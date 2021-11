"Forza: Horizon 5" hace rugir sus motores rozando la perfección - gameLover

«Shin megami tensei V», «Jurassic world: Evolution 2″, «Blue reflection: Second light» y «Grand theft auto: The trilogy / The definitive edition»completan la lista de los lanzamientos en videojuegos más recientes. ¿Cuál es tu favorito?

Forza horizon 5

¡Hola gameLover! El lanzamiento de «Forza: Horizon 5» se ha convertido en todo un acontecimiento. Es uno de los títulos más esperados del catálogo de Xbox Series X|S, que justo acaban de cumplir un año, pero que también rinde fenomenal en la anterior generación de consolas Xbox. Solo hay que comprobar las notas que le han asignado los principales medios de comunicación especializados en videojuegos -todas rozando el 10-para darse cuenta de que estamos ante el título de conducción por excelencia, no solamente de este año, sino probablemente de los últimos tiempos.

Este videojuego te invita a explorar las vibrantes localizaciones de México con una acción de conducción ilimitada y en constante evolución. Descubre desiertos vivientes, exuberantes selvas, ciudades históricas, ruinas escondidas, playas vírgenes, cañones y un imponente volcán cubierto de nieve mientras lideras impresionantes expediciones por un vasto paisaje que ha sido fielmente recreado teniendoe en cuenta la rica cultura de este país, completando una lista de once biomas únicos. Aquí se trata de construir tu propia aventura a través de los cambiantes paisajes de este diverso mundo abierto que se presenta mientras disfrutas de una divertida conducción sin límites con los mejores coches del mundo.

No hay duda de que «Forza: Horizon 5» es un videojuego de conducción arcade, ya que su mundo abierto está planteado para cumplir con una serie de pruebas en las que tendrás que hacer de todo, más allá de conducir a la perfección. Ese toque se ve complementado por un medidor de puntos de habilidad en los que casi cualquier acción sirve para sumar puntos: Récords de velocidad, saltos, derribos del entorno, rozaduras… Todo es computable. Eso si, su jugabilidad es tan configurable que podrás conducir rozando la simulación, comprobando como tu coche varia su comportamiento si modificas o desactivas ciertos parámetros.

Tienes a tu disposición un completísimo modo campaña con cientos de desafíos a tu disposición y con el que podrás conseguir grandes recompensas. A lo largo de esta aventura podrás ir conociendo nuevos personajes que te irán introduciendo en el juego mientras sigues la evolución y progresos de tus misiones. Enfréntate al paisaje gracias a su impresionante realismo -a veces te costará distinguir entre el videojuego y la realidad-, que gana aún más efectividad visual gracias a lso impresionantes eventos climáticos, como enormes tormentas de arena o intensas tormentas tropicales mientras compruebas cómo México cambia de estación cada semana. Los escenario, además, está cuentan con ciclos día/noche y están habitados por otros jugadores, así que todo lo que creas que puedes hacer con un juego de este género puedes hacerlo realidad aquí.

Siempre tienes nuevos eventos y desafíos a los que enfrentarte y cientos de coleccionables y premios que acumular , además de nuevas zonas que explorar en este mundo abierto que también puedes disfrutar en compañía formando equipo con otros jugadores mientras os adentráis en «Horizon: Arcade» para disfrutar de una serie de exigentes y divertidos desafíos que os mantendrán a ti y a tus amigos bastante ocupados, logrando que os lo paséis en grande sin menús ni pantallas de carga.

También tienes a tu disposición nuevo conjunto de herramientas «EventLab», que incluye carreras personalizadas, desafíos, peligrosos retos y nuevos modos de juego. Además, puedes personalizar tus coches como nunca antes gracias a sus completísimas opciones, y compartir tus creaciones con la comunidad a través de la función «Gift drops». Pero esto no es todo, porque desde su lanzamiento y durante los próximos meses, el juego irá evolucionando constantemente a través de nuevo contenido de temporada, reuniendo nuevas carreras, objetivos y recompensas todas las semanas en la lista de reproducción del festival.

Los entornos del mundo abierto de México también cambiarán con cada actualización de «Forza: Horizon 5», así, por ejemplo, comprobaremos cómo la nieve se apodera del entorno en las cotas más altas del mapa durante la Navidad. Habrá mucho contenido sumando nuevas experiencias cada semana y, es que ya desde su lanzamiento, el juego ha demostrado contar con el apoyo de los jugadores de todo el mundo sumando más diez millones de fans en su primera semana, convirtiéndose así en el mayor lanzamiento de Xbox.

Si estás dispuesto a dominar las calles y terrenos de México, tienes a tu disposición tres paquetes diferentes para que puedas elegir tu propia experiencia: La versión estándar, que incluye el juego completo y que también está disponible para los suscriptores del servicio Xbox Game Pass; la edición de lujo, que incluye el «Car pass», con 42 coches en total que se van liberando cada semana -los ocho primeros ya están disponibles, por cierto-; y la edición premium, que contiene el mencionado pase, el pase VIP y los paquetes de bienvenida y expansión. El lanzamiento del juego también viene apoyado por un precioso mando multicolor tematizado con las señas de identidad de «Forza: Horizon 5». Se trata de una edición limitada para que conduzcas con estilo, gracias a sus acabados moteados en azul y rosa con una base en amarillo transparente que deja entrever su interior.

Un total de 500 coches, 84 eventos de exhibición, 65 pruebas especiales, una gran cantidad de coleccionables, la posibilidad de formar un convoy junto hasta once amigos más, una jugabilidad impecable y un rendimiento remendamente fluido son los ingredientes de esta propuesta que lo convierten en el mejor juego de conducción en mundo abierto de la historia. Se dice pronto pero es la pura realidad. Solo tienes que sentarte a los mandos de tu coche y comprobarlo por ti mismo.

«Forza: Horizon 5»

Playground Games · Xbox Game Studios

9 de Noviembre · Xbox Series X|S, Xbox One y PC · Xbox Game Pass



Shin megami tensei V

Ocho años han tenido que pasar para que podamos disfrutar de una nueva entrega de «Shin megami tensei». Un título que ya fue anunciado a principios de 2017 en la propia presentación de Nintendo Switch, por lo que se convirtió en uno de los primeros títulos anunciados para la consola de Nintendo, llegando finalmente casi cinco años después. Este es el primer juego para una consola de sobremesa desde desde «Shin megami tensei III: Nocturne», ya que su aterior entrega fue exclusivamente portátil, así que es el momento de disfrutar de esta franquicia precursora de otras marca de la casa, como «Persona».

Atlus da con este quinta entrega el pistoletazo de salida a la batalla entre el orden y el caos que dictará el destino del mundo representando una espeluznante escena de asesinato en una Tokio contemporánea que bloquea el camino a casa de nuestro protagonista, que pierde la consciencia y queda sepultado en un entorno desconocido. Al despertar se encuentra en una Tokio diferente, arrasada por el apocalípsis, un inframundo llamado Da’at en el que demonios, sedientos de sangre. acechan hasta que un inesperado salvador aparece para unirse al protagonista y crear un ser legendario que no es ni humano ni demonio.

Se trata de un Nahobino que, con su nuevo poder, se adentrá en el Da’at, un yermo repleto de deidades, ángeles, demonios y criaturas de todo tipo de folclores y creencias que se encuentran en un conflicto eterno por la supervivencia. Ahora es el momento de forjar tu propio camino mientras busca respuestas y te enfrentas a tus enemigos en una batalla entre la luz y la oscuridad que dictará el destino del mundo.

Tendrás que tomar decisiones trágicas mientas desentramas una historia que crece en intensidad a medida que luchas por mantenerte firme en tus ideales, posicionándote con la luz o con la oscuridad a medida que descubres tu papel en este nuevo mundo infestado de demonios. Mediante el sistema de batalla press turn deberás buscar las debilidades de tus enemigos para lograr realizar cuantas más acciones consecutivas mejor, pero cuidado, porque un paso en falso puede suponer tu final en el momento en que menos te lo esperas.

Usa tu astucia mediante el sistema de negociaciones para conviertir a tus enemigos en formidables e imprescindibles aliados reclutándolos mientras combates contra ellos. Una vez formen parte de tu equipo, podrás utilizar a los demonios para fusionarlos entre sí y convertirlos en criaturas aún más poderosas para que se adapten a tu estilo de juego y lleven a cabo las acciones que necesites para lograr tus objetivos mientras exploras esta expansiva versión posapocalíptica de la ciudad de Tokio , que está recreada en 3D utilizando Unreal Engine 4 por primera vez en la franquicia.

Los fans del rol japonés más tradicional están de enhorabuena con la llegada de «Shin megami tensei V», ya que en esta nueva entrega podrás enfrentarte a exigentes desafíos dentro del género JRPG puro y duro, con una gran profundidad, unos escenarios abiertos y de gran tamaño y un nivel nivel gráfico muy potente que a veces presenta algunas limitaciones técnicas. Eso sí, cárgate de paciencia si eres de los que les gusta ir al grano porque la historia en sí y el sistema de combate son algo lentos.

Sí, como decía, su apartado audiovisual es muy completo teniendo en cuenta la amplitud de sus escenarios y los combates, que muestran a cientos de demonios, cada uno con sus propias animaciones. De hecho suelen presentar sus habilidades con una breve escena de vídeo específica, así como las del Nahobino, alcanzando una espectacularidad en combate por encima de la media si lo comparamos con otros títulos de la saga. La banda sonora de «Shin megami tensei V» es sencillamente magnífica y eso que el habitual compositor de sus entregas, Shoji Meguro, no forma parte del equipo en esta ocasión, aunque ha logrado captar su esencia clásica para darle continuidad a una de las señas de identidad de la franquicia.

Su sistema de decisiones está basado en temáticas como como la religión, la filosofía o la política, por lo que deberemos mantenernos fieles a nuestros ideales, que determinarán la ruta a seguir y forjarán nuestro destino y el de este nuevo mundo. Y si eres de los que estabas preocupado por la dificultad que presenta, sí, también cuenta con varios modos de dificultad para los jugadores más casuales, que podrán explorar el Da’at a sus anchas sin que tengan que llegar a desesperarse. Ideal para aquellos que se enfrentan a la saga por primera vez y necesitan rodarse en sus primeras partidas.

Por cierto, si tenemos en cuenta que los anteriores y más recientes títulos de Atlus -como el aclamado «Persona 5»– no llegaron traducidos a nuestro idioma original, es de agradecer que con este sí se hayan molestado en traducirlo al español. En su conjunto ha logrado mantener un perfecto equilibrio hasta convertirse en uno de los imprescindibles del género para la consola híbrida de Nintendo. Es una homenaje a los JRPG clásicos, contando con un alto grado de dificultad a la vez que ha sabido adaptarse a los tiempos que corren.

«Shin Megami Tensei V»

Atlus ·Nintendo

12 de Noviembre · Nintendo Switch

Jurassic world: Evolution 2

Los fans de «Jurassic world» estamos emocionadísimos con el excelente resultado que está obteniendo la nueva era de la franquicia «Jurassic park» mediante la llegada de una nueva trilogía que concluirá el próximo verano con la llegada de su tercera entrega, «Jurassic world: Dominion». Mientras llega, si la pandemia lo permite, los jugadores tenemos la oportunidad de sumergirnos en una emocionante experiencia a través de su nuevo videojuego tras el exito rotundo de su primera entrega, permitiéndonos por primera vez salir fuera de los confines de la cadena de islas volcánicas de Las cinco muertes.

«Jurassic world: Evolution 2» continúa con el éxito de su predecesor (2018), volviéndonos a permitir descubrir dinosaurios que cobran vida con un realismo asombroso a través de una serie de entornos distintos, que van desde densos bosques y desiertos rocosos hasta trópicos bañados por el sol, cada uno de los cuales ofrece su propio conjunto de condiciones, terrenos y catástrofes ambientales a las que enfrentarse.

Con una narrativa cautivadora, su modo campaña te sitúa en el centro de la acción tras los acontecimientos de «Jurassic world: El reino caído» -la segunda entrega de la nueva trilogía-, a la que se unen sus personajes, que cuentan con las voces de los actores que formaron parte de las películas en su versión original y con los mismos actores de doblaje de nuestra versión en español. De esta forma podrás contar con la ayuda de Claire Dearing, Owen Grady o el doctor Ian Malcolm en esta nueva y cinematográfica historia original en la que deberás aprender las habilidades necesarias para convertirte en un maestro de la gestión de parques prehistóricos.

Une tus fuerzas a las de Cabot Finch para ayudar a liderar los esfuerzos del Departamento de pesca y vida silvestre de Estados Unidos mientras trabajans para habilitar nuevas instalaciones en una gran multitud de lugares con el fin de controlar, contener y preservar a los dinosaurios salvajes. Experimenta el universo de «Jurassic world» como nunca antes con el nuevo modo «Teoría del caos», reviviendo los momentos más cruciales de las cinco películas de la franquicia para ponerte en la piel de los que te precedieron y así dejar tu huella redescubriendo y alterando tus eventos favoritos de la saga mientras gestionas una nueva serie de desafíos con resultados impredecibles.

En esta nueva entrega vas a encontrar todo lo que necesitas para dar rienda suelta a tu creatividad gracias al modo «Sandbox», que cuenta con una gran cantidad de herramientas al alcance de tu mano, incluyendo opciones ampliadas de construcción y personalización. Puedes crear tu propio Jurassic park o Jurassic world poniendo a prueba tus habilidades al frente de la gestión de un parque con el modo «Desafío», que te ofrece la vía de escape perfecta con una serie de misiones de diferente dificultad y una gestión más profunda. Ahora puedes controlar la demografía de los asistentes del parque, pudiendo equilibrar sus intereses y necesidades para maximizar los beneficios, además de aumentar el atractivo del parque gracias a un grupo de personal clave, que incluye equipos de científicos y veterinarios, y que garantiza que los parques y sus habitantes se mantengan en plena forma.

Cuentas con más de 75 impresionantes especies prehistóricas por descubrir, incluidos los reptiles marinos y voladores más solicitados. Estos majestuosos animales se sienten más vivos que nunca mientras presiden el territorio y muestran nuevos comportamientos al interactuar entre sí, luchar por el dominio o reaccionar inteligentemente al mundo que las rodea. A través de la bioingeniería, puedes personalizar tus dinosaurios con nuevos colores y patrones, así como alterar sus genomas para descubrir nuevos rasgos para desbloquear mientras te esfuerzas por crear tu parque de dinosaurios definitivo. Este «Jurassic world: Evolution 2» ofrezca todo lo que necesitas y más para vivir auténticas y cautivadores experiencias.

El juego es más complejo que la primera entrega, eso es evidente, y el poder pausar o acelerar el tiempo consigue que la experiencia de juego sea mucho más ágil. Por lo que ya no sentirás esa sensación de impaciencia que era más que frecuente en «Jurassic world: Evolution», ya que todo se adapta a nuestro ritmo.

Una de las principales carencias del primer juego era la oferta de contenido, que se quedaba algo escasa sin todos los DLCs que se publicaron más tarde. Pero esto se ha solucionado en el segundo con las múltiples campañas que se han incluído, además de contar con un mayor número de especies. Han aprendido de los errores del pasado y esta parece una propuesta más completa desde el principio.

«Jurassic world: Evolution 2» es mayor y mejor en todos los sentidos, ampliando las características y la experiencia de su secuela, perfeccionando su jugabilidad con una gram cantidad de contenido y una jugabilidad perfeccionada, ágil y profunda. Cuentas con muchos mapas que explotar, una variada cantidad de dinosaurios unos entornos preciosos capaces de enamorar a cualquier fan de la framquicia. Una verdadera evolución con la que estarás enganchado un buen número de horas hasta conseguir el parque de dinosaurios de tus sueños.

«Jurassic world: Evolution 2»

Frontier · Bumble3ee Interactive

9 de Noviembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Blue reflection: Second light

En 2017 los jugadores de PlayStation 4 y la ya extinta PlayStation Vita pudieron disfrutar de la llegada de una nueva aventura JRPG llamada «Blue reflection», una nueva propuesta de los creadores de la emblemática saga «Atelier». Cuatro años después, llega su secuela, «Blue reflection: Second light», que sigue las aventuras de tres estudiantes –Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo y Yuki Kinjou-, que se ven transportadas a una misteriosa academia flotante y que deberán buscar pistas para encontrar el camino de regreso a casa, tan solo con sus nombres como único recuerdo.

Para escapar de la mágica tierra de Heartscape, tus personajes deberan cooperar entre sí y deberás luchar contra diabólicas criaturas para que su vida cotidiana sea lo lo más provechosa y divertida posible mientras desbloqueas poderes desconocidos que profundizan en la naturaleza críptica de su entorno. Mientras pasan los días atrapados en este desconocido mundo, los verdaderos sentimientos y personalidades de los personajes irán aflorando de nuevo y, a medida que estrechan lazos, adquirirán nuevas fortalezas y habilidades.

Un día, mientras exploran la academia, el aparentemente interminable cielo azul comienza desmoronarse y aparece una grieta sobre la escuela. Tal vez sea el momento de aprovechar este nuevo camino que se les ha abierto y puedas llevar a nuestras tres protagonistas de vuelta a casa. Desentraña los secretos de este nuevo y extraño mundo mientras exploras la tierra de Heartscape, estableces vínculos y profundizas en sus relaciones. Cuanto más amigas sean, más conversaciones podrán mantener y más fragmentos recibirán, que son una especie de critales que varían en función de cómo se responda a las preguntas formuladas a lo largo de una conversación.

Como puedes comprobar, el juego es una mezcla entre JRPG y juego de vida diaria y trae consigo muchas ideas heredadas de la franquicia «Atelier». Las protagonistas no solo podrán construir su academia ideal a lo largo del juego, sino que también podrán crear objetos de forma conjunta y, en función de las combinaciones de los personajes, las propiedades del objeto completado pueden variar e, incluso, desencadenar conversaciones especiales. Al profundizar en sus amistades, las tres estudiantes acabarán acercándose al misterio de este mundo y a la razón de por qué perdieron sus recuerdos.

Aunque el videojuego no es muy potente en lo técnico, sí lo es en lo artístico y es el afamado ilustrador Mel Kishida el que ha hecho esto posible, volviendo a dirigir los detallados diseños de los personajes que habitan en la onírica tierra de Heartscape, donde Ao, Kokoro y Yuki podrán encontrar ingredientes para cocinar y materiales para la construcción, fabricación y el combate. También descubrirán fragmentos de memoria que sirven para descubrir los recuerdos de cada heroína y para a desvelar el misterio de este mundo que también pude ser un lugar extremadamente peligroso a la hora de explorar.

Y es que los monstruos acechan allá donde vayas con los tres personajes, pero podrás utilizar el poder de los anillos para invocar armas, cambiar sus apariencia y convertirse en reflectors, listas para luchar contra estas bestias con un frenético sistema de batalla en tiempo real. Necesitarás puntos de éter para lanzar habilidades que se recuperan con el tiempo y, al superar un determinado número de puntos, podrás cambiar de equipo para lanzar habilidades conjuntas, desencadenando combos que acelerarán la batalla e incrementarán la cantidad de daño a tuss enemigos. A medida que avances en el juego, tus amigos de la academia podrán hacerte peticiones y tras completar cada una de ellas serás recompensado con un objeto útil o una receta de artesanía, además de con puntos de talento, que te servirán para fortalecer a tus personajes.

Ya ves que, junto a las tres protagonistas principales, se unirán dos nuevas incorporaciones a la academia, Hiori Hirahara y Shiho Kasuga, que también han perdido sus recuerdos y están luchando por recuperarlos, porque parece que se conocen. Ellas te ayudarán a planificar la remodelación de la academia, incluyendo la construcción de una base secreta y, utilizando las herramientas recogidas en Heartscape, podrán edificar instalaciones especiales donde se pueden desencadenar eventos especiales.

«Blue reflection: Second light» sigue viva después de su lanzamiento gracias a tres actualizaciones gratuitas que ampliarán su experiencia. Este mismo 23 de noviembre llegan nuevas opciones para el modo foto; el 21 de diciembre llegará un modo de dificultad adicional extremadamente desafiante junto a la posibilidad de añadir nuevos marcos de foto y poses de ídolos; y el 14 de enero se añadirán nuevas actualizaciones del modo foto y más poses únicas. Además, cuenta con una colaboración de trajes con el próximo lanzamiento del estudio, «Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream», que añade nuevos atuendos inspirados en la mítica saga.

Si te gustan este tipo de juegos, «Blue reflection: Second light» te encantará: Cuenta con unos escenarios cuidados y unos personajes bien desarrollados, además de ese misterio como telón de fondo que conseguirá que te entre la curiosidad necesaria para llegar al fondo de la cuestión, eso sí, con misiones algo simplistas y con los textos en inglés. Por cierto, no es necesario que hayas jugado a su precuela para ponerte al día con esta, ya que se trata de una nueva aventura con la que aprenderás a jugar de nuevo. Un must para los amantes de este género tan peculiar.

«Blue reflection: Second light»

Gust Studios · Koei Tecmo y Koch Media

9 de Noviembre · PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Grand theft auto: The trilogy / The definitive edition

Mientras esperamos a la llegada de «Grand theft auto V» para la nueva generación recibimos casi por sorpresa tres icónicos juegso de la franquicia en forma de recopilatorio: «Grand theft auto: The trilogy / The definitive edition», que reúne los títulos que definieron el género –«Grand theft auto III», «Grand theft auto: Vice city» y «Grand theft auto: San Andreas», que llegan mejorados para una nueva generación generación de jugadores a los que tal vez les apetezca ponerse al día de cara a las futuras entregas que estén por llegar.

Regresa a Liberty City, Vice City y San Andreas con nuevos controles actualizados inspirados en la quinta entrega de la franquicia, con mejoras gráficas -como texturas de alta resolución y entornos perfeccionados-, además de funciones específicas para cada plataforma en la que se publica el juego, como el apuntado con el giroscopio de los Joy-Con en Nintendo Switch, la compatibilidad con su pantalla táctil o la compatibilidad con resoluciones 4K y un rendimiento de hasta 60 FPS en las consolas de nueva generación.

Son indiscutibles pioneros del género, presentando en su día una libertad sin precedentes y una jugabilidad no lineal combinadas con una rica trama cinemática que les valió el reconocimiento de la crítica. Ahora es el momento de rendirles homenaje volviendo a rejugarlos en el 20 aniversario del lanzamiento del «Grand theft auto III» mientras celebramos el legado de esta serie que ha redefinido el género.

La idea de este re1opilatorio es poner estos tres títulos a disposición del jugador de una maera más accesible a través de un sistema de control mejorado, un dial de selección de armas y emisoras de radio, minimapas actualizados con una navegación más intuitiva, con un sistema de control de disparo y apuntado mejorado. También se han añadido trofesos y logros para los más completistas y la capacidad de reiniciar inmediatamente en misiones fallidas.

Aunque promete mejoras visuales, con gráficos y fidelidad renovados en los tres juegos, lo cierto es que esta trilogía ha llegado con algunas carencias y errores que ya han prometido ser subsanados por parte de Rockstar Games mediante actualizaciones. Es algo que ha chocado de primeras, acostumbrados a títulos cuidadosamente creaados, pero tampoco tenemos que olvidar que, en cualquier caso, se trata de videojuegos de tres generaciones atrás. Aún así, se han introducido texturas con mayor resolución en la mayoría de elementos de los juegos, un nuevo sistema de iluminación totalmente rediseñado para la ocasión mejores efectos sonoros ambientales mejorados y mayor nivel de detalle en el dibujado de distancias, permitiendo un mejor nivel de profundidad.

Todo vuelve a empezar en Liberty City con «Grand theft auto III», que se lanzó por primera vez en 2001, siendo el primer videojuego de Rockstar Games en crear detallados e inmersivos mundos en 3D mientras ofrecía una libertad sin precedentes. Junto a él también llegó una de las características que forman parte de la saga, las emisoras de radio, con una lista de canciones cuidadosamente seleccionada. Después, en 2002 y junto a «Grand theft auto: Vice City», dimos el salto a los 80 con la historia de traición y venganza de Tommy Vercetti en una ciudad tropical rebosante de neones, excesos y posibilidades, ofreciendo una versión satírica de los Estados Unidos en esa época. Por último, regresaremos a «Grand theft auto: San Andreas» (2004), que presentaba el concepto de incluir tres ciudades distintas por primera vez en la franquicia, cada una con un entorno natural y exuberante que separaba sus fronteras Es la historia de cómo Carl «CJ» Johnson logra escapar de Los Santos para encontrarse sin familia, con una ciudad destrozada por las bandas, las drogas y la corrupción. Lo cierto es que es toda una sensación recuperar estas tres historias, grandes éxitos de ventas que nos lo hicieron pasar como nunca delante de la consola.

La música sigue jugando un papel fundamental en cualquiera de las tres entregas, con una gran variedad de temas que ofrece la gran cantidad de emisoras que incluye, cada una de ellas centrada en las épocas y estilos que representa cada juego. Son más de 200 canciones repartidas en 29 emisoras de radio pioneras las que nos acompañarán en esta trilogia que promete mejorar durante las próximas semanas, tal vez de cara a su lanzamiento en formato físico, el próximo 7 de diciembre. Por cierto, los tres juegos también llegará a smartphones y tablets el próximo año.

«Grand theft auto III», «Grand theft auto: Vice city» y «Grand theft auto: San Andreas» regresan con mejoras gráficas y jugables, aunque también con un acabado algo descuidado en ciertos aspectos, con alunos efectos y glitches impropios de productos finales. No es para nada un desastre constante, porque los tres juegos son obras maestras y se siguen disfrutando como el primer día, pero deberían haberse esforzado aún más en algunas áreas que presentan carencias. Eso sí, son tres juegazos que marcaron una época, siendo recordados con mucho cariño por los millones de jugadores que los compraron en su día.

«Grand theft auto: The trilogy / The definitive edition»

Grove Street Games · Rockstar Games

11 de Noviembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra repasamos la historia de Aloy en cómic después de los sucesos del primer videojuego de «Horizon», repasamos el regreso manga de la exitosa serie «Death note» y conocemos la nueva edición de toda una película de culto como es «La naranja mecánica».

Horizon: Zero dawn / El halcón solar

Mientras esperamos «Horizon: Forbidden west», la nueva aventura de Aloy para PlayStation 5 y PlayStation 4 -cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de febrero- recibimos la primera de las tres entregas del cómic oficial de la franquicia. A nuestro país llega de la mano de Planeta Cómic, que ha reunido las cuatro primeras grapas del cómic de «Horizon: Zero dawn» en un tomo de 136 páginas en formato cartoné con el que podrás regresar al mundo en el que vive nuestra heroína, ahora en formato novela.

Entra en el futuro postapocalíptico de nuestro planeta en el que la especie humana debe sobrevivir contra las máquiinas, que dominan el mundo mientras los humanos viven en tribus preindustriales. Esta historia inédita muestra la historia de Aloy después de los sucesos acontecidos en su primer videojuego, «Horizon: Zero dawn», que narran la desaparición de nuestra protagonista para dare paso al personaje de la cazadora Talanah, que acepta la misión de encontrarla para conocer por el camino a nuevos aliados enemigos, descubriendo un nuevo y despiadado modelo de máquina asesina.

Es una de las mejores maneras de afrontar la espera de la segunda entrega de la saga, convirtiéndose en una extensión del primero gracias a sus impresionantes y maravillosos dibujos y un guión de Anne Toole, que ya ganó el premio del WGA por su trabajo en el juego, Como decíamos, es el primero de los tres volúmenes que acabarán llegando y cuenta con un tamaño de 16,8 x 25,7 centímetros. Por cierto, si no conoces el videojuego y te pica la curiosidad por este cómic, te encantará probarlo antes de hacer tu incursión en la esta aventura exclusiva de las plataformas PlayStation.

«Horizon: Zero Dawn / El halcón solar»

Anne Toole, Ann Maulina, Bryan Valenza y Jim Campbell · Planeta Cómic

10 de Noviembre

Death note: Historias cortas

Los amantes del manga bien saben el impacto que generó en su momento «Death note», una serie que llegaba en 2003 y que estuvo publicándose durante los tres años posteriores, albergando un gran éxito entre el público gracias a su ingeniosa e inteligente trama. Entonces se nos presentaba al personaje de Light Yagami, un estudiante que encuentra el cuaderno de muerte para tomarse la justicia por su cuenta, y al incombatible y peculiar L, un ser fuera de lo común cuya misión es detener al despiadado Kira.

Después del lanzamiento de su anime, compuesto por 37 capítulos, y varias películas, la franquicia sigue de actualidad gracias al lanzamiento el año pasado de un one shot que continuaba con la historia de Ryuk, el shinigami que ya pudimos conocer en la trama principal. Para esta ocasión se presenta este volumen único que complementan la obra original de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata y que se centra en un nuevo personaje, Minoru Tanaka, un estudiante del montón cuyo cociente intelectual se considera de los más altos entre los institutos de Japón. Si a esto le sumamos la presencia de Ryuk, que haría cualquier cosa con tal de salir de su aburrida rutina, la acción está servida. En esta edición, aparte de la historia extra, nos encontramos con varias tiras cómicas, algunas historias cortas sobre el pasado de L, la historia piloto de Tarô Kagami y varias tiras cómicas, además de la historia de C Kira, en el que se narra lo que ocurrió tras la historia entre Light Yagami y L.

«Death note» es una obra considerada por muchos como la quintaesencia del manga japonés y la prueba de ello ha sido el gran éxito que ha cosechado a escala mundial y el sinfín de adaptaciones que se han llevado a la gran pantalla en formato anime o live action. Ha llovido mucho desde entonces, pero el año pasado sus autores volvieron a sorprendernos con este tomo que causó furor entre los fans de la saga y que ahora llega traducido a nuestro país gracias a Norma Editorial. El legado de Ryuk continua con este nuevo volumen que se publica en dos formatos distintos para adecuarse a las dos ediciones existentes: La regular, en formato tankôbon de 11,5 x 17,5 centímetros, rústica con sobrecubierta y 224 páginas, y la black edition, más grande, de 14,8 x 21 centímetros y 224 páginas.

«Death note: Historias cortas»

Tsugumi Ohba y Takeshi Obata · Norma Editorial

29 de Octubre

La naranja mecánica: Titans of cult

Después de «Space jam» y «Los Goonies», el prestigioso sello Titans of cult trae a nuestro país la que es su tercer edición de esta colección que pretende reeditar títulos de culto de la historia del cine en un lujoso formato para coleccionistas. Para celebrar el 50 aniversario de «La naranja mecánica» (1971) volvemos a disfrutar de la magistral obra del director Stanley Kubrick con esta edición especial y limitada que incluye un SteelBook con la película, que llega por primera vez en formato 4K Ultra HD.

Pero si por algo se caracteriza este tipo de edición es por incluir también un segundo disco en formato Blu-ray, además de varios objetos de coleccionistas. Para la ocasión se han optado por dos exclusivos pines esmaltados de alta calidad inspirados en el personaje de Alex Delarge y en el maniquí del milk bar. Los dos discos y la caja metálica, junto a estos dos preciosos pines conforman una edición perfecta para celebrar el medio siglo de esta excelente película protagonizada por el actor Malcolm McDowell, convirtiéndose en la mezcla perfecta entre drama, ciencia ficción y comedia negra.

«La naranja mecánica» se convirtió en una auténtica obra de arte y en un gran reclamo por su cuidada estética, además de por su banda sonora, obteniendo el premio del Círculo de críticos de cine de Nueva York a la mejor película y al mejor director, por no hablar de sus cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo la de mejor película. A día de hoy, sigue atrayendo, impactando y deslumbrando a partes iguales convirtiéndose con esta edición tan especial en un preciado objeto de coleccionista para los fans más exigentes y fieles.

La película, de 136 minutos de duración, llega con los siguientes idiomas en el disco 4K Ultra HD: Castellano, español latino, italiano, alemán y francés (Dolby Digital 5.1), polaco (Dolby Digital 2.0 V/O) e inglés (Dolby Digital 1.0 y 5.1 DTS-HD Master Audio, con los subtítulos en castellano, español latino, cantonés, checo, danés, holandés, finés, francés, húngaro, noruego, polaco, sueco, chino, coreano e inglés, alemán e italiano codificado para sordos. El disco BlurRay los contiene en castellano, español latino, inglés, alemán, francés e italiano (Dolby Digital 5.1) e inglés (PCM 5.1), con los subtítulos en castellano, español, portugués, francés, chino, coreano, holandés, noruego, finés, sueco y danés.

Respecto al contenido extra que contiene esta edición Titans of cult, nos encontramos los comentarios de Malcolm McDowell y el historiador Nick Redman, el documental de Channel 4 «El regreso de «La naranja mecánica», y los documentales «La realización de «La naranja mecánica» y «Creando el perfil del afortunado Malcolm», además del trailer cinematográfico.

Como puedes comprobar, se trata de una excelente oportunidad de conservar en tu estantería una de las más importantes historias del cine. Un formato creado para fans y coleccionistas que saben apreciar este tipo lanzamientos para disfrutar de grandes clásicos cinematográficos con la mejor calidad. Por cierto, la siguiente de la colección Titans of cult será «Matrix», cuyo lanzamiento se prevée para el 9 de febrero. Ideal teniendo en cuenta la inminente llegada de «Matrix: Resurrections», la cuarta entrega de la serie.

«La naranja mecánica: TItans of cult»

Warner Bros. Home Entertainment · 20th Century Studios Home Entertainment

10 de Noviembre · 4K Ultra HD + Blu-ray

