Celebramos los 20 años de magia de Harry Potter, más de moda que nunca - gameLover

Dos décadas después del estreno de la primera película basada en la saga literaria que ha batido todo tipo de récords, sigue demostrando que Harry Potter sigue estando de actualidad dándole continuidad al legado que nos dejaron sus siete libros y ocho películas.

Se dice pronto, pero ya han pasado veinte años desde que «Harry Potter y la piedra filosofal» llegara a los cines de todo el mundo. La primera entrega cosechó un gran éxito en las salas, logrando recaudar cerca de los 975 millones de dólares, convirtiéndose así en la segunda película más exitosa en la industria en 2001, además de ser la más vista de toda la franquicia. Después de todo este tiempo lo lógico sería pensar que este fenómeno hubiera caído ya en el olvido, pero nada más lejos de la realidad, ya que su espíritu sigue más vivo que nunca entre las nuevas generaciones.

Porque gracias a la reedición de sus libros, de sus películas, la continuidad que le está dando la saga «Animales fantásticos» -que está conectada a su universo- y la herencia cultural que ha cosechado su éxito, la franquicia «Harry Potter» puede presumir de ser una de las más rentables de la historia, formando parte del Wizarding world ideado por su autora J.K. Rowling que engloba todo tipo de productos que a día de hoy siguen manteniendo su magia más viva que nunca.

Hoy en nuestro especial gameLover Xtra queremos repasar algunos de los productos de entretenimiento que llegan de cara a las navidades y que siguen manteniendo el legado de Harry Potter en todo lo alto, logrando que los niños que nacieron después de todo este fenómeno también puedan conocerlo y amarlo como si acabara de llegar. ¡Espero que te guste!

Harry Potter: Edición especial coleccionista Hogwarts Express

A lo largo de estas dos últimas décadas hemos visto cómo las películas de Harry Potter han sido el principal legado de la franquicia. La adaptación cinematográfica de los libros no solo llegó para materializar las palabras de J.K. Rowling a la gran pantalla, sino para dar a conocer este universo de magia y diversión a todos los públicos, ya fuesen pequeños o mayores. Hemos visto recopiladas estas ocho películas en todo tipo de formatos y versiones durante los últimos años, pero el que llega ahora es el pack definitivo. Se trata de una edición especial coleccionista que sirve para conmemorar este veinte aniversario del estreno de «Harry Potter y la piedra filosofal» convirtiéndose en el perfecto regalo navideño para los amantes este universo mágico. Y es que la edición especial coleccionista Hogwarts Express reúne por primera vez las ocho películas de Harry Potter en formato 4K Ultra HD y Blu-ray, además de una gran cantidad de extras físicos.

Como puedes comprobar por las imágenes, se trata de una edición espectacular presentada en un packaging muy especial que simula ser el mítico tren Hogwarts Express que conecta el mundo de los muggles con el de los magos. Esta caja contenedor construida en una base de resistente de cartón grueso cuenta con una gran cantidad de detalles y tiene capacidad para los 25 discos que incluye esta edición, 8 en formato 4K Ultra HD y 17 en formato Blu-ray. Se accede a ellos retirando la parte superior del vagón, que dejar todo este contenido al descubierto.

A estas alturas ya tendía que hacer falta enumerarla las ocho películas, pero por si queda algún tipo de duda, estas son los ocho largometrajes de «Harry Potter» que incluye: «Harry Potter y la piedra filosofal», «Harry Potter y la cámara secreta», «Harry Potter y el prisionero de Azkabán», «Harry Potter y el cáliz de fuego», «Harry Potter y la orden del fénix», «Harry Potter y el misterio del príncipe», «Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1» y «Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2». Vamos, la saga al completo.

Junto a las películas, como explicábamos, también se incluyen una serie de ítems exclusivos inspirados en la primera entrega, que sirven para convertir esta lujosa edición en la más codiciada hasta la fecha. Entre estos contenidos nos encontramos con un set de siete postales de artes concepturales, otras siete de los personajes principales, una réplica del billete de tren del Hogwarts Express que Hagrid le entrega a Harry, un minipóster conmemorativo, un libreto lleno de fotos, accesorios, notas de producción y obras de arte, y otro sobre los secretos de su rodaje, ambos de 32 páginas.

Además también se incluye la edición «Magical movie mode» en Blu-ray de «Harry Potter y la piedra filosofal», convirtiéndose en una nueva y maravillosa forma de experimentar la primera entrega de la saga mientras descubres sus secretos y curiosidades y realizas un montón de divertidas actividades a través del desafío «Hogwarts trivia challenge». Otro de los grandes alicientes de esta colosal edición es la inclusión de la serie documental «Creando el mundo de Harry Potter«, acaparando 8 de los 17 discos Blu-ray del pack.

Son un total de más de veinte horas de metraje, reuniendo una cantidad descomunal de material extra. Los discos cuentan con el mismo diseño común para sus serigrafías, las mismas que ya hemos podido ver en ediciones anteriores y. aunque las películas llegan obviamente en español -con la opción de visualizarlas en versión original y otros idiomas europeos-, los contenidos físicos extras no han sido localizados a nuestro idioma. En el caso de los libretos hubiera estado genial poder leerlos en español, pero con el póster y las postales no me importa tanto, ya que las películas fueron concebidas en inglés y para mí eso es un punto extra para Griffindor.

Qué puede decir un fan de Harry Potter como yo de esta tremenda edición que reúne todo su universo en un solo lugar. Si es que es perfecta para presumir de ella sobre una estantería, teniendo su gran de contenidos a mano, ya sean las películas o toda esa serie de extras que amplían la experiencia más allá de lo que ya conocíamos de nuestros personajes favoritos. Lo cierto es que, aunque no es accesible para todos los bolsillos, sí que se convierte en el auténtico objeto coleccionista de la franquicia de estas navidades. Fíjate bien en ella, porque es muy probable que pronto desaparezca para siempre.

«Harry Potter: Edición especial coleccionista Hogwarts Express»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

2 de Noviembre · 4K Ultra HD + Blu-ray · PVP: 300 euros

«Harry Potter: Colección 8 películas»

«Harry Potter / Animales fantásticos: Colección 10 películas»

Coincidiendo también con la celebración del 20 aniversario llega esta actualización de los dos packs de las películas del universo de Harry Potter, uno que incluye las ocho entregas y otro formado por diez películas, ya que también le acompañan las dos únicos capítulos de «Animales fantásticos» lanzados hasta la fecha. Ambos packs llegan en formato DVD y Blu-ray en una edición sencilla y económica que agrupa todos los discos en una caja Amaray con bandejas separadoras y con una cubierta de nuevo diseño.

Siguiendo con su diseño continuísta, los discos -al igual que en especial coleccionista Hogwarts Express que hemos descubierto antes- siguen mostrando el mismo patrón para homogeneizar su universo de ediciones. Todas las películas se presentan en formato 16:9 con un aspect ratio de 2.4:1 e incluyen el audio y los subtítulos en español, además de en versión original y múltiples idiomas europeos.

Aquí tú eliges con cuál de los dos packs quieres hacerte, sabiendo que el segundo, el que incluye diez películas, se ampliará el próximo año con la llegada de la tercera entrega de «Animales fantásticos», que se llamará «Los secretos de Dumbledore». Esta nueva serie de películas inspiradas en la obra «Animales fantásticos y dónde encontrarlos» de J.K. Rowling, llegará a sumar un total de cinco películas a lo largo de esta próxima década, ampliando el universo planteado por la autora hasta límites que ni nosotros conocemos actualmente.

Newt Scamander es el protagonista de esta nueva saga es un magizoólogo que viaja por todo el mundo para investigar y rescatar a criaturas mágicas, pero en su aventura se topa con fuerzas oscuras que se interpondrán en su aventura, en la que cuenta la ayuda de nuestro querido Albus Dumbledore para hacerle frente a sus enemigos. Estas dos primeras entregas, ambientadas en una época anterior al nacimiento de Harry Potter, se complementan perfectamente con la saga original, convirtiéndose en un regalo muy a tener en cuenta para alguien cercano fan de todo el mundo mágico de Hogwarts.

«Harry Potter: Colección 8 películas» · «Harry Potter / Animales fantásticos: Colección 10 películas»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

20 de Octubre · DVD y Blu-ray

LEGO Harry Potter / Hogwarts: Cámara secreta

No podemos olvidar que el universo de Harry Potter también nos ha traído una gran cantidad de videojuegos, incluido ese «Hogwarts legacy» que esperamos tan ansiadamente para el próximo año, sin olvidarnos de las dos maravillosas entregas de la franquicia LEGO Harry Potter. La misma que también existe en el mundo real de los juguetes físicos dando vida a una gran cantidad de sets inspirados en las películas. Este año, LEGO se suma a la celebración de su 20 aniversario con cuatro nuevos sets, ideales para los pequeños de a partir de 7 años.

Aunque el más destacado (y espectacular) de estos cuatro sets es «Hogwarts: Cámara secreta», un llamativo y versátil juguete que encantará a cualquier fan de las películas de Harry Potter y que está dirigido a niños de a partir de 9 años, ya que incluye 1.176 piezas para construir parte del exterior e interior del castillo de Hogwarts. Tal y como su nombre indica es la cámara secreta -la ubicación estrella del argumento de la segunda película de la saga- el eje central de esta aventura en forma de construcción que transportará a los más pequeños a un universo mágico y sin límites.

Este set tan versátil incluye algunas de las más conocidas estancias de la escuela de magia y hechicería Hogwarts, mostrando fascinantes y originales detalles, además de inconfundibles personajes de la saga Harry Potter. Con él podrás acceder al gran comedor, que contiene dos largas mesas, el atril dorado con forma de lechuza de Dumbledore y accesorios de gran realismo, como el sombrero seleccionador. Aunque también podrás visitar la clase de defensa contra las artes oscuras del apuesto profesor Gilderoy Lockhart y otras estancias del castillo.

En la parte inferior de Hogwarts nos aguarda la cámara secreta, que cuenta con la icónica entrada circular y una gran estatua con forma de boca que se abre para revelar el pasillo por el que accede el basilisco, que también está incluido en el set en forma de una gran figura articulada que cuenta con mandíbulas móviles, una sección de cabeza con dos articulaciones giratorias y una cola que se compone de tres partes reconfigurables.

Pero eso no es todo, ¿porque qué seria de una gran aventura del mago más famoso de todos los tiempos sin sus protagonistas para proporcionar a los peques un sinfín de posibilidades de interpretar sus escenas favoritas de las películas y de crear nuevas historias gracias a su propia imaginación? Por eso este enorme set viene acompañado por diez mini figuras con los protagonistas del libro y la película «Harry Potter y la cámara secreta»: Los inseparables Harry Potter y Ginny Weasley, el maléfico Tom Riddle, varios alumnos de la escuela como son la adorable Luna Lovegood, el fotógrafo del periódico Colin Creevey y Justin Finch-Fletchley, además de profesores como Albus Dumbledore, Gilderoy Lockhart y Sinistra. El toque especial lo pone la minifigura del fantasma de Nick Casi Decapitado, que tiene la particularidad de brillar en la oscuridad y lo completa una pieza exclusiva: La figura conmemorativa de Voldemort que sirve para homenajeare los veinte años de magia de LEGO Harry Potter. Además también se incluyen seis fichas de cromos que representan a magos al azar y que los peques pueden coleccionar de un total de dieciséis.

Este juguete se caracteriza por conformarse de una serie de detallados sets modulares que se pueden construir, combinar y reorganizar para crear el modelo del castillo de Hogwarts. Está presentado en una caja rectangular que pesa 1,8 kilos y con unas dimensiones de 8,7 x 58,2 x 37,8 centímetros. Una vez construido, el set mide aproximadamente unos 40 centímetros de altura, 40 de anchura y 11 de profundidad y puede combinarse fácilmente con otros sets LEGO Harry Potter para ampliar la diversión y recrear un castillo de Hogwarts al completo. ¡Un regalo ideal para estas navidades!

Esta celebración tan especial de LEGO se completa con otros tres sets que recrean el universo de Harry Potter. Uno de ellos es «Hogwarts: Encuentro con Fluffly», que está compuesto por cinco estacias: Una grande con trampilla, una donde practicar magia, una azotea, una con balcón y una con el lazo del diablo. También llega el set «Visita a la aldea de Hogdmeade», con el que los niños podrán explorar un sinfín de posibilidades de juego y demostrar su pasión por la saga exponiendo los modelos para que todos puedan admirarlos, mostrando una gran riqueza de detalles, además de seis minifiguras -incluyendo a Harry Potter, Dean Thomas, la profesora McGonagall, la señorita Rosmerta y el señor y la señora Flume-.

Por último llega otro de esos perfectos regalos para estas navidades: «Momento Hogwarts: Clase de transfiguración», que cuenta con un juego oculto en su interior: Un divertido libro para construir con ladrillos LEGO y que al abrirlo te transportará a la clase de transformación de la profesora McGonagall, ademásde de contar con las minifiguras de Hermione Granger, Ron Weasley y de la propia profesora McGonagall, mostrando una gran cantidad accesorios y detalles. Y es que los juguetes LEGO Harry Potter contienen inconfundibles personajes, asombrosas criaturas y conocidos lugares de las populares películas y son el regalo ideal para cualquier niño que quiera sumergirse en su mundo y su magia.

«LEGO Harry Potter / Hogwarts: Cámara secreta»

LEGO

17 de Abril · PVP: 140 €

Harry Potter y la cámara secreta: Edición MinaLima

En nuestro repaso a la saga del mago más famoso de t0dos los tiempos no podía faltar la nueva edición de su segundo libro, «Harry Potter y la cámara secreta». Se trata de una maravillosa edición especial diseñada e ilustrada por el prestigioso estudio MinaLima, responsable de la línea gráfica de las películas de la franquicia, incluidas las de «Animales fantásticos». El libro, que continúa la colección que inició el pasado año su primera entrega, contiene el texto completo e íntegro de la obra original de J.K. Rowling y se presenta en un lujoso formato de tapa dura acompañado por más de 150 hermosas ilustraciones a todo color, un diseño exquisito y varias sorpresas interactivas de ingeniería en papel, obra de esta célebre pareja de artistas.

Miraphora Mina y Eduardo Lima comenzaron a trabajar juntos en 2001 para Warner Bros. con el objetivo de imaginar y crear el universo gráfico de la serie de películas de «Harry Potter» . Compartiendo una visión artística común, crearon el estilo que acabaría definiendo las ocho entregas cinematográficas, acorde a la oscuridad cada vez más presente en los libros, que iban publicándose al mismo tiempo. Motivados por esta próspera colaboración, en 2009 formaron su propio estudio de diseño, MinaLima, con el objetivo de crear un diseño y una ilustración característicos y originales para la industria del entretenimiento y la edición.

Con esta nueva entrega de la colección, de 400 páginas y más de un kilo de peso, podrás sumergirte en la historia de «Harry Potter y la cámara secreta» a través de esta elegante edición especial pop-up, repleta de la explosión de color e imaginación del estudio MinaLima mientras apoya su historia, en la que conoceremos al entrañable elfo doméstico Dobby, que nos advertirá de una terrible conspiración contra Harry y sus amigos que provocará que en su segundo año en Hogwarts esucedan las cosas más terribles que hayan vivido jamás. ¿Estás preparado para revivir el rescate de nuestro protagonista en la casa de los Dursley al volante del coche mágico volador de los Weasley? Porque todo vuelve a empezar ahí gracias a este tesoro para la estantería de cualquier coleccionista con el que disfrutarán lectores de todas las edades.

«Harry Potter y la cámara secreta»: Edición Minalima

J.K. Rowling · Salamandra: Infantil y juvenil

4 de Noviembre · PVP: 32 €

