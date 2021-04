"Outriders", "Lost words: Beyond the page" y "Pocoyó party", entre los últimos lanzamientos destacados - gameLover

Además, hoy en nuestro gameLover Xtra analizamos el fenómeno Harry Potter a través del libro «Generación Potter».

Abril es un mes que ha llegado bien cargadito de nuevos lanzamientos en videojuegos, especialmente en su segunda mitad. Pero hoy nos centramos en su primera quincena fijándonos en la superproducción «Outriders», en la propuesta «Lost words: Beyond the page» que ya llega a todas las plataformas después de abandonar su exclusividad temporal y en el primer videojuego de todo un icono infantil, Pocoyó.

Outriders

Uno de los videojuegos más esperados del mes es «Outriders», un brutal juego de rol y disparos ambientado en un original y oscuro mundo de ciencia ficción que no ha decepcionado a usuarios y crítica. Se trata de un shooter cooperativo ambientado en un original universo de ciencia ficción oscuro y salvaje de los creadores de «Gears of war: Judgement» o «Bulletstorm».

El juego propone una ambientación en la que mientras los últimos retazos de la humanidad perecen en las trincheras del salvaje e inclemente mundo de Enoch, tú despiertas siendo uno de los últimos Outriders con unos poderes increíbles. Con una historia intrincada que transcurre en un mundo muy diverso, dejarás atrás las chabolas de la primera ciudad para recorrer bosques, montañas y desiertos tras la pista de una misteriosa señal emprendiendo una aventura épica por un planeta hostil en el que todo ha hiperevolucionado para matarte.

Deberás elegir entre las cuatro clases disponibles –piromante, destructor, tecnomante e ilusionista, cada uno con ocho poderes en total- y aprovechar las amplias y flexibles opciones de personalización para crear tu propio estilo de juego, coleccionando armas y equipo de lo más impactante y retorcido mientras dominas poderes superdestructivos. Al combinar tiroteos intensos con poderes brutales y un arsenal de armas y equipo cada vez más complejo, el resultado son innumerables horas de juego de la mano de los mejores desarrolladores de shooters de la industria.

Aquí deberás demostrar tu agresividad, matando para curarte y enfrentándote al enemigo en solitario -o con hasta tres jugadores más en el modo cooperativo- mientras exploras lo desconocido en una campaña con una historia épica. Disfruta de su intensidad sumando los mejores elementos de un shooter con la complejidad de un RPG en unos combates brutales y sangrientos que combinan tiroteos intensos, poderes violentos y mecánicas de rol complejas para dar lugar a un verdadero híbrido de géneros.

Descubre las hostilidades del planeta Enoch y embárcate en una aventura en busca de la fuente de una misteriosa señal, ya sea jugando en solitario o con dos amigos más en su modo cooperativo drop in/drop out para enfrentarte a los horrores de este planeta superevolucionado. Elige entre una de sus cuatro clases creando y personalizando tu propio Outrider, cada una con su propio árbol de habilidades, y mejóralo con infinidad de objetos, armas y equipo modificables mientras dejas atrás a la humanidad. ¡Te va a flipar!

«Outriders»

People can fly · Square Enix y Koch Media

1 de Abril · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

Lost words: Beyond the page

Primero llegó a Stadia y ya está disponible para el resto de plataformas: «Lost words: Beyond the page» es una galardonada historia de crecimiento personal con la que descubrirás un emotivo relato de pérdida y superación a través de un videojuego narrativo con puzles atmosférico. En él podrás conocer la cautivadora historia de una joven llamada Izzy que debe asumir las dificultades de su vida mientras crea la aventura de su existencia desde las páginas de su diario.

En tu recorrido deberás interactúa con las palabras del diario de Izzy, quee te ayudarán a resolver rompecabezas cad vez más exigentes y construir segmentos de plataformas únicos para poder progresar y avanzar a través de un paisaje cambiante con una estética impresionante. Y es que este título ha ganado una gran cantidad de premios desde su concepción, como el de mjuego indie en la Game connection de Paris, el de excelencia en narrativa en DevGAMM o el de mejor diseño sonoro del TIGA.

El guión del juego corre a manos de la reconocida escritora Rhianna Pratchett -involucrada en otras producciones como «Mirror’s edge» y varios episodios de la más reciente trilogía de «Tomb raider»– y relata la historia de y una cautivadora aventura provista de una narrativa emotiva y siempre presente. Es una segunda oportunidad para un videojuego que pasó muy desapercibido por la plataforma de Google y que ahora tiene la posibilidad de mostrar su encanto a mucho más público.

Se trata de una aventura de plataformas con encanto con una fórmula que si en un principio puede resultar demasiado simple, pero que a medida que avanzas gana peso e interés durante tu partida. Cuenta con un buen acabado visual, muy bien equilibrado con el peso narrativo que se le ha querido dar, consiguiendo un buen resultado que te proporcionará unas cuantas horas de juego. Aunque ni es muy largo ni muy difícil, te entretendrá de lo lindo a lo largo de sus cinco horas aproximadas de duración.

«Lost words: Beyond the page»

Sketchbook Games · Modus Games

6 de Abril · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC

Pocoyó party

A estas alturas… ¿quién no conoce a Pocoyó? Ya son tantos años compartiendo horas y horas de diversión junto a nuestros hijos que parecía imposible pensar que aún no tuviera su propio videojuego. ¡Pero eso se acabó! Porque aquí está y, como no podría ser de otra manera, está enfocado para ser jugado por jugadores de todas las edades. «Pocoyó party» es un videojuego multijugador local educativo y divertido para los más pequeños de la casa que reúne diferentes minijuegos educativos para jugar en familia y donde los más peques de la casa aprenderán los colores, los números o las letras de una forma muy intuitiva.

El primer videojuego de Pocoyó cuenta con unas mecánicas sencillas y el entorno entrañable de su universo, donde Nina, Pato, Elly y los demás tendrán que superar diferentes pruebas de pesca, carreras y baile, entre otras. Son pruebas no muy exigentes, ya que ha sido desarrollado pensando especialmente en los niños de entre 3 a 5 años para que puedan disfrutar de una experiencia divertida y gratificante. Para simplificar el proceso de juego se han reducido al máximo el uso de botones, potenciando así el movimiento físico del mando para superar las de diferentes pruebas que plantea el juego.

Tiene un planteamiento sencillo con sesiones de juego breves y dinámicas, que lograrán que los peques queden satisfechos en su contacto con el juego. También cuenta con una modalidad multijugador de hasta cuatro participantes, por lo que podrás jugar con toda la familia. Además se incluyen 8 nuevos episodios que pertenecen a la cuarta y más reciente temporada de la serie, así puedes alternar entre el juego y las aventuras de Pocoyó de toda la vida.

El proyecto ha sido creado por profesionales especializados en el desarrollo de videojuegos y la creación de contenidos para el público infantil, con el inconfundible lenguaje visual de la marca y con el poder de transmitir valores universales como el respeto, la amistad, la sostenibilidad o los hábitos saludables. El espíritu de los legendarios episodios de Pocoyó se trasladan también al videojuego, donde puedes disfrutar de partidas breves y divertidas en un entorno seguro, como en cada episodio.

Es un producto español que ve la luz tanto en el mercado europeo como en todo el continente americano, es decir, allá donde el personaje posee popularidad, y ha sido desarrollado bajo el paraguas de la iniciativa PlayStation Talents: Alianzas, el programa de PlayStation de apoyo a la industria española del videojuego, aunque el juego ya está disponible en formato digital en dos plataformas: PlayStation 4 (y compatible con PlayStation 5) y Nintendo Switch, y a partir del 23 de abril también en formato físico, acompañado de una figura del personaje.

La serie de animación infantil «Pocoyó» se empezó a emitir en 2005 y ha estado presente en más de 150 canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en una de las marcas infantiles más relevantes del medio digital con presencia en 40 plataformas de video on demand y con un contundente éxito de audiencia en su plataforma más accesible, YouTube, donde su canal oficial ya acumula más de 5.500 millones de reproducciones.

«Pocoyo party»

Zinkia y Recotechnology · Koch Media

15 de Abril · PlayStation 4 y Nintendo Switch

Generación Potter: Un viaje por el mundo mágico y su comunidad fan

Esta semana en nuestro gameLover Xtra nos detenemos en un fenómeno que ha triunfado a escala global y que ha abarca un inicio en formato literario para luego popularizarse aún a través del cine y, cómo no, triunfar también en el mundo de los videojuegos. Y es que este fenómeno social no se detuvo en su primera década de historia a través de sus 7 libros y 8 películas, ya que han sido hasta un total de 16 los videojuegos que se han lanzado hasta la fecha inspirados en la franquicia y su universo, a la espera del más importante y más grande creado jamás, «Hogwarts legacy», destinado a las consolas de nueva generación y que finalmente verá la luz el próximo año.

Ni su propia autora, J.K. Rowling se imaginaba que el libro que salió de su imaginación y que se nació como una pequeña tirada, terminaría cambiando el mercado literario, batiendo récords y adaptándose a diferentes formatos por todo erl mundo. Y hablando de libros… aquí llega el que analiza todo este fenómeno ya con una perspectiva global de dos décadas. Y es que «Harry Potter» sigue siendo más popular que nunca, también en las nuevas generaciones, que han descubierto todo un arsenal a consumir como si no hubiera un mañana.

YA A LA VENTA ‘Generación Potter: un viaje por el mundo mágico y su comunidad fan’, de @saiherrero y @BeatrizMArranz ¡Un vistazo en vídeo a su alucinante EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA!https://t.co/GNJu1VX13P pic.twitter.com/rMfMYkbvlc — Héroes de Papel (@HeroesdePapelES) 7 de abril de 2021

«Generación Potter» es un viaje por un fenómeno en el que el expreso de Hogwarts realiza un nuevo recorrido para detenerse en los diferentes aspectos de la historia de la saga para conocer su evolución a lo largo de los años. Durante el viaje se recopilan datos y declaraciones, pero también se incluyen análisis y entrevistas exclusivas para conocer de cerca los entresijos del mundo mágico desde el punto de vista oficial y también el de los fans. Se exploran los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los editores de la saga literaria y los productores de la versión cinematográfica; los lugares en los que se vive el mundo mágico, como los estudios de grabación o el parque temático; además de la guerra apodada como «Potter war», que enfrentó a fans y a Warner Bros., entre otros muchos temas..

El libro, editado en tapa dura, responde a muchas de las preguntas existentes sobre la saga que lo cambió todo y está repleto de fotografías e ilustracione, y cuenta con la experiencia y la sabiduría potteriana de sus autoras, Saida Herrero -es la subdirectora de la revista Break y es está immersa en un doctorado sobre el fandom y el deporte de ficción llevado a la realidad, analizando su amado quidditch- y Beatriz M. Arranz -periodista especializada en el ámbito cultural y en social media, siendo también codirectora del documental «Proyecto Patronus: La magia de una generación»-. Este volumen, de 288 páginas páginas, analiza el legado de la saga que ha cautivado a millones de lectores, espectadores y jugadores de todo el mundo y está prologado por Gemma Rovira, la traductora de las últimas novelas de Harry Potter. Próxima parada… ¡el mundo mágico de Harry Potter!

«Generación Potter»

Saida Herrero y Beatriz M. Arranz · Héroes de Papel

7 de Abril

Share and Enjoy !