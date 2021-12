Los mejores juegos de mesa de Harry Potter para jugar en familia estas Navidades - gameLover

Se acerca una de las fechas más importantes del año, esas en las que -en la medida que la pandemia nos lo permite- nos reunimos con nuestros seres queridos para pasar ratos inolvidables. Por eso hoy te traemos una serie de ideas en forma de juegos de mesa para que celebres la Navidad con amigos y familiares, eso sí, en el mágico mundo de Harry Potter.

Como buen fan de Harry Potter ya debes saber que este año estamos de celebración. Y es que se cumplen 20 años del estreno de la primera película de la saga, «Harry Potter y la prueba filosofal», así que después de repasar las novedades de su universo cinematográfico, sus nuevos sets de LEGO y el lanzamiento más actual de uno de sus libros, es el momento de sentarnos a la mesa con los nuestros para enfrentarnos amistosamente a ellos y amenizar los fríos días de invierno con unas buenas partiditas con los clásicos -y no tan clásicos- juegos de mesa, que cuentan con sus propias ediciones inspiradas en el mago más famoso de todos los tiempos. ¡Empezamos!

Trivial Pursuit · Edición Harry Potter

Si creees que lo sabes todo sobre los personajes y las ocho películas de Harry Potter es el momento de poner a prueba tus conocemientos con todo un clásico como es el Trivial Pursuit. Pero, atento, porque este es especial, ya que está completamente tematizado con el universo de magia de J.K. Rowling. Con esta edición «Harry Potter» tendrás que hacer de tu memoria tu mejor aliada para demostrar que eres un verdadero fan de la franquicia si realmente quieres alzarte con el puesto de ganador. Ya lo sabes, puedes echare una partida clásica que durará horas -dependiendo de la habilidad y destreza de los jugadores a la hora de responder las preguntas- o una ronda rápida, en la que los jugadores pueden ganar su quesito en cualquier casilla.

Es el juego clásico de preguntas y respuestas de siempre y también está formado por distinstas categorías para que puedas poner a prueba sus conocimientos, solo que para la ocasión, en lugar de batirte en duelo con preguntas sobre ciencias y naturaleza, historia, deportes y pasatiempos, entretenimiento, geografía, arte y literatura, dispones de unas categorías más que interesantes relacionadas con todo lo relacionado con las aventuras de Harry Potter : Casa Slytherin, mortífagos y artes oscuras (verde), objetos y artefactos (amarillo), animales, criaturas y seres mágicos (naranja), brujas, magos, fantasmas y muggles (rosa), Hogwarts, otros lugares y medios de transporte (azul) y hechizos , pociones y otros tipos de magia (morado). Sumérgete en todas y cada una de ellas y demuestra que eres un fan verdadero respondiendo correctamente a todas las preguntas y así ganar la partida.

Jugar a la edición Harry Potter de Trivial Pursuit es un ejercicio perfecto para toda la familia -recomendado para niños de a partir de diez años-, para pasártelo bien con tu saga favorita y descubrir sus datos más interesantes, a la vez que demuestras todo lo que sabes sobre ella. Así que invita a tus familiares y amigos a una tarde de juegos repleta de adrenalina para compartir risas y disfrutar de una rivalidad sana mientras demuestras que eres el fan número 1 de Harry Potter enfrentándote a las 1800 preguntas que forman parte de las 300 cartas de las que dispone el juego. Incluye el tablero con las casas de Hogwarts, la torre de Quiditch para lanzar los dados y el set de cartas, que podrás guardar cómodamente en su caja para llevártelo a cualquier parte.

Aunque si buscas portabilidad, también cuentas con varias ediciones de viaje con las que podrás demostrar que eres el fan número 1 de Harry Potter mientras respondes todas las preguntas sobre las películas y sus personajes. Cada uno de los dos volúmenes que existen constan de un total de 600 preguntas cada uno que te entretendrán y ayudarán a conocer más sobre tus personajes preferidos. Esta versión no incluye tablero por lo que sus normas varian ligeramente respecto a la versión normal, algo que no le resta diversión. Todos sus elementos se guardan en una cuña gigante de Trivial Pursuit que podrás transportar cómodamente en tus trayectos, viajes o quedadas al aire libre. Fácil de guardar y perfecto para llevarlo a cualquier parte.

Trivial Pursuit · Edición Harry Potter

Cluedo · Edición Harry Potter

Pero la diversión solo acaba de empezar, porque el mundo de magia de Harry Potter también cuenta con su propia edición especial del Cluedo, para que cualquiera pueda convertirse en un verdadero detective y moverse por la red de polvos Flu con el objetivo de encontrar pistas y así resolver el misterio que nos propone este divertido juego de mesa. Esta versión del clásico juego de misterio te plantea la desaparición de uno de tus amigos, así que te toca ponerte en la piel de uno de tus peronajes favoritos de la franquicia para resolverlo.

Puedes elegir a Harry, Hermione, Ron, Luna o quien tú quieras para desentrañar el enigma y resolver el misterio de la desaparición antes que tus oponentes. Existen muchas opciones pero tan solo una respuesta, así que lanza el dado, acusa, despista y descubre al culpable. Si ya conoces el Cluedo sabrás que es un divertido juego de misterio para toda la familia en el que debes descubrir quién lo hizo y además, en esta versión de Harry Potter, debes averiguar dónde fue atacado el estudiante y qué hechizo y objeto usó el culpable.

La edición Harry Potter de Cluedo está recomendada para jugadores de a partir de nueve años, por lo que cualquiera en casa podrá convertirse en un auténtico detective mientras intenta desentrañar alguno de los misterior que propone este juego de mesa con el que tienes la diversión asegurada. Pueden competir entre tres y cinco jugadores y las partidas tienen una duración aproximada de treinta minutos, ideal para reuniones familiares o de amigos o para matar el tiempo en los días de lluvia.

Descubre todos los personajes del mundo de Harry Potter y conoce sus hechizos secretos para lograr ganar la partida y resolver el gran misterio de este juego con el que desarrollarás habilidades estratégicas para despistar a tus oponentes y la capacidad de atención para llegar a la solución correcta antes que los demás. Así qua ya lo sabes, si quieres combatir el estrés de una forma muy amena y además estimular el pensamiento estratégico, ¡este es tu juego! Si tienes un huequito en tu carta de los reyes mago, puede que esta sea una gran elección.

Cluedo · Edición Harry Potter

Top Trumps: Match · Edición Harry Potter

Ahora, atento, porque quiero descubrir contigo un juego de mesa que, aunque aún no es muy popular en nuestro país, es toda una sensación fuera de nuestras fronteras. Se trata de Top Trumps: Match, que además también cuenta con su propia versión Harry Potter. Como podrás comprobar, se trata de un juego divertido, fácil de entender y muy transportable, ya que cuenta con unas dimensiones muy reducidas que te animarán a llevártelo donde quieras para poder echar unas cuantas partidas rápidas.

Es un juego para dos jugadores y en él puede participar cualquier miembro de la familia a partir de los cuatro años. El objetivo es conectar cinco cinco cubos en línea de uno de tus personajes favoritos de Harry Potter, ya sea colocándolos en forma horizontal, vertical o diagonal. Utiliza tu conocimiento y estrategia para acabar antes que tu oponente y ganar la partida. Aunque no es tan fácil como parece, porque tu contrincante puede darle un giro a la partida si tiene en su poder la carta Top Trumps que coincida con el personaje de tus cinco en línea, con lo que se acabaría el juego.

El juego contiene el tablero portátil, veinticinco cubos y quince cartas de los personajes de Harry Potter con los que puedes participar. Se trata de un juego estratégico con partidas que duran alrededor de los veinte minutos, por lo que se hace ideal si dispones de poco tiempo. Además, cuenta con dos modalidades de juego para que los jugadores más peques de la casa no se queden atrás. Es tan sencillo que no requiere no montaje ni configuración, por lo que es sacarlo de donde lo llevas, abrirlo y todo está listo para empezar a jugar.

Hasta los más descuidados y desordenados no tendrán opción a dejarlo todo tirado por ahí, porque tanto los cubos como las tarjetas se empaquetan en el estuche, facilitando la tarea de tener que recogerlo después de la partida. El estuche es cómodo de transportar y está fabricado con un material robusto para que te dure mucho tiempo y puedas llevarlo a cualquier parte. Si te encanta el mundo de Harry Potter y quieres probar una nueva experiencia, dale una oportunidad a Top Trumps: Match, que te asegurará unos momentos de risas junto a tu oponente.

Top Trumps: Match · Edición Harry Potter

Top Trumps · Edición Harry Potter

Dentro de la familia Top Trumps también puedes encontrarte su juego de cartas educativo que destaca por ser entretenido y muy divertido. Está creado para niños de a partir de seis años y preparado para reunir a dos jugadores que estén deseando dar vida a sus brujas y magos favoritos de Harry Potter. Puedes reunir a treinta de los personajes de la mítica saga de J.K. Rowling para enfrentarte a tu oponente en la batalla mágica definitiva teniendo en cuenta clasificaciones que incluyen el árbol genealógico, el factor miedo y su valoración global. Cada carta también contiene datos de archivo de cada personaje, así como datos sobre su primer año en Hogwarts y de su varita, aportando sus medidas.

Puedes jugar a Top Trumps de Harry Potter en cualquier momento y en cualquier lugar mientras descubres los datos técnicos de tus personajes favoritos, «30 brujas y magos» cuyos datos podrás comparar para descubrir quién es el mejor en cada duelo. Se presentan en diferentes formatos, como por ejemplo en este estuche de plástico, fácil de transportar para que tú elijas a quién quieres enfrentarte, burlando a tus oponentes y descubriendo nuevos y emocionantes datos de la franquicia mientras te bates en duelo para convertirte en el mejor.

Otro de los formatos en los que se presentan las cartas Top Trumps de Harry Potter es en este estuche metálico para coleccionistas que que contiene dos paquetes de cartas de las películas «Harry Potter y el cáliz del fuego» y «Harry Potter y el prisionero de Azkabán». es decir la tercera y la cuarta entrega de la serie. Se trata de una increíble edición para los fans que mide 21 x 18 x 9 centímetros y en la que puedes transportar tus cartas, simulando ser la maleta de la casa Gryffindor de Hogwarts. No hay límites de juego pudiendo llevarte esta edición a cualquier lugar, ya que esta maleta de lata es fácil de transportar.

Por cierto, sabemos que Harry Potter te encanta, pero tienes que saber que existen múltiples versiones de este popular juego basadas en otras impresionantes franquicias como son «Friends», «Frozen» o «Star wars», entre muchas otras. Así que puedes divertirte con Top Trumps de la manera que quieras. ¡Tú eliges!

Top Trumps · Edición Harry Potter

¿Quien es quién? · Edición Harry Potter

Imagina la de posibilidades que tiene un juego de mesa como es ¿Quién es quién? si está tematizado con los grandes personajes de la franquicia «Harry Potter». Si antes ya era divertido hacer preguntas como «¿lleva gafa?» o «¿es moreno?», piensa en cómo las aplicarías a personajes como Albus Dumbledore o Luna Lovegood, por citar a algunos. Porque en la edición especial de este clásico juego de mesa contaremos con veinticuatro personajes de la saga, incluyendo alumnos y profesores de Hogwarts, así como criaturas mágicas y animales fantásticos.

¿Puedes adivinar qué personaje se esconde en la carta de tu oponente sin usar tu magia? Claro que sí, pero a base de preguntas que puedas responder con un «sí» o un «no». Así que asegúrate de hacer las preguntas adecuadas para lograr averiguar quién está en la carta de tu adversario antes de que él lo consiga. Son partidas rápidas de diez minutos o menos en las que los jugadores de todas las edades (a partir de seis años, eso sí), deberán demostrar cómo se deben realizar las preguntas correctas. ¡Menudos piques!

¿Quién es quién? · Edición Harry Potter

Puzles de Harry Potter

Para finalizar, no podemos olvidarnos de un juego de mesa tan clásico como es el puzle y, por supuesto, la oferta en el mundo de Harry Potter es más que variada. Aquí tienes una pequeña muestra de puzles de 500 y 1000 piezas para jugadores de distintas edades que estén buscando un reto mayúsculo a la hora de montar algunas de las más emblemáticas imágenes que retratan el universo de nuestro querido mago y sus amigos.

Por ejemplo, con la opción de 500 piezas puedes construir puzles con la temática de los emblemas de las cuatro casas de Hogwarts, el de la primera entrega, «Harry Potter y la piedra filosofal», uno de las criaturas mágicas del bosque prohibido o uno específico de Draco Malfoy y la casa Slytherin. Si buscas un reto mayor, lo tuyo son las 1000 piezas y aquí podrás crear ilustraciones como este, con algunos de los conjuros más emblemáticos de nuestros queridos personajes, uno tematizado con nuestro deporte favorito, el Quidditch, o el de la búsqueda de los Horrocruxes. ¡Elige tu favorito!

Puzzles de Harry Potter

