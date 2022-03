"Destiny 2" recibe su mayor expansión hasta la fecha: "La reina bruja" - gameLover

Se convierte en una de las novedades más importante de la semana, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos recopilatorios de «Assassin’s creed» y «Kingdom hearts», que llegan a Nintendo Switch.

Destiny 2: La reina bruja

¡Hola, gameLover! La comunidad de «Destiny 2» recibe su más reciente y esperadísima expansión, un contenido muy esperado por sus jugadores, que a partir de hoy también pueden iniciar la Temporada de los renacidos mientras los guardianes se preparan para recuperar la luz. Este es el más reciente capítulo de la franquicia, «Destiny 2: La reina bruja» es la primera entrega de la trilogía final de la saga «Luz y oscuridad» del juego, en la que acompañaremos a a los guardianes en su descubrimiento de nuevas y poderosas habilidades, así como enfrentarse a desafíos extraordinarios mientras protegen al sistema solar de los enemigos de la humanidad.

Además del lanzamiento de la expansión, hoy también llega una nueva temporada llena de contenido, que también está centrada en la misión de los guardianes en su lucha por arrebatarle la luz a Savathûn, la diosa de la colmena. Tras más de un año dedicado a destapar los engaños de la reina bruja, los guardianes llevarán la batalla hasta las puertas del hogar de Savathûn y explorarán el misterioso lugar donde reside su poder, el mundo Trono: Un nuevo destino dentro de «Destiny 2» en el que tendrán que hacer frente a innumerables desafíos, como la irrupción de la camada lúcida, los enemigos de la colmena que ahora empuñan los mismos poderes de la luz que los guardianes han utilizado durante siglos. En esta nueva temporada, los guardianes deben usar la tecnología antiluz que han conseguido gracias una incómoda alianza con Caiatl -la emperatriz cabal- para plantarle cara al cada vez más numeroso ejército de la reina bruja.

Como puedes comprobar, «Destiny 2» sigue con más vida que nunca gracias a esta nueva expansión «La reina bruja», que inicia su nueva temporada y su quinto año de vida ampliando y añadiendo nuevo contenido, con una nueva campaña centrada en Savathûn como enemiga principal y localizaciones como el citado mundo Trono o Marte. Se trata de una de las historias más interesantes con las que ha contado el juego desde sus inicios, tanto por su argumento como por sus características, que se plantean ciertamente renovadas, añadiendo nuevas mecánicas como el uso de los poderes del vacío.

Este nuevo contenido descargable añade la posibilidad de ajustar el nivel de dificultad, por lo que cuentas con el modo clásico con la dificultad que siempre ha aportado el juego y también con un modo legendario, que te premia con mejores recompensas a cambio de jugar con una dificultad más elevada, que se se implementada en enemigos más poderosos, con mayor nivel de vida y más agresivos en la batalla. Otro de los nuevos elementos con los que cuenta «La reina bruja» es la forja, que nos permite personalizar nuestras propias armas, una mecánica mucho más profunda que la que ya encontrábamos en la Ciudadela y que nos permite seleccionar habilidades, modificadores e incluso su diseño. Además de contar con nuevo armamento base como la guja, una especie de lanza híbrida que permite atacar tanto a distancia como cuerpo a cuerpo.

Junto a esta nueva expansión también llega la Temporada de los renacidos, donde, por primera vez, los enemigos cuentan con los mismos poderes de la luz que los guardianes, algo que implica el poder de resucitar aunque les hayamos eliminado. Así que ahora debemos centrarnos en sus espectros protectores, que deben quedar expuestos para que podamos acabar con ellos definitivamente. También contamos con raids colaborativas jugando con tres personas simultáneamente mientras recorreremos las distintas localizaciones para enfrentrarnos a poderosos jefes finales que nos van a poner las cosas nada fáciles. Como en cada temporada nueva, también aparecerá nuevo arsenal, accesorios y elementos exclusivos que podremos conseguir completando las misiones y los objetivos que se nos marquen.

«La reina bruja» sigue ampliando la experiencia de «Destiny 2» sin suponer una gran evolución, pero si con novedades suficientes y bastante características como para justificar su compra. El juego sigue creciendo para convertirse en un enorme objetivo para su comunidad de jugadores, que tendrán que invertir entre 6 y 8 horas en esta nueva campaña llena de interesantes sorpresas y afrontar una nueva temporada con la que seguir ampliando su experiencia. Una de las mejores campañas de la saga, sin duda, que le otorgan un toque de frescura y mayor rejugabilidad gracias a sus incentivos por dificultad.

«Destiny 2: La reina bruja»

Bungie

22 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

Kingdom hearts: Integrum masterpiece for cloud

El primero de los recopilatorios que ha llegado este mes es el de la mítica saga «Kingdom hearts», que hace posible los principales títulos que se han publicado desde su lanzamiento en 2002 sean jugables en Nintendo Switch por primera vez. Esta es la forma en la que Square Enix celebra el 20 aniversario de la franquicia, llevando estos inolvidables títulos a la única consola que no disfrutaba de ellos en su catálogo. Se trata de las versiones en la nube de «Kingdom hearts HD 1.5 + 2.5: Remix», «Kingdom hearts HD 2.8: Final chapter prologue» y «Kingdom hearts III + Remind», que se pueden comprar en un único pack o por separado.

Pero repasemos primero el contenido de cada pack de juegos para que te hagas a la idea de todo lo que trae, porque la cantidad de títulos totales que incluye es enorme:

«Kingdom hearts HD 1.5 + 2.5: Remix» llega con « Kingdom hearts: Final mix» , «Kingdom hearts: Re:Chain of memories» , « Kingdom hearts: 358/2 days (HD remastered cinematics)» , «Kingdom hearts II: Final mix» , «Kingdom hearts: Birth by sleep: Final mix» y « Kingdom heart: Re:Coded (HD remastered cinematics) .

llega con « , , « , , y « . «Kingdom hearts HD 2.8: Final chapter prologue» incluye «Kingdom hearts: Dream drop distance HD» , «Kingdom hearts 0.2: Birth by Sleep -A fragmentary passage- y «Kingdom hearts χ: Back cover (movie)»

incluye , y Por último, «Kingdom hearts III + Remind» trae consigo la tercera entrega numérica del videojuego y el DLC «Remind», que te brinda un contenido adicional de su historia, además de nuevas batallas contra jefes y muchas características adicionales.

El primer juego de la serie «Kingdom hearts» se publicó en 2002, hace veinte años, cuando se dio inicio a la duradera colaboración entre Square Enix y Disney. Desde entonces, la serie ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo y ahora son los jugadores de Nintendo Switch los que pueden sumarse a su épica historia y por fin acompañar a Sora, Donald y Goofy -junto a los más destacados personajes de Disney y Pixar– en sus aventuras a lo largo de la saga del buscador de la oscuridad, que abarca desde el «Kingdom hearts» original hasta el aplaudido «Kingdom hearts III + Remind».

Su llegada a la híbrida de Nintendo era una de las peticiones más solicitadas por los fans de «Kingdom hearts», aún así, no llega en las condiciones que nos hubiera gustado. Que su sistema de juego dependa de la nube impide que se ejecuten de forma nativa en la consola, por lo que tendremos acceso a ellos mientras los servidores estén activos. No son las condiciones ideales, pero son las que hay, así que no nos queda otra que pasar este hecho por alto si lo que quieres es jugar con estas ya clásicas aventuras en tu consola.

Como sabrás, la ejecución de cualquiera de los tres juegos de «Kingdom hearts» para Nintendo Switch se realiza empleando la tecnología de retransmisión en la nube de Ubitus, por lo que requiere una conexión estable a internet de alta velocidad que sea permanente, así que tu experiencia estará vinculada directamente a tu conexión y la calidad de sus servidores. En mi caso, la experiencia ha sido más que satisfactoria dentro de un entorno con conexión de O2 de fibra óptica a 600 Mb.

¿Cuál es el principal problema de la colección «Masterpiece for cloud»? Pues que, lógicamente, tener que depender de una conexión de internet te va a impedir que puedas disfrutar de ella fuera de casa. Es el mismo inconveniente que ya se viene repitiendo con otras experiencias en la nube como son «Control: Ultimate edition», «Hitman 3» o «Marvel’s Guardians of the galaxy», entre otros. E incluso con una conexión estable no podrás evitar que los últimos títulos de la saga -los más exigentes- experimenten algunos problemas evidentes, como la pérdida de nitidez o caídas puntuales del frame rate, que dificultan la experiencia a la hora de jugar.

Eso sí, todo lo que mejore tu conexión, como por ejemplo tener la consola en modo sobremesa con el cable LAN conectado, te ayudará a que la experiencia mejore respecto a su ejecución en el modo portátil. De todas formas, si crees que puedes llegar a tener problemas ejecutando los juegos bajo en tu casa, tienes la posibilidad de probar los tres con sus respectivas demos en la eShop de Nintendo, así podrás evitar sorpresas antes de comprarlos definitivamente.

«Kingdom hearts: Integrum masterpiece for cloud»

Disney y Square Enix · Koch Media

10 de Febrero · Nintendo Switch

Assassin’s creed: The Ezio collection

Otra de las colecciones más esperadas para la consola de Nintendo es la protagonizada por el carismático Ezio Auditore da Firenze, nuestro asesino favorito dentro de la saga «Asssassin’s creed». Después de que esta recopilación llegara al resto de consolas hace poco más de cinco años, es momento de recibir «The Ezio collection» en Nintendo Switch, que incluye el segundo, tercer y cuarto título de la franquicia, además de algunos jugosos extras.

Si ya habíamos visto desfilar por el catálogo de la portátil «Assassin’s creed: The rebel collection» -que incluye las entregas «Assassin’s creed IV: Black flag» y «Assassin’s creed: Rogue»-, además de la remasterización de «Assassin’s creed III», ¿por qué no recibir una revisita de Ezio con sus tres títulos? Era cuestión de tiempo y ese momento ha llegado el momento de volver a ponerse en la piel del maestro assassin más querido e icónico de la franquicia, aprovechando por completo las características que ofrece la consola, incluyendo el modo portátil, la vibración HD, la interfaz de pantalla táctil y un visor optimizado.

«Assassin’s creed: The Ezio collection» incluye «Assassin’s creed II» -con el que volverás a ponerte en la piel de Ezio, un joven assassin que carga con el letal linaje de sus antepasados en la Italia del renacimiento, desde Florencia hasta Venecia, y adentrarte en un mundo de poder, venganza y conspiraciones perfeccionando tu arte con armas e instrumentos diseñados por el mismísimo Leonardo da Vinci-, «Assassin’s creed: Brotherhood» -que continúa su lucha contra la poderosa orden de los templarios y pisa la ciudad más famosa de Italia, Roma, un nido de poder, avaricia y corrupción- y «Assassin’s creed: Revelations» -en el que Ezio deja atrás su anterior vida para buscar respuestas siguiendo los pasos del legendario maestro Altaïr en un viaje de descubrimiento y misterios, un camino peligroso que llevará hasta Constantinopla, corazón del imperio otomano, donde un ejército de templarios cada vez mayor amenaza con desestabilizar la región-.

Sí, si te lo estás preguntando, y como no podía ser de otra manera, todos los contenidos descargables de los tres videojuegos están incluídos en este recopilatorio: «La batalla de Forli» y «La hoguera de las vanidades» de la primera entrega, «La conspiración de Copérnico» y «La desaparición de Da Vinci» de la segunda, y «El archivo perdido» de la tercera. También podrás ampliar tus conocimientos sobre la historia de Ezio gracias a los dos cortometrajes que se incluyen en el paquete: «Assassin’s creed: Lineage» y «Assassin’s creed: Embers».

Desde el lanzamiento del primer juego, en 2007, la franquicia «Assassin’s creed» ha vendido más de 155 millones de unidades en todo el mundo, conviertiéndose en una las más importantes de toda la historia de los videojuegos. Conocida por tener una de las narrativas más ricas y profundas de la industria, ha ido más allá de los videojuegos y se ha extendido por otros muchos sectores del entretenimiento. Esta «The Ezio collection» es un ejemplo más de lo rica que puede llegar a ser la experiencia a los mandos de un maestro assassin.

Son tres grandes juegos con contenido para estar jugando horas y horas en una historia que te atrapa desde el principio. Con una actualización gráfica que le sienta muy bien en Nintendo Switch, el HUD ha sido adaptado para jugar cómodamente en el modo portátil, contando con control táctil en los menús. Puede que a su jugabilidad se le note el paso de los años, pero ha sabido adaptarse muy bien a la portátil después de mostrarnos su versión de sobremesa hace ya unos años, convirtiéndose en un recopilatorio más que recomendado.

Por cierto, estamos hablando de tres grandes juegos que también lo son en cuestión de tamaño, así que prepara tu tarjeta microSD, porque si compras la versión física, necesitarás 28 GB disponibles, ya que solo «Assassin’s creed II» está incluido en la tarjeta del juego. En cambio, si optas por la versión digital, esta cifra requerirá 35 GB de espacio para todo el contenido que incluye la colección. Eso sí, puedes descargarte el contenido por partes para ir abarcándolo juego a juego, sin necesidad de tenerlo todo instalado.

«Assassin’s creed: The Ezio collection»

Ubisoft

17 de Febrero · Nintendo Switch

Share and Enjoy !