares Pulse 3D + Edición digital estándar de «The last of us: Parte I»

: Auriculares + Edición digital estándar de Tercer puesto: Edición digital estándar de «The last of us: Parte I»

Ha sido el propio Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Oscar y creador de la banda sonora de la saga «The last of us», el que ha anunciado el concurso en un vídeo cargado de agradecimiento a los fans: «Estoy muy agradecido por los mensajes que me hacéis llegar desde 2013», explica, «La forma en que los fans de «The last of us» se han conectado con mi música no la he percibido con otros fans». El compositor ha animado a los jugadores para que puedan crear sus propias versiones del tema principal de su banda sonora y está deseando comprobar con qué instrumentos recrean su melodía original. Por cierto, si te queda alguna duda sobre el concurso, aquí puedes consultar las bases legales.

«The last of us: Parte I» llega a PS5 el próximo 2 de septiembre y ya está disponible para reservar a través de PlayStation Store y en formato físico en tu tienda habitual. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje. Este remake llega nueve años después de su lanzamiento original con dos opciones gráficas disponibles -el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y a 60 FPS-, además de mejoras gráficas y con la capacidad de aprovechar las características únicas de PlayStation 5, como son los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. En gameLover ya lo estamos jugándolo y pronto podrás saber qué nos parece.

